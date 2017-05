Vlad Plahotniuc dă asigurări: guvernul va continua să aibă sprijin parlamentar

Coordonatorul guvernării Vlad Plahotniuc a dat asigurări că ieșirea miniștrilor liberali din Guvern, acceptată astăzi de șeful statului, nu va afecta funcționarea majorității parlamentare, iar cabinetul Filip va avea mai departe sprijinul parlamentar necesar. Liderul democrat a mai spus că Partidul Liberal a trecut în opoziție ca „să-și refacă forțele” înaintea alegerilor parlamentare din 2018. Liberalii care au luat decizia ca reacție la arestarea primarului liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, în dosarul parcărilor cu plată au reacționat.

PL nu a reacționat oficial la afirmaţiile liderului PD Vlad Plahotniuc, care sugera că unul din motivele ce au determinat ieşirea liberalilor de la guvernare ar fi dorința acestora de a se disocia de reformele nepopulare promovate de guvernare, în special de reforma Executivului. Deputatul PL, Ştefan Vlas, care a acceptat totuşi să ne ofere un comentariu, ne-a spus că aceste afirmaţii ale fruntaşului democrat ar fi lipsite de substanţă şi că liberalii au spus nu o dată că susţin remanierea guvernului:

„Din momentul ce au o altă majoritate nu le mai trebuim probabil, nu din cauza că ne temem de reforme. Doar noi am fost iniţiatorii, domnul Chirinciuc a inițiat reforma guvernului, a propus atunci să fie 9 ministere încă înainte ca Guvernul să lanseze reforma. Noi doar împreună ne-am asumat cursul european la 20 ianuarie 2016. Pe parcurs au apărut divergenţe în votarea mai multor proiecte de legi. Probabil asta a trezit nemulţumirea partenerilor de coaliţie.”

Liderul PD Vlad Plahotniuc a spus, după deja tradiţionala şedinţă săptămânală de partid, că recentele arestări ale unor funcţionari din primăria Chişinău, inclusiv a primarului liberal Dorin Chirtoacă ar fi fost doar un pretext folosit de PL pentru a trece în opoziţie.

„În contextul unei perioade foarte solicitante şi dificile pentru guvernare, acest pas le oferă un anumit confort şi le permite liberalilor să aibă o evoluţie mai bună posibilă până în alegeri. Am în vedere că la guvernare făcând reforme înainte de alegeri ai anumite costuri politice. Am anticipat plecarea PL de la guvernare de mai mult timp. Am știut că vor fi probleme legate de momentul ales pentru reformarea guvernului. Deşi avem o viziune comună, ambele partide considerau că e nevoie de această reformă colegii din PL îşi doreau ca ea să se facă mult mai târziu.”

Vlad Plahotniuc a mai adăugat că ieşirea PL de la guvernare nu va afecta Executivul și majoritatea parlamentară şi nu schimbă nimic în justiţie. Lupta împotriva corupţiei şi reformele vor continua a dat asigurări fruntașul democrat.

Liderul PL, Mihai Ghimpu, anunțând vineri părăsirea coaliţiei de guvernare, declara că se invocă așa-numita luptă anticorupție, dar că e vorba de fapt de o luptă împotriva PL, pentru a compromite acest partid. Ghimpu a mai spus că reținerea primarului Dorin Chirtoacă nu are temei juridic, fiind de fapt o decizie politică.

Şeful statului, Igor Dodon, a anunţat azi că a semnat decretele privind demisia miniştrilor liberali, inclusiv a vicepremierului Gheorghe Brega, care anunţa luni că pleacă în concediu şi că nu îşi depune cererea de demisie, aşa cum au procedat colegii săi liberali, Valeriu Munteanu de la Mediu şi Corina Fusu de la Educaţie. Igor Dodon a aprobat azi şi demisia fostului ministru liberal al transporturilor Iurie Chirinciuc, suspendat din funcţie la mijlocul lunii la cererea procurorilor care î-l cercetează într-un dosar de corupţie.

Pentru a asigura buna funcţionare a Executivului după demisia miniştrilor liberali, miercuri, ar urma să fie numiţi în funcţie noi viceminiştri la ministerele rămase fără conducere, a anunţat premierul democrat Pavel Filip. El a precizat că numirea noilor miniştri se va face deja după reforma guvernului care ar urma să fie aprobată de Executiv săptămâna viitoare ca ulterior să fie votată în Legislativ.