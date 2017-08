Maia Sandu: „Nu pot să ne țină ostatici o mână de oameni corupți pentru o perioadă îndelungată” (VIDEO)

Lidera de opoziție Maia Sandu spune că Partidul Acțiune și Solidaritate pe care îl conduce va continua să protesteze la toamnă împotriva noului sistem electoral, care avantajează puterea. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, fosta candidată prezidențială respinge posibilitatea împăcării cu guvernarea și a cooperării cu președintele Igor Dodon, fiind rezervată și față de unirea forțelor cu politicieni ca Renato Usatîi.

Europa Liberă: Mai mulți observatori ai scenei politice înclină să creadă că urmează o toamnă fierbinte. Ar fi motive să credem că toamna va fi fierbinte din punct de vedere politic, ținând cont că parlamentarii, cei 74 de deputați au votat reforma electorală? Mai rămâne un an până la alegerile parlamentare din 2018, ce credeți despre toamna care urmează?

Maia Sandu: „Cu siguranță, nu va fi una liniștită, pentru că cetățenii Republicii Moldova nu au motive pentru a se simți satisfăcuți de situație – sărăcia crește, corupția este în continuare foarte mare și asta generează standarde de viață mai proaste pentru cetățeni. Și doi: această lege, acest sistem nou pe care l-au adoptat democrații cu socialiștii în iulie în continuare trezește foarte multă nemulțumire în rândul populației.”

Europa Liberă: Dar această toamnă fierbinte poate porni și de la neînțelegerile care eventual pot apărea între Președinție și Legislativ, și Guvern?

Maia Sandu: „Noi ne facem mai puține probleme pentru relația dintre Plahotniuc și Dodon, pentru că despre asta vorbim. Noi știm că ei sunt făcuți din același aluat și întotdeauna reușesc să-și rezolve problemele. Dimpotrivă, pentru noi faptul că ei sunt în coaliție și faptul că lucrează împotriva propriilor cetățeni este o problemă majoră.”

Europa Liberă: Igor Dodon, în calitate de președinte, el a fost cel care a anunțat că ar putea să scoată în toamnă lumea în stradă, pentru că a fost respins referendumul pe care a vrut dumnealui să-l organizeze, să țină sfat cu cetățenii Republicii Moldova și de aici, mai ales după ce a fost declarat persona non grata vicepremierul rus Dmitri Rogozin, se pare că ceea ce a fost mai degrabă înțelegere între domnii Plahotniuc și Dodon acum încearcă să devină o relație antagonistă?

Maia Sandu: „Chiar dacă o fi existând anumite animozități, acestea sunt minore. La modul practic, Plahotniuc cu Dodon se înțeleg foarte bine în continuare, tocmai și-au votat o lege care să le asigure un scor electoral peste sprijinul real pe care l-ar fi obținut de la populație, dacă această lege va fi aplicată. În rest, pentru ca să poată să-și construiască fiecare campania, au nevoie să arate la public acest spectacol, în continuare să încerce să ne convingă că o forță, și anume, PD-ul este preocupat de integrarea europeană, ceea ce este o glumă, și pe de altă parte, Dodon încearcă să prezinte instituțiile europene ca un pericol pentru Republica Moldova și, respectiv, să ne apere de instituțiile europene. În realitate, pericolul adevărat este Plahotniuc și Dodon. Ei sunt cei care sărăcesc această țară și sunt cei care ne lipsesc de un viitor stabil acasă.”

Europa Liberă: Eventual, dacă scoate lumea în stradă Igor Dodon și Dvs., din câte înțeleg, ați putea să continuați aceste proteste pe parcursul toamnei. Ar putea să se întâlnească la aceleași acțiuni de protest simpatizanții unora și altora?

Maia Sandu: „Bineînțeles că nu, pentru că noi protestăm împotriva schimbării sistemului electoral, pentru că aceasta înseamnă tentativă de fraudare și de manipulare a alegerilor. Igor Dodon, în schimb, încearcă să-și promoveze propriile interese, vrea să construiască o țară a unui om în care o singură persoană să poată să decidă. Evident că el își dorește să preia rolul lui Plahotniuc și asta nu are nimic cu obiectivele noastre. Dimpotrivă, noi credem într-un sistem democratic, într-un sistem parlamentar, dar autentic parlamentar, nu așa cum este astăzi – controlat, manipulat de către o singură persoană.”

Europa Liberă: Dar atât democrații, cât și socialiștii vă învinuiesc că protestați împreună cu susținătorii domnului Usatîi?

