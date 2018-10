Siegfried Mureșan: „Încrederea instituțiilor UE în autoritățile de la Chișinău este mai mică decât oricând în ultimii zece ani”

Includerea sintagmei „integrare europeană” în Constituţie, inițiativă a Partidului Democrat de la guvernare, nu a trecut de votul final în Parlament. Amendamentul ar fi avut nevoie de 67 de voturi, dar deputaţii din fracţiunile PLDM şi PL au părăsit sala de şedinţe, iar cei din PCRM şi PSRM au boicotat votul. Eurodeputatul român Siegfried Mureșan spune că R. Moldova are nevoie de o guvernare responsabilă care ar promova reformele și ar respecta standardele democratice.



Europa Liberă: Dle Mureșan, cum comentați Dvs. acest eșec al tentativei Partidului Democrat de guvernământ care nu a reușit în Parlament să convingă o treime din deputați că integrarea europeană a Republicii Moldova să devină necondiționat o prevedere constituțională?

Siegfried Mureșan: „Oricine dorește prin vorbe să-și lipească pe frunte eticheta de pro-european și să câștige capital politic de pe urma ei eșuează. Caracterul pro-european al unui partid sau al oricărui om politic se evaluează pe baza unui singur criteriu, și anume pe baza acțiunilor sale, nu pe baza vorbelor sale. Iar din păcate, în ultima perioadă multe acțiuni ale actualei majorități parlamentare de conjunctură din Republica Moldova și ale actualului guvern au fost în ciuda angajamentelor europene, în ciuda înțelegerilor cu Uniunea Europeană și chiar în ciuda valorilor și regulilor de bună conduită în Europa.

Aceasta este situația, aceasta este realitatea. De aceea în luna iulie am avut o rezoluție clară și dură a Parlamentului European în ceea ce privește autoritățile de la Chișinău și de aceea – vreau să spun foarte clar – la acest moment, încrederea instituțiilor Uniunii Europene în autoritățile de la Chișinău este mai mică decât oricând în ultimii zece ani. Și este regretabil, fiindcă eu vreau să avem un guvern cu care să cooperăm, cu care să progresăm implementarea agendei de asociere și care să aducă beneficii cetățenilor.”

​Europa Liberă: Dar acest eșec al Partidului Democrat ar putea și să avantajeze formațiunea, pentru că deputații vor avea o carte în mână cu care vor merge la electoratul pro-european și vor insista pe ideea că cei care s-au opus amendării Constituției sunt adevărați dușmani ai Republicii Moldova, pentru că s-a ratat această „șansă istorică”, așa cum o numesc ei, și vor avertiza cetățenii că dacă vin socialiștii la putere, vor duce Moldova în brațele Rusiei cu ajutorul celor care nu au vrut să susțină inițiativa PD?

Siegfried Mureșan: „În primul rând, trebuie amintit aici că Partidul Democrat a votat împreună cu socialiștii pro-ruși ai președintelui Dodon căderea unui guvern pro-european în toamna anului 2015. Din ultimele alegeri parlamentare a rezultat un guvern de natură pro-europeană, constituit atunci. Și în toamna anului 2015, Partidul Democrat împreună cu socialiștii lui Dodon au dus la căderea acelui guvern. Și eu atunci am spus că, din acel moment, pentru mine Partidul Democrat nu mai este un partid pro-european și iată că timpul a confirmat că am avut dreptate.

Orice om politic care mizează pe naivitatea cetățenilor va pierde. Am văzut asta și în România...

Vedem că legislația electorală a fost modificată în ciuda avizului Comisiei de la Veneția și a avertismentelor instituțiilor Uniunii Europene și vedem că niște alegeri democratice și evaluate a fi fost libere de către instituțiile care le-au monitorizat – mă refer la alegerile pentru Primăria municipiului Chișinău – au fost invalidate și vedem și legislație adoptată care facilitează spălarea de bani, frauda, evaziunea fiscală în Republica Moldova, adoptată în ciuda recomandărilor Fondului Monetar Internațional, de pildă, instituție de mare prestigiu în materie de finanțe și care nu are nicio componentă politică în deciziile sale. Deci, în plus, ca parte a răspunsului la întrebarea Dvs., vreau să spun următorul lucru: orice om politic care mizează pe naivitatea cetățenilor va pierde.

Am văzut asta și în România în ultimii ani și la fel este valabil și în Republica Moldova. Populația este mult mai inteligentă decât politicienii care încearcă a o manipula, a o folosi pentru propria lor agendă. Cetățenii Republicii Moldova știu exact ce înseamnă agenda europeană, știu exact cine e om politic pro-european, nu degeaba au votat 47% Maia Sandu la alegerile prezidențiale și nu degeaba l-au votat câștigător pe Andrei Năstase la alegerile pentru Primăria municipiului Chișinău. Deci, toți votanții pro-europeni sunt foarte clar de partea oamenilor politici care sunt cu adevărat pro-europeni, și anume sunt pro-europeni în acțiuni, nu doar pro-europeni în declarații.”

