Cristi Danileţ: „Degeaba schimbăm legile, dacă oamenii sunt la fel - răi, corupți, incompetenți”

Justiția moldoveană a beneficiat de o asistență financiară considerabilă din partea UE pentru a se reforma și pentru a deveni mai accesibilă și mai corectă în raport cu cetățenii. Modernizarea acestui domeniu întârzie însă. Pentru ca Republica Moldova să aibă o justiție independentă și corectă, este nevoie de curățirea propriului sistem, crede judecătorul român Cristi Danileț.



Europa Liberă: Vă propun să discutăm despre starea de lucruri în justiția Republicii Moldova. Dvs. ați fost la Chișinău cu mai multe ocazii, inclusiv participând la anumite training-uri alături de magistrații moldoveni. Sunt voci, și nu puține, care spun că reforma sistemului judiciar care are loc în țară decurge lent și superficial. Unde ar putea ajunge un stat care promovează o reformă în justiție lent și superficial?

Cristi Danileț: „Reforma în justiție niciodată nu se va termina; întotdeauna vor fi lucruri ce vor putea fi îmbunătățite, dar trebuie cu toții să înțelegem un lucru: dacă justiția nu funcționează într-o societate, nimic nu funcționează. Iar ca justiția să funcționeze ne trebuie două lucruri - ne trebuie legi bune și ne trebuie oameni buni. Degeaba schimbăm legile, dacă oamenii sunt la fel - răi, corupți, incompetenți sau care se închină la oamenii politici sau, invers, degeaba punem oameni buni, dacă au legi proaste. Astfel încât, vrem-nu vrem, trebuie să existe o colaborare instituțională între justiție și politică. Atenție: colaborare instituțională! Adică, prin voința politicului, trebuie aprobate legi care, pe de o parte, să consacre independența justiției, pe de altă parte, să asigure mijloacele necesare funcționării justiției. Adică și resurse umane, și resurse financiare, și legi adecvate. Or, legile trebuie să fie așa cum sunt standardele internaționale. Legile cu privire la justiție trebuie să consacre independența justiției, adică o separare totală între politic și magistrați; pe de altă parte, legile trebuie să consacre mijloacele necesare funcționării justiției, adică să fie respectată justiția și hotărârile justiției să fie puse în aplicare. Dacă justiția începe să funcționeze, funcționează întreaga societate. Cu cât mai lente sunt reformele în justiție, cu atât mai grea, mai anevoioasă va fi evoluția societății din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dvs. spuneți că nicio lege, oricât de bună ar fi ea, nu produce un efect, dacă ai un judecător corupt sau incompetent, sau subordonat politicului, dar cum scapi de acest judecător corupt, de acea persoană incompetentă din sistem sau de cel care se subordonează politicului?

Dacă prindem judecătorii corupți, ei trebuie imediat arestați și condamnați, înlăturați din sistem, pe de altă parte, accentul mare trebuie pus pe prevenirea corupției și pe creșterea competenței judecătorilor

Cristi Danileț: „Să știți că în toate societățile în tranziție - cum este cea din Republica Moldova, cum este cea din România, din Bulgaria, din Ungaria și chiar din Polonia -, în toate aceste societăți, din păcate, influența comunismului, a mentalității comuniste se vede și acum. Adică sunt judecători cărora le este frică, sunt competenți politic, sunt politicieni care au impresia că pot și trebuie să controleze justiția și sunt cetățenii care în loc să fie activi, militanți, în loc să aibă reacție, sunt cetățeni cărora le este frică; le este frică să denunțe infracțiunile, le este frică să arate care sunt neregulile sau să-și ceară drepturile. Cu alte cuvinte, ca să avem o justiție funcțională, trebuie ca mai mulți factori să înceapă să producă efecte, și anume, politicienii mai întâi trebuie să respecte justiția și să alcătuiască legile potrivit standardelor internaționale și societatea trebuie să respecte judecătorii, iar judecătorii, ei înșiși trebuie să-și dorească reforme. Să știți că cel mai periculos într-un stat este ca judecătorii să fie opozanți ai reformelor. Or, judecătorii trebuie educați prin mass-media, prin Institutul de Magistratură, prin experții străini care vin în Republica Moldova, prin trainingurile pe care judecătorii le fac în străinătate; încetul cu încetul ei trebuie să primească ideile de reformă, ideile de evoluție, ideile de europenizare, încetul cu încetul. Din păcate, reformele în justiție merg mult mai greu decât ne-am dori noi. Dar pe de o parte, dacă prindem judecătorii corupți, ei trebuie imediat arestați și condamnați, înlăturați din sistem, pe de altă parte, accentul mare trebuie pus pe prevenirea corupției și pe creșterea competenței judecătorilor.”