Maia Sandu: „Democrații și socialiștii au votat împreună o lege împotriva căreia s-au pronunțat toate instituțiile europene. Deci, acest lucru dovedește foarte bine cine și în ce alianță se găsește.”

Europa Liberă: Pentru că s-a votat această reformă electorală și pentru că s-a mers împotriva recomandărilor Comisiei de la Veneția, ce credeți, acum va veni ajutorul financiar din Occident?

Maia Sandu: „Judecând după mesajele care au venit din Occident, și au fost multe mesaje și conținutul lor a fost destul de dur, guvernarea nu poate să se bazeze pe sprijin din Occident și punerea în aplicare a acestei legi eventual va stopa sau va diminua dramatic sprijinul financiar. Acum eu înțeleg că guvernarea poate nici nu contează prea mult pe sprijinul financiar, pentru că nu degeaba și-au făcut un fond de rezervă în care au adus bani sau găsesc bani tot de la băncile comerciale controlate de ei și dobânda pe care o vor obține va fi plătită iarăși de noi, nu de către altcineva, dar ei vor pierde nu doar asistența financiară, ei vor pierde sprijinul și credibilitatea, puțina credibilitate externă, pentru că până acum toată lumea recunoaște că această guvernare nu are legitimitate internă și sprijinul extern este extrem de subțire. Acum vor pierde și acest sprijin extern, respectiv vor putea fi calificați și oficial ca guvernare antieuropeană sau guvernare care îndepărtează Republica Moldova de aspirațiile ei europene.”

Europa Liberă: Și totuși, dacă vine asistență financiară din Vest, atunci se va interpreta că este meritul puterii actuale de la Chișinău, iar dacă nu vine, toată vina și responsabilitatea va cădea pe umerii dvs., celor din opoziție, pentru că, așa cum spun cei de la guvernare, mergeți la Bruxelles și în alte capitale europene și duceți mesaje care ar compromite guvernarea aceasta numită proeuropeană?

Maia Sandu: „Această atitudine este una total lipsită de respect în raport cu instituțiile europene, pentru că, prin acest mesaj, guvernarea insinuează că instituțiile europene nu sunt capabile să aprecieze lucrurile în Republica Moldova, nu sunt capabile să aprecieze calitatea activităților și calitatea deciziilor pe care le ia guvernarea și că instituțiile europene ascultă de o persoană sau alta, în cazul acesta se vorbește despre mine sau despre Andrei Năstase. Este o atitudine lipsită de respect și este o explicație, o justificare extrem de slabă. Această guvernare, evident, nu știe să construiască relații credibile cu partenerii de dezvoltare, așa cum nu știe să construiască o relație credibilă cu propriii cetățeni. Asta trebuie să recunoască și, dacă sunt așa de incapabili și recunosc că noi suntem mult mai buni în a comunica cu instituțiile europene, să ne lase pe noi să facem lucrurile mai departe.”

Europa Liberă: Să vă întreb dacă mai sunt șanse să se revină la această lege electorală privind sistemul mixt. Credeți că cei de la putere vor merge până în pânzele albe? Deocamdată, încă nu este clar cum vor fi croite circumscripțiile, cum vor vota cei din stânga Nistrului, cetățenii din afara Republicii Moldova, cei din străinătate, dar cei care au votat această lege acreditează ideea că în 2018 alegerile vor avea loc în baza acestui sistem electoral. Pe de altă parte, unii mai sunt predispuși să creadă că PD-ul va face un pas înapoi; nu se știe - va face un pas înapoi doar ca să insiste și să existe turul doi al alegerilor parlamentare, vor lăsa sistemul proporțional… Dvs. pentru ce variantă de alegeri vă pregătiți?

Maia Sandu: „Noi o să insistăm în continuare pe abrogarea acestei legi, pentru că ea înseamnă o tentativă de fraudare și manipulare a alegerilor. Nu pot să răspund pentru guvernare, ce decizie finală va lua, pentru că nu este o guvernare care să acționeze în conformitate cu legea, nu este o guvernare a bunului-simț și de la o astfel de guvernare te poți aștepta la orice, dar o să-și asume decizia, pentru că, dacă vor insista să aplice acest sistem electoral, contestat de către instituțiile europene, contestat de către Comisia de la Veneția, atunci asta înseamnă ruperea relațiilor cu Uniunea Europeană, asta înseamnă pierderea sprijinului și nu doar financiar, dar și moral. Și mai mult decât atât, în cel mai rău caz, să admitem că se aplică acest sistem electoral, guvernarea trebuie să realizeze că a doua zi după alegeri se va pomeni într-o situație în care va avea și mai puțină legitimitate, pentru că, dacă se va aplica această lege și dacă Partidul Democrat, împreună cu Partidul Socialiștilor vor reuși să fraudeze alegerile așa cum își doresc aceste forțe astăzi, atunci oamenii vor înțelege ce s-a întâmplat, inclusiv cele 800 de mii de semnături mult vehiculate se vor întoarce împotriva acestei guvernări. Și cred că este foarte naiv să creadă Partidul Democrat că poate să guverneze țara încă patru ani de zile în lipsa totală a unei legitimități, în lipsa totală a unui vot popular. Asta este o situație extrem de complicată și de dificilă.”

