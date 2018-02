„Care fură o găină, îi dă cinci-șapte ani, și ei au furat miliarde și ei stau bine-mersi” (VIDEO)

Președintele Igor Dodon a declarat că va folosi „toate modalitățile legale” pentru a bloca amendarea Constituției, în scopul de a ancora în Legea Fundamentală orientarea pro-europeană a R. Moldova. Un proiect de lege în acest sens a fost inițiat de Partidul Democrat de guvernământ și avizat pozitiv de Cabinetul de miniștri. Reacționând pe Facebook la avizul Executivului, Igor Dodon a mai susținut că orice amendament „cu privire la vectorul de politică externă a ţării sau alte probleme de importanţă majoră pot fi adoptate doar de popor în cadrul unui referendum”. De ce politicienii stau rareori la sfat cu cetățenii? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Despre politicieni, locuitorii de la sudul Moldovei spun că mulţi dintre ei ar fi iresponsabili, lacomi, mutilați de setea de putere şi bani. Lumea cunoaşte personajul Cetăţeanului turmentat din piesa „O scrisoare pierdută", a lui Ion Luca Caragiale, şi celebra lui întrebare, „Eu cu cine votez?". Aceasta este şi acum, după aproape 130 de ani de la scrierea piesei, la fel de actuală. Europa Liberă a stat de vorbă cu mai multă lume întâlnită ocazional pe străzile de la Cahul. Localnicii spun că traiul lor este din ce în ce mai greu.

– „Nimic nu se schimbă. Spun, de exemplu, că ne-au mărit pensia. Așa-i? Că ne-au mărit pensia cu atâtea procente, dar gazul s-a scumpit, lumina s-a scumpit, apa s-a scumpit, pâinea s-a scumpit, benzina, solearka (motorina) s-au scumpit… Au adăugat 14%, dar s-a scumpit la 100. Eu spun despre mine. Apa dacă plăteam înainte, pe lună îmi ieșea, vara când udam, la 60-70, acum îmi iese 400-500 și curge 30% apă și 70% aer.”

Europa Liberă: În toamnă o să vină, o să vă bată la ușă, la poartă să vă invite să mergeți să votați următorii 101 deputați în Parlament.

– „Nu trebuie atâția!”

– „La două milioane de oameni, ce să facă 101?! Să ia sapa de coadă și să se ducă la prășit pe deal!”

– „Și 50 îs mulți!”

– „La atâta populație, ce trebuie atâția?!”

Europa Liberă: Trebuie să facă legi, ca să vă îmbunătățească nivelul de trai.

– „Legi sunt, de le-ar respecta ei întâi și-apoi noi, că noi le respectăm…”

– „Care fură o găină, îi dă cinci-șapte ani, și ei au furat miliarde și ei stau bine-mersi; se schimbă din mașini în mașini.”

– „În America, de exemplu, în America pe un cvartal (cartier) întreg merg oamenii și cică „ia uitați-vă, polițistul șede acolo!”, ei nu se tem de polițist, dar se tem de lege. Dar la noi cine respectă legea?”

– „De la cap se strică…”

– „Peștele de la cap se strică, așa că…”

Europa Liberă: Dar cei de sus așa spun că dvs. i-ați trimis acolo să guverneze.

– „Apoi i-am trimis. Eu spun, de exemplu, mai înainte, când erau comuniștii la putere. Noi am ales Partidul Comunist, au intrat atâția, conducea Voronin, pe urmă s-a început – a plecat Lupu, a plecat Dodon, a plecat Țurcanu, Munteanu ș.a.m.d. Noi am ales oamenii ceia? Nu! Noi am ales partidul. Te-ai dus de la partid, mandatul pe masă... Dar așa ce? El și-a luat mandatul tot pe spinarea noastră și arată că el e acum cine știe ce.”

– „El le-a arătat fundul la alegători.”

Europa Liberă: Și acum au făcut o nouă reformă electorală, ca să vă aducă deputatul mai aproape de grijile dvs.

– „N-o să fie. Dar știți de ce?”

Europa Liberă: În baza sistemului electoral mixt.

– „N-o să fie nimic, haosul o să fie încă și mai mare.”

– „Nu. Știți care e miza lor? Au văzut că Partidul Democrat nu mai are pondere, fiindcă lumea îi urăște. Apoi, ei au încercat întâi la Comrat și au văzut că merge; independenții, să țineți minte, maximum două luni după alegeri, îi cumpără și o să vedeți dacă n-au să aibă peste 50%.”

Europa Liberă: Vă referiți la cei care vor fi aleși în circumscripție?

– „Da, da! Din independenți…”

​Europa Liberă: D-apoi Dvs. o să-i alegeți.

– „Și dacă-l aleg eu?... Păi, pe aceștia nu i-a ales poporul și ei s-au dus de la un partid la altul?”

Europa Liberă: Ce-i de făcut? Iată, în situația asta incertă, ce propuneți?

– „Doamnă, câte raioane îs în Moldova? 33?”

Europa Liberă: Da.

– „Apoi câte un deputat de la fiecare raion, uite așa ajunge! De ce hrănim atâția mâncăi?”

– „Știți, ei noaptea aleg, noaptea își pun toți – că-i cumătrul, că-i vecinul, că-i feciorul, că-i nu știu cine – la putere. Nici într-o țară nu s-a văzut pe furiș să ia și să se pună în Parlament ei unul pe altul. Nici într-o țară!”

– „Numai hoți.”

– „Și nu numai asta. De exemplu, sultanul turcilor l-a pus pe fratele lui mai mare în cutare regiune ca să conducă și dacă nu conducea drept, îi tăia capul, nu se uita că-i frate-său. Așa și aici. Las’ să fie cumătru, las’ să fie cine n-o fi, dar să fie profesionist. De când a venit Dodon, eu văd că el umblă prin raioane, se întâlnește cu unul, se întâlnește cu altul; chiar dacă nu face tot, dar în folosul norodului face multe – grădinițe, ajută…”

– „Cu banii din România ajută grădinițele!”

– „Nu, nu… N-are importanță!”

– „834 de grădinițe sunt reparate din banii României! Spune, domnule, de unde-i sursa de bani, cine-ți dă ție bani aceștia…”

– „N-are importanță! El spune că iaca aduce din fondul acela…”

​Europa Liberă: Dvs. înțelegeți care sunt împuternicirile domnului președinte?

