Siegfried Mureșan: „Alegeri democratice evaluate a fi fost corecte de toți observatorii sunt invalidate fără nicio argumentație convingătoare”

Europa Liberă: Situația de la Chișinău a ajuns pe agenda ședinței Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul European. Ce mesaje poate transmite Bruxelles-ul guvernării de la Chișinău, care totuși se consideră una pro-occidentală?

​Siegfried Mureșan: „Caracterul pro-occidental al unei guvernări este dovedit mereu prin fapte, nu prin declarații de autoapreciere ale unui guvern. Faptul că un om politic spune că sunt pro-european nu înseamnă nici pe departe că noi trebuie să credem că acel om politic este pro-european. Dacă ești pro-european, dacă vrei o guvernare bună pentru cetățeni, dovedești doar în practică, prin acțiuni, și nu prin vorbe.

Ce semnal s-a transmis prin decizia de invalidare a alegerilor de la Chișinău? Păi s-a transmis următorul semnal: alegeri democratice desfășurate în bune condiții și evaluate a fi fost corecte și fără nereguli de către toți observatorii sunt invalidate fără nicio argumentație

Alegeri democratice, sistem pluripartinic - sunt condiții de bază pentru o relație bună a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană ...

convingătoare. Și acest lucru este fără precedent într-un stat care are semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Nu s-a mai văzut acest lucru. Alegeri democratice, sistem pluripartinic - sunt condiții de bază pentru o relație bună a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și fără asta nimic nu merge în relațiile cu Uniunea Europeană. Și această decizie ridică serioase semne de întrebare. Este un gest fără precedent într-un stat care are un Acord de Asociere cu Uniunea Europeană.”



Europa Liberă: Guvernarea de la Chișinău insista pe ideea că îndeplinește condițiile, angajamentele pe care și le-a luat atunci când a semnat acordul cu UE și că așteaptă inclusiv tranșa de 100 de milioane de euro. Acum ce se mai poate spune despre acești bani, vor ajunge sau nu în haznaua statului?

Siegfried Mureșan: „Decizia de a pune sub semnul întrebării rezultatul unor alegeri democratice este un pas major făcut înapoi de autoritățile din Republica Moldova și este un gest care duce la pierderea încrederii instituțiilor Uniunii Europene în autoritățile din Republica Moldova. În ceea ce privește întrebarea Dvs. legată de Acordul de Asociere și de asistența macrofinanciară – la asistența macrofinanciară avem o serie de condiționalități concrete legate de combaterea corupției, combaterea spălării banilor, sistemul bancar, furtul miliardului ș.a.m.d. Și în plus față de aceste condiționalități, există o serie de precondiții legate de sistemul pluripartinic, alegeri democratice. Acele precondiții întotdeauna au fost considerate ca fiind îndeplinite cu de la sine putere într-un stat care are semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană.

Momentul la care am început să ne întrebăm pentru prima dată dacă în Republica Moldova aceste precondiții sunt respectate a fost în urmă cu un an de zile, când s-a modificat legislația electorală, în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția. Și atunci, instituțiile Uniunii Europene au început să se întrebe dacă nu cumva standarde democratice pe care le consideram de mult timp îndeplinite în Republica Moldova nu cumva sunt în pericol. Și, din păcate, tentativa de invalidare a alegerilor din capitala Republicii Moldova confirmă această temere pe care o avem începând cu ultimul an. Și tocmai de aceea la moment virarea primei tranșe a asistenței macrofinanciare spre Republica Moldova nu este posibilă, deoarece condițiile nu sunt îndeplinite și în plus aceste precondiții pe care le consideram de la sine înțelese sunt de asemenea puse în pericol.

Deciziile ultimelor luni de la Chișinău care au culminat cu această tentativă au dus la o resetare completă a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Știți cum este: relațiile între doi parteneri care au încredere unul în celălalt sunt de un anumit fel, progresul se poate face mult mai ușor, beneficiile pentru oameni sunt mult mai multe; relațiile între doi parteneri între care nu există încredere sunt mult mai dificile și progresul e mult mai lent.”

Europa Liberă: Credeți că e posibil să se prăbușească democrația în Republica Moldova? Pentru că, dacă e să-l citez pe șeful Delegației UE la Chișinău, el spunea că „voința poporului trebuie respectată în orice societate care aspiră să devină democratică”. Ce se întâmplă dacă se distruge democrația?

Siegfried Mureșan: „Ambasadorul are dreptate. Și realitatea este următoarea: dacă evoluțiile sunt altfel decât cele la care ne așteptam în Republica Moldova, atunci și reacția Uniunii Europene va fi alta decât cea la care autoritățile din Republica Moldova se așteptau. Adică vreau să spun foarte clar: Uniunea Europeană nu va privi pasivă, neajutorată la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Pentru asta obligația noastră față de cetățenii Republicii Moldova este mult prea mare și noi știm că oamenii nu pot trăi bine decât într-un sistem democratic. Modelul după care oamenii vor să trăiască în Republica Moldova, la fel ca și în România, este un model de viață european, cu infrastructură bună, cu școli bune pentru copiii noștri, cu spitale în care să mergem când avem nevoie și să ieșim sănătoși, cu instituții care să-și îndeplinească misiunea, cu justiție egală pentru toți și cu politicieni care să guverneze pentru oameni. Și astea nu sunt vorbe mari. Exact asta așteaptă cetățenii.