Europa Liberă: Cum ați explica o eventuală fraudare a alegerilor, pentru că de mulți ani se vorbește că alegerile se falsifică, alegerile nu sunt corecte, deși nu există un verdict și din partea instituțiilor europene care acreditează observatori în timpul scrutinului electoral? Cum explicați Dvs. opiniei publice că se fraudează alegerile?

Maia Sandu: „Întotdeauna există și a existat o anumită marjă de fraudare, doar că aceasta nu a fost foarte mare în cadrul sistemului electoral anterior, cel care a fost anulat acum în vară. Și putem să discutăm la fiecare alegeri în parte. În primul rând, că se face multă dezinformare și manipulare înainte de campania electorală și în campanie, evident, dar și acum puteți să vedeți câtă dezinformare se face - se folosesc instituțiile statului, modul în care a fost obstrucționat votul în diasporă. Deci, putem să vorbim de elemente concrete și n-o să mă apuc să fac niște estimări, dar cred că fraudarea alegerilor se poate întâmpla în mărime de 10% per total, în general. Și apropo, multe din aceste lucruri sunt semnalizate în rapoartele instituțiilor europene. Evident că e nevoie de o prezență mai masivă a reprezentanților acestor instituții europene, ca să poată fi documentate toate aceste încălcări și e nevoie și de implicare din partea noastră mai serioasă la următoarele alegeri, ca să putem să documentăm și să raportăm aceste încălcări la timp, împreună cu societatea civilă, organizațiile din societatea civilă care sunt relevante, partidele care vor participa, doar că în cadrul sistemului aprobat în această vară lucrurile se complică. Aici e loc și pentru fraudare, și pentru manipulare, sunt foarte multe elemente. În primul rând, se micșorează dramatic ponderea votului în diasporă, pentru că cetățenii din Republica Moldova care au plecat la munci peste hotare vor putea să aleagă mai puțini deputați în sistemul actual decât ar fi ales în sistemul precedent. E vorba despre tot felul de intimidări care sunt posibile împotriva eventualilor candidați, inclusiv prin acest certificat emis de Autoritatea Națională pentru Integritate, autoritate care, apropo, până astăzi nu a emis nicio decizie care ar justifica existența ei. Nu zic că nu trebuie să existe o asemenea autoritate, dar în atâția ani să nu iei nicio decizie pentru a sancționa un funcționar public sau un demnitar public care nu poate să-și justifice proveniența legală a averilor imense, deci, e o glumă această autoritate. Și acum nouă ni se spune că aceasta este autoritatea care o să decidă cine poate să candideze și cine nu poate să candideze. Este un potențial instrument iarăși împotriva oamenilor incomozi. Acești candidați independenți pe care îi va promova, în special, Partidul Democrat, pentru că Partidului Democrat îi este rușine cu propriul nume și va încerca să-și promoveze oameni loiali altfel decât sub numele Partidului Democrat.”

Europa Liberă: Și dacă Dvs. veți avea o candidatură mai bună, mai potrivită decât vor avea cei din PD sau cei de la socialiști, cetățenii vor decide cui să dea votul?

Maia Sandu: „Da, bineînțeles, doar că va exista foarte multă manipulare, așa cum am spus. Este mult mai ușor să cumperi cetățenii într-o circumscripție, este mult mai complicat să identifici numărul real al alegătorilor într-o circumscripție și vom avea deputați aleși cu 20 de mii de voturi și deputați aleși cu 100 de mii de voturi. E mult mai complicat, cum spuneam, atunci când ai o Autoritate Națională pentru Integritate care nici pe departe nu este pentru integritate și care va autoriza tot felul de Țuțu și alții care au comis infracțiuni majore, dar vor încerca să se opună participării unor oameni care nu au nicio problemă de integritate.”

Europa Liberă: Și vă este frică că ar putea să fie șantajați deputații Dvs.?

