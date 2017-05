Lilian Carp: „Noi avem un partid politic care concentrează toată puterea politică în mâinile sale așa cum a fost în timpul guvernării comuniste”

PL părăsește guvernarea, iar cel mai mare partid al coaliției, PDM, sugerează printr-un comunicat că nici nu prea mai are nevoie de liberali pentru păstrarea puterii și pentru asigurarea sprijinului politic Guvernului Filip. Cum și de ce s-a ajuns la situația umilitoare de acum a PL? Ce se va întâmpla cu acest partid? Va intra în agonie, cum prezic mulți? Va fi condus, eventual, din pușcărie? Se va transforma? O convorbire la această temă cu unul dintre deputații liberali, Lilian Carp.

Europa Liberă: Bună dimineața, dl Carp, sunteți deputatul Partidului Liberal care ați anticipat într-un fel gestul de acum al formațiunii Dvs., ați părăsit guvernarea ceva mai înainte. Așadar, iată acum PL s-a retras din coaliția de guvernământ cum ați făcut Dvs. la ora respectivă. Din punctul Dvs. de vedere, de ce s-a retras partidul acum?

Lilian Carp: „Această retragere urma să aibă loc mult mai devreme, deoarece Partidul Democrat nu este un partener sincer în procesul de guvernare. Mai multe subiecte care erau pe agenda de guvernare, uneori Partidul Democrat lua o decizie chiar în timpul ședințelor de Parlament fără a avea loc această consultație cu Partidul Liberal.”

Europa Liberă: Dacă tot a rămas până acum, în ciuda acestor detalii pe care le povestiți, nu credeți că poate era cazul să mai aștepte și să vadă ce va zice justiția în privința fruntașilor liberali arestați?

Lilian Carp: „Eu sunt sigur că Dorin Chirtoacă nu este vinovat în acest dosar, este un dosar fabricat. Nu poți aresta pe cineva doar în baza unor probe de mărturie, poate oricine să autodenunțe sau să mărturisească despre cineva că a luat sau nu a luat mită. Asta nu este o probă, o probă este atunci când persoana propriu-zisă este prinsă sau se creează un flagrant ș.a.m.d., dar eu sunt sigur că în cazul parcărilor Dorin Chirtoacă nu are treabă, deci este un dosar fabricat și este un dosar politic.”

Europa Liberă: Partidul Liberal consideră în continuare, chiar și după votul său pentru reformarea Procuraturii, că justiția, cum ați afirmat și Dvs., execută prin exemplul fruntașilor liberali comenzi politice și arestează în funcție de interesele politice ale guvernării democrate din câte înțelegem, nu?

Lilian Carp: „Eu îmi exprim propria mea poziție, atâta timp cât sunt aceeași oameni în funcție care au fost promovați în sistemul judecătoresc sau Procuratură noi avem această justiție selectivă și în continuare. Nu în zadar am fost unicul în cadrul Parlamentului care am votat împotrivă de a fi numit la Curtea de Apel și în ală parte dna Crivada, dna Vieru, sunt persoane care aveau o sumedenie de dosare pierdute la CEDO și aceste persoane au fost numite în funcție. La ce fel de justiție poți să te aștepți la asemenea tipuri de judecători fiind promovați în funcție?”

Europa Liberă: De ce această precizare, dle Carp, că spuneți punctul de vedere propriu, s-ar putea cei din PL, colegii Dvs. să nu fie de acord?

Lilian Carp: „Eu desigur prefer să-mi expun propriul meu punct de vedere.”

Europa Liberă: Apelăm la Dvs. ca să înțelegem, inclusiv ce crede formațiunea Dvs. despre tot ce se întâmplă. Dacă în spatele acestei retrageri ar sta cineva, așa cum sugera liderul formațiunii Dvs., dl Ghimpu, de ce totuși liberalii nu, sau dl Ghimpu nu este mai sincer, de ce este atât de evaziv zice că nu știe, nu vrea să fie sincer, se teme, de ce s-ar teme, cum înțelegeți Dvs.?

Lilian Carp: „Eu nu cred că se teme, spune lucrurile altfel, nu spune nume directe, încearcă să vină cu probe propriu-zise. În asemenea condiții, din păcate, probele sunt acțiunile pe care le întreprind partenerii de alianță.”

Europa Liberă: De ce n-ați fost auzit sau cine va contrazis în ianuarie 2016 când v-ați opus, la Consiliul partidului, deciziei de a face coaliție cu PDM?

Lilian Carp: „Toată lumea credea că este unica șansă de a salva Republica Moldova de o revenire a forțelor politice pro-ruse și în acest fel s-a mers pe acest scenariu de a face o alianță cu Partidul Democrat și cei transfugi de la comuniști și o parte de la PLDM. Poziția mea a fost foarte clară, ori mergem într-o alianță, acele trei componente care am fost anterior, și punem niște reguli de joc foarte clare, astfel creând un echilibru în rândul partidelor de dreapta. În condițiile în care am intrat noi la guvernare era foarte clar că Partidul Democrat cei 14 transfugi erau practic în susținerea lor, plus cei șapte de la PLDM tot așa și nu ar fi existat un echilibru între o majoritate parlamentară.”

Europa Liberă: Deci, 14 de la PCRM transfugi aveți în vedere? Dl Carp, Dvs. cum credeți ce s-ar fi întâmplat dacă formațiunea Dvs. vă asculta atunci și făcea așa cum vă imaginați Dvs. că ar fi mai bine?

