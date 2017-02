Oana Lungescu: „Parteneriatul R. Moldova cu NATO se bazează pe cerinţele Moldovei şi este orientat concret pe nevoile cetăţeanului”

Aflat în vizită la cartierul general al NATO de la Bruxelles, președintele R.Moldova Igor Dodon a insistat că deschiderea unui Birou al Alianței la Chișinău ar fi o provocare. Valentina Ursu a stat de vorbă despre acest subiect cu purtătoarea de cuvînt a NATO Oana Lungescu.

Europa Liberă: Vizita preşedintelui Igor Dodon aici, la sediul Alianţei Nord-Atlantice, a demonstrat încă o dată că în Republica Moldova sunt opinii pro şi contra referitoare la inaugurarea Biroului de informare NATO la Chişinău. Ce va face Alianţa în continuare?

Oana Lungescu: „Biroul de informare NATO de la Chişinău va fi deschis anul acesta, după cum a explicat secretarul general adjunct, Rose E. Gottemoeller. Trebuie subliniat că acest birou se creează pe baza unui acord cu autorităţile din Republica Moldova, pe baza cererii guvernului, ratificării în Parlament. Deci, NATO este o instituţie serioasă şi îşi ţine promisiunile. În plus, trebuie spus că acest birou este un mic birou diplomatic, civil, unde marea majoritate a angajaţilor vor fi, de fapt, cetăţeni moldoveni. Nu trebuie să vă închipuiţi că vor veni generali sau ofiţeri. E vorba de diplomaţi şi va fi un singur diplomat dintr-o ţară membră NATO, restul vor fi angajaţi moldoveni, din Republica Moldova. Tocmai pentru că ceea ce doreşte acest birou, scopul său este să ajute cetăţenii Republicii Moldova să-şi întărească instituţiile, să vadă la firul ierbii exact de ce are nevoie Republica Moldova şi să răspundă acestor cerinţe cu programele şi cu finanţările pe care le avem. Trebuie subliniat, în sfârşit, că nu este ceva special acest birou pentru Chişinău. Avem acest gen de birouri de legătură NATO la Moscova, de exemplu, la Kiev, la Tbilisi sau la New York. Deci, nu este nimic special, face parte din procedurile diplomatice absolut universale şi, cum spuneam, aşa cum există la Moscova, va fi deschis şi la Chişinău.”

Europa Liberă: Un Parteneriat pentru Pace a fost pus în funcţiune încă de pe timpul guvernării comuniste, după care s-a transformat într-un program pe care îl are Republica Moldova cu Alianţa Nord-Atlantică. Şi atunci când e vorba de avantaje, de distrugerea pesticidelor, armamentului învechit, melanjului, atunci autorităţile vin cu mulţumiri către Alianţa Nord-Atlantică. Iar când e vorba de aspecte politice, să-şi câştige capital electoral, atunci inversează un pic mesajul. Cum îl percepeţi aici?

Oana Lungescu: „Nu voi comenta mesajele politice dintr-o ţară parteneră. Dar ce pot să spun este că parteneriatul Republicii Moldova cu NATO se bazează pe cerinţele Moldovei şi este orientat concret pe nevoile cetăţeanului. De exemplu, NATO a cheltuit 4,5 milioane de euro pentru a distruge pesticidele periculoase, pentru a distruge mine antipersonal, pentru a distruge muniţii care ar putea exploda şi periclita vieţile oamenilor. În plus, aproape 600 de moldoveni au urmat cursurile NATO pentru a ajuta la profesionalizarea sistemului de apărare din Republica Moldova. Am oferit, de asemenea, cursuri pentru a ajuta la combaterea corupţiei în instituţiile moldoveneşti. Toate aceste lucruri sunt în beneficiul moldovenilor, la cererea Moldovei, cu deplina respectare a neutralităţii Moldovei în baza Constituţiei. Această recunoaştere a neutralităţii a fost făcută în mod negru pe alb şi în Parteneriatul Individual, în Planul de Acţiuni de Parteneriat Individual, care există deja cu Republica Moldova.”

Europa Liberă: Cum vă explicaţi că, totuşi, o parte din cetăţenii Republicii Moldova, o bună parte,se mai tem sau reacţionează bolnăvicios, atunci când aud de Alianţa Nord-Atlantică?

​

Oana Lungescu: „NATO este o alianţă defensivă, este o alianţă care este pentru pace şi a ajutat să menţină pacea în Europa de aproape 70 de ani de când s-a creat. Este o alianţă care aduce împreună ţări democratice, 28 în momentul de faţă, în curând 29, împreună cu Muntenegru şi al cărei scop nu este să provoace conflicte, ci să le prevină. Şi este o alianţă care nu forţează pe nimeni să i se alăture. Nicio ţară nu este târâtă să intre în NATO. Dimpotrivă, ţările ca Muntenegru, de exemplu, care doresc să adere au multă treabă de făcut, multe eforturi, multe reforme. Deci, este o alianţă democratică, deschisă, al cărei scop este siguranţa cetăţenilor.”

Europa Liberă: Dar aveţi o explicaţie pentru această percepţie a cetăţenilor din Republica Moldova?

Oana Lungescu: „Pot să înţeleg că există anumite remanenţe istorice. Dar, în acelaşi timp, cred că e important ca oamenii să vadă care sunt realităţile, care sunt faptele şi să ia deciziile pe baza faptelor şi nu pe baza unor percepţii care, poate, nu sunt bazate pe realităţi. Şi aici cred că rolul dumneavoastră şi al presei libere, în general, este extraordinar de important. Şi, evident, în curând al Biroului de legătură NATO de la Chişinău.”