Casa Albă: președintele Trump nu ia partea nimănui în conflictul dintre Qatar și țări arabe

Surse de la Casa Alba au declarat ca presedintele Trump nu ia partea cuiva in conflictul dintre Qatar si un numar de tari arabe, asta in ciuda unor mesaje Tweeter ale sefului executivului american. Cum evolueaza acel conflict?

Presedintele Trump a scris pe Tweeter: „In timpul recentei mele calatorii in Orientul Mijlociu am spus ca nu trebuie sa mai fie finantata ideologie radicala. Liderii au acuzat Qatarul – priviti!”. El a continuat: „E atit de bine sa vezi ca intilnirea mea cu regele Arabiei Saudite si alti 50 de lideri da rezultate”. „Ei au spus ca vor adopta o linie dura cu privire la finantarea extremismului si toate referirile se indreptau catre Qatar”.

Se stie ca, luni, citeva tari arabe – Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrein si Egipt - au decis ruperea legaturilor cu Qatar. Secretarul de stat Tillerson a cerut partilor sa reia dialogul.

La Departamentul de Stat, purtatoarea de cuvint a spus ca Qatarul face eforturi in directia stoparii finantarii pentru organizatii teroriste, dar mai are mult de facut.

In ciuda mesajului presedintelui Trump, surse din administratie sustin ca nu iau partea cuiva, ci doar a unitatii si cooperarii. Acealeasi surse arata ca Arabia Saudita si-a anuntat intentiile inainte de a le face publice, dar ca nu se stie care a fost motivul imediat.

Qatarul, o tara de mici dimensiuni, dar bogata in resurse naturale a incercat in ultimii ani sa joace un rol regional dincolo de dimensiunile sale, pozitionindu-se diferit de vecinii suniti din Golf, in favoarea Frăției Musulmane si altor organizatii considerate extremiste. Prin postul creat cu fonduri din Qatar, Al Jazeera, acea tara a jucat un rol si in Primavara Araba, rol care nu a convenit regimurilor totalitare din regiune.

Surse americane spun ca tari din Golf au facut progrese notabile in sistarea finantarii pentru teroristi, desi fluxuri mai exista in special in Kuweit si mai putin in Qatar. Qatarul a refuzat de asemenea sa izoleze Iranul, desi se opune politicilor Teheranului in Siria.

Lupta anti-terorism si opozitia la Iran au facut ca administratia Trump sa se apropie de Arabia Saudita, o tara si ea acuzata pentru raspindirea unei variante extreme a credintei musulmane. Kuweitul incearca sa medieze. La fel face si Turcia, care acuza Arabia Saudita. Intre timp, si Iordania a anuntat ca reduce reprezentarea diplomatica si relatiile cu Qatarul. Autoritatile din Qatar invinuiesc Arabia Saudita de conspiratie in dauna intereselor Qatarului.