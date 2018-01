„Furtul miliardului și goana după putere pe noi ne-au adus la sapă, nu de lemn, dar de lut”

În Republica Moldova sunt șase partide parlamentare și 16 extraparlamentare. Alte 22 de partide sunt inactive, iar câteva așteaptă să fie înregistrate la Ministerul Justiției. Alegătorii spun că e un număr exagerat de formațiuni politice și că partidele ar fi cea mai profitabilă afacere din Moldova. De ce, atunci când vorbesc despre partide, alegătorii nu mai așteaptă bunăstare și viitor mai bun? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Președintele Legislativului Andrian Candu și-a exprimat speranța ca noul Cod al Parlamentului să fie elaborat și aprobat până la sfârșitul acestui an.

Codul va reglementa funcționarea acestei instituții și va stabili reguli de conduită pentru aleșii poporului. Alegătorii însă așteaptă de la deputați să fie alături de ei, să-i reprezinte pe ei, să vorbească pentru ei, să fie aproape, și nu departe. Deocamdată, în acest moment, oamenii cu care am discutat la Nisporeni spun că simt o distanță între ei și parlamentari, o distanță care nu poate aduce nimic bun, ba dimpotrivă.

- „Așteptăm de la Guvern să aibă grijă de noi, condițiile de trai nu-s chiar ca în Europa, salarii mici. Pentru noi nu se vede un progres adică.”

- „Auzi, zi mai degrabă altceva, că într-atâția ani eu văd doar Unirea cu Patria-mamă, altă ieșire nu există în republica noastră.”

Europa Liberă: Dar această stare de lucruri cum o definiți?

- „Care? Care este asta?”

Europa Liberă: Acum în ce situație se află Republica Moldova?

- „Acum e un dezastru complet.”

Europa Liberă: Când ziceți „dezastru”, la ce vă duce, în primul rând, gândul?

- „Furtul miliardului, goana asta după putere, că mă duc în partidul acela că poate aceștia vor câștiga următoarele alegeri și iaca toate acestea pe noi ne-au adus la sapă, nici nu de lemn, dar de lut cred că.”

- „Am pierdut încrederea în orice de-acum…”

- „Eu, de exemplu, eu văd personal, auzind de la bătrâni, văzând ce se face dincolo, peste hotare, doar Unirea cu România, altă ieșire nu există, să alegem noi măcar și răs-partid, care ni se pare nouă…”

​Europa Liberă: Dar aveți pentru cine să vă dați votul, dacă sunteți chemată să participați la scrutin?

- „Depinde care vor fi înregistrați…”

Europa Liberă: Cum trebuie să fie acele persoane, acele personalități, acei politicieni care să recâștige încrederea dvs.?

- „Știți cum trebuie să fie? Trebuie să fie așa cum ei spun în preelectorală. Iaca, dacă vor fi așa după ce sunt aleși, atunci, da.”

- „Mai puține partide vrem și dacă ceva de la un partid nu-i convine, imediat a plecat în altă formațiune și de-amu, gata. Eu, dacă aș fi om politic, eu nu mi-aș schimba părerea – am pornit-o într-o direcție, în acea direcție și merg.”

Europa Liberă: Dar Dvs. cum faceți diferență între partidele de stânga, de centru, de dreapta?

- „Goana asta dintr-un partid în altul nu știu dacă mai poți s-o numești dreaptă, stângă… Azi e bine în stânga, mâine mă duc în dreapta…”

Europa Liberă: Vă deranjează acest traseism politic când un deputat a venit pe lista unui partid și a trecut în altul?

- „Sigur că da. Noi ne-am dus la alegeri și am ales,de exemplu, un partid și mâine-poimâine el se duce dincolo, că acolo-i mai cald și bine.”

Europa Liberă: Asta înseamnă că v-a trădat interesul?

- „Exact. Noi pentru ce am pledat? Pentru a câștiga ceva, pentru a ieși din mocirlă. Dacă până acum mai aveam o speranță în ceva, acum…”

- „…Acum speranță nu mai avem.”

- „Păcat de copiii noștri că pleacă de acasă. Iaca asta e cel mai strașnic.”

- „Partidele de dreapta ar fi bine toate să se unească; toți se bârfesc unul pe altul și își toarnă zoi unul în cap la altul.”

- „Partidele de stânga nu prea văd eu… Ei îs legați, îs uniți, altfel la dânșii, de atâta…”

​Europa Liberă: Dar care sunt de dreapta și care de stânga?

- „Da, acum era să spun – care-i vezi tu de stânga și de dreapta, că ei îs toți… Azi trebuie în stânga, mă duc în stânga, mâine în dreapta…”

- „Pentru care eu am pledat, pe aceia îi socot de dreapta, dar de stânga…”

Europa Liberă: Pentru care? Spuneți-i.

- „Am votat pentru Partidul Liberal Democrat, am pierdut încrederea; am votat pentru Partidul Liberal, la fel…”

Europa Liberă: Dar care-s partidele de stânga?

- „Dodoniștii și cu plahotniucii. Gata, aceștia-s, pe de-a dreptul să vorbim, simplu, dar de dreapta, aș zice că…”

Europa Liberă: Dl Dodon e președintele Republicii Moldova și și-a declinat statutul lui de lider al socialiștilor.

- „Să vă spun drept: nu-i președintele meu și care l-au ales și-au pierdut încrederea într-însul.”

Europa Liberă: Dl Dodon acum nu e în fruntea partidului, în fruntea socialiștilor e Zinaida Greceanîi.

- „Ei da… Dar cine conduce partidul?”

- „Ei da… Te-ai mira dacă Dodon dirijează cu partidul acum…”

Europa Liberă: A trecut în an de când a fost înscăunat în fotoliul prezidențial…

- „Da, am auzit darea de seamă a președintelui…”

- „Dar vedeți că eu nu văd nimic; eu nu-l aud pe Dodon nimic aproape. Toate întrebările pe care le rezolvă, văd că dl Pavel Filip și Andrian Candu, dar altcineva…”

- „Și Andrian Candu într-un minut e președinte…”

Europa Liberă: Dar politicienii acum, cei care se consideră proeuropeni vor ca să modifice inclusiv Legea Fundamentală, Constituția, ca să arate că orientarea țării trebuie să fie integrarea în Uniunea Europeană. Dvs., cetățenii, ce credeți? Dl Dodon a zis că trebuie un referendum.