Maia Sandu: „Nu ne este frică, deja oamenii sunt intimidați. Oamenii sunt intimidați ca niciodată și vreau să spun foarte clar că de acum încolo noi o să facem publice, o să punem la stâlpul rușinii numele tuturor celor care contribuie la acest proces de șantaj, indiferent dacă este vorba de un președinte de raion, dacă este vorba de un director de școală, dacă este vorba de un mai devreme șef de direcție de învățământ, pentru că lucrurile acestea se întâmplă acum cu o frecvență foarte mare și nu putem să mai tolerăm aceste lucruri.”

Europa Liberă: Dar asta oricum aduce ură în societate?

Maia Sandu: „Plahotniuc nu ar reuși să-și facă lucrul lui murdar, dacă nu ar fi ajutat de tot felul de oameni de tipul lui. Și cred că este timpul să-i scoatem pe toți în vileag și noi, la PAS, promitem să facem acest lucru pentru fiecare raion. Acolo unde colegii noștri o să ne prezinte dovezi că sunt intimidați, acolo o să facem publice aceste nume și o să-i punem pe toți la stâlpul rușinii, ca să știe toți cine sprijină regimul actual și cine-și permite să lipsească oamenii de dreptul să simpatizeze un partid politic, să activeze într-un partid politic. E de-a dreptul dramatic ce se întâmplă.”

Europa Liberă: Și asta duce și mai mult la o polarizare a societății, pentru că, mergând în satele Republicii Moldova, văd că de acum prea departe s-a ajuns cu această dușmănie a celui care face parte dintr-o tabără politică și a celui care împărtășește alte opțiuni politice. Se pare că, totuși, s-a ajuns prea departe și lumea alege să părăsească Republica Moldova, pentru că îi e lehamite, pentru că nu mai are încredere aproape că în nicio forță politică și asta chiar alungă multă populație peste hotare.

Maia Sandu: „Este adevărat faptul că, în 26 de ani, nu am prea avut guvernări corecte, guvernări care să demonstreze oamenilor că lucrează pentru interesul tuturor cetățenilor. Este o povară foarte grea pentru noi, atunci când nu poți să-i arăți omului un exemplu în ultimii 26 de ani. El te întreabă: Dar de ce aș crede în voi? Deci, noi cumva trebuie să plătim pentru păcatele guvernărilor proaste pe care le-am avut până acum. Dar, în același timp, asta este singura cale. Noi credem doar în democrație; schimbarea puterii în democrație se face prin intermediul partidelor politice; noi construim un partid altfel; noi promovăm altfel de oameni în echipa noastră și chiar dacă există un grad mare de dezamăgiri, există suficientă lume care crede că lucrurile pot fi făcute altfel și dovadă este rezultatul din alegerile prezidențiale atunci când, în pofida războiului pe care a trebuit să-l purtăm împotriva lui Dodon și Plahotniuc, care au făcut echipă, care au avut resurse mari, care nu au jucat corect, noi, totuși, am reușit să mobilizăm un număr foarte mare de voturi. S-au mobilizat oameni și voluntar, despre care nu știm nici astăzi. Deci, oamenii au făcut din propria inițiativă activități pentru a promova candidatul forțelor de opoziție.”

Europa Liberă: Aici, în acest studio al Europei Libere, l-am avut invitat și pe liderul fracțiunii din Parlament a Partidului Democrat, Marian Lupu, și la întrebarea „Cine l-a ajutat pe Igor Dodon să ajungă în fotoliul prezidențial?”, a spus că inclusiv Maia Sandu și s-a referit la acea reacție a Dvs. după ce s-a retras el din cursa prezidențială de anul trecut și ar fi spus că Partidul Democrat va încuraja un candidat proeuropean să ajungă în fruntea Republicii Moldova. De ce încearcă să plaseze în curtea Dvs. acest scor bun pe care l-a obținut Igor Dodon în acele alegeri?