​Europa Liberă: Spicherul Andrian Candu imediat a și anunțat că partidul său își rezervă dreptul de a organiza un referendum în acest sens și chiar a propus ca acest referendum, cel mai probabil, ar fi bine să fie organizat în aceeași zi cu alegerile parlamentare pentru a economisi bani. Vedeți oportună această idee ca în ziua scrutinului parlamentar să aibă loc și acest plebiscit?

Siegfried Mureșan: „Mereu când oamenii politici au vrut să folosească referendumul în propriul interes au eșuat. Și sunt mai multe exemple. Iată în Marea Britanie, unde prim-ministrul Marii Britanii, David Cameron atunci, a promis că organizează un referendum pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană sigur fiind că referendumul va eșua, doar pentru a-și întări propria poziție politică. Ce s-a întâmplat? Oamenii au votat împotriva premierului, consecința negativă majoră este că Marea Britanie iese din Uniunea Europeană, iar premierul a zburat în prima zi după referendum.

Am văzut și acum în România, unde s-a pus în discuție la referendum în urmă cu două săptămâni o temă care pentru o parte din oameni era importantă, pentru altă parte din oameni nu era importantă, și anume a introducerii în Constituție a specificării foarte clare că familia este întemeiată pe căsătoria între un bărbat și o femeie. Oamenii au simțit foarte clar că acest referendum a fost folosit de către Liviu Dragnea, care este președintele Partidului Social Democrat, partid din aceeași familie politică cu Partidului Democrat; Liviu Dragnea, care este un infractor, condamnat de mai multe ori, adică recidivist.

Și oamenii au înțeles că dacă infractorul face ceva, atunci e în folosul hoților, dar nu e în folosul oamenilor cinstiți, oamenii au înțeles că PSD-ul va folosi acel referendum în propriul lui interes și în interesul personal al dlui Dragnea și oamenii nu au participat la referendum.

Cetățenii Republicii Moldova sunt la fel de isteți ca și românii de partea cealaltă a Prutului...

Deci, același lucru va fi valabil și în Republica Moldova, căci cetățenii Republicii Moldova sunt la fel de isteți ca și românii de partea cealaltă a Prutului. Sunt sigur că, dacă guvernul va încerca o fentă, și anume de a organiza referendumul în aceeași zi cu alegerile pentru a spori șansele partidului de guvernământ la alegeri, sunt sigur că guvernul va eșua. Oamenii sunt mai inteligenți de atât, au dovedit-o românii din România acum două săptămâni și eu sunt sigur că românii basarabeni nu sunt mai prejos de românii de cealaltă parte a Prutului.”

Europa Liberă: Dar Dvs. acum cum explicați faptul: guvernanții de la Chișinău și-au închis ușile către spațiul european sau guvernării Republicii Moldova i s-au închis ușile către UE?

Siegfried Mureșan: „Prin acțiunile pe care guvernanții le-au întreprins, ei înșiși și-au închis ușile în Europa, de partea Europei a existat toată disponibilitatea spre dialog. Chiar în această dimineață într-o ședință pe care am avut-o pe tema bugetului Uniunii Europene cu comisarul european pentru buget și cu toate statele membre am spus: „Iată că ajungem la finalul anului 2018 și Guvernul Republicii Moldova încă nu a fost în stare să absoarbă prima tranșă din asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro. Ce facem”? Am stat și ne-am întrebat și sigur că decizia pe care am luat-o este să ținem banii în continuare în casă și să-i avem la dispoziție pentru ca Republica Moldova să-i poată absorbi de îndată ce îndeplinește condițiile.

Propriile acțiuni au plasat guvernul în afara zonei de încredere a Uniunii Europene...

Dar ce încerc să spun este că am ajuns la finalul anului 2018 și guvernul nu a fost în stare să atragă niște bani pe care noi îi avem la dispoziție din anul 2017. Deci, propriile acțiuni au plasat guvernul în afara zonei de încredere a Uniunii Europene.”

Europa Liberă: Chiar dacă s-a și sistat această asistență a Uniunii Europene pentru Republica Moldova la capitolul macrofinanciar, oricum continuă să vină finanțe pentru anumite programe, pentru anumite proiecte. Ultimul – am văzut o sumă frumușică – oferită poliției pentru a se moderniza, așa cum arată și standardele europene că poliția poate fi alta decât cea pe care o mai are Republica Moldova. Dvs. credeți că ar putea să nu i se mai ofere Republicii Moldova bani până nu e clar ce guvernare va avea țara?

