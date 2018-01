„Straniu lucru că se mai ține bine capitala, țara de fapt geme în sărăcie...”

Într-un interviu pentru Agenția Informațională de Stat „Moldpres”, premierul Pavel Filip a declarat că își dorește ca 2018 să fie anul dezvoltării, iar măsurile pe care le ia Guvernul să se resimtă mai rapid în calitatea vieții oamenilor. Prin rezultate concrete, Guvernul poate crea mai multă încredere și solidaritate, iar pentru a trece la nivelul următor și a face față provocărilor unei regiuni complicate, Pavel Filip vrea să îi aibă pe cetățeni mai aproape de actul de guvernare și să le explice mai bine de ce măsurile întreprinse sunt cele corecte. Anul acesta este unul crucial și, dă asigurări șeful Executivului, întreaga echipă va călca pe accelerație, având motive de mulțumire pentru ultimii doi ani, dar această echipă poate și vrea mult mai mult. Ce își dorește populația de la anul care tocmai a început? Anul 2018 se anunță a fi unul al schimbărilor, disputele politicienilor au adâncit o serie de probleme grave în mai multe domenii-cheie: de la salarii și pensii, la justiție, sănătate și educație. În Moldova reală scandalul de la vârf nu oferă răspunsuri, ci ridică și mai multe întrebări. Politicienii vor putere, iar oamenii simpli caută soluții la problemele zilnice. Europa Liberă a stat de vorbă cu mai mulți locuitori de la Sîngerei care s-au arătat supărați pe politicieni.

- „Vreți să vă spun o poezie, pe care am compus-o eu? Parlamentul nu-i în stare să rezolve starea în țară,/ Că de-acum ei au uitat,/ Că noi pe dânșii i-am votat,/ N-au nevoie de nimic,/ Ei bine s-au cuibărit./ Au și unde să trăiască/ Și bine să se hrănească,/ Ce nevoie au de noi?/ Că ei au alte nevoi,/ Că totul au privatizat,/ Numai țăranul a scăpat,/ Că el nu s-a privatizat./ Apoi multă vreme s-au gândit/ Și la urmă-au hotărât/ Pe țăran să-l împroprietărească,/ Ca mai mult el să muncească / Și nimeni să nu-i plătească,/ Iaca problema s-a rezolvat,/ Patru ani pentr-un deputat.”

Europa Liberă: O să mergeți să votați?

- „Numaidecât! Că dacă nu mă duc să votez, apoi votul acela are chip să-l pună cumva.”

Europa Liberă: Cine stăpânește astăzi Moldova?

- „Cel care-i mai bogat. Dar care-i mai bogat, se știe.”

Europa Liberă: Și cine-i cel mai bogat?

- „Plahotniuc.”

- „Să aibă grijă deputații de țară, că tare s-au mai destrăbălat.”

Europa Liberă: Cum vă explicați că s-au îndepărtat politicienii de interesele cetățenilor?

- „Că ei s-au îmbogățit și n-au nevoie de cei săraci.”

Europa Liberă: Tot la Dvs. au să vină să vă ceară votul.

- „Noi trebuie să ne gândim foarte bine pe cine să votăm. Foarte bine să ne gândim…”

Europa Liberă: Cine ar merita votul? Cum să fie acel om?

- „Mie îmi pare că ar trebui ceva din nou. De eliberat fotoliile, că de-acum sunt că au pensie destul de mare și un salariu destul de mare și ei stau și nu au nevoie, nu se gândesc la popor, nu se gândesc absolut nimic. Și n-ar trebui atâția, 101 deputați la o țară atât de mică. E împărțită în trei părți – în Pridnestrovie (Transnistria), deputați; în Găgăuzia, deputați și la noi, deputați. La ce trebuie atâția? Nu-i destul câte un deputat din fiecare raion și să aibă grijă deputatul acela de raionul lui?”

Europa Liberă: Acum, în baza noii reforme electorale, așa veți alege deputații – jumătate pe lista de partid și jumătate în circumscripții.

- „Dar mie îmi trebuie? N-ar trebui pe listă de partid, că, dacă aceia au să fie de pe lista de partid, ei au să-i cumpere pe ăștilalți și o să fie tot aceea ce a fost.”

Europa Liberă: Dar Dvs. îi alegeți.

- „Apoi, dacă ei se pun pe spisok (listă) și umblă cu daruri, cu una, cu alta și-i amăgesc, și le plătesc și numaidecât că pe dânșii o să-i voteze.”

Europa Liberă: Dar de ce alegătorii iau pomeni electorale?

- „Că n-au altă ieșire.”

Europa Liberă: Cum va fi anul 2018? Mai bun ca 2017?

- „Nu cred.”

Europa Liberă: De ce?

- „Viața e pe o spirală, dar ne frământăm într-un loc. Schimbări nu-s.”

Europa Liberă: Schimbarea asta n-o face cetățeanul? Mai ales atunci când e stăpânul buletinului de vot?

- „Cetățeanul o face… Care-s la conducere tot cetățeni simpli au fost ca și noi, dar au ajuns acolo și au devenit niște oameni care ne fură, care ne mint, care își fac interesele, au clanul lor, dar omul de rând, de la țară…”

Europa Liberă: E vina lor sau e și vina cetățeanului care a fost și a ales?

- „E și vina cetățeanului, fiindcă i-a ales. Noi i-am ales, într-un fel.”

Europa Liberă: Și iată 2018 e un an electoral.

- „Da, da, da…”

Europa Liberă: Care e miza acestor alegeri parlamentare?

- „E greu de spus acum. Să alegem. Oamenii să se gândească și să aleagă cumsecade. Uitați-vă, acum partidul de guvernare deja lucrează, echipele lor lucrează, se duc în sate, le duc bani, le duc alimente… Oamenii de la țară sunt foarte săraci, se bucură de orice pomană. Banul la noi hotărăște totul în țară, absolut tot. Se cumpără, se vând, judecătoria lucrează pe bani… Cum un partid, care a avut 18 sau 19 deputați, conduce cu o țară? A cumpărat deputații, doamnă. Asta-i crimă! Asta-i crimă!”