Maia Sandu: „Partidul Democrat nu și-a retras candidatul de dragul obținerii funcției pentru un candidat proeuropean. Partidul Democrat și-a retras candidatul, pentru că a înțeles că sunt foarte slabi, în pofida resurselor enorme pe care le-au investit, în pofida faptului că au tot hărțuit funcționarii publici și au folosit instituțiile statului, în pofida manipulării la televiziunile lor, ei sunt un partid foarte slab în realitate, un partid care nu are sprijin popular. De asta s-au retras. Toată lumea a putut să vadă cine și cum a luptat. Toată lumea a putut să vadă ce am făcut noi împreună cu partenerii noștri în această luptă și toată lumea a putut să vadă comportamentul Partidului Socialiștilor și al democraților, cum au răspândit împreună minciuni despre cei 30 de mii de sirieni, cum au folosit Biserica, cum au dat ordine instituțiilor statului să nu reacționeze atunci când contracandidatul meu a comis încălcări, inclusiv de ordin financiar, grave. Deci, pentru toată lumea este foarte clar. Despre Marian Lupu, ce pot să spun? Poate un singur lucru: În istoria modernă a politicii moldovenești nu a mai fost o persoană care să se lase umilită în așa hal în care s-a lăsat umilit Marian Lupu. E decizia lui.”

Europa Liberă: Și tot Marian Lupu încerca să mai acrediteze o idee că ar fi bine să nu împroșcați multe săgeți cu venin unii la adresa altora, pentru că s-ar putea ca în următorul Legislativ să ajungeți să negociați crearea unei alianțe, din care să facă parte atât PD-ul, cât și Partidul Acțiune și Solidaritate. Cum înțelegeți Dvs. acest mesaj, pe care indirect, totuși, vi-l transmit? Și nu numai de la Marian Lupu, l-am auzit și pe spicherul Andrian Candu, am auzit și alți fruntași ai Partidului Democrat care încercau să trimită mesaje de felul ăstuia că ar fi bine mai degrabă să găsiți compromisuri sau să nu vă atacați prea mult, că nu este exclusă o coaliție în următorul Parlament.”

Maia Sandu: „Noi vrem să spunem niște lucruri foarte clar: Noi mergem în această luptă ca să scoatem Partidul Democrat de la guvernare împreună cu partenerul lui real, Partidul Socialiștilor, noi nu venim să facem coaliție cu niște corupți. Ambele partide – Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor – sunt extrem de toxice. Aceste partide sunt responsabile pentru faptul că țara a ajuns într-o stare în care oamenii nu mai cred în acest stat și aleg să plece. Respectiv, sarcina noastră, obiectivul nostru este să înlocuim aceste partide și nicidecum să facem coaliție cu niște corupți, cu niște oameni care și-au subordonat instituțiile statului și le folosesc în interesele proprii, niște oameni care manipulează, care folosesc banii furați pentru propagandă, care inclusiv retransmit propaganda de la Moscova, propaganda Kremlinului, dar aici joacă…”

Europa Liberă: Au promis în Parlament să revină în toamnă sau la anul.

Maia Sandu: „Promit de foarte mult timp, dar de ce n-au reușit să facă lucrul acesta atât de repede, precum au schimbat sistemul electoral? Asta este o dovadă în plus a intereselor reale ale acestor partide. Respectiv, noi mergem în această luptă ca să scăpăm țara de Partidul Democrat și de Partidul Socialiștilor. Să fie foarte clar pentru toți cei care umblă cu aceste mesaje și prin sate, și la Bruxelles și se laudă cu o eventuală coaliție. Partidul Democrat este un partid de carton, un partid care nu are sprijin popular și pe bună dreptate. Partidul Socialiștilor mai are ceva sprijin, pentru că reușește să manipuleze opinia publică și reușește să folosească anumite frici ale oamenilor, astfel evitând subiecte cu adevărat importante, cum ar fi: De ce Dodon nu luptă împotriva lui Plahotniuc și împotriva corupției? De ce nu? Pentru că sunt din aceeași echipă. Și acesta este obiectivul nostru – să-i scoatem pe ambii, să-i înlăturăm de la guvernare și să începem să construim o guvernare compusă din oameni corecți.”

Europa Liberă: Percepția unor cetățeni e că, totuși, Igor Dodon nu este lăsat în pace de guvernare să conducă Republica Moldova așa cum și-ar fi închipuit o bună parte din populație, că o să aibă un tătucă din ăștia care să bată cu pumnul în masă, el să decidă totul, ce trebuie de făcut, cu cine de făcut…

