„Totul se cumpără și se vinde la noi în Moldova, numai viața omului nu face doi bani” (VIDEO)

De la proclamarea independenței Republicii Moldova, cetățenii cred că clasa politică le oferă sărăcie stabilă și acuză mai cu seamă politicienii de la putere de faptul că profită de necazurile celor mulți și le explică că trăiesc prost din cauza geopoliticii, și nu din cauza incompetenței lor. Despre prăpastia dintre cei de sus și cei de jos vorbim la acest sfârșit de săptămână. Din câți lideri a avut Republica Moldova, niciunul nu a lăsat în urmă o amintire luminoasă, este opinia localnicilor cu care am discutat la Ungheni. Mulți dintre ei vorbesc despre calitatea proastă a clasei conducătoare, care ar fi, așa cum zic ei, fără milă de popor.

- „În Moldova nu se trăiește bine. Din cei care conduc nimeni nu vine să trăiască măcar o zi la țară, să meargă pe drumul acesta care se construiește de atâția ani de la Chișinău până la Iași, dar el până la Ungheni nu-i în ordine, e dezastru, mai ales când plouă și e glod. Țara nu are gospodar.”

Europa Liberă: Dvs. alegeți acești gospodari o dată la patru ani.

- „Păi, ei sunt aleși de oamenii care-s foarte săraci și se vând pentru un pachet de orez sau zece lei. Nu știe cât o să trăiască un pensionar, dar el nu are ce mânca azi și se vinde pentru nimic.”

​Europa Liberă: Dar soarta celor 101 deputați o decide întreaga societate…

- „Întreaga societate, dar majoritatea la noi sunt oameni în etate care încă deplâng vremurile care li s-au părut cândva mai bune, pentru că n-au avut cu ce compara, că era zidul între Uniunea Europeană și între noi. Acum, ei nu-și dau seama că fac greșeala aceasta pentru nepoți și strănepoți.”

Europa Liberă: Dar aceștia sunt semenii Dvs.

- „Nu-s semenii mei! Părinții mei au trăit 89 de ani, dar ei întotdeauna ne-au ascultat pe noi când a fost vorba de alegeri. Nu s-au vândut, pentru că ei s-au gândit la viitorul nostru, al urmașilor.”

Europa Liberă: Vă puneți vreodată întrebarea: „La interesul național cine se gândește”?

- „La interesul național nu știu cine se gândește, pentru că la noi prevalează situația materială asupra spiritului, a viitorului.”

Europa Liberă: Și goana asta după material, după avere, după cât mai mulți bani unde duce?

- „În fundul râpei, pentru că nimeni nu se gândește unde o să ajungă. Și la urmă nu iau nimic cu dânșii.”

- „Comparați cu acești de jos…”

Europa Liberă: Și de ce această lăcomie?

- „Iaca puneți întrebarea la acești care-s miliardari, care au acareturile acestea așa de mari. Eu observ lume în jurul meu prin sate care lucrează cinstit, însă nu pot să aibă așa acareturi, pentru că prin muncă cinstită e foarte, foarte greu să-ți faci un lucru. Bogățiile astea nici lor nu le trebuie; pur și simplu, nu știu unde li-i spiritul lor, unde li-i gândul la cei care i-au ales, unde-i gândul la ce ajunge țara noastră..”

Europa Liberă: Ce sacrificiu așteptați Dvs. de la politicieni să facă?

- „Dar eu nu cred în politicieni. M-am gândit foarte bine pe cine am ales, am cântărit, am cântărit și totdeauna am greșit, pentru că atunci când a ajuns sus, a uitat că eu l-am ales și să se mai gândească și la cei din țară. Ce nu le ajunge – educație, instruire, simțul de răspundere, de dreptate?”

Europa Liberă: Dar ei cunosc problemele acestea despre care vorbiți Dvs.

- „Cunosc… Știți de ce ei niciodată n-o să aibă răspundere? Pentru că ei trăiesc ca în Europa, dar pătura de jos trăiește mai rău ca în Africa. Iată care-i problema.”

Europa Liberă: Și această divizare în societate; lumea e dezbinată, e scindată…

- „Lumea-i dezbinată, pentru că o scindează cei care conduc.”

Europa Liberă: De ce nu-s uniți moldovenii?

- „De ce nu-s uniți moldovenii? Pentru că-s invidioși – să moară capra vecinului, numai nu a mea; să plouă la vecin cu piatră, numai nu la mine…”

Europa Liberă: Dar în al 12-lea ceas, mintea cea de pe urmă a moldoveanului?

- „În al 12-lea ceas… Unii nu reușesc s-o aibă nici măcar la urmă, cu toate protestele.”

Europa Liberă: Știți ce mai aud de la politicieni?

- „Ce mai auziți?”

​Europa Liberă: Că ei sunt aleși cu votul cetățeanului, că lumea se identifică cu o parte din acești politicieni.

- „Dar și cu votul acesta mixt… Asta tot e o prostie, pentru că se vinde tot. Totul se cumpără și se vinde la noi în Moldova, numai viața omului nu face doi bani.”

