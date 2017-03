Cât sprijin va avea în Congres propunerea bugetară a președintelui Trump?

In esenta, acest proiect de buget vizeaza cresterea cheltuielilor militare si reducerea celor pentru programe interne si ajutorului pentru strainatate. Dar deficitul bugetar este alimentat in principal de programele de beneficii sociale – pensii si asigurari medicale – si faptul ca Donald Trump a promis sa nu se atinga de ele, va genera rezistenta in Partidul Republican.

Ieri Casa Alba a facut publice primele detalii, care prevad majorarea cu 54 de miliarde de dolari a bugetului Pentagonului si reduceri drastice in programe de ajutor pentru strainatate si vizind protectia mediului inconjurator.

Numai ca republicani, intre care si actualul presedinte al Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, au sustinut de-a lungul anilor ca echilibrul fiscal nu va fi obtinut pina cind nu se umbla la programe de beneficii sociale ca cele mentionate.

Purtatorul de cuvint al Casei Albe, Sean Spicer a spus ca presedintele Trump isi va tine promisiunile de campanie, dar nu a lasat sa se inteleaga daca exista totusi o marja de negociere cu Congresul, in privinta programelor respective.

Propunerea presedintelui este de obicei prima mutare in complicatul proces bugetar in care, de obicei, ultimul cuvint il are Congresul, chiar daca varianta finala de buget are nevoie de semnatura presedintelui pentru a intra in vigoare.

Analisti economici spun ca propunerea bugetara a Casei Albe nu va contribui la reducerea datoriei publice care se ridica acum la 20 de bilioane de dolari.

Paul Ryan nu s-a pronuntat inca, dar in trecut a spus ca programele Medicare, de asigurari medicale pentru cei in virsta si Pensiile Sociale sint in pragul falimentului si ca acolo trebuie intervenit.

Directorul Biroului pentru Buget al Casei Albe, fostul deputat Mick Mulvaney este considerat ultra-conservator in chestiuni bugetare si se vede acum pus in situatia de a sustine o linie politica pe care a criticat-o in trecut, majorind cheltuielile militare. El a refuzat sa comenteze, spunind ca prima versiune va fi finalizata in martie, iar varianta finala in mai.

In afara de armata, presedintele Trump vrea finantare suplimentara pentru lupta impotriva criminalitatii si infrastructura.

Democratii critica reducerile in programe interne in domenii ca inovatia tehnologica, invatamint, stiinta si protectia mediului. Iar membrii interesati in special de securitatea nationala spun ca doar 3% crestere a chesltuielilor miltiare e prea putin.

Un grup de generali si amirali in retragere i-a scris lui Trump, spunind ca drastice reduceri in bugetul pentru Departamentul de Stat si ajutor pentru strainatate vor slabi securitatea nationala, invocind declaratii anterioare ale ministrul apararii, James Mattis, care a spus ca reduceri in cheltuielile pentru diplomatie inseamna mai multi bani necesari pentru munitie.