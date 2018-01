Oazu Nantoi: „Nu mă voi mira dacă compania Sheriff va avea și deputați în Parlamentul Republicii Moldova”

Anul 2017 s-a încheiat cu aprecieri din partea OSCE pentru Moldova despre înțelegerile agreate cu Tiraspolul, înțelegeri menite să întărească încrederea între Chişinău și Tiraspol. Ce șanse sunt ca aceste înțelegeri – care nu s-au putut face ani și ani de zile - să ducă chiar la rezultate concrete în rezolvarea conflictului transnistrean? Valentina Ursu a stat de vorba cu analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul pentru Politici Publice, despre acest subiect și „provocările” anului 2018.

Europa Liberă: Anul 2018 este un an electoral. Se poate vorbi despre un deznodământ pentru conflictul transnistrean din moment ce autoritățile în 2017 s-au arătat mulțumite de evoluțiile pe marginea dosarului transnistrean?

Oazu Nantoi: „Faptul că autoritățile s-au arătat a fi mulțumite, aceasta deloc nu înseamnă că pretinsele evoluții le-au resimțit în sens pozitiv cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului. Totodată, ceea ce numim noi evoluții nu ne-a apropiat nici cu un milimetru de problema soluționării conflictului. Dacă ne gândim la varianta de soluționare a conflictului prin crearea unui stat democratic, funcțional și viabil, protejat de orice manifestări de separatism pe întreg teritoriul țării. Și în situația în care anul 2018 este un an electoral și nu numai la noi, dar și în Rusia, cu toate că acolo despre alegeri nu e vorba, ci de reconfirmări, în situația când Ucraina în anul 2018 va începe să se

gândească și ea la alegerile din 2019, prezidențiale și în Rada Supremă, deci nu există motive pentru optimism în ceea ce privește soluționarea conflictului. Eu, cel puțin, nu am în vedere alipirea mecanică a două nenorociri, ci crearea unui stat de drept, funcțional pe întreg teritoriul Moldovei. Or, la noi în Republica Moldova, nimeni din politicieni nu încearcă și nici nu este capabil să gândească și să abordeze această problemă într-o asemenea manieră.”

Europa Liberă: Guvernanții ar putea să vă reproșeze și să vă spună că totuși se întreprind pași mici pentru a ajunge la rezolvarea problemei mari, la acordarea unui statut regiunii din stânga Nistrului. Și pașii mici au însemnat acele patru protocoale care au fost semnate de către negociatorii-șefi din partea Chișinăului și Tiraspolului. Iată, după iarnă vine primăvara, opinia publică va vedea dacă fermierii vor avea acces la terenurile lor, se va cunoaște poate mai în detaliu dacă școlile cu predare în grafie latină își pot continua activitatea în liniște și pace s-au mai făcut pași, negocieri și pe marginea unificării sistemului de telecomunicații, s-a redeschis podul de la Gura Bâcului. Asta înseamnă că se mișcă carul din loc?

Oazu Nantoi: „Când nouă ni se vorbește despre pașii mici, nu ni se spune în ce direcție au fost orientați acei pași și când se va ajunge la soluționarea conflictului, nu prin atribuirea statutului juridic special, ci prin crearea unui stat funcțional în care cetățenii Republicii Moldova să aibă aceleași drepturi și posibilități pe întreg teritoriul țării. Noi avem Autonomia Găgăuză, durere de cap pentru cei care au cap, dar asta deloc nu înseamnă că aceasta poate fi model pentru așa-zisa Transnistrie și nemaivorbind de faptul că Federația Rusă nicidecum nu dorește să-și evacueze trupele și nicio persoană de la guvernare nici nu încearcă să-și formuleze întrebarea: care sunt acele condiții cu condiția respectării cărora Federația Rusă își va evacua trupele?

Prin urmare, noi avem de-a face cu un spectacol dezgustător, provincial, care nu prezintă interes pentru nimeni, în primul rând, spre regret pentru cetățenii Republicii Moldova, care se interesează cum să fugă din această țară și anul 2018 nu ne promite nouă nimic pozitiv, în afara faptului că businessul din stânga Nistrului profită de prevederile Acordului de Asociere. Cred că asta-i demagogie.”

Europa Liberă: Vă întrebam despre acele patru acorduri care au fost semnate și impactul lor pentru cetățeni.

Oazu Nantoi: „Din câte știu eu, o bună parte din loturile de pământ sunt prelucrate de alți agenți economici, și nu de pretinșii fermieri moldoveni. Deci, acolo va fi o problemă mare. Eu n-am înțeles nimic din protocolul privind interconexiunea rețelelor de telefonie, deoarece acolo se cere fie schimbarea legislației Republicii Moldova, dar noi încă n-am văzut niciun proiect de lege, fie renunțarea din partea companiei „InterDnestrcom” la orice pretenție, ceea ce iarăși nu vedem. Prin urmare, despre pod vă rog să nu-mi spuneți nimic din moment ce niciun deputat din Parlament nu poate trece pe acel pod fără permisiunea așa-zișilor grăniceri din stânga Nistrului, așa că toate acestea sunt un bluf care a convenit birocrației de la OSCE, dar care face parte din procesul de degradare a proiectului de statalitate a Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Ce ar mai putea să întreprindă autoritățile de la Tiraspol, liderii de acolo, cu cine vor mai negocia și ce pofte vor mai avea în acest an 2018?