- „Da’ nu mai trebuie referendum, fiindcă vedeți că s-a făcut referendum în Chișinău, s-au făcut atâtea cheltuieli, și în folosul cui?

- „Să întoarcă banii înapoi, dacă a pierdut la referendum…”

Europa Liberă: Vă întrebam: această opțiune a politicii externe trebuie să figureze în Constituție?

- „Da!”

- „Ar trebui, situația țării noastre, dacă nu va fi în Constituție, apoi nu mai facem noi Europa.”

- „La noi sistemul e de vină. Toți trăiesc după sistemul vechi, legile nu funcționează. Pur și simplu, dacă s-ar schimba și sistemul, am trăi mai bine, dar așa…”

Europa Liberă: Dar de ce ziceți că legea nu funcționează?

- „Păi, banul e în capul mesei. Dacă ai bani, înseamnă că ai dreptate; n-ai bani, înseamnă că dreptatea nu-i de partea ta. Unica ieșire e Unirea cu…”

Europa Liberă: Dvs. doar criticați sau puteți să propuneți și soluții, ca să se schimbe situația în Moldova? E ușor a critica, e mai greu atunci când trebuie să cunoști rezolvarea problemei.

- „Dar noi nu criticăm… Eu nu critic, eu spun ceea ce ei au vorbit în preelectorală și ce au promis populației și electoratului.”

Europa Liberă: Dar vă mai amintiți ce s-a promis în campania electorală din 2014?

- „Integrarea europeană, salarii…”

- „Dar pensiile, vreau să vă zic… Au spus că se măresc pensiile. Asta-i mărire de pensie? 20-30 de lei, asta pe noi nu ne încălzește absolut deloc.”

- „Dar pensia soțului s-a mărit cu 2 lei și 20 de bani.”

Europa Liberă: Ce preț are o promisiune și care e valoarea votului dvs.?

- „Nu există preț aici. Oamenii nu se cumpără și nu se vând. Adică atât de scump ar costa ca să iasă atâta lume și să se ducă la vot, că e imposibil să-l prețuiești cumva, e infinit prețul.”

Europa Liberă: E destinul cetățeanului și statului pe parcursul a patru ani.

- „Da. Noi îi aranjăm acolo doar. Noi îi aranjăm și așteptăm ceva…”

- „Se încep a sfădi că nu știe care și ce post să ocupe acolo mai călduț.”

Europa Liberă: Dar această nemulțumire a dvs. a ajuns la urechea politicienilor și iată au făcut o reformă electorală, au votat sistemul electoral mixt. Va fi mai altfel decât a fost până acum? Deputatul va fi mai aproape de grijile dvs.?

- „Eu nu am încredere, până ce n-au să se schimbe; eu cred că mai mulți vor nimeri acum de-ai lor. Și dintr-o parte, și din alta. De exemplu, Partidul Democrat, să zicem direct, el o să fie și pe bază de partid, și pe circumscripție tot ei primii o să fie.”

​Europa Liberă: Nu Partidul Democrat, decide cetățeanul, care va avea buletinul de vot în mână.

- „Păi, da, dar acolo dacă se pun pe lista lor?... Ce cetățeanul? Cetățeanul nici n-o să se ducă mătincă de data asta, dacă vor fi mai mulți de aceia.”

Europa Liberă: Ian ascultați, acolo vor fi candidați de la toți concurenții electorali.

- „Dar cu cumpărarea voturilor? Vreau să fie o lege oarecare – care au propus bani la alegători, pușcăria și gata, căci altfel n-o să fie dreptate. Tot timpul pe acest sărac îl amăgește acolo cu te miri ce, că au rămas acei săraci în țara asta, acei care mai deștepți, mai culți s-au dus.”

- „Dar cine să meargă la vot, dacă au rămas numai vârstnicii? Tineretul a plecat, puțini ce-au rămas acum în țară.”

Europa Liberă: Dar acei care au rămas trebuie să decidă viitorul Moldovei.

- „Viitorul țării sigur că trebuie să-l decidă, dar majoritatea îs sărmani și în vârstă și care o să le dea macaroane și au să se ducă la votare.”

- „Da, o să-i dea o pomană…”

- „Da, tot de pe spinarea noastră o să-i dea o pomană și pe urmă au să și-o răscumpere înapoi, că tot din banii noștri o să dea pomana aceea.”

- „Dacă la viitoarele alegeri câștigăm noi, acestea care ne ducem la vot, apoi eu îmi închipui că se schimbă ceva în țara noastră.”

Europa Liberă: Care sunt calitățile pe care le disprețuiți cel mai mult la politicieni?

- „Minciuna, fățărnicia. Sigur că ei uită ceea ce ne-au promis și pe urmă tot noi, păturile de jos, suferim. Alegătorii suferă.”

Europa Liberă: Care sunt calitățile pe care le detestați la politicieni?

- „Ei majoritatea sunt artiști, joacă teatru.”

Europa Liberă: Joacă teatru, pentru că cetățeanului îi place circul.

- „Cred că așa-i.”

- „Mai sunt și oameni onești, dar prea multe partide pentru atâta populație câtă e la noi în republică și împărțit, divizat electoratul în atâtea bucățele, e clar că ei sunt nevoiți pe urmă să se unească acolo și iată ce iese.”

- „Ați văzut vreun deputat, vreun parlamentar să trăiască sărac?... Să vină la țară să vadă cum trăiește lumea, că alții n-au cu ce cumpăra o pâine. Sunt copii care nu pot să meargă la școală, pentru că nu au cu ce să se îmbrace.”