– „A spus, domnule, că-l ajută părinții, că are credit un milion pentru casă…”

– „În primul rând, partidul de stânga dacă o să vină la putere, o să fie cu totul altceva. Partidul de dreapta dacă o să fie, tot așa cum a spus iaca doamna au să facă noaptea și cum au furat până acum, așa o să fure și mai departe. N-o să fie schimbări nimic.”

Europa Liberă: Dar vă întrebam – înțelegeți care sunt prerogativele șefului statului?

– „Da.”

– „Ne făgăduiesc untul și cu Prutul și nimic nu fac.”

– „Iaca noi ne contrăm…”

Europa Liberă: Așa cum dvs. aveți păreri diferite, exact așa e divizată societatea moldavă – unii vor ca țara să meargă mai aproape de Rusia, alții vor mai aproape de Uniunea Europeană…

– „Dar știți din ce cauză? Rusia îi a noastră, cum n-ai da. Tot se duce prin Rusia.”

– „Ia să-mi spui, domnule, cum o să ne alipim noi cu Rusia, dacă pe noi ne despart 1000 de kilometri, Ucraina?”

– „Dar nu ne alipim. Cine te pune să te alipești? Nici cu Europa, nici cu nimeni nu trebuie de alipit. Trebuie de făcut numai comerț.”

–„Socoate numai cât plătești pentru tranzit prin Ucraina, că duci mărul cela ș.a.m.d.”

– „Dar ce are Ucraina cu Rusia?”

– „Păi, iaca, noi trecem cu merele, cu vinul și noi plătim tranzitul. Și cât ne costă?”

Europa Liberă: Eu vă întrebam despre această divizare a societății? Unde duce?

– „Cât era, 2% de unioniști? Acum îs 32 și încă mai crește. Din cauză că ce dă? Iaca, hai, cu Rusia, cu Rusia. Ce avem noi iată în ultimii ani, ce avem?”

– „Numai pe banii pe care îi trimit din Rusia oamenii care lucrează trăiesc toți.”

– „Vai de mine, dar din țările europene?”

– „Stați oleacă, dacă vreți să intrați în istorie. Mulți se ascund sub spinarea lui Ștefan cel Mare. Dar eu vă spun: dacă se scoală acum Ștefan cel Mare, în primul rând, lor le taie capul și-l pune unde le șed picioarele, pentru că România n-a fost, era Moldova atunci…”

– „Și unde-i Moldova? C-au venit rușii și ne-au distrus Moldova noastră și Moldova lui Ștefan cel Mare rusul a despărțit-o în două și-apoi din acele două a mai despărțit – a făcut Transnistria… Ce treabă are el să-și țină armata pe teritoriul nostru?”

– „Pentru pace…”

– „De cine mă apără el pe mine acolo?

– „Dar NATO de cine o să te apere?”

– „Unde a fost NATO e bunăstare…”

– „Uitați-vă la țara lui Vladimir Putin, că iaca așa nouă ne trebuie un prezident în Moldova!”

– „Așa-i corect!”

– „Bravo, molodeț (bravo) Dodon! Pentru de ce a mințit? La piață!”

–„Pravilno (e drept), așa-i 100%!”

–„Așa-i, așa-i! Numai cu ăsta o să câștigăm, numai cu Dodon.”

– „Du-te, bre, cu Putin al tău. Să țineți minte – cum trăiește lumea în Europa, noi nici n-am visat!”

– „Ce atâta Evropa ?!”

– „Eu am lucrat cot la cot cu italianul. Aceleași drepturi le aveam în echipă cum le aveau italienii, am stat în spital în aceleași condiții ca italienii fără să plătesc nicio copeică.”

– „Cine nu-i lasă să lucreze? Procuratura.”

– „Noi trebuie să fim stăpâni acasă la noi. Nu trebuie să avem nevoie de Rusia sau de Europa, noi trebuie să fim stăpâni la noi; sau să vină România să ne comande pe noi în casă.”

– „E adevărat, e adevărat.”

Europa Liberă: Vreau să vă întreb: ce subiecte ar trebui să readucă în prim-planul discuțiilor politicienii care vor mandat în Parlament?

– „Bunăstarea poporului. Să înceapă de aici, de jos, nu ei să-și facă palate și vile de milioane, nu să-și facă proprietăți…”

Europa Liberă: În 26 de ani, toți au promis bunăstare.

– „Acești guvernanți de astăzi noi trebuie să-i punem la punct, trebuie să le ia toată averea, că atunci miliardul o să se întoarcă înapoi.”

Vocea alegătorului de la Cahul - Ion Comanici, antreprenor.

– „Da, cum i-au lăsat pe oameni când i-au ridicat. Au plecat numai cu hainele și cu traista pe mână. Așa trebuie și aceștia din Parlament – toți, de la mic și până la mare, că, gata, el e deputat și are miliarde.”

– „Îi miliarder la 30 de ani:”

Europa Liberă: Dar acest sistem electoral mixt va aduce deputatul mai aproape de cetățean?

– „Nu, nu o să-l aducă, că, după ce îl votăm, o să-l cumpere Plahotniuc și n-o să se mai uite la noi, cum nu se uită nici aceștia.”

Europa Liberă: Dar aveți explicații, de ce se vinde mandatul în Parlament, de ce cetățeanul își vinde votul?

– „Trebuie de făcut, în primul rând, o lege că el, dacă a intrat în Parlament cu mandat de la partidul cutare, nu are ce să se vândă la alt partid. Dar la noi, azi îi comunist, mâine-i socialist, poimâine-i democrat și nu mai are el treabă cu noi 100 de ani. El își face treburile lui…”

​Europa Liberă: De ce lumea îi mai mult necăjită, chinuită, cu oftatul, cu necazul?

– „De ce? Așa-i conducerea de sus. Acei care fură cu milioanele trăiesc bine, dar eu de când lucrez, am pensie de 600 de lei. Am zece ani de când vând la piață aici. Te saturi până cari. Dar cu ce să trăiești aici, cu ce să trăiești aici? Trăim greu. 650 de lei pensie, dar ce să faci cu 650 de lei? Un balon (butelie) de gaz ai umplut și gata.”

Europa Liberă: Se apropie toamna, o să fiți invitați iarăși să mergeți să votați deputații în Parlament.

– „D-apoi pe care să-l votez? Spune mata pe care să-l votez, că ei îs toți dintr-un cârd.”

Europa Liberă: Sunt Valentina Ursu.

– „De la radio, de la radio, care mereu la Europa Liberă povestește?...”

Europa Liberă: Eu am cules opinii aici, la Cahul, de dimineață până la amiază. Ceea ce m-a surprins e că lumea e pe baricade. Nu există unitate între cetățeni.