- „Перемены зависят от денег только и все, деньги есть – диктуешь любые условия. Это не проблема…”

Europa Liberă: А избиратель, что решает?

- „Ничего не решает. Избиратель не решает ничего.”

Europa Liberă: А в выборах важно участвовать?

- „Выборы уже предопределены заранее. Может, будут какие-то перемены, если дадут президенту полномочия, будут перемены. У нас Плахотнюк – весь народ.”

Europa Liberă: А Вы верите в будущее Молдовы?

- „В будущее Молдовы, как государственность?”

Europa Liberă: Да.

- „Это зависит от людей. Молдова была государством 500 лет и тогда не считались ни с кем. Штефан чел Маре держал же эту часть. Это надо родиться политиком. Каждый правитель должен заботиться о своих поданных – заботиться, создавать условия, чтобы человек жил, ресурсы должны принадлежать всем, распределять их правильно…”

- „Одни бандиты везде. Понимаете? Dacă au ales președintele acela, el trebuie să rezolve, dar el nu-i nimic, îl dau, parcă se joacă… власть меняется, pune șapca înapoi. Acesta-i banditism – nașii, toți finii, ei între dânșii rezolvă țara noastră.”

Europa Liberă: Dar o dată la patru ani, dvs. sunteți stăpânii?

- „Ei și? Eu mă duc și votez, dar ce mă ascultă pe mine? Poate și votul meu și-l pun „po-blatu”, unde vor ei să aleagă pe ai lor, care nu fac nimic, care fură țara…”

VIDEO: Vocea alegătorului din Ungheni

​

Europa Liberă: Un milion 800 de mii de voturi totuși vin din partea cetățenilor pentru clasa politică?...

- „Și iaca ce folos? Și ce folos? Ce fac ei pentru noi? Am ieșit cu 700 de lei la pensie?... Nimeni nu se uită la noi, încă m-am sfădit la primărie ca să-mi dea pentru încălzire.”

Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. în locul politicienilor, credeți că lumea v-ar vorbi de bine, nu ar avea pretenții, nu v-ar critica?

- „Ar avea, dar nu așa de multe…”

Europa Liberă: Ce ați face Dvs., dacă ați fi politician?

- „Ce spune lumea, cu lumea, cu ajutorul oamenilor, dar nu acești care îi pune la putere și ei fură și se duc, îi judecă, dar le dau drumul pe ușa cealaltă și înapoi vin și tot îs ei la putere. De ce? Pentru că-s bandiți toți. Să mă scuzați, dar…”

Europa Liberă: Dar o să mergeți să votați?

- „O să merg și o să votez!”

Europa Liberă: Aveți cui să-i dați votul?

- „Am cui da votul, dar nu știu dacă o să poată să ne facă ceva bine. Noi vrem la noi în țară; noi nu vrem nici Unire cu România, nici cu Moscova. Și unde merg lucrurile? Nu merg lucrurile deloc. Ne astupă ochii, ne face magazine Shor, ne face… Dar cu ce, tot cu aceleași prețuri? Ne amăgesc… Mă scuzați, niște mincinoși.”

- „Я хочу, чтобы остался Додон у власти и даже многие в церкви я ходила, ставят свечи за его здоровье, говорят, что его приравнивают прямо как Иисусу Христу, что он за нас, он за нас страдает сейчас. Я тоже о том же. Надеюсь, что так будет.”

- „Dar eu încredere în Dodon nu am absolut deloc. E un om corupt, e un om ca și ceilalți din Partidul Democrat. Ei de sus privesc la noi ca la niște boschetari. Au nevoie numai și numai la moment.”

Europa Liberă: De ce cetățeanul nu-și dă seama că el e folosit și doar că o dată la patru ani i se cerșește votul și el trebuie să fie mai responsabil?

- „Dacă n-ar fi cumpărat, cetățeanul ar merge corect.”

Europa Liberă: De ce se lasă cumpărat, momit, manipulat?

- „De ce? Pentru că la noi majoritatea care au rămas întrebuințează alcool și ei se folosesc de momentele acestea când omul e necăjit, are nevoie și ei folosesc diferite surse. De exemplu, ni s-a deschis magazinul lui Shor. Lumea stătea la coadă să capete un card. Și am intrat să văd chiar ce este acolo. Toată producția care este alterată se află în magazinul acesta. Cetățeanul e vinovat, pentru că se lasă cumpărat.”

VIDEO: De ce e dezbinată Republica Moldova?

​

Europa Liberă: Pe ce cale trebuie să meargă Republica Moldova, dacă societatea e atât de dezbinată și mai ales dacă votul acesta geopolitic se zice că decide în timpul alegerilor aproape totul?

- „Pe o cale neutră. Dacă ne-am gândi numai la Uniunea Europeană, atunci eu accept, dar cum este tratată și folosită la noi în Moldova, eu nu cred că este speranță de a ajunge în Uniunea Europeană, că nu avem cu cine.”