Europa Liberă: Dar și mulți din acești deputați sunt veniți tot din mediul acesta al dvs., ei cunosc cum trăiesc părinții, surorile…

- „Eiii cunosc… Eu am avut ocazia și am văzut cum trăiesc dumnealor și cum trăim noi. Dar vreau să vă spun că chiar în genere la sate sunt familii că nu lucrează nicăieri; nu lucrează nici soțul, nici soția, au copii la școală și-i imposibil să-i ducă, fiindcă nu au cu ce să întrețină copiii ceia.”

​Europa Liberă: Aceste două lumi paralele au fost create de către politicieni sau de cetățeni?

- „Noi îi aranjăm acolo, dar pe urmă nu le cerem, nu le cerem absolut nimic înapoi. Să vină să-și dea o dare de seamă…”

Europa Liberă: Când ultima dată v-ați văzut cu un deputat?

- „Numai în campania electorală vin și ne promit marea și sarea, dar pe urmă, gata, s-a terminat. Li-i bine acolo, lor li-i cald, eu văd în ce condiții ei lucrează…”

- „În preelectorală dansează, se avântă în sârbă și-i trag câte-un chiuit și în gândul lor – să ajungem noi acolo…”

Europa Liberă: Când ați discutat ultima dată cu un parlamentar?

- „Nu țin minte, dar n-am discutat eu cu parlamentari, n-am avut cum.”

Europa Liberă: Dacă ei ar ține sfat cu dvs., alegătorii, s-ar schimba lucrurile, dacă ar avea acest dialog cu cetățenii mai des?

- „Dacă ar fi sancționați ceva, ar fi să aibă o lege și pentru dânșii să fie, dar așa, și ce dacă noi o să cerem și ei iarăși ne promit și nimic nu se face. Eu nu cred că ceva se schimbă…”

- „Care a promis și n-a făcut – la perete. Și să vedem cine o să mai vrea să fie deputat, să fie în Parlament. N-a făcut, a promis, gata, el s-a mântuit. Cred că altă ieșire nu-i.”

​Europa Liberă: Pentru asta, o dată la patru ani, dvs., când îi alegeți…

- „Noi îi alegem o dată la patru ani, dar ei iar patru ani șed acolo, iar acela poate să nu facă nimic și iar din nou alegem pe altul. Eu nu știu care și unde…”

- „El își face cât îi trebuie lui.”

- „Oricum, listele îs făcute din timp și ei știu la care și unde i-i locul și nu, ni se pare nouă când vin aici că… Ne pun macaroane.”

- „Încă nu s-a născut omul acela care ar putea să facă o ordine, o lege ceva, ca să simțim lucrul acesta noi în țară. Nu știu dacă este.”

- „Îmi este frică că iar se va forma un Parlament mai greu decât acesta și iar vor începe a șovăi. Pierdem până la urmă iar noi pierdem și încrederea complet în alegeri, în vot. Nu știu de ce, dar anul va fi foarte greu.”

Europa Liberă: Aveți teamă de ceva?

- „Da, mai mult de prostia politicianului… Sigur că și de Dumnezeu ni-i frică, dar ne rugăm și eu cred că poate măcar ceva-ceva o să se schimbe.”

Europa Liberă: De ce vă este frică?

- „De război. Mă gândesc să nu fie ca în Ucraina. Știți, rușii, dacă vor vedea că scapă Basarabia, ei găsesc conflictul îndată. De-amu am înțeles psihologia rușilor și aceștia nu cedează, aceștia până la urmă merg.”

Europa Liberă: Dacă moldovenii ar ști ce vor, dacă cetățenii acestui stat ar avea un scop pe care vor să și-l atingă, cred că nimeni n-ar putea să le pună bețe în roate.

- „Moldoveanul nostru îl cumperi cu trei bănuți, chiar e naiv complet; lui i se pare că dacă a spus de la tribună, gata, mâine se schimbă și dă pensia de 100 de dolari. Dar ce-i 100 de dolari? E complicat, eu nici nu am cuvinte, parcă îmi pare că câteodată le găsesc, dar acum nici nu mai am. De-amu în anul 2018 ce aș putea să spun?”

Europa Liberă: Ascultați Europa Liberă?

- „Da, în fiecare seară, la ora șapte, Europa Liberă și sâmbăta – Valentina Ursu.”

- „La serviciu am Vocea Basarabiei și ascultăm.”

- „Ca să fie o schimbare, trebuie mai întâi să-și schimbe fiecare cetățean al republicii mentalitatea. Toți îs vinovați în țara asta – de la opincă până la vlădică are fiecare parte lui de vină.”

​Europa Liberă: De ce politicienii s-au distanțat de grijile cetățenilor?

- „Dar uitați-vă ce politicieni sunt la noi la conducere. Ei îs cu problemele lor, ei îs cu interesele lor…”

Europa Liberă: Într-un stat ca Republica Moldova, care are o populație de trei milioane de cetățeni, un milion 800 de mii cu drept de vot, pot fi găsiți acești 101 candidați în deputați care să vină în forul legislativ să rezolve problemele societății?

- „Dacă e să vorbim teoretic, da; sunt oameni onești, totuși, puțini, dar se poate, dar în practică la noi încă nu se poate. Vă spun sincer, mie începe a-mi fi rușine să trăiesc în așa o țară.”

Europa Liberă: Dar ce-i în puterea Dvs. ca să schimbați și să nu mai trăiți cu această rușine?

- „Nu știu câte generații trebuie să treacă pentru ca ceva să se schimbe la noi, încă cu condiția că generațiile acestea au să înceapă a simți și a vrea să trăiască în țara asta și a schimba ceva; nu să fugă după hotare…”

Europa Liberă: Și care e răspunsul Dvs. la întrebarea: are sau nu Moldova viitor?

- „La momentul de față, nu.”

Europa Liberă: Falimentează ca și stat Republica Moldova?

- „Depinde de partenerii externi, depinde de multe…”

​Europa Liberă: Cum vreți să vă alegeți deputații?

- „Cu un ciomag.”

Europa Liberă: Cu buletinul.