– „Da, da, e drept, e adevărat!”

Europa Liberă: De ce?

– „Din cauza lui Dodon. El dezbină oamenii, societatea.”

– „Nu numai el, nu numai el.”

Europa Liberă: De ce cetățenii se lasă dezbinați?

– „Pentru că-i bâdlă (dobitoc). Iaca pentru ce, îți spun direct.”

– „Dodon vrea să ne ducă la ruși, Plahotniuc ține cu Europa; banii apar din Europa, îi împărțesc…”

– „Și el tot acolo bate, numai că face teatru.”

– „Da. Plahotniuc cu Dodon fac teatru…”

– „Pe Năstase eu o să-l votez, pentru că el vrea dreptate, dar ăștilalți care au fost în Parlament nu-i mai votez niciodată, pentru că m-au amăgit.”

Europa Liberă: Când au greșit ei?

– „Când? Întotdeauna au greșit. Păi, s-a furat miliardul, în 2014, dar și înainte ei tot n-o duceau ca oamenii. Hoții să fie la pușcărie și asta-i tot. Lumea moare de foame, moare de frig, pensie nu-i, de lucru nu-i… Ce facem?”

Europa Liberă: Dar dvs. credeți că politicienii nu știu despre această stare de lucruri, că e lume necăjită, e lume sărăcită, e lume care n-are ce mânca?

– „Pe dânșii îi aranjează.”

– „Ei știu, știu de toate, dar uită de lume. Ei uită…”

Europa Liberă: Și o să-și amintească în toamnă când le vor trebui voturi?

– „Da, atunci și când au să pice în pușcărie, atunci o să-și amintească ei.”

– „Îs mai aproape dinții ca părinții.”

Europa Liberă: Dar calea asta pe care merge Moldova, cine o decide?

– „…Dodon, Plahotniuc, koroce (pe scurt)…”

– „I-au înșelat pe oameni, i-au înșelat.”

– „Partidul Democrat.”

– „Eu singur nu înțeleg pentru ce Dodon are atâta, că are vreo 50%. El n-a făcut nimic din ceea ce a promis. El ba în Pridnestrovia (Transnistria), ba în Găgăuzia se duce.”

​Europa Liberă: Dar are simpatizanți foarte mulți aici, la Cahul.

– „Are mulți, pentru că îi amăgește. Lumea se amăgește.”

– „Se vede treaba că așa suntem noi și așa ni se cuvine. Iaca asta-i.”

– „Acesta-i moldoveanul, când îl ajunge la os, atunci o să facă, dar așa încă mai rabdă. Când o să ajungă cuțitul la os, atunci moldoveanul o să sară în sus, dar așa el mai tace.”

– „Dar nu știu dacă și atunci măcar și-a veni în fire.”

– „Nu, nu, nu, atunci da…”

– „Cum înainte – i-a luat pământul și a rămas numai țăranul iobag într-un picior. Așa și ai noștri o să se răzbune atunci, dar așa-i mai lasă.”

– „E un blestem de la Dumnezeu din cauza noastră. Noi ne mâncăm unul cu altul, nu suntem prietenoși; vecin cu vecin se mănâncă, frate cu frate și nu-i nicio unitate, nu-i. Și iată consecințele pe care noi le tragem.”

Europa Liberă: Ce trebuie de făcut în statul acesta ca lumea să zică că-i mulțumită?

– „Să fie de lucru, să fie aici, dar nu-i nimic. Fabricile îs închise, totu-i închis. Și era înainte, de toate erau aici, dar acum – vsio (gata), s-a terminat tot ce a fost. De atâta biata lume se duce… Și putere nu-i, sănătate nu-i, ce să facem?”

Europa Liberă: 26 de ani mereu ați votat ca să vă îmbunătățească viața.

– „Da, numaidecât, da. Da, da, să fie mai bine, mai bine, dar el de ce merge e mai rău, mai rău, mai rău. Toți îs pentru dânșii, dar ar trebui oleacă și pentru oameni.”

Europa Liberă: Dar dacă ați conduce Dvs. Republica Moldova, ce ați face?

– „Poate ceva aș face poreadok (ordine).”

Europa Liberă: Credeți în viitorul Moldovei?

– „Parcă nu cred. Tot de ce merge, îi greu, îi greu, îi greu.”

– „Dar aici nu ai pe cine alege, aici numaidecât să aducem un neamț, un american. Aici n-ai pe cine alerge. Toți au furat miliardul și…”

​Europa Liberă: Moldovenii nu-s capabili să-și administreze treburile statului lor?

– „Moldoveanul se lasă pe-o ureche.”

– „Dacă ții un copil acasă și de mititel îl faci că-i prost, că-i prost, că-i prost, îi zici „tu ești un prost”, până la urmă, el rămâne chiar prost. Noi am fost hărțuiți. Când eram cu românii, românii ziceau că „voi vreți cu rușii”, când eram cu rușii, ziceau că „voi vreți cu românii”. Deci, 200 de ani noi am fost hărțuiți și până la urmă așa am și rămas – proști.”

Europa Liberă: Moldova are viitor?

– „Diaspora dacă s-ar întoarce, poate cumva, dar puțin probabil. Iacătă-l Traian Băsescu s-a străduit pentru toți, a făcut cetățenie pentru toată Moldova, când acolo, lui i-a scos-o Dodon și nu s-a pus nimeni pentru dânsul. Dar eu mă gândesc că Plahotniuc chiar a încurajat treaba asta, că fără mâna lui nu putea să se facă. A intrat cu 20 de deputați și acum el are majoritatea. Face ce vrea, procurorii îs ai lui, judecătorii îs ai lui, totu-i a lui.”

Europa Liberă: De 26 de ani lumea se plânge că în țara asta lucrurile bat pasul pe loc. De ce? Cine poartă vina – cetățeanul care alege politicianul sau politicianul care e ales de cetățean?

– „Nuuu. Politicianul care-i ales de cetățean. Doar pentru dânșii se gândesc, dar nu pentru popor. În curând o să ia toți și o să plece din țară, pentru că-i dezastru.”

Europa Liberă: Sunteți mai tânără. V-ați gândit să plecați?

– „Chiar mâine aș pleca, dacă aș avea unde, pentru că aici nu avem la ce sta.”

​Europa Liberă: Credeți că plecarea soluționează problemele?

– „Problemele nu le soluționează, dar altă ieșire care este? Shor are 43 de mașini. Se pune întrebarea: Pentru ce?”