Europa Liberă: Iată acest traseism politic deranjează?

- „Foarte mult. Ar trebui interzis prin lege, ca acest traseism să nu fie. Cel care vrea să se ducă, să fie dat afară; partidul, dacă are nevoie, las’ să-l înainteze pe altul, dar așa, uitați-vă cum se întâmplă – partidul îl înaintează, dar el pe parcursul la patru ani trece dintr-unul în celălalt și tot așa.”

Europa Liberă: Migrează.

- „Da.”

Europa Liberă: Ia spuneți trei calități bune și trei defecte la moldoveni.

- „Bune: muncitori, foarte cuminți, prea cuminți. Și rele, că rabdă. Iată tot că rabdă, rabdă atâta, nu-s luptători. Iată, ne întâlnim la piață, să zicem, zece oameni și vorbim despre ceea ce se întâmplă în țară și când numai le propunem că să mergem în Piață, la Chișinău, a doua zi nu vin.”

Europa Liberă: Dar moldovenii trăiesc cu demnitate sau acceptă umilința?

- „Nu, nu! Acceptă umilința.”

Europa Liberă: Au făcut această reformă electorală ca să alegeți deputați și pe listă de partid, și pe circumscripție. Asta e în favoarea cetățeanului, în avantajul omului?

- „Nu, nu, nu… O să fie aleși tot aceiași oameni care-s puși de guvernare prin cumpărare de voturi, prin șiretlicurile lor, pe care le au de mai mulți ani. Comisia Electorală Centrală lucrează numai pentru ei…”

- „Lumea lucrează, și ei bagă milioane și miliarde în buzunare, dar la acest care muncește pe deal și-i bolnav, invalid… Toate leacurile-s scumpe, soro, te duci, pe zece tablete mititele trebuie să dai 25 de lei și pensiile astea nu se mai măresc, dar ei în buzunare pun milioane și miliarde.”

Europa Liberă: Dvs. o să fiți chemat să alegeți iarăși în toamnă deputatul.

- „Ei umblă să-i alegi, ca ei să aibă de unde-și umple buzunarele. Dar știi pe cine alegi?... Iaca de câte ori s-a votat, câți sunt în Parlament? Mafia, bucățica de pâine el o ia de spinarea norodului și el se duce cu samalioate (avioane), cu ce vrei și pe unde vrei.”

Europa Liberă: Dar de unde știți?

- „D-apoi ce nu se vede? Totu-i scump, totul se scumpește –

lumina, pâinea… Un batonaș (franzelă) așa-ia – nouă lei, zece lei… Și ce faci cu o pensie de o mie de lei? Vii iaca la bazar și ești fără unghii.”

Europa Liberă: În toamnă o să mergeți să votați?

- „Las’ mai întâi să mărească pensiile, să caute de lume… că ei vor aleși, vor să-și umple buzunarele, dar la lume nu dau nimic.”

Europa Liberă: Și dacă ați fi Dvs. politician, deputat, ministru, ce ați face?

- „Trebuie de uitat la țăran, la viața omului cum e.”

Europa Liberă: Dar ei spun că se uită…

- „Se uită, dar nu fac, să vadă lumea că ei într-adevăr îs conducători și caută de lume.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2018?

- „Pace în țară, liniște, bucurii în fiecare familie și oleacă de minte la guvernanți, că uitați-vă, trec piața, eu chiar aici aproape trăiesc și acum mă uit cu groază că lumea din ce în ce tot îi mai puțină și mai puțină, și mai puțină… Toți pleacă. Chiar eu aseară am petrecut un fecior în Germania. Cu lacrimi în ochi i-am spus, că era unicul fecior pe care-l aveam în țară: „Ce facem noi? Noi, ca părinți, cui rămânem”? Și el mi-a spus: „Mamă, nu-mi ajunge de la salariu până la salariu…”

Europa Liberă: Anul 2018 este un an electoral. Veți fi chemați să mergeți să alegeți în toamnă deputații. Exercițiul acesta e complicat? Știe lumea ce preț are votul, cui să i-l dea?

- „Totuși cu mintea moldoveanului cea de pe urmă, ca întotdeauna, dintâi pleacă la votare și după aceea, după ce și-au dat votul regretă foarte mult, dar sperăm, pentru că acum totuși electoratul se deșteaptă, lumea puțin se mai deșteaptă, însă foarte greu, pentru că am pierdut încrederea în toți. O să iasă la votare, dar cu greu, foarte greu.”

Europa Liberă: Această reformă electorală va aduce

deputatul mai aproape de grijile cetățeanului? Veți avea posibilitate să alegeți deputații și pe listă de partid, și pe circumscripție. E o altă abordare, e o altă înțelegere, e o altă intersecție a interesului cetățeanului și al politicianului?

- „La mintea moldoveanului, 50 la 50, votul mixt nu are nicio valoare, pentru că ei și acum spun că suntem foarte aproape de popor. Sunt aproape de popor când vin alegerile, în rest, n-am văzut un deputat care să vină să se întâlnească cu cineva, că rezolve o problemă a unui om normal...”

Europa Liberă: Și dacă cetățeanul nu se identifică cu politicianul, totuși, cum se creează o clasă politică într-un stat?

- „Depinde și de politicieni foarte mult. Cum o să vină în fața oamenilor cu argumente că totuși ceva în țară s-a făcut – școli reparate, multe grădinițe, drumuri reparate. Nu putem să spunem că guvernanții stau pe loc, dar vedeți că sunt două mișcări: una înspre Rusia și una înspre Uniunea Europeană. Și dacă…”

Europa Liberă: Și această luptă geopolitică pe Dvs. vă atinge?