În Republica Moldova și de partea cealaltă a Prutului, în România, asta aștept și eu. Și vedem că modelul acesta de viață european spre care aspirăm este periclitat pe ambele maluri ale Prutului de către două partide care se aseamănă, care sunt înfrățite și care vor ambele aceleași lucruri – instituții slabe pe care să le poată controla, justiție la cheremul lor, legi pe placul lor. Propun un model de viață asemănător modelului lui Putin, Erdogan, Congo sau Madagascar și oamenii vor altceva și merită mai mult și de aceea trebuie să ieșim, să ne spunem punctul de vedere la alegeri, în ziua alegerilor și între alegeri așa cum o putem face. În România avem proteste regulate pentru a da și semnale în lume că nu suntem toți la fel ca politicienii pe care avem ghinionul ca în momentul de față să-i avem la conducere atât de o parte a Prutului, cât și de cealaltă parte a Prutului.”

Europa Liberă: Dacă Uniunea Europeană va veni cu critici dure la adresa guvernării de la Chișinău, precum că această guvernare nu ar mai respecta nici aparența unei democrații, justiția este total controlată și că derapajele trebuie taxate foarte dur, autoritățile Republicii Moldova o să reproșeze partenerilor occidentali spunând că ei lasă Moldova în brațele Federației Ruse.

​Siegfried Mureșan: „Această poezie nu mai funcționează de mult. Relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova este bazată pe promisiuni făcute de ambele părți. Uniunea Europeană vrea să ajute și dacă autoritățile de la Chișinău își încalcă promisiunile, atunci acest ajutor pentru cetățenii Republicii Moldova este mereu periclitat sau întârziat, așa cum se întâmplă și cu asistența macrofinanciară, bani pe care noi vrem să-i acordăm de un an de zile, dar întârzie, fiindcă guvernul nu își face temele. Dacă Uniunea Europeană este mai dură în relația cu Republica Moldova, atunci asta se întâmplă fiindcă autoritățile de la Chișinău nu și-au respectat promisiunile și nu vor reuși să convingă pe nimeni la Bruxelles că este vina Uniunii Europene. Dacă ceva nu se întâmplă, e clar că promisiunile din partea autorităților nu au fost respectate.”

Europa Liberă: Ce evoluții anticipați în relația moldo-comunitară?

Siegfried Mureșan: „Răspunsul sincer la această întrebare este: orice este posibil în acest moment. Este o pierdere de încredere fără precedent și nimeni nu poate spune ce se va întâmpla. Dacă Moldova merge în direcția corectă, Uniunea Europeană va reuși să sprijine mult, dacă autoritățile încearcă să ducă țara în direcția greșită, atunci este posibil ca beneficiile pe care cetățenii Republicii Moldova le așteaptă și le merită să nu mai poată veni. Dar eu sper că nu vom fi în această a doua situație, că noi vrem să ajutăm în continuare cetățenii Republicii Moldova și spun foarte clar autorităților: Nu fiți un obstacol în dorința Europei de a fi în continuare alături de cetățenii Republicii Moldova!”

Europa Liberă: Premierul Pavel Filip a spus că justiția ar fi făcut un deserviciu guvernării prin luarea acestei decizii. Cum înțelegeți Dvs. această declarație pe care a făcut-o șeful executivului de la Chișinău?

​Siegfried Mureșan: „Oamenii politici trebuie să fie mereu foarte atenți în legătură cu justiția din țările lor. Rapoartele instituțiilor Uniunii Europene vorbesc de luni de zile despre domenii în justiție unde lucrurile încă trebuie îmbunătățite, încă trebuie reformate. Și eu, ca om politic european, doar în acești termeni pot vorbi, și anume că acei pași pe care i-am stabilit împreună – partea moldovenească și partea europeană – să-i facem în justiție. Pentru a întări justiția, trebuie făcuți și am doar obligația să mă uit dacă există semne de întrebare. Și dacă independența justiției și statul de drept ,și combaterea corupției – cum o așteptăm și cum am stabilit cu partea moldovenească că trebuie să se întâmple – dacă aceste lucruri au loc sau nu eu doar în acești termeni pot să evaluez funcționarea justiției în Republica Moldova și trebuie să spun când mi se pare că lucrurile nu merg conform Acordului de Asociere.

Prim-ministrul are un rol, mult mai important. Și anume domnia sa trebui să se asigure că Acordul de Asociere este respectat și că acele imperfecțiuni ale sistemului de justiție, dacă există, sunt îndreptate. Ca atare, domnia sa, ca om politic, nu are a pune presiune pe justiție, nu are dreptul să spună justiției în niciun caz cum să decidă, la fel cum nici eu nu spun cum să decidă. Astăzi în România asistăm un verdict cu privire la președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, și eu nu știu care va fi verdictul. Și nici nu am dreptul și menirea de a spune dacă dl Dragnea să fie condamnat sau achitat. La fel cum nici nu știu dacă domnia sa este vinovat sau nu. Justiția spune. La fel trebuie să fie și în Republica Moldova. Prim-ministrul nu are a spune justiției ce să facă, dar dacă există semne cum că independența justiției nu funcționează, atunci, în baza Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, domnia sa, guvernul său, ministrul justiției au obligația să îmbunătățească buna funcționare a acestor instituții. Deci, mesajul meu este: Lăsați vorbele, treceți la treabă!”