– „Chiar așa a muncit de mult?”

– „43. Câți ani are el? Ei întreabă unde sunt miliardele? Miliardele-s la ei, că justiția e tot a lor. Aici e cumpărat tot.”

Europa Liberă: Cum vă explicați că cetățenii de la Orhei l-au ales pe Shor, care știu că e cu pufușor pe botișor?

– „L-au ales pe el, pentru că face ceva pentru oraș, dar îi tot banul cetățeanului, deci, nu-i banul lui Shor și de aia l-au ales pe Shor. N-ar fi corect ca să ajungă el deputat în Parlament.”

Europa Liberă: Dar lumea îl trimite, dacă o să ajungă.

– „Eiii, lumea. Nu-l mai trimite lumea, îl trimit tot căței de-ai lor…”

– „Cu o sticlă de ulei și cu un kil de făină…”

– „Deci, se duce acela la care-i dă ceva de mâncare și lemne pe iarnă la un bătrân…”

Europa Liberă: Și atunci vă întreb, cine poate să facă viitorul statului?

– „Toți dați jos. Nu ei să stea, numai nu ei! Este tineret care au terminat școli, care au terminat universități. Ce stă alde Voronin acolo în Parlament? Indiferent, orice organ ar fi, ai ieșit la pensie, eliberează locul și dă voie la unul tânăr, la un specialist tânăr. Eu am fetiță, are universitatea, are masterat, face toate dosarele și lucrează cu trei mii de lei. Și ei stau că au pensia plus și salarii. Gata, a trecut a lor. Să plece!”

Europa Liberă: În toamnă vor fi alegeri parlamentare. Dvs., alegătorii, veți decide cine să fie în Parlament.

– „Acolo de-acu îi ales și-i cumpărat tot. Acolo nu decidem noi cine să meargă.”

Europa Liberă: Buletinul în mâna dvs. o să fie.

– „Îi clar. Eu știu pe cine să aleg. Pe mine nu mă schimbă nimeni și cu nimic. Eu știu pe cine să aleg, dar nu toți gândesc la fel.”

– „Трудно живется, потому что много воров в стране. Только для себя они живут, а для людей ничего не делают”. („E greu să trăiești, pentru că sunt mulți hoți în țară. Numai pentru ei înșiși trăiesc, dar pentru oameni nu fac nimic.”)

Europa Liberă: Но вы политиков избирали. (Dar Dvs. i-ați ales pe politicieni).

– „Мы политиков избирали? Я за кого голосовала, тот человек не прошёл, потому что там всё было куплено. Привезли с Приднестровья, проголосовали и всё. А мы кто такие? Мы никто в этой стране. Мы – рабы самые настоящие” („Am ales politicienii? Pentru cine am votat, acea persoană nu a trecut, pentru că totul a fost cumpărat acolo. Au venit din Transnistria, au votat și asta e tot. Și cine suntem noi? Nu suntem nimeni în această țară. Suntem niște sclavi adevărați.”)

Europa Liberă: Осенью будут выборы парламентские. (În toamnă vor fi alegeri parlamentare).

– „Я знаю, что они будут. Пойду голосовать за кого я хочу и за кого голосовала. Да, Мая Санду. Этот человек должен был быть президентом, но он ре состоялся президентом, потому что там всё было куплено. За деньги всё продаётся и покупается.” („Știu că vor avea loc alegeri. Voi merge să votez pentru cine vreau și pentru cine am votat. Da, pentru Maia Sandu. Această persoană trebuia să fie președinte, dar n-a devenit președinte, pentru că totul a fost cumpărat acolo. Pentru bani, totul este vândut și cumpărat.”)

Europa Liberă: И у кого есть деньги? (Și cine are bani?)

– „У кого есть деньги? Тот, кто стоит у власти, кто ворует.” („Cine are bani? Cei care se află la putere, cei care fură.”)

Europa Liberă: А вы верите в будущее Молдовы? (Dar Dvs. credeți în viitorul Moldovei?)

– „Пока это правительство там, я не верю в будущее Молдовы. Если бы я была моложе, я бы давно уже уехала отсюда, потому что тут невозможно жить.” („Atâta timp cât acest Guvern este acolo, nu cred în viitorul Moldovei. Dacă aș fi fost mai tânără, aș fi plecat de mult, pentru că aici este imposibil de trăit.”)

– „Ещё на людей свалили этот миллиард. У них самолёты, у них всё, а у нас ничего. Им так легче управлять нами. Когда общество разделено, тот идёт „хэйса”, а тот „чяла”, таким народом легко управлять, а когда люди объединенные, вот как в Румынии, вот тогда ними…” („Au mai pus și acest miliard pe spatele oamenilor. Au avioane, au totul, dar noi nu avem nimic. Așa le este mai ușor să ne conducă. Când societatea este dezbinată, unul o ia hăisa, iar altul ceala, este ușor de a conduce astfel de oameni, dar când oamenii sunt uniți, ca în România, atunci ei...”)

– „Până n-o să plece Voronin de la putere…”

Europa Liberă: Dar Voronin nu-i la putere.

– „Voronin și Plahotniuc. Până n-o să plece tatăl, fiul n-o să plece; în momentul când o să plece tatăl și fiul, o să fie totul bine.”

– „Pe Voronin nu l-a judecat nimeni, dar de ce-i judecă pe ăștilalți?”

– „Că el îi câine bătrân…”

Europa Liberă: O să vină alegerile din toamnă și iarăși va trebui să votați pentru deputați.

– „Dar pe cine să-l votez?”

Europa Liberă: Dvs. trebuie să știți cui să-i dați votul.

– „D-apoi noi la câți am dat… nici n-ai în cine să ai nădejde. Ei toți fură, toți! Trebuie tot Parlamentul schimbat și deputații.”

​Europa Liberă: D-apoi îi schimbați, o dată la patru ani, îi alegeți dvs. pe acești deputați.

– „Și deputații de schimbat, prezidentu’ de schimbat.”

Europa Liberă: Când vin acești politicieni și discută cu dvs…

– „Dar ce, vin?”

Europa Liberă: …le puneți întrebările acestea?

– „Ei când vin, se duc unde li-i bine, unde-i hrănește bine, unde-i cinstește bine și se suie în mașină și o luat și o plecat. Ce stă de vorbă cu populația?”

Europa Liberă: D-apoi ei vin să vă ceară votul dvs.?

– „Te duci, ai iscălit și gata; iscălește și pe acela.”