Maia Sandu: „Sugestia mea este: Atunci când vorbiți cu acești oameni, să le puneți o întrebare - De ce Igor Dodon numește în funcție judecători corupți propuși de echipa lui Plahotniuc? Nu am văzut o rezistență mare, nu am văzut să se încerce, cel puțin, o dată să se opună numirii în funcție a judecătorilor. Or, lupta împotriva corupției începe de la curățarea sistemului judecătoresc. Atunci când vom avea judecători independenți, oameni onești, atunci se va face justiție, indiferent dacă e vorba de Plahotniuc, dacă-i vorba de Dodon sau dacă-i vorba de cineva din satul cutare din raionul Briceni. Iată de aici se începe. Și președintele, chiar dacă nu are prea multe prerogative, are niște prerogative, doar că nu vrea să le folosească, pentru că nu este lăsat sau pentru că-i este comod așa cum se întâmplă lucrurile. Igor Dodon este într-o poziție foarte comodă. Pe de o parte, nu răspunde pentru nimic, deci nu trebuie să se asigure că are bani în buget, se ține doar de vacanțe, face declarații care să incite la ură, caută dușmani în afara țării, pentru că este fricos și laș și nu vrea să abordeze problemele din interiorul țării, și nu doar el. La fel face și Plahotniuc. Și Plahotniuc, și Dodon se ocupă de probleme care nu au nimic cu problemele adevărate ale acestei țări. De ce să nu-i invitați într-o zi pe ei și pe mine în acest studio și să discutăm la modul practic subiecte extrem de dificile, care țin…”

Europa Liberă: O să facem o tentativă.

Maia Sandu: „…de nivelul sărăciei, care țin de migrație, care țin de starea bugetului, care țin de mediul de afaceri, care țin de educație? Apropo, ultimul element al reformelor pe care le-am inițiat noi – Bacalaureatul corect – își dă ultima suflare, pentru că această nouă conducere este decisă să lichideze echipa care în toți acești ani a demonstrat că poate să organizeze un Bacalaureat corect, ca să nu mai rămână nimic acolo, să se poată vinde și diplome, și note, așa cum e obișnuit Partidul Democrat să facă business. Să vorbim despre sistemul sănătății și despre toate problemele din acest sistem. Deci, acestea ar fi subiecte pe care ar trebui să le discute și Dodon, și Plahotniuc. Evident, pentru că pe ei nu-i interesează…”

Europa Liberă: Aceste subiecte par a fi abandonate, pentru că în prim-plan apare geopolitica și mă uit acum că și populația Republicii Moldova discută despre această direcție pe care merge sau trebuie să meargă Republica Moldova și mai toate discuțiile duc încotro, țara – cu Estul sau cu Vestul?

Maia Sandu: „Geopolitica este un subiect foarte important, dar lucrurile nu se schimbă aici, dacă nu luăm atitudine pe intern și dacă nu întreprindem pași foarte concreți. Or, în continuare cei care sunt azi la guvernare subminează instituțiile statului, astfel vulnerabilizând statul și făcându-l mult mai slab, inclusiv în fața pericolelor externe și aici vorbim despre pericolele venite de la Est.”

Europa Liberă: Dar de ce, după 26 de ani, cetățeanul Republicii Moldova nu s-a dezmeticit de unde vine bunăstarea și cine-i dorește mai mult bine acestui stat – Moscova sau Occidentul?

Maia Sandu: „Pentru că sistemul socialist, sistemul totalitar în care am trăit a lăsat urme adânci în conștiința oamenilor, pentru că anumite generații care au crescut pe perioada tranziției au fost lipsite de anumite repere morale și există foarte multă confuzie în rândul unor tineri, ca să spunem foarte clar cine sunt aceste generații și pentru că, în acești 26 de ani, nu am avut o guvernare corectă, bună, la care să putem face referință, să le spunem oamenilor că, uite, în democrație, cu atât mai mult în democrație, poate exista bunăstare, nu e nevoie de un sistem autoritar ca să ai o justiție corectă, că toate aceste lucruri există în democrație. Deci, oamenii nu au experiența pozitivă a unei guvernări bune care să le asigure și drepturi democratice, și libertăți democratice, dar și bunăstare. Și atunci, o parte dintre ei se gândesc cu nostalgie la anumite lucruri materiale pe care le-au avut în sistemul sovietic, chiar dacă atunci nu existau libertăți și sunt gata să compromită aceste libertăți pentru o bucată de pâine.”

Europa Liberă: Ce evoluții întrezăriți Dvs. în relația Chișinău-Moscova după decretarea persoanei indezirabile a lui Dmitri Rogozin, vicepremierul rus?