Europa Liberă: De mulți ani, și mai cu seamă de când Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, se spune că justiția rămâne a fi domeniul în care reforma se mișcă cel mai încet, Uniunea Europeană fiind nevoită chiar să stopeze finanțarea unor importante programe din lipsă de progrese. Dvs. credeți că UE ar putea să intervină sau să facă mai mult decât a făcut până acum, ca să obțină o reformă adevărată în justiție?

Cristi Danileț: „Să știți că în ziua când s-a semnat Acordul de Asociere mă aflam la Chișinău. Întâmplător eram la Ministerul Justiției, unde acordam asistență pe îmbunătățirea legilor justiției din Republica Moldova. Și vreau să vă spun un lucru: toate observațiile mele au fost cuprinse într-un raport; raportul este pe site-ul Ministerului Justiției, și niciuna dintre propunerile mele nu a fost preluată în legislația din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Aveți o explicație?

Cristi Danileț: „Așa cum am procedat și eu, au procedat și alți judecători din Europa care au venit, au fost plătiți de Uniunea Europeană, au asistat, au acordat asistență tehnică Republicii Moldova, au întocmit observații, proiecte, rapoarte, și totuși, ele nu au fost puse în aplicare. Da, am o explicație, și anume, o reformă de fațadă, pe care unii politicieni vor s-o facă în Republica Moldova, adică să bifeze niște proiecte că s-au făcut, dar fără să le mai implementeze. Cu alte cuvinte, eu când vin în Republica Moldova și fac niște propuneri din partea Uniunii Europene, acele propuneri trebuie preluate, nu trebuie puse pe site și spus: „Da, au fost experții europeni și ne-au spus ce să facem. Nu, noi chiar trebuie să facem”. Din păcate, în Republica Moldova există un dublu limbaj, și anume, se încearcă cumva să se păcălească Uniunea Europeană că se fac reforme profunde în Republica Moldova. Realitatea este cu totul alta. Asta este situația. Și clasa politică trebuie educată.”

Europa Liberă: Clasa politică, autoritățile cunosc despre existența acestui dublu limbaj, că una spui la Bruxelles și alta faci la Chișinău. Dacă pierzi din credibilitate în fața partenerilor externi, finanțatorilor, atunci de ce tot de la ei mai aștepți bani?

Cristi Danileț: „Asta e interesant. Să știți că Uniunea Europeană este interesată foarte mult de dezvoltarea acestei părți a estului Europei din mai multe considerente – pe de o parte că ne aflăm la granița cu Rusia, pe de altă parte că avem zone foarte sărace ale Europei, cum este Republica Moldova, cum este România, cum este Bulgaria. Or, țările acestea trebuie dezvoltate, ca să ajungă la anumite standarde. Pentru aceasta, Uniunea Europeană pompează bani. Și americanii, și Uniunea Europeană dau bani acestor țări pentru dezvoltare. În mod firesc, ele vor ca acești bani să fie cheltuiți în mod rațional și în același timp să se vadă și rezultatele. Adică că se investesc bani nu numai în construcția de străzi, nu numai în sedii de instituții, ci și în pregătirea personalului, ci și în modificarea legislației. Și noi, și Republica Moldova s-a obișnuit să ia acești bani și apoi când ar trebui să vină un fel de feedback – domnule, voi ne-ați dat banii, hai acum să facem lucrurile potrivit cerințelor voastre, în momentul acela noi ne oprim și spunem așa: avem specificul nostru național, nu vine nimeni să ne atingă suveranitatea. Cu alte cuvinte, când ți-au dat bani, nu o marcai pe suveranul, dar când trebuie să ridici ștacheta, standardul la legislația ta, dintr-odată ești suveran și nu vrei să respecți standardele internaționale. Astăzi, politicienii noștri tind să fie naționali-extremiști în loc să fie europeni. Politicienii trebuie să știe un singur lucru, că o țară se conduce în interesul publicului, în interesul oamenilor, în interesul populației, și nu în interes privat. Nu ești politician acolo ca să câștigi bine, să îți faci tu relații personale, ca tu și familia ta să trăiască bine. Nu, tu ești acolo ca să fii un servitor al poporului și Guvernul este al poporului; nu trebuie să fie un Guvern care să conducă poporul, ci poporul se conduce el însuși prin intermediul Guvernului. Din păcate, lucrurile astea banale, lămurite de la Montesquieu încoace, din 1500-1600 încoace, din păcate, lucrurile astea nu sunt înțelese de politicienii noștri.”