Europa Liberă: Dar în Uniunea Vamală Eurasiatică Moldova poate să ajungă?

- „Sudul și nordul sunt pentru Uniunea Eurasiatică.”

- „Noi suntem vai de capul nostru și o să fim vai de capul nostru, așa că nimeni nu are nevoie de noi. Pensia ne-o „mărește”, dar tot aceeași rămâne și tot așa. Dacă-s racul, broasca și știuca, cum poți să faci ceva pentru popor?”

Europa Liberă: Cum vă explicați că într-un stat așa de mic ca Republica Moldova atât de greu merg lucrurile?

- „Nu le ajung miliarde la toți, iaca de ce. Noi cu lei, dar ei cu miliarde.”

Europa Liberă: Și banul decide totul astăzi?

- „Da! Da!...”

​Europa Liberă: Dar o să mergeți, o să votați, o să mai dați o șansă politicienilor?

- „Nu, s-a terminat șansa. Las’ să se mai gândească și ei de acum pentru noi; se gândesc când lor le trebuie și noi ne ducem, dăm votul și pe urmă… s-a uitat. Apoi iar își aduc aminte de noi și noi iar votăm și tot așa de acum câți ani la rând. Și toți îs cu miliardele și de atâta uită toți de noi.”

- „Să întoarcă miliardele…”

- „Журналисты почему молчат?”

Europa Liberă: Iată Dvs. sunteți mai tânăr. Credeți în viitorul Republicii Moldova?

- „Pe termen mediu, nu. Influența politică dictează foarte multe interese proprii, și nu interesul cetățeanului.”

Europa Liberă: Și ce-i de făcut, iată, în situația asta pe care o descrieți că este incertă, că lumea își pierde încrederea în tot și în toate? Trebuie să existe și o soluție.

- „Soluția este numai și numai în mâna cetățeanului de rând, care la momentul de față este dispersat – Uniunea Vamală, care practic nu există și Uniunea Europeană și demografia țării, rușii cu Uniunea Vamală, cu Rusia și majoritatea, care circulă în Uniunea Europeană, cu Occidentul. Atâta timp cât noi nu ne vom consolida, politicienii vor face mendrele pe care le vor dori ei.”

Europa Liberă: Dar unirea asta a societății la orizont nu se vede?

- „Nicidecum. Ultimele alegeri le-au dictat, așa ca să nu fac o ofensă, oamenii în vârstă. Au decis practic ei soarta țării. Tineretul este foarte, foarte pasiv și bătrânii, electoratul asta este soarta țării. Asta e.”

​Europa Liberă: Anul acesta e an electoral. Care e miza acestor alegeri parlamentare din toamnă, cine are șanse să ajungă acolo, în Legislativul de la Chișinău, ca să facă un stat prosper, un stat unde legea să fie lege pentru toți – și pentru cel mare, și pentru cel mic?

- „Este foarte greu ceea ce ați menționat Dvs., fiindcă niște alegeri, în excepție pentru Moldova, unde vom vota persoana care la sigur va fi aleasă pe criterii la fel politice, evident, dacă va accede în Parlament, nu-i exclus șantajul și de a fi cumpărați iar cum s-a practicat cu deputații actuali pe care-i avem acum în Parlament.”

Europa Liberă: Dar reforma asta care aduce votul mixt e făcută, așa spun politicienii, pentru ca cetățeanul să aibă mai mare încredere în politician, ca politicianul să fie mai aproape de grijile alegătorului.

- „Eu nu socot că este așa, deoarece într-un raion de peste 40 de mii de locuitori nici 50% nu cunosc ce prezintă persoana în cauză ce prezintă și cărui partid îi apără interesele, adică au făcut o strategie pentru a ademeni oamenii cu scopul de a obține voturile convenabile partidului.”

Europa Liberă: Valentina Ursu de la Europa Liberă. Ia ziceți…

- „Da, bună ziua, doamna Valentina!”

Europa Liberă: Bună ziua! Ia ziceți, cum e pregătit cetățeanul să-și aleagă sluga poporului?

- „Eu votez numai pentru acei care sunt capabili să poată schimba situația actuală.”

​Europa Liberă: Ce trebuie să se schimbe?

- „Să aibă lumea încredere în toate organele de stat. Nu va fi încredere în organele de stat, acesta nu este stat. Înseamnă că el nu există! Există o pată pe hartă care se numește Republica Moldova, dar vai de steaua ei.”

Europa Liberă: Sunt 101 deputați în Parlament. Pe câți îi cunoașteți și pentru ce merite îi cunoașteți?

- „Deci, deputați vandabili, aceștia nu-s deputați. Aceștia sunt vânduți, aceștia sunt oameni care nu au suflet, nu au intelect și nu au bunul-simț. Or, acesta este pur și simplu un mecanism acolo de votare și de îmbogățire pentru dânsul. Atât. Țara pentru dânsul nu înseamnă nimic decât numai o vorbă aruncată așa în vânt și gata.”

