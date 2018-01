Ce poate face Iohannis în fața unor propuneri de miniștri penali

Președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, pare încântat de prim-ministra desemnată, Viorica Dăncilă. Negocierile avute de principalul partid de guvernare, PSD, cu formațiunea maghiară au avut ca scop susținerea la votul de luni a noului guvern. Nu există încă o promisiune, ci mai degrabă o sugestie, fiindcă liderul UDMR a lăudat-o ca pe un copil: „mi-a plăcut că a răspuns la toate întrebările fără să se uite la Liviu Dragnea”, a declarat Kelemen Hunor, adăugând că „nu s-a dovedit” ceea ce s-a vehiculat până acum, adică faptul că Viorica Dăncilă ar fi o politiciană fără experiență, care ar fi la cheremul mentorului și șefului ei de partid, Liviu Dragnea. Totuși, cu toată bunăvoința arătată de Kelemen Hunor, nici el nu a putut extinde dincolo de chestiunile agricole laudele față de viitoarea prim-ministră. Oricum, preşedintele UDMR a sugerat că formațiunea sa ar fi gata să susțină noul cabinet, dar, firește, că în susbsidiar vor fi puse câteva condiții care țin de adoptarea anumitor legi benefice minorității maghiare.

Coaliția de guvernământ PSD-ALDE are pe hârtie o majoritate de peste 55%, dar, în practică, se pare că în jur de 20 de parlamentari aleși pe listele celor două formațiuni nu vor vota pentru guvernul Vioricăi Dăncilă. Liderul principalului partid de guvernare, Liviu Dragnea, vrea deci să fie sigur pe o majoritate solidă înainte de votul care va avea loc la începutul săptămânii viitoare. Discuții în acest sens au avut și cu liderul grupului minorităților, grup care în general votează cu partidele aflate la putere. Varujan Pambuccian a precizat, după întâlnirea cu șeful PSD, că reprezentanții minorităților vor vota fiecare după cum îi dictează conștiința, ceea ce înseamnă că social-democrații nu se pot baza pe voturile compacte ale grupului și că vor urma discuții individuale cu fiecare.

Luni, va fi votat cel de-al treilea premier PSD de la câștigarea alegerilor de către acest partid în decembrie 2016. Noul guvern va fi eminamente politic, a subliniat Liviu Dragnea, lăsând să se înțeleagă că nu se va mai ține cont de criteriul care îi lăsa până acum pe dinafară pe cei cu dosare penale.

Președintele Klaus Iohannis a declarat astăzi încă odată că nu este de acord ca cei cercetați penal să fie în fruntea statului, explicând însă că pârghiile președintelui sunt destul de restrânse și că de aceea „principiul integrității ar trebui să fie scris în Constituție”. Această dorință exprimată de Iohannis sună bine, numai că nu are cum să apară în legea fundamentală, câtă vreme modificarea Constituție nu se află, cel puțin deocamdată, pe agenda politică a partidelor din arcul guvernamental.

Pe de altă parte, șeful statului are posibilitatea să respingă doar o data desemnarea unui ministru, dacă are motive întemeiate să o facă. Altfel spus, Klaus Iohannis ar putea să nu semneze decretele de numire în funcții pentru eventualii miniştri cu dosare penale, măcar odată, cât are voie, potrivit unei Decizii a Curții Constituționale din 2008, cu atât mai mult cu cât premierul nu poate reveni cu aceeași propunere. Din discursul de astăzi al președintelui rezultă cumva că n-ar vrea să recurgă la această prerogativă. În același timp, Iohannis a ținut să declare răspicat că nu-i e frică de suspendare, așa cum s-a speculat. Ipoteza care se discută în mediile politice și jurnalistice este că Iohannis nu a respins-o pe Dăncilă, propusă ca prim-ministră, de teamă că va fi suspendat de majoritatea parlamentară și că în cele 30 de zile până la referendumul privind demisia președintelui, președintele Senatului care îi va lua locul, va promulga imediat toate modificările la legile juridice și la Codurile penal și de procedură penală.