Oamenii lui Trump încearcă să demineze relațiile cu NATO

Multe importante figuri din administrația Trump caută acum frenetic să demineze relația trans-atlantică din cadrul NATO, precum și relațiile cu Uniunea Europeană, după declarațiile îngrijorătoare ale președintelui Trump în campania electorală.



Asta a făcut chiar luni, la Bruxelles, vicepreședintele Mike Pence, care căuta să modereze, printre altele, efectul amenințărilor privind nerespectarea pragului de 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru înarmare in cadrul NATO.



În prezent, in afara de Statele Unite, doar cinci dintre cele 28 de state membre NATO alocă cel puţin 2% din PIB apărării - Marea Britanie, Estonia, Polonia şi Grecia. Săptămâna trecută, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a felicitat România pentru eforturile depuse în vederea creşterii bugetului pentru apărare la 2% din PIB anul acesta, spunând că Bucureştiul este un exemplu pentru alţi aliaţi.



Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a ținut chiar să insiste că aliații europeni și Canada și-au sporit mult cheltuielile militare în 2016 și că, în afară de România, chiar și Letonia și Lituania se apropie de ținta de 2%, țările baltice simțindu-se direct vizate de atitudinea Rusiei. La fel, Germania e pe cale de a-și spori bugetul militar.



Vicepreședintele SUA, Mike Pence, a fost pus într-o situație dificilă luni la Bruxelles, la sediul NATO, când a fost întrebat direct de reporteri dacă Europa trebuie să aibă încredere în el sau în președintele Trump.



„America îşi va face partea sa, dar apărarea europeană necesită un angajament european în aceeaşi măsură cu al nostru... Preşedintele Donald Trump aşteaptă progrese reale până la sfârşitul anului 2017”, a spus Mike Pence.



Şi la conferinţa pentru Securitate de la München, Mike Pence insistase sâmbătă că Washingtonul dorește sporirea contribuţiilor comune în domeniul apărării. „Apărarea Europei necesită angajamentul dumneavoastră în aceeaşi măsură cu al nostru. Promisiunea de suportare în mod echitabil a sarcinii apărării comune nu a fost îndeplinită de prea mulţi şi de prea mult timp, situaţie care erodează fundamentul alianţei noastre. Ca să fiu foarte clar: preşedintele Statelor Unite se aşteaptă ca aliaţii să se ţină de cuvânt. A venit momentul să se facă mai mult”, a subliniat Mike Pence.



Așteptând să vadă cum va evolua atitudinea lui Donald Trump, țările din NATO continuă însă să insiste să arate unitate. Astfel, Spania a trimis pentru prima oară o unitate de tancuri in misiune în străinătate. În Letonia, tancurile spaniole vor consolida flancul estic al NATO. La fel, în regiunea baltică piloții spanioli pleacă acum pentru a patra oară într-un deceniu.