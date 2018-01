Confortul lui Iohannis și calitățile Vioricăi Dăncilă

Președintele Klaus Iohannis s-a justificat în scurta declarație de acceptare a Vioricăi Dăncilă ca prim-ministră desemnată, că nu a avut altă soluție, fiindcă decizia lui trebuie să fie conformă cu Legea Fundamentală și cu hotărârile Curții Constituționale. „Argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentară”, a spus Iohannis, adăugând că PSD dispune de majoritatea necesară formării noului guvern. Susținătorii președintelui i-au scris în număr mare pe rețelele sociale să nu mai susțină experimentele social-democraților, să încerce cu un premier din altă zonă sau chiar să forțeze alegerile anticipate.

Klaus Iohannis a preferat stabilitatea, unei crize politice prelungite. Președintelui român nu-i place să riște și nu se simte confortabil într-un peisaj instabil, cu atât mai mult cu cât Opoziția a fost destul de apatică anul trecut, iar pentru a avea majoritate ar trebui să dizloce ALDE din actuala coaliție cu PSD. Iohannis nu mizează pe social-democrați, dar a înțeles că o eventuală respingere a candidaturii PSD ar fi putut continua cu o posibilă suspendare a sa din funcția de președinte. Or, un război politic intern ar fi fost extrem de complicat, pentru un președinte care vrea liniște aproape cu orice preț. Chiar cu prețul modificărilor fiscale haotice sau cu schimbările Legilor juridice. Klaus Iohannis a declarat că a decis să-i ma idea „o șansă” Partidului Social Democrat. După „două guverne PSD eșuate”, a subliniat președinte, social-democrații „primesc din nou șansa” „de a dovedi că știu ce vor și știu cum se face”.

La consultările cu președintele, liberalii și reprezentanții Uniunii Salvați România au vorbit despre avantajele anticipatelor, partidul lui Traian Băsescu a venit cu două propuneri de premier, Sigfrid Mureșan și Eugen Tomac, iar Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, prin liderul său, Kelemen Hunor a precizat că Uniunea nu are de ce să o respingă pe Viorica Dăncilă: „nu avem prejudecăți, de aceea nu spunem nu, dar nu o cunoaștem și nu putem spune da”. Președintele UDMR a cerut o întâlnire cu viitoarea prim-ministră, sugerând astfel că voturile formațiunii sale vor fi date PSD în urma unei negocieri.

Calitățile Vioricăi Dăncilă prezentate de liderul social-democrat Liviu Dragnea la consultările cu Președintele României au fost enumerate sec, ca și cum nu s-ar califica neapărat pentru funcția de premier, dar ceva mai bun n-ar exista în PSD. Are o „experiență bogată” în Parlamentul European și „o relație bună cu membrii Comisiei Europene”, a precizat Liviu Dragnea, deși Dăncilă nu are niciun fel de realizări concrete în cei aproape zece ani pe care i-a petrecut în Legislativul Uniunii Europene. Totuși cele două mandate de eurodeputat reprezintă un plus înainte de preluarea de către România, anul viitor, a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. În rest, Viorica Dăncilă, propusă de coaliția de guvernământ PSD-ALDE, pentru fotoliul de premier este o persoană care nu s-a certat „niciodată” cu nimeni, potrivit descrierii pe care i-a făcut-o Liviu Dragnea. Câțiva eurodeputați din grupul Popularilor Europeni au spus răutacios, că singura ei preocupare la Parlamentul European ar fi să-i cumpere lui Dragnea țigările preferate.

Lipsa calificării în funcții de conducere, fiindcă Dăncilă nu a fost niciodată șefă, nici măcar peste cinci persoane, ar putea fi principalul său handicap. În schimb, spre deosbeire de precedenții premieri PSD care au exersat guvernarea în 2017, Viorica Dăncilă nu-i va face niciun fel de probleme lui Liviu Dragnea, față de care are o loialitate totală. Dragnea este de altfel mentorul ei politic, cel care a promovat-o, a ajutat-o să crească din punct de vedere politic și să prospere împreună cu întreaga sa familie. În sfârșit, prin Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea ar putea conduce Guvernul României, ca și cum el s-ar afla la manete.