Maia Sandu: „În general, eu cred că noi ar trebui să încercăm să stabilizăm pe cât e posibil relația cu Kremlinul, pentru că acesta este contextul, Rusia este o forță importantă în regiune și nu putem să facem abstracție de acest lucru. Dacă am insista pe o relație corectă și predictibilă, bazată pe respect reciproc, cred că am avea mai multe șanse să stabilizăm această relație, dar așa cum guvernarea actuală încearcă să folosească lupta geopolitică și întreprinde acțiuni care uneori nu sunt necesare – nu zic de situația cu Rogozin, pentru că asta a fost jucată iarăși de guvernare. Cazul Rogozin este un caz clar în care Moscova sau Kremlinul, mai bine zis, dacă vrea să îmbunătățească relațiile cu Republica Moldova, trebuie să delegheze altă persoană, o persoană care nu s-a exprimat urât la adresa cetățenilor Republicii Moldova de atâtea ori, o persoană care nu a fost implicată în războiul de pe Nistru, pentru că în această situație nu are cum să se aștepte la rezultate bune.”

Europa Liberă: Deci, oricum, gestul guvernării a fost corect?

Maia Sandu: „Gestul guvernării a fost întârziat și a fost folosit, într-un fel, politic. Trebuia să vină această decizie mult mai devreme și trebuia să fie comunicată într-un fel care ar fi oprit vizita lui Rogozin înainte să se producă tot acest spectacol.”

Europa Liberă: De ce e greu de ocolit această geopolitică? Iată, vedeți, acest anunț pe care l-a făcut Igor Dodon că ar putea să meargă la Comrat, să sărbătorească aniversarea „Republicii Găgăuzia” sau se apropie 2 septembrie, dată când și-a proclamat așa-zisa independență regiunea transnistreană. Fără a lua în calcul situația din aceste două regiuni, e foarte greu să crezi că dezvoltarea Republicii Moldova va merge pe o cale corectă.

Maia Sandu: „Igor Dodon nu poate să ofere nimic cetățenilor, pentru că nu are soluții pentru probleme reale. Și atunci, el încearcă să-și consolideze sprijinul politic, forțând anumite teme care, pe de o parte, dezbină societatea, pe de altă parte, trezesc anumite valuri de sprijin. În momentul în care el ar vrea să-și construiască campania pe lupta împotriva corupției ar fi mult mai greu, pentru că atunci ar trebui să abordeze la modul pragmatic lucrurile: Ce ai făcut pentru curățarea sistemului judecătoresc? Ce ai făcut pentru îmbunătățirea lucrurilor în organele care luptă împotriva corupției ș.a.m.d.? Deci, subiect după subiect. În momentul în care vine și le spune găgăuzilor: Eu o să vă apăr, pentru că o să vină românii peste voi, atunci o bună parte din cetățenii Republicii Moldova din Găgăuzia au să zică: Da, marele pericol este România, și nu corupția și atunci, hai să ne mobilizăm și să-l sprijinim pe Dodon, Partidul Socialiștilor, să nu vină românii peste noi. Deci, asta este o modalitate de a deraia discuția de la subiectele importante și de a ține această agendă care într-o mare parte este artificială, evident.”

Europa Liberă: Dvs. ați fost la întâlniri cu alegătorii în Autonomia Găgăuză?

Maia Sandu: „Am fost, dar nu după alegeri, după prezidențiale nu am mers acolo încă.”

Europa Liberă: Dacă ați fi fost Dvs. în fruntea Republicii Moldova, în calitate de președinte, cum ați fi făcut ca să ajungeți președintele tuturor - și al celor care v-au votat, și al celor care nu v-au votat –, pentru că a fost o promisiune și din partea lui Igor Dodon, dar tot Domnia sa a recunoscut că nu a reușit să ajungă să fie președintele tuturor cetățenilor?

Maia Sandu: „Cred că asta este una din sarcinile principale ale președintelui – să unifice cetățenii. Și printr-un discurs corect, unificator se pot face lucruri foarte bune, în special, pe dimensiunea interetnică, pentru că există și foarte mulți moldoveni care, mă rog, nu sprijină integrarea europeană. Aici, prin acțiuni concrete de combatere a corupției, de inițiere a procesului de curățare a sistemului judecătoresc se poate transmite un mesaj clar pentru oameni că obiectivele noastre sunt comune – nimănui nu-i place să fie furat, indiferent dacă trăiește la Comrat sau dacă trăiește la Briceni. Toată lumea vrea să fie sigură că, dacă se îmbolnăvește, ajunge serviciul medical la timp și reușește să se salveze, indiferent câți bani are în buzunar; lumea vrea să știe că, dacă rămâne în Republica Moldova, copiii lor vor merge la școli în care vor pregăti tineri competitivi, indiferent unde se vor regăsi aceștia după. Deci, prin discurs de unificare, dar și prin acțiuni concrete, pentru că oamenii nu mai cred în vorbe, se pot face lucruri foarte bune și foarte mari, chiar și în condițiile în care animozitățile sunt prezente în societatea noastră.”

