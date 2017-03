Discursul lui Trump. O schimbare de ton?

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump a rostit primul sau discurs in fata camerelor reunite ale Congresului american. Observatorii politici se intreaba ce reprezinta alocutiunea presedintelui Trump? O schimbare de ton? O schimbare de ton, care va antrena o modificare de substanta? Un exercitiu de marketing politic?

Daca este sa caracterizam substanta, alocutiunea a mentinut accentele populiste si nationaliste, care au caracterizat evolutia politica a lui Trump, dar de data aceasta tonul nu a mai fost minios si vehement, ci o invitatie la reconciliere si speranta.

In timp ce discursul sau de inaugurare si cel recent din Florida au socat fiind foarte asemanatoare cu retorica sa acida de campanie, cel de aseara s-a dorit in mod evident o modificare, cel putin stilistica. Si aceasta schimbare a fost remarcata. Numai ca foarte putini se aventureaza sa speculeze ce inseamna ea.

Alotiunea a anuntat „un nou capitol in maretia americana” prin reinnoire economica si forta militara. Trump si-a prezentat agenda – fara mari surprize in aceasta privinta – cu tente, mai putin evidente anterior, de compasiune si toleranta.

Pe plan intern, accentul a cazut pe refacerea infrastructurii si combaterea criminalitatii interne. Au existat referiri la esecurile birocratiei, dar fara sa mearga atit de departe cum a facut-o in urma cu citeva zile strategul sau, Steve Bannon, care a vorbit despre „descompunerea statului administrativ” ca un obiectiv al administratiei Trump.

Dar fireste ca, ieri, presedintele nu s-a adresat doar sustinatorilor sai, in fata carora pare sa caute pe un ton minios adversari si tapi ispasitori, ci unui public larg, in conditiile in care popularitatea sa este extrem de scazuta pentru o presedintie atit de recenta. Si chiar daca discursul s-a dorit incurajator pentru toti – vorbind despre reformarea sistemului de asigurari medicale, reduceri de impozite pentru clasa de mijloc si revenirea locurilor de munca pierdute – el a oferit putine date specifice, mai ales cind vine vorba despre achitarea notei de plata pentru tot ce a promis.

Donald Trump a spus: „Sintem un popor si un destin. Timpul viziunilor inguste a trecut. Timpul luptelor lipsite de importanta este in trecut. Avem nevoie de curaj pentru a impartasi visele, care ne umplu inimile”.

Dar criticii spun ca in materie de realitati, ceea ce s-a urmarit in alocutiunea de ieri seara nu este intr-atit stilul poetic, ci substanta, pentru ca in prima luna tumultuoasa la Casa Alba, Donald Trump nu a fost tipul de presedinte care s-a prezentat Americii si lumii, ieri seara. El a spus de la tribuna Congresului ca datoria lui nu este sa reprezinte lumea, ci America. A mai spus ca sprijina Alianta NATO, dar ca membrii trebuie sa isi respecte obligatiile intr-o mai mare masura.

Intr-un fel, presedintele Trump a sunat ieri seara ca membrii administratiei sale, trimisi in Europa si in Asia sa linisteasca spiritele, infierbintate si nelinistite de campania americana si de ceea ce administratia Trump parea sa fie.

Discursul in fata camerelor reunite reprezinta o prima schimbare de ton a presedintelui, o schimbare salutata. Intrebarea la care saptaminile sau lunile urmatoare vor raspunde este daca schimbarea este mai mult decit conjuncturala si de forma sau nu.