Europa Liberă: Dar Dvs. chiar credeți că acești politicieni nu cunosc că sunt detestați de către populație?

- „Știu, dar ei mai știu și altceva. În Europa nu există o populație mai blândă, mai miloasă, mai vai de steaua ei, pentru că tot ce-i bun, toți care gândesc, toți cei care au demnitate au plecat. Vă închipuiți, zestrea țării este peste hotare?! Și fac bine acolo unde nu suntem noi. Și atunci, spuneți-mi, vă rog…”

​Europa Liberă: Dar cei de aici o să trebuiască să-i trimită în Parlament pe următorii 101 deputați care timp de patru ani vor fi chemați să rezolve problemele statului și ale cetățeanului.

- „Acesta de pe loc când se duce la votare, el pur și simplu se duce de atâta că are și el o zi însemnată că el iese să-l vadă lumea, mai ales dacă la dânsul a reușit să vină cel cu sacul cu bani, e gata, s-a terminat. La noi așa e spus: „Măi, aista la alegeri măcar mi-a dat 50 de lei…”. Vă închipuiți pe ce vinde el capacitatea, posibilitatea lui de a rezolva problema țării o schimbă pe 50 de lei…”

Europa Liberă: Despre fenomenul acesta de cumpărare a alegătorului se vorbește de mult timp. De ce cetățeanul calcă pe aceeași greblă, ia acești 100 de lei, această pomană electorală, ca după asta patru ani să zică că trăiește în mizerie, în sărăcie, în minciună?

- „Nu poate fi schimbată mentalitatea. Iată cei care au rămas, ei știu – l-au cumpărat, el s-a vândut. Atât. Nu există posibilitatea de a pune creierul în mișcare. Mai mult ca atât, eu vreau să vă spun. Să nu-i vorbim de rău pe aceștia – țăranul de la sat sau muncitorul de la oraș, dar uitați-vă ce face intelectualitatea. Ajungând la alegeri, practic nu știu cum să procedeze.”

​Europa Liberă: Ce calități trebuie să aibă politicianul care să vă insufle încredere?

- „Să fie onest, să fie un om cinstit și un om pentru popor. Ei toți spun că-s pentru popor, dar… cam uită de popor, după ce sunt aleși.”

Europa Liberă: Dvs. ca alegător, ați avut vreodată curajul să-i spuneți politicianului când el a greșit, când nu a făcut ceea ce a promis? Aveți această îndrăzneală?

- „Nu prea am avut ocazia, că politicienii de fapt nu-s cu noi aici. Mulți politicieni în care eu am avut încredere s-au schimbat așa… îndată, după o perioadă de timp și mă mir și acum – de ce oare au făcut-o? Dar când aud că o să fie, iată, Maia Sandu, eu așa o aștept… Aștept, fiindcă văd că e o femeie responsabilă, dar și o femeie deșteaptă, onestă și o femeie care se ține de cuvânt.”

Europa Liberă: Moldova merge acum pe o cale corectă?

- „Că merge spre Europa, da, e corect; numai că politicienii care-s la putere și spun că ei îs cu Europa nu prea cred eu într-înșii, nu prea am mare încredere. Pur și simplu, ei ca să capete bani de acolo, dar dacă ceva, îndată trec pe altă parte.”

Europa Liberă: Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă.

- „Știu, știu!... Știți, vă am în prieteni pe Facebook.”

​Europa Liberă: Am ajuns aici cu microfonul Europei Libere la Ungheni. Încercăm să aflăm mai multe opinii de la oameni. Cum trebuie să se comporte cetățeanul într-un an electoral, la ce să se gândească, pune preț pe acest vot care o dată la patru ani decide cine să fie deputați acolo, în Parlamentul de la Chișinău?

- „Trebuie schimbată puterea numaidecât, că își fac de cap.”

Europa Liberă: Dar această clasă politică de la putere zice că e trimisă cu votul dvs. acolo sus?

- „Cu votul lor, nu cu al nostru.”

- „Această clasă politică este o clică, care-i adunată în Parlament, care sunt vânduți, care sunt cumpărați și aceștia-s sunt precum spun ei că sunt aleșii poporului. Dar nu mai este chiar așa. Poporul se trezește și vede care-i situația. Să fie majoritatea acei care sunt aleși pe liste, atunci cum era lista partidului al cui, al democraților, care acum sunt ei majoritatea…”

Europa Liberă: Votul acesta mixt vă ajută acum să vă dezmeticiți cine îl merită?

- „Sincer să vă spun, nu, nu mă ajută.”

- „Votul mixt e pentru dânșii, nu-i pentru noi.”

- „Pentru dânșii…”

Europa Liberă: Buletinul e în mâna dvs. și dvs. veți decide.

- „Și totuși, vor fi cumpărați cu bani, cum au mai cumpărat ei electoratul.”

​Europa Liberă: De ce credeți că banul va decide totul la alegeri, dacă dvs., alegătorii, trebuie să decideți?

