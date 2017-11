Trump „vrea să poată” să se înțeleagă cu Rusia

Pe durata turneului sau asiatic, presedintele Donald Trump s-a mentinut in mare parte in limitele partiturilor diplomatice. Exceptia a facut-o, din nou, tema Vladimir Putin.

Se stie ca in timpul escalei din Vietnam, delegatiile Statelor Unite si Rusiei au creat asteptari, initial, in legatura cu o posibila intilnire separate, intre Putin si Trump. Aceasta nu a avut loc si speculatiile sint ca investigatia cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane a facut intilnirea inoportuna.

Intrebat daca a abordat tema amestecului cind cei doi au schimbat citeva vorbe, pe fondul reuniunii Organizatiei de Cooperare Asia Pacific, Trump a rabufnit spunind ca a acceptat afirmatiile lui Putin ca Rusia nu s-a amestecat in alegeri ca fiind sincere, adaugind ca Putin se simte insultat cind aceasta chestiune este mentionata.

Presedintele a adaugat: „Vreau sa pot – cred ca e important – sa ma inteleg bine cu Rusia, sa ma inteleg bine cu China, sa ma inteleg bine cu Vietnamul, sa ma inteleg bine cu o multime de tari, pentru ca avem o multime de chestiuni de rezolvat”. „Vreau ca raporturile cu Rusia sa fie prietenesti, in loc sa ne certam tot timpul cu ei si asta e bine pentru lume si e bine pentru tara nostra”, a adaugat presedintele.

Dar faptul ca el din nou a parut sa-i dea dreptate lui Putin, in ciuda faptului ca serviciile secrete americane sint de acord ca Rusia s-a amestecat in alegeri, a stirnit critici in Statele Unite. A urmat la putin timp dupa aceea o a doua declaratie, menita s-o corecteze pe prima. De data asta, Donald Trump a spus ca el personal nu da crezare afirmatiilor lui Putin, dar ca liderul de la Kremlin ar crede sincer ca Rusia nu s-a amestecat. „El crede ca Rusia nu s-a amestecat in alegeri. Eu sint de partea agentiilor noastre, in special sub actuala lor conducere”, a spus Trump. Aceasta din urma declaratie a venit dupa ce CIA, sub conducerea directorului numit de Trump, Mike Pompeo, reafirmase dupa prima declaratie a presedintelui ca sustine in continuare ca Rusia este cea care a incercat sa influenteze alegerile.

Cu referire la Rusia, presedintele a adaugat: „Ceea ce nu se realizeaza este ca Rusia a fost si este supusa unor sanctiuni aspre. Au fost sanctionati la un nivel foarte inalt. Si asta s-a intimplat recent. A venit vremea sa incercam sa vindecam o lume care a fost demolata”, a declarat Trump.

Fostul director CIA, John Brennan, a aratat ca Putin il „joaca” cum doreste pe Trump, adaugind: „Neinfruntindu-l direct in legatura cu aceasta chestiune si nefiind clar in legatura cu responsabilitatile, ii ofera lui Putin o portita de scapare. Cred ca ii demonstreaza lui Putin ca Trump poate fi manipulat de lideri straini, care ii stimuleaza egoul si speculeaza vulnerabilitarile sale, ceea ce este extrem de ingrijorator, din perspectiva securitatii nationale” – declaratii ale fostului director CIA, John Brennan.