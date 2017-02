Noi acuzații de corupție împotriva fostului deputat social-democrat român Sebastian Ghiță

In România, fostul deputat social-democrat Sebastian Ghita este urmarit penal pentru încă patru infractiuni de trafic de influenta, trei infractiuni de spalare a banilor in forma continuata si constituirea unui grup infractional organizat, in noul dosar penal instrumentat de procurorii DNA Ploiesti informeaza site-ul Hotnews.ro. Procurorii anitcoruptie vor propune totodata instantei emiterea unui nou mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita, disparut din decembrie si dat in urmarire de autoritati. Doi apropiati ai fostului deputat PSD au fost retinuti luni seara de procurorii DNA pentru 24 de ore, in dosarul in care exista suspciuni ca s-ar fi acordat mita de 50 de milioane de euro unor demnitari in schimbul atribuirii unor contracte pe bani publici in domeniul IT.