– „D-apoi vă dă macaroane, vă dă… pe degeaba să vă duceți să-i votați.”

Europa Liberă: Valentina Ursu, de la Radio Europa Liberă. Încercăm și aici, la Cahul, să luăm pulsul actualității.

– „Uitați-vă, toți parlamentarii ăștia vor să le votăm partidul. Cum eu pot să le votez partidul, dacă ne-au ridicat vârsta de pensie? Dar eu pot să stau aici până la 62 de ani? Iaca să le transmiteți – din cauza asta n-o să-i votez.”

– „Să dea de lucru la lume, ca lumea să nu stea aici să înghețe. Vor patente, vor кассовый аппарат (aparat de marcat), dar cu ce să facem noi, dacă stăm toată ziua și nimic nu se vinde, dar noi toate celea trebuie să plătim; numai aici o grămadă de bani plătești. Dar le faci sau nu le faci, dar trebuie să le dai. Las’ să dea de lucru la lume și n-o să stea nimeni aici.”

​Europa Liberă: Păi, o să mergeți să votați și o să le cereți politicienilor să vă dea locuri de muncă.

– „De pensie trei luni de zile au vorbit că au s-o adauge, dar nicio copeică nu ne-au dat, niciun bănuț. Muncim și muncim ca proștii. Ce și la pensie o stăm aici, să stau eu să îngheț, pentru ce stau eu aici și îngheț? Ce se poate așa să-ți bați joc de lume?”

– „Nici n-o să dea, că ei n-au, că banii i-au furat.”

Europa Liberă: Credeți că politicienii nu știu că e sărăcie?

– „Să se schimbe ei oleacă, să trăiască ei un an, trei luni măcar să trăiască cu banii noștri, cum noi trăim și să vedem… Ridică prețurile la toate celea și cu ce să trăiești, cu ce să plătești? Dar apa cât s-o ridicat? Dar gazul cât s-a ridicat? Toate celea și lumina și toate celea.”

- „Noi toți vrem ca să schimbe leafa noastră și pensia noastră, să le dea la Parlament, iar nouă să ne dea a lor leafă măcar pe o lună de zile și o să vedem ce o să facă ei. Iaca atunci, atunci ei o să simtă cum trăiește poporul.”

Europa Liberă: Ei o să vă ceară votul Dvs. în toamnă, când vor fi alegeri parlamentare.

– „Dar pentru ce să votăm, dacă ei minciunesc postoianno (tot timpul) și nimic nu fac? Pentru ce?... Ne ducem toți și facem cruce la toată lista. Noi nu votăm!”

Europa Liberă: Dar în Parlament trebuie 101 deputați?

– „Nu, nu, nu trebuie! Trebuie acolo să fie unul, cum a fost în Uniunea Sovietică și a fost un Brejnev. Eu primeam 80 de lei, de ruble…”

​Europa Liberă: Dar Dvs. vreți dictatură sau democrație?

– „Democrație să fie, nu dictatură. Acum la noi e dictatură!”

Europa Liberă: Acum ce vreți democrație sau dictatură?

– „Eu acum vreau ca să trăiască omul bine. Cel care muncește, trebuie să primească, care umblă brambura beți și altfel, aceia lasă cum au lucrat, așa și să trăiască, dar noi cum lucrăm, să ne plătească așa. Dar eu am spus și spun de o mie de ori – să schimbe pe o lună de zile leafa și pensia de la Parlament și la popor. Iaca așa!”

Europa Liberă: Dar Dvs. credeți în viitorul Moldovei?

– „Acum nu; n-ai la ce crede.”

Europa Liberă: Și dacă nu credeți, ce va fi cu țara?

– „Ce va fi cu țara? Uite așa, trebuie să întoarcem înapoi cum era, cum am trăit.”

Europa Liberă: E imposibil.

– „Imposibil, dar înseamnă că o să fie ceva, o revoluție. Da!”

Europa Liberă: Și dacă ați fi Dvs. deputat, ce ați face?

– „Nu știu ce o să fac. Cred că o să dau leafa de la Parlament la popor.”

– „În primul rând, suntem vinovați noi, că-i votăm. Noi suntem vinovați, populația care suntem manipulați și duși de nas și-i votăm, și după ce i-am votat, ei uită de noi, uită îndeobște de Moldova, uită. Îi dezastru! Eu sunt de la țară. E dezastru în țară. Majoritatea populației îi plecată, cei apți de muncă îs duși și n-o să se întoarcă înapoi.”

Europa Liberă: În toamnă o să fiți iarăși poftiți să mergeți să votați.

– „Desigur că, desigur.”

​Europa Liberă: Să alegeți 101 deputați.

– „O să alegem, dar cu legea asta care s-a aprobat…”

Europa Liberă: În baza sistemului electoral mixt?

– „Mixt. Îi manipulare, ca ei să fie la putere, pentru că ei au cuțitul și pâinea în mână, toate sursele de informație îs în mâinile lor. Ei în așa fel au schimbat legea, ca ei să rămână mai departe. La dânșii e plănuit asta, ca ei să câștige mai departe.”

Europa Liberă: Ce înseamnă „îi plănuit”, dacă Dvs. o să alegeți?

– „Tovarășul Dodon și cu coaliția, cu Partidul Democrat. La dânșii îi plănuit asta și ei o să câștige.”

– „Se lucrează în direcția asta, iaca ce.”

Europa Liberă: Spuneți, ce-i de făcut?

–„Totuși, mai aproape de popor. Forțele progresiste, forțele democratice trebuie să vină, totuși, să explice. Poporul nu înțelege de la sat, nu înțelege.”

​Europa Liberă: Dar vedeți că aici, la Cahul, lumea-i pe baricade diferite și dacă e această scindare în societate, dacă lumea nu-i unită, cum urnești carul din loc?

– „Iată, anume tovarășul Dodon el face scindare în populație, ca să câștige și să fie mai departe el. Ce o să fie mai departe, nu știu, dar e haos, e haos. Se vezi că ceva o să fie, o perspectivă nu se vede.”

– „El și mai tare a aprofundat scindarea asta între etnii. El în loc să ne unească…”

Europa Liberă: În joc intră geopolitica, inclusiv votul acesta geopolitic va decide în cadrul alegerilor parlamentare din toamnă încotro, Moldova.

– „D-apoi el pe asta și mizează tovarășul Dodon.”

– „Una-două – la Moscova. Una-două – la Moscova, la patriarhul Chiril. Îl aduce, iaca și Congresul familiei vor să facă. Cu ce scop, oameni buni? Ce noutate este aici? Ce face, ce invenție face el?”