- „Nu, cu un ciomag așa zdravăn și întâi bătuți bine și-apoi să-i trimitem acolo, că dacă-i trimitem așa, cu buletinul, ei de noi uită. După ce le-au dat mandatul, uită de toate celea, de tată, de mamă. La noi n-o să fie niciodată…”

Europa Liberă: Cine merită votul Dvs.?

- „Deputatul nostru peste cinci minute se face hoț cu ceilalți care-s pe listele de partid. Nu poate să hotărască nimic unul singur, trebuie să hotărască și ceilalți.”

Europa Liberă: Dar 101 decid?

- „O să fie 51 pe listele de partid și 50 uninominal, hoții îs tot hoți – ori îi votăm noi uninominal, ori… și chiar dacă nu-i hoț, ceilalți îl fac hoț. La noi nu se face schimbare. Ceea ce vorbim noi, asta-i tot vorbe în vânt.”

Europa Liberă: Poporul, o dată la patru ani, e stăpân, pentru că alege forul legislativ, să facă legi bune, să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor…

- „Offf… Dar noi alegem de 26 de ani, și iaca acum, în 2018, trebuie să-i alegem din nou. Tot aceea o să fie, pentru că la noi în țară e racul, broasca și o știucă.”

Europa Liberă: Dvs., cetățenii, vreți ca să-i aveți pe deputați mai aproape? Vreți să știți cine e persoana care vă apără interesele?

- „E și normal. Numaidecât.”

Europa Liberă: Și de asta guvernanții vă propun un alt sistem electoral. Votul mixt îl înțelegeți? Știți cum trebuie să fie votați parlamentarii?

- „Parcă-l înțeleg – te duci cu buletinul de vot și, dacă ești capabil și informat, votezi ceea ce trebuie. Copiii noștri să aibă și ei un viitor măcar, că noi …”

Europa Liberă: Dar ce garanții aveți că votul pe care îl aruncați e pentru persoana care merită să fie votată?

- „Păi, ce garanții? Ei ne promit și eu cred că ei trebuie să se țină de cuvânt. Să avem și niște pensii, și niște salarii, și niște drumuri bune.”

​Europa Liberă: Va fi o ușurință pentru Dvs. să decideți cui să-i dați votul?

- „Parcă, da. Pentru oamenii care știu politica și înțeleg, dar la noi oamenii nu-s pregătiți moral, social nu știu ce-i cu dânșii. Noi doar să fie peste vreo 10-20 de ani, apoi și nici aceia pot să nu le ajungă, că au să rămână numai bătrânii și acești cu indemnizațiile și totuși…”

Europa Liberă: Sistemul electoral mixt ar putea să aducă schimbarea despre care se vorbește atât de mult?

- „Oamenii au pierdut încrederea în toți.”

Europa Liberă: Cum se recâștigă această încredere pierdută?

- „Recâștigarea trebuie concret, nu cum fac acum show-urile acestea că îl arestează pe acela, pe celălalt și dosarele nu se mai duc la sfârșit. Iaca asta-i problema.”

- „La noi Plahotniuc îi judecă pe toți. Plahotniuc.”

- „Corect, corect.”

- „Plahotniuc trebuie să se ducă în business.”

Europa Liberă: De ce credeți așa?

- „Dvs. știți că la noi care are business tot s-a făcut ilegal și ei profită, orice businessman se bagă în politică; trebuie să aibă el în viitor un oarecare profit. El, dacă-i businessman, el în politică numaidecât trebuie să se ducă.”

- „Plahotniuc. El ține, în primul rând, justiția în mâinile lui – pe toți i-a mituit, la toți le-a făcut dosare.”

Europa Liberă: De unde știți acest lucru?

- „Doamnă, cât s-a furat la noi și cât se fură?”

​Europa Liberă: Acum o luptă împotriva corupției se duce?

- „Nu!”

- „Fățiș, fățiș!”

Europa Liberă: Dar pentru dvs. când va fi convingător că instituțiile statului luptă cu adevăratelea împotriva acestui flagel?

- „La noi se luptă împotriva corupției numai pe televizor. Se vede cu ochiul liber manipularea.”

Europa Liberă: Sunteți supărați, vărsați amarul asupra realităților din Republica Moldova, insistați să-i dați jos pe cei care astăzi guvernează. Pe cine-i aduceți în loc?

- „În orice partid sunt oameni corupți. Mă înțelegeți? Nu trebuie că PD-ul să-l dăm sau PL-ul, sau PLDM-ul. Ei în partide trebuie să facă curățenie.”

- „La noi e sărăcia mare și de atâta oamenii nu știu încotro s-o apuce. Sărăcia… Acum cel care dă bani, cu acela…”

- „Dar prostia încă-i mai mare.”

Europa Liberă: Cetățenii acceptă să trăiască în umilință sau cu demnitate?

- „La noi societatea a rămas mai degrabă cu umilința. Acei mai deștepți au plecat și peste cinci-șase ani o să rămână numai pensionarii.”

Europa Liberă: Dar așa se zice – capul plecat sabia nu-l taie, dar nici să vezi soarele.

- „Da.”

Europa Liberă: De ce acceptă cetățeanul să trăiască în umilință?

- „Eu pot să vă spun pentru mine, nu pot pentru alții.”

- „Mentalitatea-i așa la moldovean, pentru că el e format încă în sistemul când cineva să se gândească pentru dânsul, să-i aducă acasă, să poată să fure… Mentalitatea asta dacă o să se schimbe la 180 de grade măcar la momentul de față să se schimbe, că totuși ceva o să mai fie pornire.”

Europa Liberă: Cum înțelegeți votul mixt?

- „Tot o să fie iar cumpărați. Chipurile, o să fie de noi puși, dar eu nu prea am încredere.”

Europa Liberă: Ca să spulbere această idee că se cumpără totul, se vinde votul, mandatul, deputatul, ce trebuie să se întâmple?