Europa Liberă: Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pun și condiții, pentru că au pierdut și ei din încrederea cu care erau creditați politicienii moldoveni de la putere, acum înaintează și ei un șir de condiționalități – dacă faceți reformă pe înțelesul cetățeanului și pe adevăratelea, atunci mai primiți bani, dacă nu faceți, nu-i primiți.

Cristi Danileț: „Da, cred că cea mai mare sancțiune pentru un popor sărac este să i se taie sursele de finanțare, într-adevăr. Deci, în momentul în care avem democrații puternice, societăți bine dezvoltate din Occident, care vin și te ajută, tu primești banii și apoi îi furi sau îi cheltui aiurea și nu reușești să crești nivelul reformelor, să crești nivelul legislației, să îmbunătățești pregătirea oamenilor, să funcționeze efectiv societatea potrivit regulilor statului de drept, în momentul acela singura sancțiune drastică pe care o poate aplica Occidentul este să taie sursele de finanțare. Or, asta este foarte periculos, pentru că economia care se sprijină pe sumele acestea de bani intră în colaps. Și așa Republica Moldova are probleme după acea criză financiară marcată de furtul miliardelor din bănci, și așa Republica Moldova are o problemă de credibilitate, întrucât veșnic politicienii sunt ba prooccidentali, ba pro-Est, în momentul în care ți se taie și resursele financiare, nu știu zău cum mai poate evolua Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și dacă statul judiciar este depășit, este ruinat, se vorbește despre această lipsă a independenței sistemului judiciar care este principalul obstacol în calea punerii în aplicare a statului de drept în Republica Moldova, unde ajungem?

Cristi Danileț: „Eu cunosc judecători și cunosc și procurori în Republica Moldova foarte bine pregătiți, dar mai puțin curajoși, pentru că ei încă sunt minoritari. O parte din sistemul de justiție din Republica Moldova este alcătuită din judecători și procurori care s-au obișnuit să fie simpli funcționari, care știu că trebuie să asculte de putere, care știu că este mai bine să fii prieten cu politicienii decât să sancționezi politicienii. Uitați-vă că în Republica Moldova până în urmă cu trei-patru ani de zile nu existau dosare importante privind politicienii. Astăzi, lucrurile sunt altfel. Deci, a început justiția să meargă, dar mult mai încetul decât așteptările Occidentului, mult mai încetul decât așteptările populației. Trebuie găsiți și sprijiniți acei judecători care sunt curajoși și sunt bine pregătiți și ei trebuie să devină regula. Din păcate, din experiența mea în România, vă spun că acest lucru se va întâmpla odată cu schimbarea generațiilor, nu se poate schimba peste noapte corpul de judiciari, ci va trebui educat, dar de-a lungul anilor.”

Europa Liberă: Domnule Danileț, dar lupta pentru respectarea legii trebuie s-o ducă doar justițiarii sau și cetățenii?

Cristi Danileț: „Toată lumea trebuie să militeze pentru respectarea legii. Până la urmă, legea este cea care ocrotește libertatea indivizilor, iar o societate democratică se bazează pe libertatea fiecărui cetățean în parte și protejarea drepturilor sale. Un cetățean trebuie să se știe protejat de lege, nu de justiție. În primul rând, legea trebuie cunoscută, trebuie respectată, trebuie aplicată și doar în ultimă instanță, când legea este încălcată, trebuie să se ajungă la justiție. Cu alte cuvinte, trebuie încă de mici să avem o educație pentru drept, o educație pentru respectarea legislației în țările noastre și sper ca lucrurile astea să se întâmple. Adică, oamenii să înțeleagă că avem o Constituție, că avem niște legi care până la urmă sunt făcute să ocrotească individul, nu să fie un sistem de opresiune împotriva lui.”

Europa Liberă: Și în concluzie – Republica Moldova s-a clasat pe locul 105 din 109 state într-un clasament global privind independența justiției. Este concluzia raportului Indexul Integrității Publice pentru anul trecut, anul 2017. Dvs., când citiți o asemenea informație, gândul unde vă duce?

Cristi Danileț: „Dezastru. Cuvântul care îmi vine în cap este „dezastru”. Dacă asta este percepția într-adevăr cu privire la independența justiției, sunt multe de făcut. Cum spuneam și la începutul interviului, dacă nu ai justiție independentă, nu ai o justiție funcțională, iar dacă justiția nu-ți funcționează, societatea clachează, practic, societatea nu poate evolua. Rămânem într-un stadiu cum ar veni Occidentul este la un nivel avansat de civilizație modernă, iar Republica Moldova este la nivel de Evul Mediu.”