- „Așa e…”

- „Pentru că-i sărăcie și la o sărăcie e foarte ușor de manipulat cu electoratul. Un pachet de… biscuiți, de orez acolo și el merge…”

Europa Liberă: Dvs. luați pomana asta electorală, ca să vă dați votul?

- „Practic, nu, pentru că eu mai am demnitate, am verticalitate și niciodată nu m-am vândut. În viața mea nu m-am vândut și nici nu m-am cumpărat. Sunt așa cum sunt și când vorbesc dacă trebuie eu tai, dar sunt acesta care sunt, dar nu m-am vândut niciodată.”

​Europa Liberă: Și de ce cei care-și vând votul nu gândesc ca și Dvs.?

- „Nu vor să fie informați și sunt manipulați…”

- „Prin televiziuni, prin radio, care-s în mâinile lor, ale lui Plahotniuc și ale lui Dodon. Omul de la oraș mai știe informație, dar acel de la țară nu știe.”

- „La țară-i purcelul și cocoșul, și găina…”

- „Și beciul, și beciul și sunt mulți care pe lângă beci și chiar prin beci și-apoi nu se pot ridica…”

Europa Liberă: Cine la modul cel mai serios se gândește la viitorul acestei palme de pământ?

- „Intelectualitatea, da.”

Europa Liberă: Există interes național în Republica Moldova?

- „Până când nu mi-am pierdut încrederea în unioniști. Sunt și eu unionist, și nu numai eu, iată chiar prietenul, colegul – suntem unioniști.”

​Europa Liberă: Dvs. credeți în curentul unionist, alt segment al societății crede într-o apropiere a Moldovei mai mare de Federația Rusă, o a treia categorie de oameni cred că integrarea europeană ar putea să salveze Republica Moldova, dar o coagulare a întregii societăți nu se va produce când e racul, broasca și o știucă.

- „La noi, la moldoveni, ca atare așa și este – racul, broasca și o știucă. Moldoveanul nostru are lașitate, invidie, indiferența care bântuie peste tot la noi, la moldoveni, dar o coagulare a forțelor ar trebui să fie, dar sincer vă spun, eu n-o văd.”

Europa Liberă: Și atunci, viitorul Moldovei care e?

- „Unirea cu România. Numai asta.”

Europa Liberă: Asta v-o doriți Dvs., dar deocamdată nu sunteți majoritari.

- „Știți care e situația? Republica Moldova este o țară artificială. Un stat trebuie să aibă piloni; nu sunt pilonii aceștia și dacă nu sunt pilonii aceștia, iată așa o să fim aruncați de val – ba la țărm, ba în larg, dar pe țărm, niciodată.”

Europa Liberă: Știți că scriitorul Druță zicea care sunt cei trei piloni pe care se bazează statalitatea – limba, neamul și pământul.

- „E corect, e corect, bravo! E corect! Sută la sută sunt de acord cu marele Druță ca atare, dar marele Druță… totuși apar și aici niște ghilimele la marele Druță.”

- „Pe timpurile celea când trebuia de stat aici și de lucrat cu masele, a plecat la Moscova.”

- „Da, neamul, limba, pământul – toate astea ne leagă, dar depinde ce oameni locuiesc, ce știu ei, cum sunt ei informați, cât sunt ei de cărturari.”

Europa Liberă: Cetățenii astăzi au ajuns mai mult să se plângă, să vorbească despre necazuri, cu oftat… Nimeni n-o să vină să-ți șteargă lacrima și nimeni n-o să vină să-ți aducă fericirea împotriva voinței tale, dacă tu nu știi ce vrei și de ce vrei, care e scopul pe care-l urmărești.

- „Oftatul acesta duce la aceea că întâi și întâi trebuie să o începem de la noi – la mine în minte să fac ordine, la mine în familie, în casă să fac ordine și apoi după asta merg în stradă și tot la fel să facem ordine și în țară.”

Europa Liberă: Deci, binele poate învinge răul?

- „Da, poate învinge răul, dar trebuie de lucrat, fiindcă oamenii sunt dezinformați și nu vor să înțeleagă de unde vine răul.”

- „Este strigător la cer că electoratul nu este informat despre situația social-politică din țară. De pildă, la alegerile prezidențiale care au avut loc am văzut cu ochii mei cum alegătorii după ce au votat au stat o oră și au așteptat să vină să le dea câte o sută de grame de votcă, pentru că au votat pentru cine au vrut ei. Înseamnă că el și-a vândut țara pe o sută de grame de votcă. Iaca la așa stare a ajuns electoratul nostru.”

Europa Liberă: Credeți că mai e posibil să se repete acest scenariu și la parlamentare?

- „Da, categoric.”

- „La alegerile parlamentare dacă n-o să fie ordine în jurul secțiilor de votare, tot așa o să se întâmple că au să vândă țara.”

​Europa Liberă: Ce le doriți politicienilor, clasei politice pe care o are Republica Moldova ce-i sugerați?