- „Noi vrem relații cu toți. Vrem relații și cu Rusia, vrem relații și cu Uniunea Europeană. Depinde, totul e în mâinile guvernanților. Ei înde ei trebuie să găsească limbaj comun și, dacă vor să facă ceva pentru țară, împreună să se unească, să facă legi bune pentru noi.”

Europa Liberă: De ce lumea se lasă dezbinată?

- „Se lasă dezbinată, pentru că nu are încredere, vă spun. Pentru că și salariile-s mici și acum n-are cine să lucreze. Au rămas doar pensionarii. Câți tineri sunt angajați și câți tineri rămân? Toți îs cu gândul că o să plece. Noi nu putem să-i ținem, nu putem să-i ținem, pentru că în masă acum pleacă.”

Europa Liberă: Ia ziceți calități bune și defecte la moldoveni.

- „Calități bune: îs muncitori, îs harnici, sunt și deștepți, dar defecte – îs lăsători și suntem dezbinați. Tare am vrea ca să fim toți pentru unul și unul pentru toți. Chiar și în familie, știți, între soră și frate – „eu îs cu Rusia, și tu ești cu Europa”.”

- „Eu lucrez pe la Moscova, că nu-i nicio perspectivă aici.”

Europa Liberă: Dacă ați alege Dvs. politicieni buni, s-ar schimba lucrurile?

- „Eu gândesc că da, s-ar schimba.”

Europa Liberă: Veți avea ocazia în toamna lui 2018 să mergeți să votați.

- „Să ajungem până atunci și o să vedem.”

Europa Liberă: Dar o să mergeți să votați?

- „Dacă o să fiu în Moldova, o să merg.”

Europa Liberă: Trăiți cu gândul să mergeți în Rusia sau să rămâneți în Moldova?

- „Am lucrat în Rusia mulți ani și a fost bine, dar acum o să vedem ce o să fie mai departe.”

Europa Liberă: Care sunt grijile și problemele dvs., ale alegătorilor? De ce sunteți mai mult chinuiți decât optimiști?

- „Grijile noastre sunt pentru copiii care ne lasă și se duc, rămân nepoții, chiar și eu am nepot rămas. Sunt nevoită, că ei aici nu-și pot face nici casă, nici masă. Promisiuni multe, toți ne promit, dar de făcut, nimic.”

Europa Liberă: Și iarăși o să vină cu promisiunea să vă câștige simpatia, să le dați votul, o să mergeți să votați. Cât de dificil este să faceți această alegere?

- „E dificil. Chiar eu una, personal, am pierdut încrederea în toți de acum. Nu mai am încredere chiar nici în partide. Nimeni nu are grija noastră, ca și când suntem lăsați, au grija numai a bogățiilor, a averilor, ei să acumuleze pentru dânșii, dar pentru noi, oamenii simpli, oamenii de rând – nimic. Și ședem la gânduri dacă ne vom duce, vă spun drept. Pentru că n-avem încredere. Îi greu, noi vom vedea, dar tare-i greu să te duci să dai votul și pe urmă rămâi obijduit.”

Europa Liberă: Dar Moldova are nevoie de o clasă politică, de guvernare, de Parlament, de Guvern?

- „Da, Moldova are nevoie, dar nu știu cum îmi pare că un Guvern mai pentru oameni, pentru că ei tare mult varsă cuvinte urâte unul asupra la altul și oamenii ascultă și toți se gândesc: „Dacă ei între dânșii așa, dar noi ce treabă avem acolo?” Eu nu zic că toți îs răi, sunt și oameni buni; sunt pe care mi-e dragă să-i ascult, sunt deputați care-s oameni de treabă, dar să facă totuși pentru noi, pentru omul de rând ceva, să vedem măcar ceva – nu, nimeni și nimic.”

Europa Liberă: Și atunci, și dvs. în societate tot sunteți dezbinați, sunteți împărțiți? Unii simpatizează partidele de stânga, alții –partidele de dreapta; unii vor ca Moldova să se apropie de Rusia, alții – de Uniunea Europeană…

- „Da, asta-i drept, dar noi am vrea să avem țara noastră, să avem în țara noastră de toate și toți, căci când leapădă copiii casele e tare dureros. Am cinci copii, i-am crescut, i-am învățat și ei toți pleacă și-i tare dureros…”

Europa Liberă: Dar credeți în viitorul Moldovei? Iată aici, la Sângerei, poate să reînvie această speranță că nu totul e pierdut?

- „Cu străduința la toți, știți, poate, căci moldoveanul nostru-i muncitor, îi strângător și el e milos. Dar eu cred că o să fie și bine mai departe. Eu sper.”

Europa Liberă: Dvs. ziceți că moldoveanul e și iertător.

- „Da.”

Europa Liberă: Atunci poate să ierte și din greșelile politicienilor?

- „Dacă o să fie mai bine, vom căuta și vom ierta, că nu știi acum, acum tare e nu știu cum, e periculos să ai încredere în aista, în acela. Așa șezi și te gândești, dar aș dori să fie țara noastră, toți grămadă să fim acasă. Taman cum cântă Țopa: „Veniți, măi moldoveni, acasă”. O țară prosperă, o țară liniștită, pace, sănătate, cu oameni zâmbitori. De răbdători, noi și așa suntem răbdători; cum este, așa primim.”

Europa Liberă: Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă.

- „Vă cunoaștem, doamnă Valentina!... Am lăsat meseria și am plecat în străinătate. Cu două școli superioare, dar am plecat în străinătate. Am vrut mult-mult să fac ceva în statul meu, în țara mea, aici unde s-au născut părinții mei, dar nu mi-a reușit. Suntem în Italia. Nu este ușor printre străini, s-o știe și cei de la putere… Straniu lucru că se mai ține bine capitala, așa să zicem, cu case înalte, frumoase, costisitoare, cu imobile scumpe, dar țara de fapt geme în sărăcie – familii sărace, familii nevoiașe, copii bolnavi, din păcate, și bătrâni. Prețurile de pe piață de fapt sunt catastrofale.”