– „Dvs. cu cine trăiți bine, în primul rând? Cu vecinii. Și cu un vecin trebuie să trăiești bine, să comunici, și cu alt vecin. Cu cine tovarășul Dodon din vecinii noștri a comunicat? Iată, el are un an și ceva…”

Europa Liberă: Societate e divizată…

– „Îi foarte divizată.”

Europa Liberă: Unii vor ca Moldova să se apropie de Rusia, iar alții – de Uniunea Europeană. Iată, încotro țara asta, dacă nu există unitate?

– „În primul rând, de la dânșii trebuie să înceapă.”

– „O rup în două, o rup în două. Și acesta-i scopul lor.”

– „Ca să câștige alegerile, altceva pe dânșii nu-i interesează, doar să câștige alegerile. Ei fac zâzania asta între populație și văd care pe care, care mai multe o să…”

Europa Liberă: De ce oamenii nu încearcă să analizeze la justa valoare ce se întâmplă, ca să poată…

– „De aceea că ei îs manipulați.

– „Doamnă, nu-s în stare, mai ales poporul de la țară, care aproape deloc nu citește presa. Ei nu-s în stare.”

– „Și diferită presă, nu numai…”

– „Și diferită, da. Ei nu-s în stare să analizeze, să deosebească grâul de neghină. Știți?”

Europa Liberă: Să-l aleagă?

– „Să-l aleagă. Dar Dodon, care-i cel mai mare mincinos…”

– „Cel mai mare dușman al Moldovei, acesta-i cel mai mare dușman.”

– „…Se consideră că-i președintele tuturor. El nu-i președintele poporului, el e președintele etniilor, al rușilor, al găgăuzilor. Iaca al cui e el președinte, dar el nu-i al nostru. Și a manipulat din plin în timpul alegerilor și o să manipuleze și iaca ce o să fie.”

Europa Liberă: Și chiar în puterea cetățeanului astăzi nu mai stă nimic?

– „Eu sper și vreau…”

– „Majoritatea populației care știe să judece, să ia decizii, aceia îs plecați.”

Europa Liberă: Dar vor decide cei rămași.

– „Vor decide cei rămași. Asta e.”

– „Noi nu suntem dezorientați, dar masele de jos, care vă spun…”

–„Suntem dezamăgiți, mai degrabă, de tot ce se petrece…”

*

Republica Moldova este o democraţie viciată, ocupând locul 76 dintre 167 de state în clasamentul mondial privind Indicele anual al democraţiei pentru 2016, publicat de „The Economist”. Indicele democraţiei s-a înrăutăţit. Încrederea publică în Guvern a scăzut la un minim istoric. Juristul Ștefan Gligor, director de programe al Centrului de Politici și Reforme, explică de ce țara a retrogradat în Indicele anual al democraţiei în lume.

Ștefan Gligor: „Am degradat, am fost retrogradați în evaluarea internațională cu privire la Indicele democrației.”

Europa Liberă: Moldova a ajuns să fie un stat hibrid?

Ștefan Gligor: „Un stat hibrid, pentru că acolo sunt patru clasamente – dictatură, stat hibrid, democrație cu probleme care este în fază de determinare, de stabilire, de evoluție și democrație funcțională, deplină. Deci, noi eram pe poziția nr. 3 „democrație deficitară” și am fost retrogradați pe poziția nr. 2 din totalul de 4, care este „stat hibrid”, ceea ce înseamnă...”

Europa Liberă: Dar alături de Moldova am mai văzut și alte state – Georgia, Ucraina, Albania…

​Ștefan Gligor: „Este adevărat, dar noi am atins nivelul anului 2006. Deci, guvernarea controlului efectiv.”

Europa Liberă: Adică, mai rău decât pe timpul sfârșitului mandatului de guvernare al comuniștilor?

Ștefan Gligor: „Da. Guvernarea democrată, ultimii doi ani de guvernare democrată ne-au aruncat înapoi cu zece ani. Trebuie să ne învățăm să facem diferență între realitatea paralelă alternativă pe care o construiește Partidul Democrat și ne-o arată de la televiziunile afiliate politic cu cea pe care noi o trăim. Deci, realitatea noastră în care noi trăim ca cetățeni este anul 2006; realitatea lor este una paralelă, fictivă și este precum că 2018, dar, fiind tradusă într-o limbă simplă, asta înseamnă instituții subordonate politic, justiție subordonată politic, mass-media majoritar subordonată intereselor politicului și guvernării. Asta înseamnă un stat nefuncțional, practic. Și în aceste circumstanțe, șansele de a avea alegeri libere, corecte, reprezentative și nepresetate, neprestabilite, nearanjate din timp sunt foarte mici. Ceea ce face Partidul Democrat din 2014, de la mijlocul anului până în prezent, este anihilarea adversarilor politici prin diferite metode – încarcerare, șantajare, subordonarea administrației publice locale, au fost foarte multe semnale,

Nu avem premise de a crede că vom avea parte de alegeri reprezentative, sistemul electoral mixt este făcut în așa fel, încât votul cetățeanului să nu mai conteze foarte mult.

inclusiv din partea autorităților publice locale, de înfricoșare, control, șantaj în interesele Partidului Democrat și în scopul venirii aleșilor locali la Partidul Democrat. Conform diferitelor date, avem între 500 și se vehiculează până la 700 de primari din 898, care fac parte din Partidul Democrat deja, în timp ce Partidul Democrat a început în anul 2015 mandatul său pe partea de aleși locali cu 200 și circa 50-60 de primării. Astăzi putem vorbi de circa 600-700 deja, plus 100 de primari au dosare penale și mai rămân 100 și ceva de primari care sunt precum că independenți sau fac parte din alte partide. După care avem o involuție absolută la capitolul independența justiției; noi suntem 105 din 109, conform unei evaluări internaționale și conform altei evaluări, suntem a 6-7-a țară din 136 de la coadă. Deci, noi nu avem nici independența justiției care ar putea, de exemplu, într-o dispută electorală să aducă transparență, claritate și să facă dreptate; noi nu avem aceste garanții. Deci, astăzi noi nu avem premise de a crede că vom avea parte de alegeri reprezentative, sistemul electoral mixt este făcut în așa fel, încât votul cetățeanului să nu mai conteze foarte mult. Pe de altă parte, nu va mai conta nici mobilizarea diasporei foarte mult. Ea va conta doar pentru 50 de mandate, pentru 51 de mandate din circumscripții ea va conta foarte puțin sau deloc. Respectiv, noi vom avea o situație prin care Partidul Democrat va legitimiza, practic, controlul efectiv al instituțiilor statului și al tuturor puterilor în stat prin acest exercițiu absolut formal care se va numi „alegeri parlamentare 2018”.”