- „Le sugerez să se gândească nu la ei, să se gândească la populație. Ei sunt slugile poporului, ar trebui să fie, nu că el e în Parlament și s-a îmbrăcat la costum, la cravată și eu ar trebui să stau în poziția de drepți în fața lui; el ar trebui să stea în poziția de drepți în fața mea. Și el trebuie să-mi fie slugă, nu a mea, a poporului trebuie să fie. Asta e.”

Europa Liberă: Dar Dvs. îi taxați pe cei care vă dezamăgesc? Cum îi pedepsiți pe politicienii care v-au dezamăgit?

- „Prin vot, prin vot. Numai prin vot.”

Așa cum au spus locuitorii de la Ungheni, dar și așa cum arată rezultatele tuturor sondajelor efectuate în Republica Moldova, alături de salariile și pensiile mici și lipsa locurilor de muncă, corupția este cea mai stresantă problemă a moldovenilor. Politicianul, jurist, avocat Nicolae Andronic, care în 1994 a deținut funcția de vicepreședinte al Legislativului, iar ulterior și pe cea de vicepremier, e de părere că doar Uniunea Europeană poate ajuta Republica Moldova să meargă pe calea cea bună și dreaptă și, îndeosebi, la redresarea situației din justiție.

Nicolae Andronic: „Uniunea Europeană deschide niște perspective pentru a eradica corupția, pe când aderarea la această Uniune Vamală, care este promisă, niciodată nu va eradica corupția din țara noastră. Uitați-vă la țările cu monarhie, putem să-i spunem așa-numita monarhie democratică, iată Nazarbaiev sau în Belarus, acolo nu mai scoți niciodată corupția, de atâta că nu ai voie nici să deschizi gura, nu încă să vorbești despre aceasta. De aceea, eu sper că oamenii vor vota anume cursul european de dezvoltare.”

Europa Liberă: Cum vedeți o adevărată reformă în acest domeniu, pentru că justiția este restanțieră la capitolul reforme în Republica Moldova?

​Nicolae Andronic: „Pe mine personal nu m-ar interesa cine este președinte în țara aceasta, cine este prim-ministru, dacă aș putea să mă duc la judecată și să îmi apăr interesele mele, atunci eu aș ști că este o țară democrată, că am pierdut sau am câștigat pe drept, dar nu s-a hotărât soarta unui sau altui cetățean pe bani sau pe un telefon care a fost dat judecătorului. Or, vorbeam cu cineva că lumea așteaptă ca politicienii să se jertfească. Noi am ajuns într-o situație când nu-i destul să se jertfească un ministru nou sau să se jertfească un politician. Ar trebui să se jertfească tot sistemul. Eu personal am susținut această intenție a guvernării de a decriminaliza legislația economică din țara noastră. Eu ca om care am văzut personal cum vine lucrătorul de poliție braț la braț cu lucrătorul procuraturii, îți ridică toate calculatoarele pe un motiv cu totul banal și te blochează, îți închid conturile și până ce nu le duci banii sau până ce nu găsești șefii lor superiori, nu hotărăști problema. Or, aceasta persistă. Când Vladimir Plahotniuc a devenit președintele partidului, mă gândeam și am spus-o și în public că dlui nu are ce face altceva decât să coase buzunarele miniștrilor și să dea dovadă de faptul că are de furcă cu niște oameni necorupți și aceasta s-o înțeleagă și cetățenii. Dar astăzi înțeleg că este puțin să coși buzunarele miniștrilor, poate au venit și niște oameni cinstiți. Poate… Dar sistemul e atât de putred, că orice om care este aproape de putere, de Partidul Democrat și-a promovat în partid un polițist, un procuror și acum când are vreo problemă el sau când vine cineva și-l roagă pentru bani să-i hotărască o problemă, el îi

În țară sunt o mulțime de legi bune, dar ele nu funcționează. Trebuie într-o zi de spus acestor liderași de partid mai mici, căci sistemul s-a stricat nu numai prin miniștri sau prin viceminiștri, el a putrezit până jos și cetățenii se întâlnesc anume cu aceasta; se întâlnesc cu un polițist sau cu un prieten de-al polițistului care-i spune că prietenul meu o să ți-o facă; se întâlnesc cu un judecător care are indicații și se teme că acesta, la rândul lui, va suna sus la partid și va fi susținut și nu va fi promovat, de exemplu, un judecător pe un termen sau pe altul; polițistul nu va fi promovat în grad.

