„Fire and Furry – In interiorul Casei Albe a lui Donald Trump”, o carte controversată despre președintele american

O alta furtună la acest inceput de an in universul lui Donald Trump. De data aceasta o carte, pe cale se apara. Despre ce este vorba? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Titlul cărții „Fire and Furry – In interiorul Casei Albe a lui Donald Trump”, parafrazeaza declaratia presedintelui ca va declansa foc si furie, daca Corea de Nord isi continua provocarile. Autorul, Michael Wolff, sustine că, metaforic, „foc si furie” caracterizează Casa Alba sub Donald Trump.

Cartea contine comentarii nefavorabile presedintelui formulate – sub beneficiul anonimatului sau nu – de aliati si prieteni ai acestuia, citati de Wolff. Intre ei, fostul sau strateg Steve Bannon, care, dupa cum se stie si-a pierdut pozitia la Casa Alba, dupa conflicte mai mult sau mai putin publice cu membrii ai familiei presedintelui si consilieri ai acestuia. In carte, Bannon caracterizeaza o intilnire din campanie intre fiul si ginerele presedintelui cu o avocata, reprezentind interese rusesti, despre care echipa lui Trump credea ca ar detine informatii compromitatoare despre Hillary Clinton, ca un posibil act de tradare sau nepatriotic, spunind ca participantii americani ar fi trebui sa se adreseze FBI-ului. Din carte reiese ca Bannon mai deduce din compozitia echipei investigatorului independent, Mueller că acesta s-ar concentra asupra tranzactiilor financiare ale lui Trump, prealabile presedintiei, Bannon speculind chiar ca ar fi vizată o „spalare de bani”.

Cartea nu a aparut incă, dar se află de-acum pe primul loc pe retelele electronice. Autorul este binecunoscut, dar nu are o reputatie imaculata, cind vine vorba despre redarea adevarului. In unele dintre scrierile sale precedente, faptele si fictiunea se combina in naratiuni, pretins exclusiv documentare. Era de asteptat ca Donald Trump sa ignore, cel putin deocamdata, scurgerile de informatii din carte catre presa si sa incerce sa puna la indoiala credibilitatea afirmatiilor. Dar nu a facut asa.

Intr-o declaratie facuta publica, nu pe tweeter de data asta, se arată: „Steve Bannon nu are nimic de-a face cu mine sau presedintia mea. Cind a fost concediat, el nu si-a pierdut doar jobul, si-a pierdut si mintile. Steve a fost un salariat care a lucrat pentru mine dupa ce obtinusem de-acum nominalizarea republicana, invingind alti 16 candidati” – arata presedintele Trump, care continuă: „Steve nu-mi reprezinta bazinul electoral, el actioneaza doar in interes propriu”. Facind aceste afirmatii, presedintele Trump a parut sa confirme ca cel putin acele citate din carte sint reale. Nici Banon nu le-a contrazis pina acum.

Purtatoarea de cuvint a Casei Albe a spus ca o parte a ceea ce Wolff a scris nu e adevarat. Nu se stie inca ce inseamna toate astea pentru bataliile politice care urmeaza. Cartea citeaza si alti aliati ai presedintelui, dupa ce ziaristul in cauza a petrecut luni de zile la Casa Alba, cu acordul lui Donald Trump, care a si fost intervievat.

Multi republicani din Congres vor spera ca aceasta evolutie il va indeparta pe Trump de Bannon, un ideolog cu o agenda izolationista si nationalista, care este considerat de multi, si dupa plecarea de la Casa Alba, o influenta negativa asupra presedintelui.

Pe de alta parte insa, este de urmarit si cum va reactiona Trump la cele scrise despre el, stiut fiind cit este de orgolios si cita importanta da imaginii publice.