Siegfried Mureșan: „Banii nu au legătură cu culoarea guvernării, ci banii au legătură cu respectarea angajamentelor. Orice guvern care își va respecta angajamentele va fi capabil să aducă acasă banii pe care Europa îi are la dispoziție și care se cuvin cetățenilor Republicii Moldova. Dacă banii nu vin, înseamnă că guvernul nu e capabil și nu îndeplinește atribuțiunile. Deci, banii nu vin cu culoare politică, banii vin doar bazat pe respectarea angajamentelor, pe valori, pe principii care trebuie respectate.

Orice guvern respectă acele principii va primi aprecierea Uniunii Europene și fondurile vor veni, dacă guvernul nu îndeplinește, atunci – nu. Ceea ce Dvs. ați spus mai devreme e foarte important – asistența macrofinanciară este blocată din cauza derapajelor guvernării, dar în Republica Moldova vin în fiecare săptămână fonduri europene nerambursabile, bani gratis pe diferite proiecte, care merg la beneficiari locali, la întreprinderi, la IMM-uri, la ONG-uri și acesta este un lucru foarte bun. Este sistată asistența macrofinanciară, fiindcă guvernul a derapat, adică sunt sistați banii care trebuie să meargă în trezoreria guvernului, dar nu sunt sistați banii care merg spre proiecte concrete.

Și ultima dată când am fost în Republica Moldova pentru a evalua proiecte concrete, în luna aprilie, am văzut construite din fonduri europene drumuri în Republica Moldova, în mai multe raioane, reabilitate școli, reabilitate termic, modernizate, puse instalații noi, moderne, de încălzire în școli cu fonduri europene; am văzut centre medicale și spitale extinse cu fonduri europene; am văzut un centru de investigații criminalistice construit la Chișinău cu 4 milioane de euro din fonduri europene.

După cum bine spuneți, bani pe care îi investim în siguranța cetățenilor din Republica Moldova pentru a încerca să facem investigarea criminalistică cât mai profesionistă și s-o aducem în anul 2018. Deci, toate aceste lucruri se desfășoară, sunt în derulare și în fiecare săptămână vin bani pe proiecte concrete, doar că nu vin bani spre guvern, fiindcă guvernul nu-și respectă angajamentele.”

Europa Liberă: Dle Mureșan, în concluzie, la ce se rezumă astăzi interesul Uniunii Europene pentru Republica Moldova?

Siegfried Mureșan: „Republica Moldova este un stat vecin al Uniunii Europene și ca atare Uniunea Europeană are un interes foarte mare ca în Republica Moldova să existe stabilitate, să existe prosperitate. Și în Uniunea Europeană simțim că așa cum cetățenii din cele 28 de state membre au o perspectivă de stabilitate, de siguranță, de prosperitate, simțim că același lucru îl merită și cetățenii din Republica Moldova.

Republica Moldova rămâne pe agenda Parlamentului European...

În plus, Uniunea Europeană știe foarte clar că, pentru a avea siguranță și stabilitate în interiorul Uniunii Europene, trebuie ca și statele din vecinătatea imediată a Uniunii Europene să fie stabile, să fie pace socială, să fie echilibru și să fie o perspectivă de bunăstare. Și tocmai de aceea Uniunea Europeană vrea o relație cât mai strânsă, vrea cât mai multe schimburi economice, investiții, schimburi comerciale, care au progresat foarte mult în ultimii ani; cât mai multe schimburi între oameni; cât mai multe investiții europene în Republica Moldova; cât mai multe exporturi moldovenești pe piața europeană și, mai ales, schimburi directe între oameni, burse pentru studenții Republicii Moldova în țările europene; cetățeni ai Republicii Moldova să călătorească liber în Uniunea Europeană. Deci, noi vrem o relație cât mai strânsă, cât mai apropiată și cât mai multă siguranță în Republica Moldova, că așa merită cetățenii Republicii Moldova, dar și fiindcă e bine pentru însăși Uniunea Europeană, fiindcă această vecinătate există și de acolo și angajamentul puternic al Europei față de Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și în noiembrie s-a promis că va fi ascultată situația din Republica Moldova? Comisia de Politică Externă anunțase că ar putea să aibă loc audieri în noiembrie.

Siegfried Mureșan: „Da, deci am avut dezbaterea ceea foarte importantă cu acea rezoluție în luna iulie și ați mai văzut și de atunci că Republica Moldova rămâne pe agenda Parlamentului European, în principal în Comisia pentru Afaceri Externe, și oricând va fi nevoie și în plenul Parlamentului European.”