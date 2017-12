Anders Vistisen: „Statele mari din UE citesc în mod diferit agresiunea rusească faţă de statele mici”

Europa Liberă: Domnule Vistisen, aţi fost gazda unui eveniment unde l-aţi avut invitat pe jurnalistul danez, Jens Høvsgaard, care a publicat cartea „Gazprom and Nordstream: The spies who came in with the heat”. De ce aţi sponsorizat acest eveniment? Ce anume v-a motivat să o faceţi?

Anders Vistisen: „Ne aflăm la apogeul negocierilor care se poartă în Danemarca cu privire la accesul conductei Nordstream pe teritoriul ţării mele. Momentan există un conflict între guvernele scandinave şi Bruxelles referitor la cine ar trebui să-şi asume responsabilitatea cu privire la aprobarea finală pentru acest proiect. Guvernul nostru doreşte ca Bruxelles-ul sa îşi asume responsabilitatea, iar Bruxelles-ul trimite răspunderea înapoi la noi. De aceea, am considerat că este momentul potrivit pentru a discuta la Bruxelles cu un expert despre proiectele energetice ale Rusiei în UE. Domnul Jens Høvsgaard este un jurnalist de investigaţie şi a făcut investigaţii profunde în acest subiect, iar unele dintre descoperirile sale au fost şocante pentru noi. Este vorba de jocurile diplomatice şi schimburile de bani dintre Rusia şi guverne din UE, iar multe dintre întrebările puse de autor au nevoie de un răspuns urgent din partea guvernelor europene.”

Europa Liberă: Potrivit domnului Jens Høvsgaard Kremlinul a şantajat şi a mituit politicieni europeni de rang înalt. Dumneavoastră sunteţi un foarte tânăr politician danez şi veniţi dintr-o ţară cu o democraţie extrem de solidă. Cum aţi reacţionat la cele scrise de autorul danez?

Anders Vistisen: „Nu este deloc imaginea pe care noi o avem în mod uzual pentru politicieni danezi, noi nu suntem obişnuiţi cu ideea că ei ar putea lua mită. Este o chestiune extrem de complexă. Pentru mine este foarte clar ce vrea Rusia să facă. Rusia angajează politicieni europeni de rang înalt, le dă salarii foarte mari pentru a fi pro-Gazprom, pro-Nordstream. Nu este o mită clasică, ci una foarte subtilă, aşa cum a fost cu fostul cancelar german, Gerhard Schröder. Le dă o poziţie oficială platită foarte bine, pentru consultanţa part-time. În cartea domnului Høvsgaard am aflat ce salarii incredibil de mari au unii foşti politicieni europeni pentru servicii de consultanţă part-time acordate Rusiei sau Gazprom. Am aflat că există unele salarii care ajung până la 1,5 milioane de euro pe an. Sume imense, după cum vedeţi. Pe statele de plată ale Gazprom şi ale altor instituţii din Rusia se află politicieni de rang înalt din Suedia şi Finlanda, iar domnul Schröder este exemplul cel mai bine cunoscut de toată lumea, care după ce şi-a terminat mandatul de cancelar, având o reţea extraordinară în Partidul social democrat din Germania, a încercat să-i convingă şi pe alţi politicieni germani să fie pro-Gazprom şi pro-Nordstream.”

Europa Liberă: Au apărut în presă informaţii cu privire la finanţări ruseşti ale partidelor de extremă dreaptă din Europa. Dar de astă dată este exact invers. Este vorba de banii plătitorilor de taxe europeni, care se ajung în buzunarele Rusiei.

Anders Vistisen: „Cred că în UE suntem destul de naivi când vine vorba de Rusia. Aici nu e vorba de politica de stânga sau de dreapta. Rusia încearcă să ne dividă, pur şi simplu. O fac fie sponsorizând-o pe Marine Le Pen, fie sponsorizând alte partide comuniste din estul Europei, fie şantajând politicieni social-democraţi din Europa. Ca atare, nu este vorba de afiliere politică, ci de divizarea Europei, care avantajează Rusia. Acestea sunt jocurile Rusiei, nu le pasă de cine se folosesc, ci doar să-şi atingă obiectivele. Ştim că Rusia a fost în spatele unor atacuri cibernetice în timpul campaniei pentru Brexit şi au făcut la fel pentru a susţine independenţa Scoţiei. Ca atare, noi înţelegem că tot ce vrea Rusia este divizarea şi dezmembrarea UE.”

Europa Liberă: UE pare ca vorbeşte pe două voci când vine vorba de Rusia: pe deoparte sunt sancţiunile pentru ce s-a întâmplat în Ucraina, pe de altă parte, un efort de a restabili relaţii mai bune cu Rusia, mai ales în domeniul afacerilor. Există o cale de mijloc pentru a trata cu Rusia?

Anders Vistisen: „UE a fost pusă înr-o situaţie dificilă. Sancţiunile sunt tot ce am putut face pentru situaţia din Ucraina. Dar este foarte clar că dacă nu ne vom schimba tactica vom pierde, pentru că de la un anumit punct, Rusia va rupe unitatea noastră cu privire la sancţiuni şi o vor face prin ceea ce am vorbit mai sus prin război hibrid, prin influenţa economică, prin sponsorizarea anumitor ţări. Iar Europa ce face? Rămâne neutră. Avem sancţiuni economice, dar nu avem o strategie pentru câştig. Doar prin sancţiuni Rusia nu se va retrage din Ucraina. Ca atare, după părerea mea, doar prin diplomaţie UE va pierde pentru că aceste sancţiuni sunt încălcate zi de zi fără nicio consecinţă. Iar în timp, Putin se va declara victorios.”

Europa Liberă: Şi ce ar trebui UE să facă?

Anders Vistisen: „Ar trebui, în primul rând, să ne clarificăm între noi. Este foarte clar că ţări mari ca Franţa şi Germania nu sunt pe aceeaşi linie cu noi în privinţa Rusiei. Franţa îşi doreşte să vândă avioane, Germania are nevoie de gaz rusesc, ca atare este foarte clar nu există o abordare unitară în UE cu privire la Rusia. Dar câtă vreme nu reuşim sa convingem marile state din UE de pericolele pe care le reprezintă Rusia, mai ales asupra statelor estice, baltice şi Polonia, este foarte dificil pentru că nu citim la fel agresiunea rusească.”