sună procurorului sau polițistului și acela liber poate să deschidă un dosar penal în probleme economice. Am un fapt concret și m-aș adresa, o să-i scriu o scrisoare dlui Plahotniuc, care zi de zi vorbește despre această decriminalizare, despre niște fapte concrete care sunt în această republică. Or, pe lângă aprobarea legii, mai trebuie făcută și regulă în acest sistem. În țară sunt o mulțime de legi bune, dar ele nu funcționează. Trebuie într-o zi de spus acestor liderași de partid mai mici, căci sistemul s-a stricat nu numai prin miniștri sau prin viceminiștri, el a putrezit până jos și cetățenii se întâlnesc anume cu aceasta; se întâlnesc cu un polițist sau cu un prieten de-al polițistului care-i spune că prietenul meu o să ți-o facă; se întâlnesc cu un judecător care are indicații și se teme că acesta, la rândul lui, va suna sus la partid și va fi susținut și nu va fi promovat, de exemplu, un judecător pe un termen sau pe altul; polițistul nu va fi promovat în grad. Nu mai vorbesc despre procurori care pur și simplu sunt mecanismul principal al fărădelegilor care se fac în Republica Moldova. Și această reformă a fost o reformă de ochii lumii, care s-a soldat numai cu cine o să numească procurorul general – președintele ori Parlamentul –, iar cetățenii nu simt această reformă. Cu atât mai mult că în ultimul timp și judecătorii încearcă ca și avocații să fie de partea procurorului, dar nu de partea cetățeanului, și acești judecători ca să îndeplinească o indicație de sus. Mi-a plăcut, de exemplu, adresarea de la ședința Consiliului Superior al Magistrului a ministrului nou-numit Tănase, care a spus că ajunge să arestăm oameni; aceasta este o măsură exorbitantă. Va avea succes sau nu această chemare către judecători, vom vedea, dar chemarea arată că unii din guvernare înțeleg ce se petrece. Nu știu dacă vor înțelege ceilalți.”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc este atotștiutor și atotputernic în Republica Moldova?

Nicolae Andronic: „La momentul de față, da.”

Europa Liberă: Și de ce nu distruge un sistem vicios?

Nicolae Andronic: „Prin declarații, prin apariții, prin promovarea unor legi se vede că vrea să distrugă.”

Europa Liberă: De ce nu reușește, dacă vrea?

Nicolae Andronic: „Eu nu cred că acesta este un PR. E bineînțeles că se vorbește și ar fi bine în sfârșit să ajungă și d-lui prim-ministru – el trebuie să arate ori că poate, ori că nu poate și aceasta va ține de alegerile viitoare, dar dacă avem o așa situație formată, ea trebuie să fie realizată prin accesul acestei persoane la o funcție de decizie. Ca cetățenii ori să poate spune că e atât de rău, ori să poată spune că e bun.”

Europa Liberă: Și totuși, dacă e să vorbim cine stăpânește situația în Republica Moldova, Igor Dodon ar avea pretenția să vă reproșeze și să spună că, totuși, el e șeful statului?

​Nicolae Andronic: „Prin hotărârea de a reintroduce funcția de președinte ales de tot poporul, Curtea Constituțională a debalansat relațiile între puteri în Republica Moldova. Și aceasta s-a văzut foarte clar când, tot prin hotărârea Curții, președintele poate fi suspendat. Or, ceea ce văd eu ca fost vicepreședinte de redactare a Constituției adoptate în 1994, astăzi nu mai avem nevoie de Parlament. Astăzi putem să lăsăm Curtea Constituțională care să scrie o Constituție nouă, dar aceasta nu poate să dureze la infinit. Această hotărâre nefastă reieșită din cererea opoziției de a introduce postul de președinte ales și iată așa neghiob a fost introdusă această posibilitate de a-ți alege președintele, a adus la faptul că orișicare persoană care ar fi președinte sau dacă ar fi altă situație pe viitor, presupunem că socialiștii sunt la guvernare, iar un democrat este în funcția de președinte, a dus la o situație paradoxală în legislația Republicii Moldova, care trebuie obligatoriu să fie corectată de viitorul Parlament.”

Europa Liberă: Adică, cum să fie corectată? Să nu mai fie ales șeful statului prin vot direct?

Nicolae Andronic: „La primul auz, șeful statului înseamnă că e o persoană care are niște împuterniciri, în realitate, astăzi șeful statului nu are nicio împuternicire decât să se ducă la o vânătoare, să se scalde într-un râu la Bobotează. După mine, ori nu mai trebuia introdus acest post de președinte, ori trebuia schimbată Constituția în ceea ce ține de relația între puteri în stat. Pe de o parte, avem un stat parlamentar, pe de altă parte, avem și președinte și multe, multe alte lucruri și avem și un președinte care nu a înțeles din start când a candidat că rolul lui este mai mult reprezentativ în acest stat. Și el tot încearcă să conducă de unul singur și îl înțeleg de ce, el a promis la cetățeni că va schimba ceva, a mințit cetățenii săi și acum acest electorat este și el surprins că președintele nu poate și de atâta în ultimul timp se pedalează ideea că mai că nu președintele este arestat la dânsul în clădire și tare își bat capul de aceasta mijloacele de informare rusești și politicienii din Rusia că uite ce se face acolo cu președintele Dodon. Eu cred că politicienilor noștri le ajunge tărie de caracter ca împreună cu președintele să soluționeze această problemă. Astăzi, președintele Dodon nu este și nu poate să fie șeful acestui stat.”

Europa Liberă: Dvs. credeți că Rusia s-a împăcat cu gândul că Republica Moldova trebuie să fie lăsată să meargă pe calea integrării europene?