Europa Liberă: 2018 e un an electoral. Miza acestor alegeri parlamentare care e?

- „Sunt foarte sceptică la capitolul politică și clasa politică, deoarece nu s-a schimbat nimic – aceleași promisiuni… Nu se simt nici acele politici sociale și economice. Dacă statistica ne arată că oamenii tind să plece din țara asta, înseamnă că lucrurile nu merg bine.”

Europa Liberă: Dar în ce condiții Moldova poate să meargă și pe o cale corectă?

- „Trebuie să fie o clasă politică sănătoasă, să vină la putere o clasă politică, care greu, încetișor, dar să înceapă să dezvolte țărișoara asta, pentru că susținerea țărilor europene o are, fie și susținerea Răsăritului, dacă se tot declară Rusia că ne susține. Să ne susțină toți, dar nu știu de ce nu ne mișcăm. Am așteptat, cel puțin cei care au acces în Parlament acum și s-au declarat că sunt proeuropeni, până la urmă nu am văzut rezultate. Rezultatele trebuie să le simtă acum, mai ales cei care rămân în țară.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2018?

- „Dă, Doamne, să fie mai bine anul acesta decât a fost până acum, dar eu îs pesimist…”

Europa Liberă: 2018 e un an electoral…

- „Aveți în vedere conducerea republicii? Foarte rău conduc. Pe câți oameni i-am întrebat, niciunul nu am găsit mulțumit…”

Europa Liberă: Aveți vreo explicație, de ce această nemulțumire a cetățenilor?

- „Au nimerit… Iaca mă uit la președintele Parlamentului, vorbește frumos, îi om inteligent, dar nimeni nu se gândește la populație. Eu am fost în partea ceea din raionul Florești și m-am speriat – ferestrele caselor bătute cu scânduri în cruce, mergi pe stradă și te iau fiorii; satele înainte erau bucșite de oameni, acum nu-i nimeni, ca să întrebi despre un drum ori mai știu eu ce acolo…”

Europa Liberă: Dar această depopulare a localităților are loc, pentru că e sărăcie…

- „Are loc, pentru că un impact… Poporul moldovenesc a trecut foametea, pe urmă a trecut colectivizarea, oamenii au lucrat cu trudozile, primeau câte 20 de copeici la sfârșitul anului. Eii, mai primeau câte o tonă de grâu și atâta era, dar acum poporul moldovenesc se duce tot peste hotare. Iaca acum vin de peste hotare, schimbă „o copeică” și-i hrănesc și pe acești care sunt aici. Tot poporul o duce greu.”

Europa Liberă: Cum că explicați această sărăcire și această pustiire a localităților?

- „Pentru că conducere nu-i.”

Europa Liberă: 26 de ani, dvs. tot alegeți conducerea, pentru că trimiteți deputați în Parlament…

- „O alegem, și noi n-am ales o conducere ca să fie un om în fruntea statului care să-și dea viața pentru popor. Dar la noi nu avem așa oameni. Ei se duc acolo și încep a vârî mâinile în buzunare… Oamenii n-au încredere în nimeni, nici într-un om politic în Moldova acum nu-i încredere.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că se va găsi o persoană, zece, 100 de oameni care să-și sacrifice interesul personal în favoarea celui național?

- „100 de oameni… Poate și sunt așa oameni.”

Europa Liberă: Lumea va fi chemată în toamnă să aleagă un nou corp legiuitor.

- „Mulți se duc și zvârl acolo, poate nici…”

Europa Liberă: Buletinul?

- „Buletinul… nici nu se gândesc la cine, cum…”

Europa Liberă: Și după asta deplâng situația.

- „Și după asta se plâng, unul la altul se plâng și așa merg înainte.”

Europa Liberă: Dați soluții – cum se va alege? Cine trebuie să ajungă în Parlament?

- „Dar cine? Dacă el a mers, de pildă, la 100 de zile și nu a arătat nimic că el face, trebuie momentan de făcut așa o lege ca de eliminat și din Parlament, și de peste tot locul.”

Europa Liberă: Dacă ați fi dvs. acolo sluga poporului, ați face mai mult, ca lumea să nu judece de rău deputații?

- „Eu nu pot să fiu, eu nu pot, că îmi dau seama că am 76 de ani, mă duc pe 77, dar aș face treabă, că eu am făcut și eu știu cum trebuie să fac. Dar acum nu văd așa un om care să…”

Europa Liberă: Ia ziceți trei calități bune la moldoveni și trei defecte.

- „Oleacă-s gălăgioși, oleacă-s făloși, lăudăroși, asta-i rău; îs muncitori, trag la vatra lor, oriunde s-ar duce moldoveanul, totuși vine înapoi, iubește să facă, să muncească, să aibă – astea-s bune calități ale moldovenilor.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2018?

- „Pace și sănătate.”

Europa Liberă: Va fi și un an electoral. Care e miza alegerilor?

- „Păi, noi hotărâm? De-amu e hotărât dinainte, cred că.”

Europa Liberă: De ce credeți așa? Buletinul va fi în mâna Dvs.

- „Da, e clar că în mâna noastră. Să vedem, o să ajungem și o să vedem. Cred că pentru bunăstare, pentru care-i mai mult cu poporul, e alături de oameni, cu aceia și o să votăm.”

Europa Liberă: Dar clasa asta politică are responsabilitate pentru ca să vă rezolve problemele dvs., ale alegătorilor?

- „Asta care-i acum clasă?”

Europa Liberă: În general, clasa politică din Moldova.

- „Sunt și politicieni care pot.”

Europa Liberă: Ia ziceți calități bune la moldoveni.

- „Muncitori și încrezători, cred și tot speră că o să fie mai bine. Asta-i.”

Europa Liberă: Și defecte?

