Igor Dodon a afirmat că nu e de acord cu „prezența unor militari străini pe teritoriul Moldovei" (VIDEO)

La sediul NATO, unde nu s-a putut întâlni cu secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg, ci doar cu adjuncta sa Rose Gottemoeller, președintele Igor Dodon și-a repetat azi opoziția personală vizavi de deschiderea unui birou NATO la Chișinău.

El a mai cerut conducerii NATO și recunoașterea neutralității permanente a republicii Moldova, deși a admis că în tratatul comun din cadrul Parteneriatului pentru Pace acea neutralitate este deja recunoscută împlicit. Dodon a spus însă că vor avea loc consultări între experți pentru a vedea dacă prevederile actuale sunt suficiente.

Dodon a insistat că deschiderea unui birou NATO ar fi o provocare, dată fiind situația din Transnistria și a repetat că dacă biroul va fi deschis, atunci, a spus el „noi pe viitor vom reveni asupra lui”.

„Intr-adevăr, consider că Republica Moldova trebuie să coopereze și să aibă relații bune cu toți, absolut… Inclusiv cu NATO. Am spus acest lucru și astăzi: au fost implementate unele programe benefice pentru Republica Moldova, cum ar fi lichidarea stocurilor de pesticide și altele. Aceasta însă nu înseamnă că prezența soldaților străini pe teritoriul Republicii Moldova, sau participarea soldaților noștri, a tineretului nostru, în locuri unde se trage și unde sunt riscuri de războaie vor fi acceptate de mine”, a spus Dodon.

Dodon a ținut asadar să sublinieze că nu e de acord cu „prezența unor militari străini pe teritoriul Moldovei", desi adjuncta secretarului general NATO Rose Gottemoeller a insistat că va fi doar un birou pur civil, de informare.

E vorba, a spus ea, de o mică misiune diplomatică, ce va consta doar din civili, inclusiv cetățeni moldoveni, genul de misiune diplomaticã cum NATO are deja in Kiev și Tbilisi, ba chiar si in Moscova.

De asemenea, Dodon a recunoscut cã a blocat participarea militarilor moldoveni la o misiune comunã cu NATO:

„Da, zilele acestea nu am semnat detașarea unui contingent de la Ministerul Apărării la participarea unor misiuni. Pentru că întâi trebuie să ne clarificăm, trebuie să numim un ministru profesionist și abia pe urmă să vedem cum procedăm mai departe. A venit o astfel de solicitare, ea este pe masa Președintelui, dar am cerut argumente suplimentare”.

VIDEO: Conferința de presă de la Bruxelles

Adjuncta secretarulului general al Alianței Jens Stoltenberg Rose Gottemoeller nu a facut nici un comentariu la declaratiile lui Dodon.

Conducerea NATO este foarte bine informată de faptul că șeful statului Moldovei nu posedă decât competențe limitate în privința politicii externe și că majoritatea parlamentară dorește să mențină relațiile Moldovei cu UE și NATO.

Rămâne totuși autoritatea morală a președintelui și faptul că prin declarațiile sale insistent repetate el poate influența populația, opinia publică, mai ales exagerând în privința prezenței soldaților NATO pe teritoriul Moldovei, deși oficialul NATO de lângă el a insistat că nu poate fi vorba de un asemenea lucru și că un birou similar există și la Moscova.