Tomáš Zdechovský: „Europa cu mai multe viteze va echivala cu sfârșitul UE”

Este știut faptul că țările Grupului de la Vișegrag (Ungaria, Republica Cehă, Slovacia și Polonia) se opun nu doar politicii europene privind refugiații, ci și planului unei Europe cu mai multe viteze. O confirmă, într-un interviu cu Europa Liberă acordat în exclusivitate le Strasbourg, și europarlamentarul ceh Tomáš Zdechovský (PPE), care crede că aplicarea unui astfel de plan va echivala cu distrugerea UE.

Europa Liberă: Este deschisă Cehia ideii unei Europe cu mai multe viteze. Ar fi bine pentru țara Dvs.?

Tomáš Zdechovský: „Este un proiect controversat. Mulți politicieni de la mine din țară și populația nu agrează această ideea a divizării Europei: o parte cu țările occidentale și o alta cu fostele state comuniste, care au intrat în UE după anul 2004.”

Europa Liberă: Și care este mai exact îngrijorarea Dvs?

Tomáš Zdechovský: „Eu sunt un federalist convins. Sunt președintele mișcării federaliste din Republica Cehă și am dezavuat această idee, pentru că este potrivită pentru țări ca Luxemburg, Olanda, Belgia sau Germania, adică economiile puternice din UE. Când economiile noastre vor fi suficient de puternice pentru a face față globalizării, atunci poate această idee va fi bună. Dar acum nu este.”

Europa Liberă: Mulți analiști sunt de părere că fostele state comuniste au fost interesate mai ales de banii europeni când au căutat integrarea. Ce a dat Cehia Uniunii Europene?

Tomáš Zdechovský: „Iată un moment bun pentru toate marile companii europene să vină și să investească în Republica Cehă. Suntem o țară foarte bine dezvoltată, forța noastră de muncă este foarte bine educată, avem universități excelente. Oamenii noștri sunt foarte puternici și creativi, avem foarte bune rezultate în inovare și noile tehnologii. Cehii sunt oameni responsabili, muncesc bine și sunt foarte mândri că țara lor este parte a Uniunii Europene. Cehii sunt loiali, vorbesc multe limbi străine, sunt perfecționiști. Iată cu ce am venit noi în UE.”

Europa Liberă: Credeți că acest proiect va da apă la moară euroscepticilor, destul de numeroși și puternici în Republica Cehă?

Tomáš Zdechovský: „Da, cred. Euroscepticii sunt din ce în ce mai puternici în țara mea. Planul Junker, care prezintă viitorul Europei divizate, o Europă pentru est și una pentru vest le dă apă la moară celor care nu cred în Europa, nu cred în UE. Pe asta se bazează și propaganda rusească. Cu astfel de intoxicări este invadat spațiul public din Cehia: că UE va deveni o uniune a două categorii de țări, cele bogate și care vor comanda, care vor avea putere de decizie, și noi ceilalți, cei mai slabi și mai săraci. Nu pot să imi imaginez cine a venit cu această ideea care este prostească. Noi trebuie să construim o Europă unită și puternică, interconectată, cu un rol important pe scena internațonală. Nu este de ajuns să avem o Germanie mare și puternică. Și noi ceilalți trebuie să fim puternici. Iată, avem această problemă, a imigrației. Multe state membre din vest au o experiență îndelungată cu imigrația. Dar țara mea nu are. Noi nu avem imigranți din Africa, ci din Rusia, Ucraina. Cehii se tem de imigranții din Africa pur și simplu pentru că nu avem această tradiție. Dar asta nu înseamnă că suntem solidari cu restul statelor membre.”

Europa Liberă: Ce pot face state precum Republica Cehă pentru a schimba acest curs al lucrurilor? Ați făcut deja ceva, v-ați opus, ați prezentat alternative?

Tomáš Zdechovský: „Da, am făcut. După prezentarea Planului Junker am început să avem o cooperare mai strânsă cu toate statele membre ale Grupului Vișegrad (n.a. Slovacia, Cehia, Polonia și Ungaria). Ulterior am cooptat și Austria și Slovenia, și dorim să dezvoltăm și să aprofundăm cooperarea pe mai departe. Credem că aplicarea Planului Junker a unei Europe cu mai multe viteze va echivala cu sfârșitul UE și al cooperării în forma pe care o cunoaștem acum. Noi nu dorim ca acest plan să fie pus în aplicare.”