Donald Trump și FBI-ul

Asa cum se intimpla des in administratia Trump, vestile bune sau mai putin bune sint inlocuite rapid cu altele noi, care capteaza atentia. Care este capul de afis acum? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Intr-adevar, presedintele si-ar fi dorit probabil sa se vorbeasca in continuare despre discursul sau despre starea uniunii, privit ca fiind unul pozitiv, pe ansamblu. Dar chiar el a contribuit la inlocuirea stirii respective.

Acum se vorbeste despre un document, intocmit de o comisie a Congresului, condusa de republicani, care ar arata – cel putin tinind cont de ceea ce sustine liderul comisiei – ca FBI-ul ar fi initiat operatiuni de supraveghere a campaniei lui Trump, intr-o maniera improprie.

Criticii Agentiei Americane de Investigatii arata ca ordinul de supraveghere ar fi fost dat dupa ce un fost agent de informatii britanic a oferit FBI-ului un dosar, cu continut cel putin partial fals, din care rezulta ca e posibil ca Rusia sa detina informatii compromitatoare, cu privire la Donald Trump.

Totul este legat de investigatia cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane, condusa acum de un anchetator independent. Dupa cum se stie, anchetatorul independent a fost numit de adjunctul ministrului justiei, dupa ce presedintele Trump il concediase pe fostul director FBI, iar ministrul justitiei Jeff Sessions se recuzase de la ancheta care vizeaza Rusia pentru ca a colaborat, la vremea vizata de ancheta, cu campania lui Trump.

Presedintele se consideră persecutat de anchetatorul independent, sustinind ca nu a fost gasita nici o dovada impotriva sa si cu toate astea investigatia continua.

Observatorii cred ca daca documentul elaborat de comisia Congresului e facut public, Trump si-ar putea face calculul ca ar putea face concedieri la minister, poate chiar adjuctul ministrului, care supravegheaza ancheta lui Robert Mueller.

Problema este ca in frunte cu actualul director FBI – numit de Trump – consilieri si juristi din minister il sfatuiesc pe presedinte si cer si comisiei din Congres sa nu faca public documentul secret, pentru ca pot fi deconspirate surse de informatie si metode, ceea ce este in detrimentul securitatii nationale. Dar pina acum Trump pare sa doreasca sa dea publicitatii documentul, crezind ca acesta ii poata da dreptate, in confruntarea cu justitia.