Protestul profesorilor pe rețele sociale: „nu poți să mai taci, ajunge cuțitul la os”

Sute de pedagogi și simpatizanți ai acestora au format pe rețelele de socializare online un grup de presiune pentru a cere Guvernului majorări de salarii pentru cadrele didactice. La peste un an de eforturi în spațiul virtual însoțite și de unele succese grupul vrea să-și transfere activitățile în sfera reală.

Recent, Guvernul de la Chișinău a anunțat că va indexa cu 8% leafa pedagogilor, începând cu 1 septembrie, inițiativa fiind prezentată ca o majorare salarială. Un calcul simplu făcut de mai mulți dascăli arată că ei ar urma să primească cu 200-300 de lei mai mult. Ana Turtureanu, învățătoare la clasele primare în satul Chișcăreni din Sângerei, spune că în cazul ei, se vor adăuga 263 de lei, care nicicum nu schimbă situația precară în care se află. Ea a decis să-și manifeste indignarea prin intermediul unei scrisori adresate Monicăi Babuc, șefa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În opinia învățătoarei, cadrele didactice au nevoie de o majorare a salariilor de minim 50%, iar personalul auxiliar - de dublarea remunerării.

Nemulțumirea asta este a majorității colegilor mei. Eu doar am căpătat curaj și am scris despre ea...

Ana Turtureanu: „Atunci când vezi că ești neglijat și atunci când noi suntem lăsați mai la o parte, cum spunea Dl Candu, pentru pe urmă, atunci nu poți să mai taci, ajunge cuțitul la os. Până acum spuneam că mă simțeam neglijată, acuma chiar mai prost mă simt. Mesajul meu s-a perceput a fi unul personal, care mă reprezintă doar pe mine, iată o învățătoare nu știu de unde de la nordul Moldovei își dorește ceva și nu are, și s-a gândit ea că ar fi bine să-i scrie doamnei ministru. Nu este adevărat. Nemulțumirea asta este a majorității colegilor mei. Eu doar am căpătat curaj și am scris despre ea.”

Photo Gallery: Photo Gallery: Cadrele didactice ale Moldovei demonstrează pentru salarii decente în învățămînt

Mai bine de o săptămână, învățătoarea Turtureanu este în așteptarea răspunsului ministrului Babuc. Reacția guvernanților a venit prin răspunsul șefului serviciului de informare și comunicare cu mass-media care a declarat, între altele, că în domeniul educației există și alte probleme la fel de importante. Poziția ministerului a provocat și mai multă nemulțumire în rândul dascălilor, uniți în grupul „Pedagogi solidari” de pe una din rețelele de socializare. Natalia Bzovaia, tot învățătoare de clasele primare, doar că la un liceu din Chișinău, a fondat acest grup aproape doi ani în urmă, în speranța de a coagula mai mulți pedagogi nemulțumiți și dornici de a îmbunătăți starea de lucruri din sistemul de învățământ, să devină solidari în fața neajunsurilor, dar nu solitari cum erau obișnuiți.

Scopul nostru este să solidarizăm toți pedagogii...

Natalia Bzovaia: „Un tânăr specialist judecător sau procuror are salariu de 5 ori mai mare decât un tânăr specialist care vine în pedagogie. Asta este foarte dureros. De fapt, scopul nostru este să solidarizăm toți pedagogii. Să ne audă, să ne vadă. Nu să rezolvăm problemele fiecare în parte: fie că mă duc să fie badantă pe vară, fie că mă duc să răresc mere în Portugalia, fie că eu lucrez la tabără toată vară. Noi ne rezolvăm în felul său problemele, dar venim la 1 septembrie obosiți, iritați, supărați pe viață, supărați că nu ne-am odihnit.

Natalia Bzovaia a participat la toate acțiunile de protest ale pedagogilor, care au fost organizate la începutul anului trecut de către sindicaliști și care au culminat cu o mare decepție, în opinia ei. Una din revendicările de atunci era aceeași majorare a salariilor cu 50%. În urma negocierilor cu Guvernul, s-a obținut o creștere de doar 11%. Lavric Nadejda, vicepreședinta Federației Sindicale a Educației și Științei, susține că tratativele cu Guvernul începute acum un an și jumătate sunt în derulare, ba mai mult, recent a fost solicitată convocarea de urgență a comisiei Guvern-Sindicate, cea mai recentă întâlnire având loc în luna februarie.

La toate cerințele noastre avem următorul răspuns: se lucrează asupra unei noi legi de salarizare...

Lavric Nadejda: „Majorarea veniturilor salariale tot timpul a fost și va fi pe agenda federației noastre. Noi suntem îngrijorați, suntem nemulțumiți de faptul că majorarea este foarte lentă și pe calea negocierii ne străduim să soluționăm unele probleme. Acum, la toate cerințele noastre avem următorul răspuns: se lucrează asupra unei noi legi de salarizare. Așa e discuția să fie aplicată de la 1 ianuarie.”

Între timp, membrii grupului „Pedagogi solidari” și-au dat întâlnire în afara internetului pentru a se cunoaște și în viața reală. Ei își propun cât de curând să adreseze Guvernanților o petiție prin care să-și expună doleanțele și sunt convinși că numai solidarizarea și curajul de a-și expune nemulțumirea în public, asemeni Anei Turtureanu din Chișcăreni, ar putea să pună presiuni ca guvernarea nu doar să-i asculte, dar și să soluționeze revendicările celor revoltați.