- „Pasivi, indiferenți…”

Europa Liberă: Există șanse ca Moldova să ajungă un stat prosper în care cetățenii să zică că au un trai decent, că statul lor e în rând cu lumea, că Moldova merge pe o cale corectă?

- „Cam greu. Sperăm, dar degrabă cred că nu, că aceștia care vin la putere lucrează numai pentru dânșii, își fac legile lor, își fac businessul lor… Să vină un om care să știe nevoile oamenilor.”

Europa Liberă: Interesele cetățeanului și cu ale politicianului se întâlnesc?

- „Cu acești de azi, nu.”

- „Numai când se votează, atunci vin, înainte de a se vota, apoi vin…”

Europa Liberă: Dar ei știu doar aceste probleme…

- „Ei le știu, dar nu au nevoie, că lucrează pentru dânșii, pentru familiile lor și copiii lor, și interesele lor. Ce mulți copii ai politicienilor care-s aici… unde li-s copii lor? După hotare, da, fac carte după hotare. A venit vreunul aici să facă aici ordine, să facă oleacă de dreptate în țara asta? Nu-s și nici n-au să vină.”

Europa Liberă: Dacă politicianul care nu are încrederea Dvs. vine și mai cere o dată votul?

- „Păi, nu i-l mai dau.”

Europa Liberă: Și alegătorul îl dă.

- „Nu i-l mai dau, de-amu la aista nu i-l mai dau, că niciodată n-am votat pentru aceștia care-s la putere acum. Dar, mă rog, n-am reușit cu ceilalți, pentru că au fost oamenii cumpărați și pentru un 50 de lei sau 100 de lei și-au dat votul.”

- „Eu socot așa că un cetățean care-i onest și are verticalitate, el nu ar trebui să ia ceea ce i se dă lui ca să-i cumpere votul, dar în cazul în care o face, doar în cabina de vot nu te vede nimeni ce faci… Și în final, dacă stăm să ne gândim, ceea ce i s-a dat lui e tot din banii lui luat, tot de la popor e luat.”

Europa Liberă: Vă referiți la pomana electorală?

- „Da, la pomana electorală. E tot din banii cetățeanului și dacă cetățeanul totuși nu are ce pune pe masă și a întins mâna și a luat, în cabina de vot nu trebuie să-și vândă, că nu-l vede nimeni, că nu suntem pe vremea comunismului. Apropo, de ceea ce spuneați, i-ați dat doamnei o întrebare: de cine se teme? Se tem toți funcționarii publici.”

Europa Liberă: Trăiesc cu frică?

- „Trăiesc cu frică.”

Europa Liberă: De ce?

- „De ce?… Pentru că sunt șantajați. Ei sunt șantajați, ei sunt chemați de către șefii lor în cabinete… Noi știm cum s-au colectat semnăturile pentru uninominal, tot știm cum s-a făcut. A fost chemat fiecare în parte și au fost amenințați: „Dacă nu-ți pui semnătura, te dăm afară!”. Ei se gândesc la buzunarul lor, la neamuri… Și asta-i strică pe dânșii. El socoate așa: dacă eu o să ies de aici, ce o să fiu? Eu nici nu-mi închipui și mă gândeam așa, că numai unul care-și poate asuma asupra lui răspunderea și să zică că el o să facă ceva din…”

Europa Liberă: Vedeți că așteptați o persoană care să se sacrifice, dar Dvs. vă sacrificați?

- „Iaca este Plahotniuc… Plahotniuc a zic cuvintele astea că el vrea să facă republică, dar eu până când iaca nu văd. El s-a bătut în piept că el o să facă treabă, dar el nu-i popular, el are 10% de sprijin. Înțelegeți? Anti-rating. Și iaca ei iau de peste graniță o mulțime de granturi, o mulțime de împrumuturi și le pun pe spatele poporului…”

Europa Liberă: Alegerile din toamnă vor aduce schimbarea pe care v-o doriți dvs., alegătorii?

- „Nu cred. Mulți au spus că asta e degeaba și, știți, încă mai este un lucru, că oamenii se tem; o parte se tem să se ducă la alegeri.”

Europa Liberă: De ce ar fi această frică?

- „Pentru că nu vor să fie implicați în situația aceasta care s-a creat acum. Iaca eu singur îs de acela, că la ce să mă duc eu acolo? Dacă eu pun votul pentru dânsul și ce? M-am dus și am ales și când acolo el…”

Europa Liberă: Dacă Dvs. vă este frică și mai ezitați pentru cine să dați votul și dacă veți merge sau nu să alegeți, păi, dar ce fac ceilalți aproape două milioane de alegători?

- „Dacă nu numai eu, îs mai mulți. Alții sunt că de când s-a format statul niciodată n-au ieșit la alegeri. La sovietici era altfel – dacă nu ieșeai la alegeri, apoi te depistau și te mărgineau ba una, ba alta. Dar acum așa obligație nu-i și oamenii nu iese.”

Europa Liberă: Democrație sau totalitarism, ce e mai pe placul moldovenilor?

- „Dacă ar fi un rege bun pentru popor, apoi eu aș vota pentru dânsul, dar așa, nici acesta nu-i. Așa-i situația. Eu sunt un pesimist și nu văd nicio ieșire. Eu cred numai în popor. Ei se duc, aduc parale, paralele acestea le prefac într-o casă, într-o masă, într-o ceva acolo și se mai vede. Iaca, doi ani de zile noi nu putem face o șosea. De la Sărăteni încoace noi nu putem duce o șosea. D-apoi ce asta-i conducere? Asta nu-i conducere.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la anul 2018?

- „Sănătate, удача в работе, надеемся что…”

Europa Liberă: Будут парламентские выборы…

- „Да, будут, но надеемся на лучшее, конечно, чтоб был не хуже этого, чтобы люди все возвращались домой.”

Europa Liberă: А от кого зависит – от избирателей или от политиков?

- „И от политиков, и от избирателей.”

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt de la Radio Europa Liberă. Și încercăm aici, la Sângerei, să culegem mai multe opinii. De ce Moldova merge pe o cale greșită?

