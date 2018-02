Va fi solicitat președintele SUA să răspundă direct întrebărilor anchetatorilor?

Investigatia lui Robert Mueller pare se se indrepte catre eventualitatea ca presedintele Trump sa fie solicitat sa raspunda direct intrebarilor anchetatorilor. O va face presedintele? - este intrebarea adresata corespondentului Europei Libere la Washington.

Surse din anturajul presedintelui Trump spun ca avocatii sai il sfatuiesc sa nu accepte sa participe intr-un interviu cuprinzator cu echipa anchetatorului independent, Robert Mueller.

Avocatii sint ingrijorati pentru ca Donald Trump are obiceiul de a spune neadevaruri si de a se contrazice, ceea ce l-ar expune pe plan legal, pentru ca a minti organele de ancheta este un delict.

Numai ca punctul de vedere al avocatilor a fost contrazis, cel putin public, de Trump, care a declarat ca asteapta cu nerabdare discutia cu Muller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegeri si eventualitatea ca echipa lui Trump sa fi fost implicata.

Cele mai recente stiri arata ca presedintele continua sa doreasca sa raspunda la intrebarile anchetatorilor. Daca presedintele refuza insa, atunci Robert Mueller ii poate cere pe cai legale sa depuna marturie in fata unui mare juriu, creind premizele unei confruntari juridice care ar putea fi decisa doar de Tribunalul Suprem.

Fireste ca o astfel de decizie ar avea si consecinte politice, creind suspiciune cu privire la presedinte intr-un moment politic delicat, in conditiile in care in toamna sint alegeri pentru Congres.

Avocatii presedintelui cred insa ca e posibil ca Mueller sa nu se angajeze intr-o confruntare cu presedintele pe care risca sa o piarda. Avocatii mai cred ca Mueller actioneaza in afara prerogativelor sale, daca opteaza sa-l intrebe pe presedinte in legatura cu anumite aspecte ale dosarului, in care fie ca Donald Trump a actionat legal sau ele nu au legatura cu obiectivul investigatiei.

Dar exista si alti membrii ai echipei juridice a presedintelui care cred ca el trebuie sa faca tot ce poate pentru a coopera cu investigatia. Fostul guvernator de New Jersey si apropiat al presedintelui, Chris Christie, nu crede ca presedintele Statelor Unite trebuie sa se lase intervievat de anchetator, cu exceptia ipotezei – in care Christie nu crede – ca ar exista dovezi concludente in sprijinul alegatiilor.

Au fost cazuri in trecut in care presedintii au stat de vorba cu anchetarori independenti. Richard Nixon a refuzat sa o faca in cazul Watergate. In 1974 Tribunalul Suprem a decis ca un presedinte, ca orice american, nu este mai presus de lege si trebuie sa se supuna solicitarilor anchetatorului indepdendent. Vom vedea daca Donald Trump o va face.