- „Ar mai trebui de schimbat regimul acesta care a fost până acum, poate să mai intre oameni noi și sunt oameni mai tineri acum, nu să-i punem pe unii și aceiași, au câte 70-80 de ani unii și ei șed acolo tot și rod pantalonii degeaba.”

Europa Liberă: Dvs. vă este clar cu ce trebuie să se ocupe un deputat?

- „Păi, ar trebui să mai aibă grijă și de oameni, nu numai de dânșii acolo care-s la Chișinău.”

Europa Liberă: Cum credeți, ce grijă trebuie să aibă?

- „Să mai dea front de lucru, că majoritatea oamenilor stau degeaba acasă. Mai ales dacă ești după 50 de ani, de-acum nu te mai primesc nicăieri…”​

​Europa Liberă: De câte ori v-ați convins că deputatul este sluga poporului?

- „Dar mai nu prea așa mare folos din urma lor.”

- „Primesc bani degeaba.”

- „În Parlamentul care este acum, niciun deputat nu-i sluga norodului.”

Europa Liberă: De ce?

- „De ce? Pentru că, iaca, s-au unit democrații ăștia și pe comuniștii i-au atras acolo, și pe toți; îi cumpără pe toți.”

- „Îs toți numai pentru fotoliu și pentru buzunarul lor.”

Europa Liberă: Dvs. o să fiți chemați să alegeți și atunci calitatea clasei politice o să depindă de votul dvs.

- „Dar ei îs toți corupți. Poți să alegi pe care-l vei alege, că el vine cu buzunarele goale și el vrea să le umple și nu se mai gândește nimeni la țăranul de rând.”

Europa Liberă: Dvs. o să decideți pe cine să trimiteți în Legislativ, ca să nu fie așa precum îl descrieți.

- „Apoi, dacă ar fi cum vreau eu, dar nu-i cum vreau eu; totuna e cum vor ei acolo, sus. Acolo este Plahotniuc, sunt mai burduhănoși, mai… sănătoși, dar noi suntem oameni de rând, de muncă așa… Hai, cumpărați ceva de la mine, ca să vând și eu ceva azi, să fac de-o chiflă.”

Europa Liberă: De câte ori ați răspuns la întrebarea: este deputatul sluga poporului?

- „Nu, el e boierul poporului! Ei îs boieri, trăiesc bine, au de toate, își permit de toate.”

Europa Liberă: Știți că era o vorbă – „a fi domn e o întâmplare, a fi om e lucru mare”?

- „Nici un pic, nici un pic nu țin cont, lor să le fie bine.”

Europa Liberă: Lor le e bine, pentru că îi trimiteți acolo cu votul dvs.

- „Eiii, noi îi trimitem… Ei îi cumpără pe cei mai săraci, ei cumpără voturile.”

Europa Liberă: Votul Dvs. poate fi cumpărat?

- „Al meu – nu, dar al altora – da.”

Europa Liberă: De ce al Dvs. nu poate fi cumpărat și al altuia, da?

- „Eu nu-l vând pe bani, eu mă duc și mi-l dau direct.”

Europa Liberă: Și îl dați pentru promisiune, pentru persoană, pentru programul partidului, pentru ce?

- „Pentru unul nou care vine, căci pe acești vechi îi știm ce reprezintă.”

*

Așadar, locuitorii cu care am discutat la Nisporeni au tot mai puțină încredere în clasa politică, pe măsură ce numărul partidelor este mare. Europa Liberă a căutat să afle și punctul de vede al activistului civic Valeriu Pașa, expert al Comunității WatchDog, asupra acestor tentative de schimbare a stării de lucruri prin alegerile parlamentare. Dacă tot am intrat într-un an electoral, să vorbim despre interesele politicienilor.

​Valeriu Pașa: „Interesele actorilor politici, în special ale acelor care controlează puterea în ziua de azi în Republica Moldova nu prea au nimic în comun cu problemele cetățenilor, mai ales cu soluționarea lor, mai curând ei sunt sursa problemelor. Și cu siguranță vor fi unele regrupări, este prematur să vorbim despre ce anume se va întâmpla; actorii principali sunt deja cunoscuți sau o parte dintre ei, dacă nu vor apărea alții până la alegerile propriu-zis. Da, va fi un an politic foarte activ. Cu siguranță, nu vom avea parte de o concurență politică corectă, transparentă, democratică. Mă tem că vom asista la niște alegeri foarte și foarte murdare, atât la partea de conținut a discuțiilor, cât și la metodele pe care le vor folosi concurenții, în special cei de la putere. Nu în zadar și-au modificat acest sistem electoral; împotriva acestei modificări nu în zadar luptăm, pentru că anume în acest sistem electoral tehnologiile politice murdare au un impact foarte și foarte mare.”

Europa Liberă: Mulți dintre electori spun că nu găsesc diferențe între cum își promovează politicile, programele partidele de stânga și cele de dreapta. Chiar să nu existe aceste diferențe și să se găsească mai multe asemănări între formațiunile de stânga și cele de dreapta?

Valeriu Pașa: „Normal că nu sunt toate identice, dar asemănări sau chiar prin metodele…”

Europa Liberă: 46 de partide sunt înregistrate la Ministerul Justiției. Câte dintre ele se aseamănă și care sunt mai altele decât cele care se aseamănă?