Nicolae Andronic: „Nimeni nu crede așa, uitați-vă la ultimele declarații, mai ales la legea aceasta cu privire la propaganda rusească.”

Europa Liberă: Legea anti-propagandă?

​Nicolae Andronic: „Da, legea anti-propagandă și nu-i înțeleg, că deschis se propagă niște lucruri antistatale la aceste televiziuni, nu numai cu noi, dar și cu Ucraina. Și de aceea trebuie să avem niște politicieni care sunt deciși să nu dea înapoi, cât nu bate la ureche, dar decizia Radei Supreme din Ucraina că Rusia a fost recunoscută un stat-agresor este foarte corectă, numai că pentru a primi așa o decizie trebuie să ai putere și trebuie să ai dorință să mergi mai departe. Dar anume aceasta este situația, că noi stăm între ciocan și nicovală ca simpli cetățeni. Pe de o parte, te saturi de această guvernare, pe de altă parte, stă după ușă și vrea să intre unul încă mai rău și tu ai de ales între două rele. Asta a fost alegerea noastră de când s-a pornit acest stat independent și de aceea cred că și anul acesta vom alege ceva mai puțin rău.”

Europa Liberă: Dar domnii Plahotniuc și Dodon chiar sunt adversari politici sau în culise fac alte jocuri și pun la cale alte scenarii? Sau ce trebuie să înțeleagă omul simplu, pentru că contradicțiile sunt mari la vedere?

Nicolae Andronic: „Constatăm că au relații bune și e clar că se cunosc. Pe timpul lui Voronin, Dodon era ministru al Economiei și e clar că Plahotniuc intra pe la dumnealui și mai soluționa niște probleme. Este clar, iată v-am răspuns la întrebare că se cunosc, dar nu pot să spun astăzi - fac ei niște scheme cum să

Pun pariu cu Dvs. că, în viitorul Parlament, opoziția actuală care neagă vehement posibilitatea conlucrării cu Plahotniuc o să fie nevoită să conlucreze, deoarece Partidul Democrat și din experiența mea, oricât am dori și noi să-l eliminăm din viața politică, întotdeauna a avut un vot de aur, așa-numit un vot de aur, fără care nu putea să existe o coaliție europeană.

lupte unul cu altul, formal, sau nu fac. La momentul de față se văd prin niște acțiuni foarte dure ale acestei guvernări, vreau să cred eu și iremediabile în relațiile cu Rusia, acțiuni care îmi plac, că niciodată Rusia nu ne-a stimat ca stat, ne-a stimat ca pe o gubernie, adică, nu știu dacă ne-a stimat, adică, atitudine era, dar guvernarea face niște acțiuni care confirmă dorința de a avea o cale europeană de dezvoltare și de a merge spre Europa. De ce trebuie să mă intereseze pe mine, de exemplu, seara mănâncă ei împreună sau beau câte un pahar de vin? Este o pistă greșită și pun pariu cu Dvs. că, în viitorul Parlament, opoziția actuală care neagă vehement posibilitatea conlucrării cu Plahotniuc o să fie nevoită să conlucreze, deoarece Partidul Democrat și din experiența mea, oricât am dori și noi să-l eliminăm din viața politică, întotdeauna a avut un vot de aur, așa-numit un vot de aur, fără care nu putea să existe o coaliție europeană. De aceea, ori prelungim pe această pistă să ne autodistrugem partidele cu o viziune, ori luptăm cu Dodon, că nimeni nu am văzut astăzi să lupte cu Dodon. Dodon este criticat numai prin faptul că prietenește cu Plahotniuc, altă parte negativă a lui Dodon nu am văzut-o.”

Europa Liberă: Nicolae Andronic crede în viitorul acestui stat și ce viitor poate să aibă Republica Moldova în următorii cinci-zece ani?

Nicolae Andronic: „Dacă spun că cred în viitorul acestui stat, îndată găsesc niște oponenți unioniști și încep a mă critica, iată, el crede... Dar chiar dacă să te unești cu România, cum să te unești fără a avea un stat, fără a primi o decizie parlamentară sau fără a face un referendum? Ori și acest patriotism, naționalism sănătos a fost o proprietate, o moșie a unor politicieni, care și-au făcut numai bani și autoritate pe seama aceasta, dar n-au sperat adânc și deschis la o unire cu frații noștri…”

Europa Liberă: Sinceră?

Nicolae Andronic: „Sinceră, da. Eu cred că statul nostru trebuie să devină membru plenipotențiar în Uniunea Europeană și pe urmă, de atâta că foarte mulți politicieni vor ei să dovedească tot să facă. Nu noi, dar cei care vor veni pe urmă vor face ceea ce este necesar în cazul când nivelul de trai al cetățenilor se va ridica poate la nivelul europenilor. De altfel, dacă îi vom ține în sărăcia aceasta crasă, ei se înțelege că vor vrea înapoi în Uniunea Sovietică și în Rusia.”