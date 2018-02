Administrația Trump, amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale și documentul desecretizat al FBI-ului

In Statele Unite, observatorii politici dezbat daca un document elaborat de republicani din Comisia pentru Informatii a Camerei si facut public cu asentimentul presedintelui Trump aduce cu-adevarat ceva nou in investigatia cu privire la amestectul Rusiei in alegeri. Care sint opiniile exprimate? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Republicanii din Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor, sub conducerea deputatului Devin Nunes, considera ca documentul desecretizat de Trump ar dovedi ca FBI-ul a monitorizat, cu justificari legale dubioase, comunicatiile lui Carter Page, fost membru al campaniei presedintelui Trump. Pentru ca monitorizarea unui cetatean american sa fie autorizata legal este nevoie ca judecatorilor sa li se prezinte dovezi clare ca monitorizarea este necesara pentru ca exista o suspiciune bine intemeiata. Or, republicanii sustin ca din documentul desecretizat rezulta ca FBI-ul si-ar fi motivat cererea de monitorizare pe baza unui dosar, intocmit de fostul spion britanic, Christopher Steele, dosar ale carui constatari sint cel putin partial puse la indoială.

Cererea de monitorizare nu este insa publica si nu se stie daca asa stau lucrurile sau daca au existat argumente in plus, care au coroborat ceea ce era in acel dosar. In plus, contrazicind ceea ce republicani sustin, FBI-ul arata ca, de fapt, s-a explicat in faza aprobarii, ca dosarul lui Steele fusese comandat politic, de opozitia democrata.

Dar discutia vizeaza de fapt o alta eventualitate mai importanta si anume daca presedintele Trump intentioneaza sau nu ca, pe baza documentului facut public de Nunes, sa argumenteze ca investigatia cu privire la amestecul Rusiei in alegeri si posibila participare a campaniei lui, este compromisa si in consecinta sa-l concedieze fie pe ministrul adjunct al justitiei, care coordoneaza ancheta sau pe anchetatorul independent, Robert Mueller.

Presedintele a scris pe twitter ca se considera absolvit de orice banuiala de vinovatie, dupa cele date la iveala de documentul facut public. Dar colegi republicani, care au sustinut publicarea documentului, invocind transparenta – in ciuda opozitiei FBI-ului si a Ministerului Justitiei – avertizeaza insa ca documentul nu trebuie folosit pentru oprirea sau subminarea investigatiei lui Mueller.

Chiar daca asa stau lucrurile si daca Trump nu va incerca sa opreasca o investigatie pe care nu o doreste, analistii cred ca totusi presedintele a obtinut ceva ca urmare a publicarii documentului lui Nunes. Daca Mueller da la iveala ceva nefavorabil, in ancheta sa, Donald Trump va putea sa argumenteze ca metodele folosite de agentiile de aparare a legii sint inechitabile si influentate politic. Si chiar daca o astfel de ipoteza nu are credibilitate generalizata, baza electorala a presedintelui o poate sustine.