Călătoria președintelui Donald Trump în Orientul Apropiat

Presedintele Trump isi continua turneul diplomatic. Care sint ecourile in Statele Unite? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

In general, pina acum, calatoria presedintelui Donald Trump este apreciata pentru că – spre deosebire de prestatia sa interna – el este disciplinat, in privinta mesajului politic si nu creaza controverse. Fireste ca dupa escala saudita s-a vorbit mult despre faptul ca noua administratie pare sa ignore problemele legate de drepturile omului, in favoarea unei negocieri care sa aduca beneficii economice si de securitate. Realegerea unui moderat, la conducerea Iranului, a complicat putin vizita in Arabia Saudita, rivalul regional al Teheranului. Presedintele a parut sa ofere sauditilor, dar si israelienilor, o modificare de pozitie in chestiunea iraniana, fata de administratia Obama, in sensul distantarii de Iran, chiar daca nu se vorbeste despre anularea tratatului nuclear.

In Israel, presedintele Trump a scos in evidenta dificultatile legate de ajungerea la un acord israeliano-palestinian, dar si-a exprimat speranta ca o rezolvare favorabila este posibila. Trump nu s-a mai referit, cum a facut-o in campanie, la mutarea ambasadei Americana la Ierusalim si s-a intilnit atit cu presedintele palestinian Abbas, cit si cu premierul Israelului, Netanyahu.

Observatori politici de aici cred ca administratia Trump inca nu intelege suficient complexitatile regiunii si sint sceptici ca se va putea ajunge la un acord, in viitorul apropiat. Este evidenta insa dorinta administratiei de a face parte dintr-un astfel de efort, lucru apreciat atit in regiune cit si in Statele Unite.

Se pare, de asemenea, ca lideri internationali se adapteaza la Donald Trump, de la pompa primirilor, la afirmatia presedintelui Egiptului, ca Trump poate realiza mai mult decit altii, pentru ca are calitati speciale sau la prezenta unor mai mult sau mai putin influenti membrii ai familiilor celor de la conducere.

In general, se stie acum ca presedintele Trump este interesat sa obtina acorduri economice, care sa creeze locuri de munca in Statele Unite si de aranjamente de securitate care sa sprijine eforturile Americii.

Pe de alta parte, turneul diplomatic mai reduce presiunea interna asupra administratiei. Dar seful personalului Casei Albe si strategul sef au revenit la Washington pentru a se ocupa de investigatia in legatura cu amestecul Rusiei in alegerile americane si posibile conexiuni ale campaniei lui Donald Trump.