Europa Liberă: Și totuși, să aflăm de la Dvs., cum vă pregătiți de scrutinul parlamentar care urmează să aibă loc peste un an sau la începutul lui 2019? Veți merge cu candidații Partidului Acțiune și Solidaritate, veți identifica persoane din partea Partidului Platforma Demnitate și Adevăr și PAS, ca să puteți ține piept concurenților, adversarilor electorali?

Maia Sandu: „O să facem un parteneriat, dar e devreme să vorbim despre detaliile acestui parteneriat, pentru că nu știm condițiile. Pentru moment, ne consolidăm echipa. În această toamnă, chiar în septembrie, vom avea următorul congres al Partidului Acțiune și Solidaritate, unde vom realege organele de conducere și vom mări echipa, inclusiv la nivelul organelor de conducere la nivel central. Această muncă de consolidare se întâmplă peste tot în localități, chiar dacă este foarte greu, și spun asta făcând referință la experiența din anul precedent. Acum un an, când cream partidul, existau mai puține tentative de intimidare și de demotivare a oamenilor să se implice în activități de partid, acum este foarte greu, dar asta nu înseamnă că nu o să reușim, pentru că din discuțiile noastre aflăm că până și membrii Partidului Democrat sunt supărați pe ce se întâmplă la centru. Atunci când construiești un partid pe șantaj, pe dosare penale, când nu-ți respecți propriii coechipieri, nu poți să crezi că construiești pe o fundație solidă. Această fundație este de nisip și la momentul potrivit se va prăbuși. Noi contăm pe toți oamenii care detestă ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, care înțeleg că nu se poate construi o societate așa cum încearcă această guvernare să construiască. Și suntem siguri că la momentul potrivit, mai aproape de luptă, toată lumea, chiar și cea care astăzi este intimidată, va prinde la curaj, așa cum s-a întâmplat în campania din alegerile prezidențiale și va face un pas în față. Ne vom uni cu toții și vom reuși să scăpăm țara de aceste două partide sau de oamenii care au capturat, în special, Partidul Democrat, despre Partidul Socialiștilor nici nu pot să spun prea multe lucruri. Ei sunt un produs al…”

Europa Liberă: Vă referiți la conducerea acestor partide sau la formațiunile în întregime?

Maia Sandu: „În cazul Partidului Democrat, evident că problema majoră este conducerea, pentru că am întâlnit și oameni, inclusiv primari, membri ai Partidului Democrat, care au devenit membri pe timpuri, atunci când partidul avea altă reputație, care sunt oameni cumsecade și care dezaprobă ce se întâmplă astăzi în sistem.”

Europa Liberă: Luați în calcul scenariul boicotării alegerilor parlamentare, pentru că am auzit anumite declarații din partea unor activiști?

Maia Sandu: „Luăm în calcul toate scenariile, ținând cont că această guvernare este una care nu respectă legile și spuneam, care îndrăznește, iată, să adopte tot felul de decizii, care sunt peste limitele legalității.”

Europa Liberă: În ajun de 27 august, ziua proclamării independenței Republicii Moldova, să vă întreb dacă vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova și cu ce vă mândriți?

Maia Sandu: „Bineînțeles că mă mândresc. Și sunt foarte multe lucruri cu care mă mândresc, inclusiv cu faptul că am reușit să ajungem până aici, chiar dacă prezentul arată mai urât decât ne-am promis noi acum 26 de ani, când luptam pentru independență, dar nu a zis nimeni că va fi ușor. Ne-am imaginat noi că va fi mai ușor.”

Europa Liberă: Are Moldova viitor?

Maia Sandu: „Cu siguranță, are!”

Europa Liberă: Mulți cetățeni nu mai cred în ziua de mâine.

Maia Sandu: „Cu siguranță are viitor și spun asta, inclusiv pentru că chiar ieri m-am întâlnit cu oameni care au revenit acasă, oameni din diasporă, care mi-au zis că ei vor să revină acasă și că sunt gata să pună umărul și așteaptă de la noi un semnal când se pot întoarce ca să revină și să reconstruim societatea împreună. Deci, cu siguranță că avem motive de optimism. Da, trecem printr-o perioadă complicată a corupției, în același timp, o mână de oameni corupți nu pot să ne țină ostatici pentru o perioadă îndelungată. Se va prăbuși acest regim, la fel cum s-au prăbușit și alte regimuri; depinde de noi dacă acest lucru se întâmplă mai repede sau mai târziu.”