Un raport al Comisiei americane pentru Libertate Religioasă Internațională pune sub acuzare Rusia

Comisia pentru Libertate religioasă internațională a Statelor Unite a propus ca Rusia să fie desemnată drept tara care ingrijoreaza în mod deosebit, în ceea ce privește respectarea drepturilor religioase, punind-o astfel in categoria celor 15 țari ale lumii cu cele mai grave probleme in acerst domeniu. Un raportul comisiei americane se spune că Rusia nu numai că nu respecta drepturile religioase ale cetășenilor ei, dar „si-a extins politicile represive si asupra unor teritorii din vecinătate ce aparțin altor state”, fiind vorba de penisula Crimeea anexata ilegal de Rusia in 2014. Este criticata politica Moscovei fața de Martorii lui Yehova, a căror activitate a fost interzisa în Rusia de catre Curtea Supremă, ca și asa numita lege Iarovaia, care restricționează drastic activitatea unor secte evanghelice, precum mormonii. Pe lista americană a țărilor care nu respecta libertatea religioasa se află Burma, China, Eritrea, Iranul, Coreea de Nord, Arabia Saudita, Sudanul, Tadjikistanul, Turkmenistanul si Uzbekistanul, iar comisia a recomandat să se adauge pe aceasta lista, odata cu Rusia si Pakistanul, Republica Central Africană, Nigeria, Siria si Vietnamul.