Lilian Carp: „Eu cred că s-ar fi mers până la urmă pe scenariu într-o majoritate și cu PLDM și am avut un alt echilibru în majoritate între forțele europene - și asta ar fi dat o altă șansă Republicii Moldova. Astfel noi avem, din păcate, un partid politic care concentrează toată puterea politică în mâinile lor așa cum a fost în timpul guvernării comuniste și vedem că are și anumite apucături pe care le-a avut în timpul guvernării comuniste și vedem că democrația încetișor își pierde terenul în fiecare zi.”

Europa Liberă: Partidul Liberal a fost la guvernare până acum sau a fost o formațiune cu rol decorativ în concertul politic dirijat de liderul PDM cum se susține?

Lilian Carp: „Partidul Liberal a fost la guvernare. În anumite domenii s-au făcut și reforme, totul a depins de calitatea miniștrilor care s-au aflat la guvernare. Sunt lucruri care au fost mișcate datorită Partidul Liberal și în Ministerul Transportului și în Ministerul Mediului s-au mișcat lucrurile, atât la Calea Ferată, unde erau datorii de 7-8-10 luni când a fost preluată conducere comunistă, s-a recuperat o parte din pierderile care au fost și în alte domenii. S-au făcut lucruri care pas cu pas puteau fi schimbate într-o perioadă de 7-8 de luni de zile în continuare.”

Europa Liberă: Acuma, iată cu această schimbare, schimbă ceva pentru destinul partidului această retragere?

Lilian Carp: „Partidul acum trebuie foarte clar să-și revadă politica pe care o are pentru viitor și obiectivul este reorganizarea activității propriu-zise și lupta pentru viitoarele alegeri din anul 2018.”

Europa Liberă: Ați susținut, dle Carp, în repetate rânduri că adevăratul motiv pentru ceea ce considerați a fi hărțuire a Partidului Liberal și scoatere a acestuia „de pe carosabil politic” ar fi dorința de a-l înlocui „cu un alt proiect politic” de dreapta, cum ați spus, proiect ce ar urma să fie controlat de același Vlad Plahotniuc liderul PDM, în perspectiva alegerilor parlamentare din 2018. Ne dați vreun exemplu: ce n-a vrut să accepte, de exemplu, PL și va accepta PPEM, de exemplu, pomenit în acest context? De ce este preferabil PPEM pentru democrați?

Lilian Carp: „Sunt mai multe proiecte de legi pe care Partidul Liberal nu le vota nici mort. Noi considerăm că modificarea sistemului electoral în actualele condiții aceasta înseamnă o pierdere din procesul democratic a sistemelor de partide Republica Moldova. Nu dorim modificarea legii Autonomiei Găgăuze prin care se încearcă niște lucruri, sunt mai multe lucruri pe care noi nu le acceptăm.

În ceea ce privește votarea mai multor legi în care nu e scris limba română, dar era scrisă limbă de stat la fel nu acceptăm - principii care ne reprezintă care ne caracterizează pe care nu le putem depăși. Dar Partidul Popular European va vota, fiindcă liderul lor Iurie Leancă este un lider șantajabil, deoarece în timpul când era prim-ministru a fost devalizată Banca de Economii, atunci s-a pierdut majoritatea statului în pachetul de acțiuni, iar pentru asta trebuie să răspundă. Dacă să admitem pentru garanțiile de 9,4 miliarde care au fost votate în secret acest lucru poate era un proces necesar, însă faptul că a fost pierdut pachetul majoritar de acțiuni și, de fapt, atunci și a început hoția Băncii de Ecomimie, așa că el trebuie să răspundă pentru asta.”

Europa Liberă: Încă un aspect important, dle Carp, a devenit deja un refren afirmația că PL sau conducerea acestuia a folosit doar, ca paravan, unionismul, și că a compromis însăși ideea respectivă. Împărtășiți acest punct de vedere?

Lilian Carp: „Nimeni nu poate să-mi reproșeze despre faptul că nu am făcut ceea ce trebuia să fac. Nimeni nu poate reproșa acestui partid, inclusiv dlui Ghimpu despre faptul că în viața lui politică nu a luptat pentru unirea Republicii Moldova cu România. Gurile rele pot vorbească ce-și doresc.”

Europa Liberă: PL a fot părăsit anterior de numeroși fruntași. Că aveau sau nu dreptate, dle Carp, cei care au plecat: s-au analizat vreodată motivele pentru care au plecat aceia și criticile pe care le-au vociferat acum din perspectiva altei situații nu se proiectează o altă lumină asupra acelor incidente interne de partid?

Lilian Carp: „Nu e doar una vreau să menționez, fiecare persoană este în drept să-și aleagă soarta politică, dorește să activeze într-un partid sau dorește să-și formeze un alt proiect politic. Este important ca atunci când închizi ușa și pleci nu o închizi trântit și nu arunci toate problemele pe care le cunoști sau le invoci fiind vinovat doar partidul sau liderul de partid. O bună parte poate este în comunicare, dar nu este corect atunci când închizi ușa pentru a pleca, a forma un alt proiect politic de a arunca toată murdăria asupra partidului din care ai făcut parte. Cine vrea să plece, să plece.”

Europa Liberă: Faptul că Mihai Ghimpu nu a dorit, cum se înțelege, sub nicio formă să cedeze locul la timona partidului, în favoarea cuiva mai tânăr, poate fi o explicație a stării în care a ajuns partidul acum?

Lilian Carp: „Din păcate nu și-a dorit cineva mai tânăr să vină în fruntea partidului. Eu intuiesc că vă referiți la primarul Dorin Chirtoacă, dar el nu și-a dorit să devină președinte de partid.”