Oazu Nantoi: „Atunci când eu citesc știrile și articolele publicate, de exemplu, în Rusia, acolo când sunt menționate niște organizații, în paranteză este specificat „organizația este interzisă în Federația Rusă”. Când noi vorbim despre malul stâng și eu aflu cum că președintele Republicii Moldova intenționează să-i decoreze pe așa-zișii pacificatori, inclusiv ruși...”

Europa Liberă: Ceea ce nu s-a întâmplat...

Oazu Nantoi: „Nu s-a întâmplat, deoarece Krasnoselski l-a trimis din momentul în care Rogozin n-a fost acceptat să participe la spectacolul acela

cu festivități. Vă rog să lăsați cuvintele intacte, unde l-a trimis Krasnoselski pe Igor Dodon, când noi vedem că agenții economici din stânga Nistrului profită de orice înlesniri din partea Uniunii Europene, fără ca să plătească impozite în bugetul național al Republicii Moldova, când noi vedem că s-a restabilit schema nu că obscură, dar criminală, de livrare a energiei electrice de pe malul stâng de la Cuciurgan, centrala termoelectrică Cuciurgan privatizată ilegal de compania rusească „Inter RAO-EES” și noi, cetățenii Republicii

Moldova, plătind pentru curentul electric, întreținem acest regim ilegal și anticonstituțional, atunci așa-zișii lideri sau autorități din stânga Nistrului au toate motivele în continuare să-și bată joc de noi, cum și-a bătut joc de noi Șevciuk și soția lui Nina Ștanski, care au trecut pe malul drept și au plecat în Rusia. Deci, fără ca să se teamă că justiția moldovenească o să pună mâna pe ei și o să-i bage la pușcărie pentru uzurparea puterii.”

Europa Liberă: Și atunci, Dvs. lăsați să se înțeleagă că autoritățile de acolo vor continua să facă ceea ce au făcut pe parcursul a 26 de ani?

Oazu Nantoi: „Nu, eu afirm că ei se vor comporta într-o manieră obraznică, cinică, știind cât costă fiecare ales în parte de pe malul drept al Nistrului în numerar și membrii Guvernului de la Chișinău, deoarece cei de la Tiraspol sunt parteneri de business cu cei de pe malul drept al Nistrului. Rămân mai multe semne de întrebare vizavi de Ucraina, care e în război cu Rusia, dar banii nu miroase, așa că...”

Europa Liberă: Dar semnele astea de întrebare din partea Kievului le atribuiți căror aspecte?

Oazu Nantoi: „În primul rând, înainte de a atribui întrebări Kievului, eu am foarte multe întrebări fără răspuns sau cu răspunsuri clare din partea Chișinăului. Și din momentul în care Chișinăul nu dorește soluționarea conflictului, eu nu am niciun motiv să reproșez ceva Kievului sau lui Trump, care nu va afla unde se află Republica Moldova, sau Uniunii Europene care-și are problemele ei.”

Europa Liberă: Deci, rămâneți tot atât de pesimist cum ați fost și până acum?

Oazu Nantoi: „Nu, de ce? Eu nu pesimist, eu realist sunt.”

Europa Liberă: Dar se vor face eforturi ca să se continue aceste negocieri în formatul „5+2”?

Oazu Nantoi: „Nu, nu, nu, nu... În primul rând, ceea ce se numește formatul „5+2”: a) nu se numește „negocieri”, ci este consfătuirea permanentă pe chestiuni politice în cadrul reglementării conflictului transnistrean. Asta-i una la mână; b) în februarie 2018 se vor împlini 16 ani de la momentul acestui instituirii acestui format și în cadrul acestui format nu s-a obținut nimic, dar chiar nimic în direcția soluționării politice a conflictului. Prin urmare, trebuie să fii idiot ca să te aștepți de la acest format la soluționarea conflictului.

Așa-zisul format este o bătaie de joc, este o sfidare a demnității de cetățean, care, ce-i drept, nici nu se prea regăsește pe meleagurile noastre din momentul în care cei cu un dram de demnitate fug din țara asta. Cetățenii demult s-au împăcat, inclusiv s-au împăcat cu gândul că cei care au luptat pentru integritatea teritorială și suveranitatea Moldovei și au murit, deci, au murit pe degeaba și în fiecare an la 2 martie la Chișinău se organizează un spectacol dezgustător cu participarea politicienilor care mimează preocuparea de soarta celor caue au luptat, dar societatea în general de mult s-a...”

Europa Liberă: ...împăcat cu gândul?

Oazu Nantoi: „Da, cu gândul că undeva există un conflict și cineva se ocupă de rezolvarea lui, dar nimeni în realitate nu este preocupat de această problemă, chiar dacă nesoluționarea conflictului pune cruce pe orice perspectivă europeană a Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar la alegerile parlamentare activismul cetățenilor din stânga Nistrului va fi...

Oazu Nantoi: „Aceste întrebări trebuie să fie adresate domnilor Dodon și Plahotniuc. Ei au promovat aceste...”

Europa Liberă: Dar cum credeți, vor participa cetățenii de acolo la scrutinul din toamnă?

Oazu Nantoi: „Eu știu că... Sigur că vor participa, sigur că vor participa și eu nu mă voi mira dacă compania „Sheriff” va avea nu numai 43 de deputați în așa-zisul soviet suprem, dar va avea și deputați în Parlamentul Republicii Moldova.”