Europa Liberă: Să analizăm două scenarii: 1) ce se întâmplă dacă, după alegerile parlamentare din toamnă, democrații vor rămâne să guverneze? și 2) ce se întâmplă dacă ei vor fi scoși de la guvernare?

​Ștefan Gligor: „Dacă ei rămân să guverneze, noi vom scădea în continuare în ratingurile ce țin de democrație, libertăți și drepturi. Republica Moldova va aluneca într-o formă de guvernământ autoritară, construită pe verticală, unde un rol mare îl joacă opinia unei singure persoane, care va dicta, practic, vorbim de Vladimir Plahotniuc, care va avea și o funcție oficială înaltă în stat, care va fi, de exemplu, prim-ministru, cu o doză mare de certitudine putem afirma acest lucru, și vom avea o situație în care Republica Moldova, pentru patru ani de zile, se va pomeni captivă a Partidului Democrat și a viziunii sau lipsei acesteia, mai degrabă, cu privire la modul de administrare a treburilor publice și de dezvoltare a acestei țări, care ne va arunca cu foarte mulți ani înapoi. Așa cum de fapt au făcut-o în doi ani – ne-au aruncat cu zece ani înapoi, ne vor arunca și mai mult.”

Europa Liberă: Și dacă nu câștigă democrații, dacă nu pot crea o majoritate parlamentară democrații cu altcineva, ce se întâmplă?

Ștefan Gligor: „Și dacă nu câștigă… Dacă partidele de opoziție vor avea cumva un rezultat foarte bun și vor reuși să formeze o coaliție pro-europeană…”

Europa Liberă: Și care vor fi aceste partide?

Ștefan Gligor: „Vorbim, de exemplu, de coaliția politică pe care o formează PAS-ul (Partidul Acțiune și Solidaritate) împreună cu Platforma Demnitate și Adevăr. În cazul în care se reușește cumva, trecând peste toate deficiențele sistemului electoral mixt și toate capcanele care îi așteaptă pe politicienii de opoziție în cadrul acestui sistem, dacă ei cumva reușesc să depășească toate aceste probleme și toate aceste capcane, dacă ei reușesc să formeze o majoritate, atunci vom avea o deblocare a asistenței financiare occidentale, vom avea mai multe premise de a crede că Republica Moldova va merge într-o direcție firească de dezvoltare în baza unui model liberal-economic, asigurării libertăților, drepturilor și avem o premisă rezonabilă de a crede că lucrurile vor merge mai bine, însă, reieșind din specificul și caracteristicile sistemului electoral mixt, eu nu văd cum ar putea acest sistem să fie dat peste cap. Mai există un scenariu în care Partidul Socialiștilor ia majoritatea, care este pe larg…”

Europa Liberă: Tocmai vroiam să vă întreb despre rolul și locul socialiștilor?

Ștefan Gligor: „…care este pe larg vehiculat, inclusiv de Partidul Democrat, pentru că ei sunt sperietoarea Partidului Democrat cu care ei șantajează, de fapt, Vestul, partenerii noștri de dezvoltare, precum și forțele politice care se poziționează în opoziție față de Partidul Democrat, precum este partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr și într-un fel îi șantajează cu necesitatea formării unei viitoare coaliții și tot mai mult discută la acest subiect ș.a.m.d. Eu cred că Partidul Democrat cochetează cu acest lucru și într-un fel îi pune într-o situație incomodă pe adversarii săi politici. În realitate, Partidul Democrat eu cred că, fără prea mare efort, își va asigura o majoritate parlamentară. Și luând în considerare că sondajele mai puțin independente plătite de PD, care ei le fac oficiale, tot mai des ne arată că Partidul Democrat crește foarte mult și nu știu ce face și nu știu de unde ia suport politic, pentru că în sondajele independente ei au 2-3%. Putem să presupunem în mod rezonabil că ei pregătesc opinia publică pentru un rezultat electoral pe partea proporțională de liste cu acele 50 de mandate pregătesc opinia publică lejer pentru un rezultat de 15-20%.”

Europa Liberă: Domnul Gligor, în ultimul timp aud tot mai multe voci care spun că nici nu atât de mare vină poartă politicul, politicienii, cât sistemul. Dacă cumva se pornește o revoltă pe interior, se schimbă situația?

​Ștefan Gligor: „Sistemul este modelabil, sistemele sunt create de oameni, ele sunt produse artificiale. Voința oamenilor, gradul lor de conștiință, pregătire profesională, voință politică, voință civică modelează sistemele. Sistemele sunt construite în interesul unui grup restrâns de persoane și atunci noi numim aceste sisteme „autoritare” când ele deservesc interesele unui grup minoritar și când sistemele deservesc interesele majorității populației, în baza anumitor criterii de reprezentativitate, noi numim acele sisteme „democratice”. Sistemul este un lucru modelabil. Altceva este când noi ne întâlnim cu un șir de factori care nu ne permit nouă într-un mod cert și așa cum vrem noi să construim un sistem în interesul majorității. De ce? Pentru că majoritatea este dezbinată. Strategia pe care o aplică Partidul Democrat este strategia de dezbinare a societății, de împărțire a societății pe diferite clustere, grupuri sociale și de preferințe politice și de vectori, inclusiv geopolitici, și datorită dezbinării societății pe criterii false ne localizează pe acest spectru social, politic, economic în diferite cutiuțe, unde noi stăm separat și lătrăm unii la alții, în timp ce ei, grupul minoritar, autoritar, autocrat sau kakistocrat mai degrabă, fură, menajează lucrurile și interesele sale ș.a.m.d. De asta noi credem că este necesar de răsturnat, de dat peste cap acest sistem bipolar construit de Partidul Democrat cu ajutorul Partidului Socialiștilor în care Partidul Democrat, precum că apără valorile europene, pe care le încalcă zilnic prin tot ce fac și noi putem să prezentăm sistemic analiza de la proiectele de legi pe care le adoptă și modul cum le adoptă, oamenii pe care îi pun în funcție ș.a.m.d., precum că aceștia sunt la noi pro-europeni, poziționați vizavi de Dodon care reprezintă Federația Rusă, pericolele venite din partea Federației Ruse, deci acesta-i un sistem bipolar. Și atâta timp cât noi ne uităm la chestia aceasta la televizor, la presă ș.a.m.d. și ne enervează foarte mult comportamentul domnului Dodon sau al domnului Plahotniuc, ei în spatele acestei fațade au activitățile lor bine-mersi, care țintesc bunăstarea lor și prosperitatea grupului de oameni pe care îi menajează, pe care chiar îi administrează și care-i deservesc.”