- „Când tata e gospodar acasă, apoi și familia e sănătoasă și frumoasă. La noi tată nu-i.”

Europa Liberă: Faceți aluzie la politicieni, dar politicienii îi alegeți dvs.?

- „Ei singuri se aleg, nu noi.”

Europa Liberă: Cum, d-apoi nu mergeți să-i votați?

- „Așa, binișor… asta la dânșii îi numai leaua.”

Europa Liberă: Ce așteptați Dvs. de la acest an?

- „Multe aștept. Aștept multe schimbări în învățământ, în economie, în politică, de pensii nici nu mai vorbesc, de grija față de omul acesta de la țară, de agricultori – asta doresc. Toți pleacă, toți pleacă peste hotare. Din ce cauză pleacă? Din cauza asta, din cauza greutăților care sunt și sărăcia care este. Și sperăm că o să fie totul bine.”

Europa Liberă: Dar Dvs. credeți că cei care vor votul Dvs., cei care vor mandat în Parlament nu cunosc aceste probleme despre care vorbește cetățeanul atât de des?

- „Foarte bine le cunosc. Tare bine le cunosc.”

Europa Liberă: Și de ce atât de greu le rezolvă?

- „Le cunosc, dar le rezolvă greu, de atâta că sunt interese personale și interese de astea de grup și de atâta așa se primește. Dar noi sperăm că o să facem totuși ca să fie bine. Sperăm, cu ajutorul Domnului o să biruim și o să fie bine.”

Europa Liberă: Vă referiți totuși la aceste alegeri din toamnă?

- „Desigur că. D-apoi spre asta mergem, spre votare.”

Europa Liberă: Dar cine merită votul Dvs.? Cum să fie partidul, politicianul care să câștige încrederea Dvs.?

- „Trebuie să fie pentru oameni, pentru oameni. Să fie patrioți! Pa-tri-o-ți!”

Europa Liberă: Toți spun că sunt pentru oameni și toți spun că sunt patrioți.

- „Pa-tri-o-ți cu dragoste de țară! Țara s-o iubească, să iubească țara, că noi am avut înaintași care au iubit țara și care au mers cu sânge înainte și aici trebuie țara s-o iubească. Asta-i în primul și în primul rând.”

- „Cu dragoste de țară și de neam!”

- „Să fie onești și verticali și să fie integri. Și noi avem așa partide. Sunt partide de dreapta, Partidul PAS, Maia Sandu.”

Europa Liberă: Dar Dvs. vreți politicieni care să se sacrifice.

- „Nu să se sacrifice cum s-au sacrificat înainte, că nu-s vremurile celea, acuma-s alte timpuri, tineretul este oleacă mai dezghețat, e mai școlit, cunoaște mai multe, știe foarte multe și eu cred că ei se vor implica. Trebuie tineretul să se implice numaidecât și să vină toți înapoi, să se întoarcă, părinții îi așteaptă ca să vină, dar ei de atâta și au plecat, că ei vor, vor ceva nou.”

Locuitorii cu care am discutat la Sîngerei își doresc politicieni care ar fi oameni de bună-credință, care se sacrifică și-și cheltuiesc din avutul lor pentru a face posibilă o idee. Valentin Balan, care este președintele Asociației Profesioniștilor în Comunicare și Relații Publice, o organizație neguvernamentală, e de părere că alegătorii au așteptări și exigențe exagerate, care se transformă ulterior în deziluzie și neîncredere.

Valentin Balan: „Electoratul oricând a fost idealist, mai ales dacă vorbim acum, de sărbătorile de Revelion. În mod normal, lumea adunându-se la masă încerca să vorbească despre lucruri personale – „eu vreau ca anul acesta să-mi cumpăr casă, vreau anul acesta să mă căsătoresc sau copilul meu să dea BAC-ul”, adică vorbeau despre niște lucruri care îi dor personal pe ei, mai puțin, probabil, se gândeau la reforme, politică sau lupta cu corupția. Lucrurile acestea erau puse deoparte, deși vedem în sondaje că și chestiile personale în mare parte se reflectă în acele sondaje, doar că sunt pe ultimele locuri.

Acum în mare parte lumea fiind idealistă, totuși încă mai crede că acei politicieni care ar putea să vină proaspeți, noi ar fi alții decât cei prezenți acum. Nu cred, pentru că clasa politică din Republica Moldova, de acum 25 de ani, n-a permis să vină cineva entuziasmat sau cineva cu idei reformatoare, cu chestii reale, pe care ar putea să le modifice în țară, pentru că acele fotolii moi îi înfrâng pe foarte, foarte mulți politicieni care din start ar fi venit cu o cauză națională, și nu personală. PDM, de exemplu, venise cu inițiativa să aducă sânge proaspăt în politică și toți tinerii pe care i-a băgat în listă și care au nimerit, același PLDM de fapt la fel a nimerit în Parlament, am văzut cum li s-a schimbat viziunea complet. Adică, nu se mai aud, nu se mai… sau se aud…”

Europa Liberă: Au fost convertiți și ei intereselor celor care stăpânesc situația?

Valentin Balan: „Exact. Și se pronunță contrar ideilor cu care veniseră în Parlament. Exact, adică, fotoliile moi sau puterea de guvernare în Republica Moldova strică, strică indiferent cât de tare în voce erau acele persoane înainte de a nimeri în Parlament sau înainte de a nimeri în Guvern.”

Europa Liberă: Să vorbim despre parlamentarele care urmează să aibă loc în acest an și despre clasa politică pe care încă Republica Moldova și-o edifică. Un milion de oameni, arată statisticile neoficiale, ar fi plecați în afara Republicii Moldova. E un segment important al societății, pentru că și din rândul lor, dacă ar fi rămas acasă, multe persoane ar fi ajuns politicieni poate de vază. Acum, din acești care au rămas în Republica Moldova, se pot aduna 101 deputați care să reprezinte interesul național?