Valeriu Pașa: „Absolut toate partidele din Republica Moldova au anumite lucruri care sunt în comun. În Republica Moldova nu există la etapa actuală niciun partid care poate fi numit un partid 100% democratic, care are niște procese interne de luare a deciziilor foarte transparente, participative, democratice și cred că e o problemă mare pentru țară. La fel se pedalează

Niciun partid din Republica Moldova nu are un program care să fie foarte credibil, să vină în fața cetățenilor și să-i convingă că ei sunt capabili să preia puterea și să rezolve cu adevărat problemele, pentru că asta începe de la a fi sincer.

excesiv și merg fondat pe aceste argumente geopolitice, care aproape de fiecare dată sunt mincinoase. Cei care spun că Republica Moldova poate în viitorul apropiat, de exemplu, în viitorul ciclu de patru-cinci ani să devină membru al Uniunii Europene, mint. La fel cum mint cei care optează pentru această integrare în așa-numita Uniune Eurasiatică, care nu există în principiu. Este la fel o minciună. Cu atât mai mult este o minciună că asta ar aduce beneficii Republicii Moldova. Deci, calitatea discursului politic, felul în care sunt abordate – fie că este prea simplist, fie că este prea superficial și vag sunt formulate mesajele și propunerile. Niciun partid din Republica Moldova nu are un program care să fie foarte credibil, să vină în fața cetățenilor și să-i convingă că ei sunt capabili să preia puterea și să rezolve cu adevărat problemele, pentru că asta începe de la a fi sincer. Și atunci când tu spui că ai soluții magice și imediat se vor schimba lucrurile în justiție, asta nu este adevărat, nu este sincer. Trebuie să începi de la faptul ca să fii sincer și, din păcate, deocamdată, eu, unul, cred că până la urmă sinceră nu este nicio forță politică din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Iar cetățeanul Republicii Moldova trebuie să decidă cui să-i dea votul și mai ales pentru ce să dea votul, pentru că foarte mulți oameni astăzi, totuși, își pun întrebarea: Care e valoarea votului pe care îl dau în timpul alegerilor?

Valeriu Pașa: „Asta este cel mai greu, pentru că atunci când cetățenii sunt decepționați în oferta politică, eu mai mult le dau dreptate. Clar că nu este situația că chiar nu ai deloc pentru cine vota, dar o opțiune 100% pozitivă, foarte argumentată, din păcate, eu, unul, tot nu văd. Și-i înțeleg pe cetățeni. Și cetățenii noștri la capitolul acesta de cum își fac alegerea sunt destul de raționali, absoluta lor majoritate. Peste 80 la sută votează foarte rațional, din anumite convingeri. Din păcate, la fel aceiași 80 la sută merg cu a-și alege o opțiune gen cea mai puțin proastă, cel puțin, din aparență și atunci…”

Europa Liberă: Așa se zice că, pe parcursul celor 26 de ani de independență, în Republica Moldova aproape că nu s-a votat pentru ceva și cineva, ci, din contra, s-a votat împotriva cuiva, împotriva tuturor.

​Valeriu Pașa: „Exact. Așa cum am avut situația și la ultimele alegeri prezidențiale când s-a votat până la jumătate împotriva unui candidat decât în susținerea celuilalt. Și asta este foarte trist, pentru că…”

Europa Liberă: Oferta e proastă sau care e motivul?

Valeriu Pașa: „Oferta e slabă – 1 și 2) reușește să se impună acest discurs de ură, acest discurs pe o agendă falsă, că vor veni soluții magice de genul „mâine suntem în UE” sau „mâine suntem cu Rusia și totul va fi bine”. Deci, este o agendă absolut falsă. Trebuie să discutăm despre ce facem în Moldova.”

Europa Liberă: Care ar fi opțiunile realiste pe care ar trebui să le facă politicianul în timpul campaniei?

Valeriu Pașa: „Credibilitatea politicienilor sau candidaților începe până la campanie. Nu trebuie să uităm cine e omul și cu ce s-a ocupat până acum, ce a făcut și ce știe să facă. Primul lucru care pe mine personal m-ar convinge este ca oamenii să fie sinceri. Sincer l-aș considera pe acel politician care va ieși și va recunoaște că, uite, în următorii patru ani vom reuși să facem chestii realiste și cetățenii noștri, în principiu, sunt mulți dintre ei raționali. Și înțeleg, deci, dar n-o să avem noi un sistem de educație impecabil, dar n-o să avem noi un nivel de trai mai ridicat decât în orice țară a Uniunii Europene. Adevărul este că în patru ani de zile Republica Moldova nu este capabilă să ajungă la nivelul de bunăstare economică a niciunei țări a Uniunii Europene. Iată, primul politician care va spune asta, cel puțin pentru mine, va fi un început credibil, dar asta nu înseamnă că deja merită să fie votat.”

Europa Liberă: În acest pătrar de independență a Republicii Moldova, clasa politică, când a mers să cerșească votul alegătorului, a promis că scapă țara de sărăcie și de corupție.

Valeriu Pașa: „Da, și au furat-o sărăcind-o și ei au fost cei mai corupți, pentru că, dacă să facem un pas în urmă și să vedem rațional cine au fost liderii sau decidenții politici pentru care s-a votat, asupra tuturor absolut au planat tot felul de suspiciuni, de faptul că au fost corupți în trecut, că sunt nomenclaturiști, că mint, că sunt incompetenți și, din păcate, cele mai proaste prognoze de fiecare dată, în cazul fiecărui lider politic, s-au adeverit.”

Europa Liberă: Toți acești politicieni au fost trimiși în Parlament tot cu votul alegătorilor.

Valeriu Pașa: „Exact. Și iată următoarele alegeri riscă, dacă rămâne acest sistem electoral, să fie primele alegeri când cetățeanul nu mai poate decide când el va opta pentru a trimite în opoziție o anumită forță. Mă refer la actuala guvernare sau în genere poate să nu treacă pragul electoral, dar ei, prin aplicarea a tot felul de metode murdare de concurență politică, s-ar putea chiar să se mențină la putere.”

Europa Liberă: Și atunci, alegătorul credul, iertător, pentru că mulți oameni spun că, dacă măcar un pic se adaugă la mărimea pensiei sau se ridică salariul, sau se creează locuri de muncă, ei sunt gata să ierte păcatele politicienilor și să le mai dea o șansă.

