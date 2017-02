Steve Bannon în campanie împotriva presei americane

Chiar mai mult decit aparitiile publice ale presedintelui Trump, observatorii politici au asteptat in ultimele zile pe cea a strategului sau, Steve Bannon, considerat eminenta cenusie a miscarii care l-a propulsat la putere pe omul de afaceri. Au fost declaratiile lui Bannon la inaltimea asteptarilor? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Daca ceea ce asteptau observatorii este definirea administratiei Trump, da, probabil ca cele spuse de Bannon au oferit indicii. Controversatul strateg al Casei Albe face rar declaratii publice, dar acum a aparut, impreuna cu seful consilierilor Case Albe, Reince Priebus la o conferinta a conservatorilor americani.

Bannon, considerat ideologul miscarii pe care el o caracterizeaza drept nationalista a spus ca administratia este angajata intr-o lupta cu presa si alte „forte globaliste”, in incercarea de a dezmembra un sistem de guvernare perimat. Bannon si Priebus au aparut impreuna pentru a contrazice stirile care indicau o rivalitate intre cei doi, care se afla – pentru ca asa a dorit presedintele Trump – pe pozitii egale la Casa Alba.

Referindu-se la presa, pe care a caracterizat-o anterior drept o forta de opozitie, Bannon a spus ca media va continua sa lupte si sa stea in calea agendei presedintelui. „Daca credeti ca vă vor inapoia tara fara sa lupte, va inselati” - a spus consilierul lui Donald Trump. Conform fostului sef al publicatiei de dreapta Breitbart News, esenta agendei presedintelui Trump este dezmembrarea a ceea ce a numit „statul administrativ” – adica un sistem de impozite, reguli si intelegeri comerciale care – in viziunea sa - impiedica cresterea economica si diminueaza suveranitatea. El a explicat că presedintele a facut numiri in administratie cu acest scop. Apoi a aratat ca retragerea din Tratatul comercial trans-pacific a fost „unul dintre momentele pivot ale istoriei moderne americane”.

Referindu-se la presa, pe care presedintele Trump a denumit-o saptamina trecuta „dusman al poporului american”, Bannon a spus ca media este corporatista si globalista si ca se opune agendei economice nationaliste a presedintelui Trump. El a adaugat ca daca te uiti cum opozitia a caracterizat campania, tranzitia si administratia, „ei nu au avut niciodata dreptate”. Bannon a adaugat ca Trump isi va tine toate angajamentele de campanie.