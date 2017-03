Petras Auštrevičius: „Europa cu mai multe viteze corespunde realității”

Ideea „Europei cu mai multe viteze”, adică a unei Uniuni Europene cu țări care se integrează mai mult, iar altele mai puțin, continuă să fie de mare actualitate în presa din cele 28 de țări membre în UE – mai ales în ajunul declanșării procedurii fără precedent a ieșirii unei țări din organizație – e vorba de Marea Britanie. ​Corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, a discutat pe această temă cu europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius:

Europa Liberă: Domnule Austrevicius, cum se vede din Lituania și din spațiul țărilor baltice viitorul european cu două viteze?

Petras Auštrevičius: „Pentru mine sună foarte bine. Consider acest concept ca fiind un „concept al realității”, dacă vreți. Noi, balticii, ne aflăm în centrul integrării europene, iar politicile europene sunt foarte bine primite la noi: suntem în Zona Schengen, suntem membri ai Zonei Euro, susținem o mai bună cooperare pe piața energiei. Integrarea europeană trebuie să se adâncească dar fără ca tratatele europene să se schimbe. Integrarea și Europa cu mai multe viteze nu trebuie să meargă până într-acolo. Nu văd nici o contradicție între starea de fapt actuală, care este, de fapt, foarte mult bazată pe vitezele diferite de integrarea ale statelor membre, și această idee de a statuta, de a lua act de această realitate și a acționa în consecință. Despre asta este vorba. Avem nevoie de inițiative care să dea o direcţie clară UE și să o consolideze. Iar Europa cu mai multe viteze oferă perspective și soluții pentru o integrare europeană pe mai departe.”

Europa Liberă: Cât de mult vrea să se integreze Lituania în UE?

Petras Auštrevičius: „Suntem destul de bine integrați pe piața internă a UE. Am aderat imediat sau cât am putut de repede la politicile comerciale și financiare ale UE. Suntem o economie mică și suntem foarte avantajați de deschiderea piețelor, de deschiderea pe care UE a adus-o pentru investițiile mari. De aceea, profităm foarte mult din punct de vedere economic de intrarea noastră în UE. Politic vorbind, având

în vedere poziționarea noastră geografică, faptul să suntem situați la granița de est a UE, ne obligă să avem nevoie de mai multă integrare, de mai multă recunoaștere din partea statelor membre mai mari, din partea Bruxelles-ului, ca suntem parte importantă a proiectului european. Cred că este bine pentru toată lumea să fim mai integraţi financiar, politic.”

Europa Liberă: Pentru că ați menționat avantajele Lituaniei ca membru UE, spuneți-ne ce a dat, la rândul ei, Lituania UE? Acesta ar fi un indicator pentru a vedea daca relația Vilnius-Bruxelles este echilibrată.

Petras Auštrevičius: „Piețele noastre. Politicile noastre comerciale sunt foarte deschise. Nu am pus nici un fel de piedică sau limită pentru capitalul sau produsele și serviciile care vin din statele UE. Am preferat să ținem piețele deschise, foarte integrate cu piețele UE, dar așteptăm același tratament din partea celorlalte țări, astfel ca și produsele și serviciile noastre să intre pe piețele din Germania sau Franța sau Austria, de exemplu. Din păcate, nu vedem acest lucru în toate cazurile. Sectorul transporturilor din Lituania nu are undă verde peste tot pe piețele europene. Lituania se află la periferia Uniunii Europene și este vital să putem transporta pe continent produsele și cetățenii noștri. Depindem așadar de cale liberă pe drumurile europene. Dar dacă, de pildă, Germania vrea să introducă noi taxe pentru traversarea autostrăzilor sale, noi suferim.”

Europa Liberă: Ce le spuneți celor care se tem că Europa cu mai multe viteze înseamnă, de fapt, ca vom avea cetățeni europeni de mai multe categorii: categoria întâi, a doua, a treia…

Petras Auštrevičius: „Poziţia mea de principiu este următoarea: statele membre ar trebui să decidă de unele singure viteza si profunzimea cu care se integrează, având în vedere momentul la care consideră că se pot integra total, după ce au îndeplinit toate criteriile necesare. Ca atare, eu cred într-o abordare deschisă și flexibilă. Nu ar trebui să se genereze diviziuni artificiale ca cele pe care le-ați menționat, care cred că ar fi împotriva și în contradicție cu proiectul european. Statele care mai au de lucru pentru a îndeplini criteriile de integrare trebuie ajutate, pentru a ajunge cat mai repede și cat mai multe la cel mai înalt nivel de cooperare si integrare, pentru crearea unei Europe bazate pe coeziune. Sigur, dacă ne dorim să avem mai multe niveluri de piață, acest lucru ar putea până la urmă acţiona împotriva noastră. Avem nevoie de unificare care să fie bazată pe aplicarea criteriilor de integrare. Eu aș vrea ca din ce in ce mai multe state să se alăture UE, să se intre în Zona Schengen, de îndată ce sunt gata cu reformele și respectă criteriile minimale de integrare.”

Europa Liberă: Nu va pune o Europa cu mai multe viteze si mai multa presiune pe Lituania in relaţia sa cu Federația Rusă, având in vedere că relaţiile nu sunt unele simple oricum?

Petras Auštrevičius: „Este dificil de răspuns. Eu sunt in favoarea unei cooperări mai consolidate in UE în domeniile securității și apărării. Noi suntem atât membri UE cât si membri NATO. Cu toate acestea, nu vad de ce nu am avea și în interiorul UE structuri de apărare. Nu văd nici o suprapunere aici. Avem nevoie de mai multă cooperare, mai multă securitate, mai multe parteneriate pe securitate si apărare. Nu văd de ce relația cu partenerul nostru estic va suferi. Dimpotrivă. Haideți să numim acest vecin pe numele său: Federația Rusă ia act de realitățile existente. Dacă realitatea este bazată pe o securitate solidă, mai ales pentru o țară mică precum Lituania, această realitate va fi recunoscută și de partea rusă. Câtă vreme suntem slabi, și nu avem garanții de securitate din partea UE, atunci Federaţia Rusă va încerca să provoace situația cât de mult poate. Și o face în mod constant. Acesta este un bun răspuns pentru situaţia de securitate actuala: o cooperare mai profunda va conduce la o mai bună relație și cu Federația Rusă.”​