Valeriu Pașa: „Bine, nu sunt chiar atât de naivi alegătorii, dar cert este că sunt într-adevăr foarte iertători și dacă politicienii aflați la putere ar face măcar un pic din ceea ce au promis, măcar anumite lucruri, da, bine, nu în măsura în care prețurile au crescut cu 20%, iar pensia – cu 4-5%, dar mă refer și la lucruri care

Ei înțeleg foarte bine că bunăstarea economică este deja legată și de lucrurile astea și atunci când oricare cetățean poate să ajungă în fața justiției și să nu-și găsească dreptatea, iată asta îi afectează.

nu țin doar direct de buzunarul, nu știu, decât plătește din vistieria statului, cetățenii deja încep să înțeleagă că vistieria statului tot ei o umplu. Clar că nu donează Vlad Plahotniuc în vistieria statului, dar tot de la ei strânge impozite și taxe, dar cetățenii vor să vadă și un fon în care se dezvoltă țara și aici mă refer la justiție corectă, la respectarea drepturilor cetățenilor. Ei înțeleg foarte bine că bunăstarea economică este deja legată și de lucrurile astea și atunci când oricare cetățean poate să ajungă în fața justiției și să nu-și găsească dreptatea, iată asta îi afectează. Și, de exemplu, dacă s-ar recurge la o adevărată eliberare a justiției și impunere ca să acționeze strict în cadrul legal, da, asta ar însemna că mulți și-ar pierde averile dobândite ilegal, dar cetățenii ar aprecia. Sunt absolut sigur. Chiar și actuala putere, chiar și în puținul timp care a mai rămas până la alegeri, chiar și cu acest anti-rating care cred că nu a mai fost în istoria Republicii Moldova, dacă ar face reforme adevărate, ar vrea. Și este un mare neadevăr că cetățenii din Republica Moldova se opun reformelor, nu vor reforme. Nu este adevărat. Deci, dacă de mâine judecătorii ar începe să-și facă treaba onest, dacă de mâine serviciile publice nu ar mai cere mită, cetățenii nu cred că se vor opune; vor fi chiar foarte recunoscători și sunt sigur că mulți dintre ei vor începe să-și schimbe chiar radical opinia față de actuala putere.”

Europa Liberă: Și totuși, sondajele arată că foarte mulți cetățeni au pierdut încrederea în clasa politică, s-au discreditat politicienii, iar pe de altă parte, mulți dintre aceiași politicieni vor veni să cerșească votul alegătorului.

Valeriu Pașa: „Păi, să vină!”

Europa Liberă: Iată această memorie scurtă a populației și această calitate care arată că e și bună, dar poate nu e tocmai bună că iartă păcatele politicienilor sau această constatare a multora dintre moldoveni care spun că „păi, dar n-o să-i aducem pe alții de pe Lună, că tot pe ăștia trebuie să-i alegem”. Unde duc toate aceste aspecte?

​Valeriu Pașa: „Nu cred că-i așa. Deci, istoria alegerilor din Republica Moldova arată că încă niciun proiect politic sau partid, sau politician care a pierdut încrederea cetățenilor, da, cetățenii pot să ierte anumite lucruri pe parcurs, dar în momentul în care ai căzut, nu-ți vei mai reveni niciodată. Niciun partid care a dispărut din Parlament n-a revenit.”

Europa Liberă: Dle Pașa, în Parlamentul Republicii Moldova sunt deputați care au acces încă de când s-a proclamat independența Republicii Moldova și practic au ajuns să fie în toate legislaturile de atunci și până acum.

Valeriu Pașa: „Niciunul dintre ei nu a fost cel care a primit votul cetățeanului, a fost lider politic, nici măcar Dumitru Diacov. Dumitru Diacov a fost și el permanent în căruța cuiva. Dintre politicienii longevivi în Parlament care au primit vot din actuala legislatură este unul singur – Vladimir Voronin. Pentru el s-a votat. Nu s-a votat pe parcursul de mulți-mulți ani de zile pentru niciunul dintre cei care sunt acum…”

Europa Liberă: Nici pentru Mihai Ghimpu nu s-a votat?

Valeriu Pașa: „Nici pentru Mihai Ghimpu. Și nu există politician Mihai Ghimpu, există pur și simplu o proiecție foarte mică și care-i strică foarte mult imaginea nepotului Dorin Chirtoacă, pe care l-a distrus până la urmă.”

Europa Liberă: Și la următoarele alegeri, cetățenii vor vota pentru nume grele?

Valeriu Pașa: „Totul depinde și de ce sistem electoral se va aplica. Până la urmă, numele pot să devină grele și timp de o lună-două înainte de alegeri, dar cetățenii vor opta pentru lideri care sunt gata să își asume lucruri – credibile, mai puțin credibile, cu experiență bună, proastă, dar oamenii își pun încrederea în oameni.”

Europa Liberă: Dacă e să fac trimitere la ceea ce discut cu cetățenii pe care îi întâlnesc în Moldova profundă, ei solicită un sacrificiu din partea celor care vor să guverneze.

Valeriu Pașa: „Da, este absolut adevărat, pentru că nimeni care vrea să facă cu adevărat bine acestei țări nu va veni cu foarte multă deschidere să conducă țara, pentru că salariile...”

Europa Liberă: Ce trebuie să sacrifice politicianul care vine să rezolve problemele de interes național?

Valeriu Pașa: „Elementar, propria bunăstare. Deci, niciun politician onest nu vine cu inima ușoară să ocupe o funcție în Guvern sau în Parlament, pentru că

Când cineva prea insistent vrea să ocupe o funcție publică, mai ales când deja are mulți bani, apare un semn de întrebare.

salariile sunt mici, mai ales dacă este un profesionist și poate să facă – fie în țară, fie peste hotare – bani mult mai buni pentru familia sa. Deci, da, își sacrifică bunăstarea propriei familii, pentru că salariile sunt mici. Că sunt exagerat de mici, asta e altă discuție, dar pornești chiar de la asta. Nu știu pe un an, pe doi, dar îți sacrifici bunăstarea familiei. Și atunci când cineva prea insistent vrea să ocupe o funcție publică, mai ales când deja are mulți bani, apare un semn de întrebare. Nu este problema cu banii, dar cu atât mai mult politicienii care trăiesc în case luxoase de trei etaje și raportează salarii de cinci mii de lei. Aceștia-s hoți, toți delaolaltă.”