Valentin Balan: „Să se adune 30% ar fi ideal, dacă ei ar reprezenta interesul național. Dvs. ați spus despre un milion care au plecat din țară, dar eu nu vreau să pun cruce pe cei care au plecat din țară, pentru că eu uneori îi văd, sunt cei care luptă sau cei care sunt gata să-și jertfească și banii, și serviciul, și multe alte lucruri și bunuri ca să ajungă să voteze, chiar dacă le sunt puse piedici, pe când electoratul nostru local, cel care a rămas acasă, în mare parte este apatic. Noi vedem din alegeri că este apatic, pentru că ei nu simt, ei nu văd schimbări, ei nu mai cred.”

Europa Liberă: Și multe din persoanele cu care discut spun că fie nu vor participa, fie vor merge, dar nu știu cui să-i dea votul.

Valentin Balan: „Exact pe asta bănuiesc eu că se pune miza pentru alegerile parlamentare care vor urma. Se încearcă să se trezească o anumită apatie la cetățeni pentru a participa la vot și, cum a mai fost în țară, funcționarii de stat să fie forțați să meargă să voteze. Și atunci, acei funcționari de stat o să dea acel procent care o să le convină guvernanților ca să revină din nou la putere.

Noi am discutat un pic mai devreme și despre Transnistria. Acele cedări care s-au făcut în urma negocierilor, chiar și aceeași Viena, presupune, bănuiesc eu, deschiderea ușilor sau porților votării masive a transnistrenilor aici. O să fie aduși, invitați, forțați să vină să voteze pentru a da posibilitatea celor care sunt la putere să revină din nou la putere.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. personal, acest scrutin ridică mai multe semne de întrebare, vă îngrijorează sau, totuși, vă insuflă și speranță că lucrurile ar putea să se schimbe în bine după aceste alegeri parlamentare, după ce cei 101 deputați vor fi trimiși în Legislativ?

Valentin Balan: „În management, criza presupune nu doar o problemă, ci și o oportunitate. Din moment ce ajungem cu picioarele la fundul lacului, ne putem împinge cu picioarele să ne ridicăm sus. Eu bănuiesc că cetățenii noștri încă nu au simțit criza sau nu au simțit problema definitiv.”

Europa Liberă: Păi, dar tot ei spun că țara lor se află pe muchia prăpăstiei și că Moldova merge pe o cale greșită. Și acum, în ziua alegerilor când vor fi ei stăpânul, suveranul acestui pământ, vor putea ei să decidă soarta pe următorii patru ani, ca după asta să nu se mai plângă?

Valentin Balan: „Lumii se încearcă să i se inducă o anumită ceață sau o anumită nesiguranță, frică. Și atunci, lumea este gata în mare parte să voteze pentru ce este, doar să fie ceva, ca să nu aleagă ceva riscant pentru ei. De când mă țin minte, în Republica Moldova se băgau tot felul de frici în campanii. Da, se studiau și așteptările, dar și fricile electoratului.

Eu nu cred că cetățeanul în ziua de azi este gata să meargă cu pieptul despuiat să se jertfească, dacă vorbim despre aceleași alegeri, pentru că el a pierdut încrederea. Acel slogan „Votul tău contează” nu mai este valabil în ziua de azi pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că copiii, cei tineri care sunt gata, să spunem, clasa de mijloc sau vârsta de mijloc care a plecat peste hotare, ei ar putea să revină, ei ar putea cumva să voteze. Să vedem cum o să fie repartizate acele secții de votare în Occident, dar aici, pe loc, au rămas cei de vârsta a treia care în mare parte sunt apatici și ei, gândindu-se că eu mai bine îmi iau un kilogram de ceva, pentru că vocea mea oricum nu contează…”

Europa Liberă: Un kilogram de orez, de făină, de zahăr, un litru de ulei sau 100 de lei…

Valentin Balan: „Exact. Și atunci se echivalează acel kilogram de orez cu acei următori patru ani de zile și cu problema sau criza care…”

Europa Liberă: Și atunci, pomana electorală decide sau valoarea votului e în mintea alegătorului?

Valentin Balan: „M-ați întrebat mai devreme de ce n-ar veni niște politicieni să schimbe ceva. Electoratul nostru este de genul că eu nu mai cred, politica se face la Chișinău, nu de noi depinde, aici sunt oligarhi, mafia hotărăște… Adică se caută tot genul de scuze pentru a-și lua acel kilogram de ceva. Adică, el nu-și crede propriilor forțe și în mare parte datorită, probabil, acelor gânduri sau acelor gânduri confuze create la ei, că cu adevărat pomana poate să schimbe multe în țara asta.

Spuneam noi că cel care își prețuiește munca, care își prețuiește libertatea, cel care a văzut libertatea, noi știm foarte multă lume care este contra Occidentului sau contra integrării europene, care în viață n-a ieșit peste granițele țării, dar care sunt contra, pentru că ei cred ce li se spune. Exact același lucru e și aici – ei sunt contra la orice, important e să-și ia acel kilogram de ceva al lor; plus că, dacă vorbim despre vârsta a treia, ei sunt în mare parte muncitorii care pleacă în Rusia sau cei care nu mai pot să plece nicăieri din Republica Moldova să muncească.

Pentru ei mentalitatea sovietică este mai aproape, pentru ei limba rusă este mai aproape ca limbă a doua, pentru că ei nici franceza, nici engleza, nici italiana n-o mai pot studia, respectiv, ei nu se văd nicăieri în altă parte. Este aceeași problemă și cu propaganda, pentru că ei nu pot fi contra limbii sau contra propagandei ruse, televiziunii rusești, pentru că pentru ei este un gen de aer proaspăt; în afara televiziunilor moldovenești, ei aud altă voce sau altă viziune. Este altceva că este greșită acea nouă viziune pe care o văd ei din partea Rusiei. Și atunci, noi nu putem aștepta noi modificări sau schimbări în mentalitatea moldovenilor atât timp cât suntem influențați din Est și de televiziunile locale.”