Europa Liberă: Dar deocamdată în Republica Moldova există mai mulți cetățeni care susțin acțiunile pe care le promovează cei din vârful puterii sau, totuși, masa critică e de partea celor care nu se împacă cu această stare de lucruri?

Ștefan Gligor: „Păi, eu aici voiam să ajung când vorbeam de sistem. Noi de ce nu reușim, de ce ei, Plahotniuc, Dodon – împreună, nu împreună –, de ce ei reușesc să-și construiască sisteme comode care îi deservesc?…”

Europa Liberă: Și cei care-s nemulțumiți și sunt mai mulți nu reușesc să schimbe situația?

​Ștefan Gligor: „…și de ce cei care sunt milioane nu reușesc să schimbe situația, chiar dacă sunt milioane și ei sunt sursa puterii, ei sunt acei care îl vor sau nu îl vor pe un Plahotniuc, care îl vor sau nu-l vor pe un Dodon, ei sunt angajatorii, da, este raport de angajator și angajat. Politicienii sunt angajații noștri, păi, iată acești mulți încă nu au înțeles că de fapt ei sunt sursa puterii. De ce? Pentru că ei sunt foarte mulți și ei sunt pe orizontală, cetățenii noștri nu comunică și ei sunt divizați și separați, și manipulați prin intermediul mass-mediei și prin intermediul aparențelor și fricilor, iluzorii de multe ori, sunt băgați într-o anumită nișă.”

Europa Liberă: Dar pe toți cetățenii îi afectează sărăcia, o justiție nedreaptă, o infrastructură proastă, un nivel scăzut al educației…

Ștefan Gligor: „Corect! Și aici apare rolul societății civile în edificarea unor procese sănătoase din societate. Noi am venit, un grup de reprezentanți ai societății civile și am spus următoarele: „Dacă nu ieșim din sistemul acesta de coordonate false și nu privim problema la sursă și nu înțelegem că noi cu toții – de la comunist până la unionist – vrem același lucru, dacă nu creăm o platformă comună de unitate care să lupte pentru alegeri transparente și reprezentative în baza unui sistem electoral cinstit, prin intermediul alegerilor parlamentare cinstite și reprezentative nu ne formăm un Guvern tehnocrat care are pe agendă doar câteva subiecte: 1) construcția unor instituții subordonate legii și cetățeanului; 2) model economic prosper, care prin reforme radicale în doi-trei ani ne va transforma într-o țară extrem de atractivă, de stabilire economică a capacităților de producere, prestări de servicii, IT, pentru că avem totul pentru asta. Noi avem avantajul geografic, poziționarea foarte bună. În principiu, avem infrastructura care poate fi rapid dezvoltată; noi avem acces foarte bun la internet și avem o țară conectată la internet la o proporție foarte mare. Noi avem avantaje pe care le putem pune să lucreze în interesul nostru. Dacă noi nu vom face aceste două lucruri – instituții în serviciul cetățeanului care funcționează în baza legii, și nu în baza subordonării voinței politice și un model economic prosper care rapid o să ne aducă un buget bun care va permite să ne îndeplinim ca stat și funcția de obligații sociale sau care ne va ajuta să ne transformăm într-un stat just ș.a.m.d., noi foarte greu vom ieși din acest impas. De asta noi am creat…”

Europa Liberă: Pentru aceasta este nevoie de curaj, iar foarte mulți din cei cu care discut la sfârșit de săptămână, oamenii de la firul ierbii spun că astăzi trăiesc mai degrabă cu frică, decât cu acest curaj.

Ștefan Gligor: „Corect, corect! Pe lângă faptul că ne-au băgat în cutiuțe și așa țara este dominată de un sentiment de frică. Frică care este emanată, în primul rând, de situația legată de autoritățile publice locale. Ei au băgat în boale aleșii noștri locali, îi șantajează, îi amenință, îi grupează cum vor ei, îi atrag în Partidul Democrat sub tot felul de pretexte. Și această stare de frică se simte, în special, în teritoriu, când oamenii pur și simplu îți întorc spatele când încerci să vorbești cu ei sau îi întrebi lucruri simple. Eu am vorbit cu mai mulți oameni de afaceri mici din teritoriu care sunt foarte închiși, foarte reticenți, nu doresc să deschidă parantezele, nu doresc să spună care este starea reală a lucrurilor. De ce? Pentru că ei se tem. Și iată de ce situația asta trebuie dată peste cap foarte repede printr-o inițiativă curajoasă prin care noi să aducem la respect politicienii noștri, care încearcă să ne manipuleze și să fure de fapt votul cetățenilor, să-l aranjeze în interesul lor și să seteze alegerile parlamentare.”

Europa Liberă: Ce sugestii aveți pentru oamenii care zic că, în general, îs sătui de politică și nici nu vor să audă că se apropie alegerile, că trebuie iarăși aleși deputați și trimiși în forul legislativ? Ce sfaturi aveți pentru acești oameni care nu vor să audă de politică?

Ștefan Gligor: „Nu vreți să faceți politică, nu faceți! Noi pe data de 11 februarie constituim al doilea grup de inițiativă cu privire la organizarea referendumului legislativ prin care vom anula sistemul electoral mixt și vom aduce înapoi…”

Europa Liberă: Veți încerca să anulați…

Ștefan Gligor: „Vom încerca și vom anula, pentru că, dacă și de data asta ne vor respinge demersul, noi vom cere lucruri foarte concrete. Și noi nu suntem politicieni, noi suntem societate civilă, noi suntem cetățeni și de asta vom veni la cetățean, ne vom strădui foarte mult să ajungem după înregistrare la fiecare cetățean din această țară și să-i oferim posibilitatea să semneze pentru dreptul lui de a pune la respect acești politicieni corupți, ineficienți, mincinoși, care ne-au adus, ne-au băgat în bezna asta și în întunericul acesta. Vom cere în continuare și vom insista pe dreptul nostru de a organiza referendumul legislativ și de a adopta o lege a poporului prin care să revenim la normalitate, lege prin care ne vom asigura alegeri cinstite, alegeri parlamentare oneste.”