Europa Liberă: Dar această idee precum că politicianul cheltuie bani în campania electorală și după asta patru ani vrea să-i recupereze sau să-și înmulțească avuția?

Valeriu Pașa: „Nu-i recuperează, îi însutesc și își măresc de mii de ori proprietatea. Deci, asta este tratat ca un business, dar este un business criminal.”

Europa Liberă: Dar această percepție cum e înțeleasă de către omul simplu?

Valeriu Pașa: „Omul simplu o condamnă și slavă Domnului.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. rămâneți optimist că alegerile parlamentare din toamnă, dacă se convoacă așa cum promit legiuitorii, vor aduce schimbare?

Valeriu Pașa: „Cert este că ele ar putea să aducă schimbare; cert este că șansele în actualul sistem mixt sunt mult mai mici decât dacă s-ar aplica un sistem de alegeri proporțional, adică unul reprezentativ; cert este că actualele forțe de opoziție sunt încă mult prea slabe pentru a putea să asigure o victorie la aceste alegeri și aici nu mă refer doar la componența echipelor, dar chiar și la experiența de a duce o campanie electorală, de a lupta pentru putere, dar și de a o deține această putere, pentru că este una să obții puterea și altceva e să știi ce să faci cu ea.”

Europa Liberă: Și vor decide încotro, Moldova, pe o cale mai bună decât a mers până acum?

​Valeriu Pașa: „Totul e posibil. Este ușor să pui Republica Moldova pe o cale mai bună decât până acum, pentru că până acum a fost una foarte și foarte proastă. Nu este greu să schimbi lucrurile. Deci, pentru asta nevoie de un lucru elementar – ca la putere să ajungă un grup de oameni al căror interes nu este să se îmbogățească, să fure și să-și transfere averi peste hotare, dar au ambiție adevărată și capacitate, cei cărora le pare rău pentru ceea ce se întâmplă în țară și care vin cu ambiția de a arăta că noi nu suntem mai prejos decât alții și-i posibil de făcut ceva normal și în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar așa se spune că soarta celui care se îneacă e chiar în mâinile lui?

Valeriu Pașa: „Evident. Deci, soarta este tot timpul în mâinile cetățenilor și nu doar în perioada alegerilor.”

Europa Liberă: Vreți să fie mai implicat în luarea deciziilor, vreți să fie cetățeanul mai activ atunci când vine vorba de soluționarea unei probleme, de promovarea unei reforme?

Valeriu Pașa: „Absolut. Cetățenii ar fi bine să fie cât mai activi începând de la lucruri mici în comunitatea în care trăiesc, ei să strângă petiții, să lupte.”

Europa Liberă: Dvs. sunteți un activist civic. Cum îi explicați cetățeanului că el trebuie să fie mai activ decât este?

Valeriu Pașa: „Elementar. O oră-două pe săptămână strângi o petiție pentru o problemă în localitatea proprie. Nu știu, te duci și scrii scrisori la Primărie, intri în cabinet la primar cu 20 de oameni și stai acolo și-l bați la cap până când soluționează; vezi un om de treabă, îl motivezi, îl convingi să se implice în politică – la nivel de local, la nivel național, mai puțin contează, pentru că problema mare este că oamenii de treabă nu prea vor să se implice în politică. Iar cei care se raportează normal la faptul că politica e murdară, adică cei care o fac murdară, ei sunt OK, ei se implică în politică. Dar iată oamenii de treabă sunt ținuți departe, chipurile, nu te băga în politică, că acolo-i murdărie. Trebuie exact invers, când este un om de treabă, să se implice în politică, deoarece în politica noastră lucrurile vor începe să meargă normal atunci când va fi o majoritate sau măcar o masă critică de politicieni care-s cinstiți, îs omenoși și le pasă de țara asta. Și ei primesc plăcere nu de la faptul că și-au mai cumpărat încă o vilă în Spania, dar de la faptul că, uite, țara noastră, în sfârșit, a început să trăiască mai bine, este văzută bine la nivel internațional; cetățenii au devenit mai satisfăcuți de viața lor, nu mai pleacă atâția peste hotare. Deci, indicatorul de îmbunătățire a situației va fi atunci când oamenii vor începe să revină.”

Europa Liberă: Dar tocmai statisticile arată că așa cum au plecat moldovenii, așa continuă acest exod.

​Valeriu Pașa: „Încă mai mulți pleacă. Și acesta este, de fapt, adevăratul pericol. Dincolo de miliardul furat, corupție, în fiecare an rămânem cu mai puțini și mai puțini oameni. De asta spuneam la început că o relansare economică super-mare, cu creșteri, cum a fost pe timpuri, în Georgia, de exemplu, după anul 2003-2004, în Republica Moldova deja nu este posibilă. Noi nu mai avem oameni, n-are cine să lucreze și să asigure această creștere economică, dar asta nu înseamnă că cel puțin acest trend descrescător nu poate fi oprit. Noi primul lucru pentru care trebuie să luptăm este să oprim declinul populației, să oprim exodul populației și să gândim în Republica Moldova politici prin care oamenii să înceapă să vină înapoi, pentru că altfel efectiv o să ne trezim cu faptul că n-o să aibă cine plăti impozite și taxe și atunci nu că de mărire de pensii, atunci n-o să fie bani să le plătească măcar pensiile astea mizerabile și salariile mizerabile.”

Europa Liberă: Rămâneți pesimist?

Valeriu Pașa: „Nu sunt pesimist, sunt realist și nu doresc să-mi fac iluzii că iată să așteptăm minuni și că toate se vor rezolva.”

Europa Liberă: Da, dar și atunci când se acumulează energia asta negativă sau constatările astea că mai mult e dramă decât ieșire din situație influențează inclusiv dispoziția oamenilor.

Valeriu Pașa: „Da, și trebuie să genereze acțiune. Oamenii trebuie să înțeleagă că, dacă vor aștepta în continuare minuni, nimic nu se va rezolva; trebuie să se uite treaz la lucrurile acestea, triste așa cum sunt ele, și să facă ceva ca să le schimbe. Fiecare ce poate.”