Europa Liberă: Și miza acestor alegeri rămâne votul geopolitic?

Valentin Balan: „Și votul geopolitic, dar vedem anumite schimbări care de mult nu s-au produs în relațiile cu partenerii ruși în Republica Moldova. Adică vedem înrăutățirea anumitor relații a guvernanților cu Moscova, cu Kremlinul, ceea ce presupune că guvernanții au să caute sau anumiți reprezentanți ai guvernanților vor căuta relații mai speciale, mai loiale cu Occidentul, ceea ce poate să ne joace și nouă pe mână, să ne fie spre bine, pentru că până acum, spuneam noi, cu un kilogram de orez puteam cumpăra electoratul pe loc; la fel și cu o anumită sumă de bani sau cu anumite promisiuni se putea cumpăra politicianul din Chișinău de către Moscova.

Acum lucrul acesta văd că se schimbă, plus că avem niște istorii triste, dacă nu hazlii sau poate chiar și cu lacrimi în situația dlui președinte, care vedem, fiind dus de nas de mai multe ori, acum nici Moscova nu-l mai crede. Moscova îl ia în derâdere și vedem posturile TV și radio care râd de Dodon în direct, adică nu-l mai consideră un politician serios, respectiv ne dau semnale aici, la Chișinău, că nici ei nu-l mai consideră.”

Europa Liberă: Mulți dintre alegătorii care vorbesc la microfonul Europei Libere și-au insuflat ideea că nici votul lor nu mai contează, că totul e decis la Chișinău, că oricine ar fi pus pe listă să ajungă deputat în Parlament e cunoscut deja de către stăpân, că anume el va ajunge. Această percepție e una realistă?

Valentin Balan: „A căzut Zidul Berlinului, s-a destrămat Uniunea Sovietică, nu poate exista nimic în lume veșnic, în afară, bănuiesc eu, de prostia omenească. Eu cred că moldovenii se vor deștepta într-o zi. Cu adevărat este posibilitatea schimbărilor, noi vedem că multe personaje politice din opoziția moldovenească sunt bătute, multe persoane sunt bătute, pentru că prezintă pericol…”

Europa Liberă: Bătute politic?

Valentin Balan: „Bătute politic, da! Ei prezintă pericol pentru actuala guvernare, respectiv, prezentând pericol, deci, la o masă critică care îi va susține, probabil pot să aducă mari schimbări. Nu în zadar au fost și niște idei vehiculate în presa anumitor oligarhi despre faptul că, dacă Maia Sandu ar accepta să meargă în parteneriat, în coaliție cu PDM-ul în următoarele alegeri sau în următorul Parlament, la care Maia Sandu a zis că nu este adevărat, nu am discutat cu nimeni lucrul acesta și nu am dat niciun acord, respectiv se încearcă a fi indusă ideea că ar putea fi creată o coaliție de dreapta-centru pentru viitor, adică se exclud socialiștii ca fiind, să spunem, oricât de mult ar fi ei acum în cădere, dar ei prezintă un pericol sau prezintă o putere masivă în Parlamentul următor.

Deci, din câte înțeleg eu, și socialiștii, și PDM-ul încearcă cumva să manevreze cu acea opoziție neparlamentară pentru a-i putea capta. De exemplu, dacă Dodon, fiind reprezentantul PSRM-ului, încearcă să bată în unioniști tare, tare, tare, atunci PDM-ul încearcă să fie loial sau să nu observe unioniștii, permițându-le mână largă, mână mare, respectiv, ca să poată extrage acei unioniști, o anumită cotă-parte din Maia Sandu, de exemplu.

Există lumi paralele, există lumea mediatică paralelă, există viața socială paralelă, există acele rețele sociale paralele, adică sunt anumite curente, sunt torente informaționale foarte puternice. În funcție de unde ne alimentăm noi, se fac sondajele și puterea de influență a mass-mediei și noi vedem că posturile mari, trusturile, în mentalitatea oamenilor sunt credibile și sunt de fapt unele surse de informare și, pentru a exclude influența din afară a altor posturi, noi vedem că nici până în ziua de azi nu a fost introdusă televiziunea digitală complet pe teritoriul Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Deci, alegătorul va fi informat sau va fi manipulat?

Valentin Balan: „Va fi manipulat în continuare.”

Europa Liberă: Și el se va lăsa manipulat?

Valentin Balan: „Se vrea manipulat, el se vrea amăgit, pentru că câteodată o minciună dulce pentru el este mai bine decât un adevăr amar și există anumită categorie de lume, de electorat care nu se vrea amăgit categoric, sunt gata să se jertfească, e altceva că ei nu sunt masa critică, în republică ei sunt încă în minoritate, dar există, și există într-un număr destul de mare.”

Europa Liberă: Ce aspect pozitiv scoateți în prim-planul acestui an electoral?

Valentin Balan: „Ciclicitatea aceasta a puterilor în stat ne demonstrează că nu poți să mizezi întruna pe o putere veșnică în Republica Moldova. Am avut Partidul Comunist care nu mai credea nimeni că pleacă. A plecat, s-a destrămat; am avut PLDM-ul care s-a destrămat, avem PD-ul, vedem că încearcă din bucăți să-și creeze, să-și croiască propriul partid, dar îl ține cu banul; vedem aceiași socialiști…

Din câte vedem noi sondajele, ei se destramă și pleacă. Deci, vedem că în Republica Moldova este posibilitatea apariției puterilor noi, pentru că partidele puternice care nu se bazează pe un electorat credincios, pe un electorat nu loial să-i spunem, dar un electorat care este gata să jertfească pentru propriul partid, partidele acestea o să dispară, partidele oligarhice, partidele mari, adică până la urmă vedem că totuși există posibilitatea construirii unei puteri politice veritabile în Republica Moldova.”