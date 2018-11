Nadejda Brânzan: „Noi n-avem Parlament propriu-zis. Este o adunătură de oameni care au trădat...”

În Moldova s-au întețit dezbaterile despre câți parlamentari ar trebui să fie după ce liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a anunțat că partidul său ar vrea organizarea unui referendum consultativ privind reducerea numărului de deputați de la 101 la 61 și dreptul electoratului de a-i revoca pe deputați. Referendumul ar urma, în propunerea democraților să aibă loc odată cu alegerile generale din 24 februarie 2019. Valentina Ursu a stat de vorbă pe aceasta tema cu Nadejda Brânzan, membră în primul parlament al Moldovei independente:​



Nadejda Brânzan: „Cu cât numărul îi mai mic, cu atât îi mai ușor de manipulat, că tu mai ales ai capacitatea asta de a cumpăra, dar ei au să se vândă, că nu știm cine va veni și cum va veni și au să facă bloc acei care sunt pro-Moldova, dar ați înțeles cine-s pro-Moldova.

Îs socialiștii, iaca ei îs pro-Moldova, pro-Moldova sunt și aceștia care sunt la putere. De-amu de Șor nici nu mai vorbesc, n-are măsură. Într-o țară normală nici nu s-ar auzi, omul acesta să facă atâtea lucruri și să fie neatins. De atâta că ei toți îs legați cu o singură ață, toți trei îs pro-Moldova, fiindcă ei palma asta de pământ vor s-o asuprească și ei s-au gândit că pământul acesta pot să-l facă moșie la vreo câțiva, palma asta de pământ. Acesta este planul lor de perspectivă. În Republica Moldova în general nu este democrație, este totalitarism. Ei îs majoritatea, ei hotărăsc ce vor, fac ce vor, nu țin cont de popor, dar intelectualitatea care ar trebui să iasă să lumineze masele stă undeva în umbră, ori tremură de frică, ori n-au curaj, ori n-au demnitate, eu nu pot să-i înțeleg. Consider că la etapa actuală așa o propunere este o aberație, fiindcă acum doi ani au adunat peste 400 de mii de semnături și Comisia Centrală Electorală a respins referendumul. Trebuie să se limpezească situația, să vină niște forțe, că modificarea poate s-o facă și Parlamentul, cu două treimi fac modificarea în Constituție, dacă este un Parlament veritabil, ales de popor, nu cumpărat, nu vândut, nu trădat.

Acum nu-i nevoie în timp de iarnă să-i întrebi. Cine o să-i lumineze pe oamenii aceștia? Majoritatea sunt bătrâni, tineretul este plecat. Dar nu-i nevoie de referendum pentru a face aceasta, faci modificarea în Constituție cu două treimi. Și oamenii au să fie de acord.”

Europa Liberă: Dvs. cunoașteți, instituția legislativă nu se bucură de mare încredere în rândul cetățenilor, pentru că, așa cum spun oamenii, e compromisă.

Nadejda Brânzan: „Păi, noi n-avem Parlament propriu-zis. Este o adunătură de oameni care au trădat, s-au vândut angro și cu amănuntul și nu reprezintă pe nimeni decât pe noul lor patron. Noi nu avem Parlament în sensul adevărat al cuvântului și de aceea și referendumul să-l facă un asemenea Parlament consider că este anormal.”

Europa Liberă: Dar un Parlament în sensul adevărat al cuvântului ce ar însemna?

​Nadejda Brânzan: „Ar însemna că la putere să vină oamenii care au câștigat alegerile și au avut susținerea poporului. În cazul acesta s-a făcut o majoritate din trădători și formează adică o majoritate care nu reprezintă nici pe mine și nici pe nimeni nu reprezintă, decât câteva procente care au votat inițial pentru Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Dar în general un deputat cu ce ar trebui să se ocupe, care ar trebui să fie prioritățile de bază ale unui legiuitor?

Nadejda Brânzan: „Devotamentul față de neamul tău care te-a ales și te-a adus la putere – asta este principalul. La noi sunt altele: furtul miliardului, sărăcirea populației, alungarea din țară, plecarea, natalitatea a scăzut de vreo trei ori, numărul elevilor la școală s-a micșorat, adică generația care vine nu este și atunci ei au inventat și au făcut un șir întreg de legi, dar una-i cetățenie prin investiție. O să vină unul din Dubai, din Emirate, din Turcia sau din altă țară și o să-și facă cetățenie cu 100 de mii și o să cumpere tot pământul acesta, că altfel nu prea ai ce cumpăra aici. Oamenii îs sărăciți, tineretul e plecat și atunci n-are să aibă cine lucra. Ceea ce au adoptat ei vine în contradicție totală cu interesele poporului.”

​Europa Liberă: Mulți dintre alegători înțeleg că legiuitorul trebuie să-i dea salariul mai mare, pensie mai mare, să-i creeze locuri de muncă, că deputații trebuie să îmbunătățească cadrul legal și să facă legea să fie bună.

Nadejda Brânzan: „Bunăstarea asta tot trebuie s-o facă legiuitorii prin lege, prin adoptarea unei legi, unor modificări la Legea de salarizare. Ei acum au să facă niște mișmașuri, așa, de-a face niște modificări rapid, că adică să arate populației că noi v-am mărit salariile și pensiile. În condițiile când îi furat miliardul, când îi sărăcită populația ei încearcă să ungă ochii oamenilor cu niște minciuni că de fapt ei au capturat toate instituțiile locale, dacă e să vorbim cinstit. 700 de primari, pe lângă deputații care au trădat și s-au vândut, un șir de președinți de raioane votați pe listele unui partid au trădat și acum sunt supuși Partidului Democrat. Orice trădare este în defavoarea poporului tău și în primul rând a numelui tău și familiei tale.”

Europa Liberă: Atunci când cetățeanul de rând insistă pe ideea ca să fie redus numărul deputaților în Parlament e și faptul că un milion de cetățeni moldoveni se află la muncă peste hotare și la o populație care e în descreștere nu ar trebui atâția deputați.

Nadejda Brânzan: „Eu cred că nu trebuie cheltuiți bani pentru referendum.

Și nu văd eu rostul ca să facă ei zarva asta acum...

Să vină un Parlament nou normal, să analizeze situația cu structurile respective și să ia o decizie cum prevede legea cu două treimi și atunci au să găsească o soluție, dar cea mai bună soluție ar fi dacă ar chema și s-ar întoarce acasă toți cei plecați de pe acest pământ. Și nu văd eu rostul ca să facă ei zarva asta acum. Trebuie să rămână la ce este și să vedem rezultatele alegerilor.”

Europa Liberă: Și ce se va decide în ziua de 24 februarie?

Nadejda Brânzan: „Alegerile trebuie să aducă forțe noi, nu acești care au furat miliardul, care au sărăcit populația, care au alungat copiii și nepoții. Și dacă oamenii încă o dată se vor lăsa induși în eroare și vor vota, când l-au votat pe Dodon, zilnic, 116 oameni plecau din Republica Moldova. Dacă și de data aceasta moldovenii îl vor vota pe Dodon, pe Șor și Partidul Democrat, care azi menține puterea, dar puterea-i fals adunată și nu este veritabilă, dacă îi vor aduce pe aceștia, lucrurile vor lua o întorsătură urâtă de tot. Ei zic că „Șor a furat, dar ne dă și nouă”. Când îi aud... Oamenii nici nu judecă, în felul acesta ei se fac parte, indirect au participat la furtul miliardului. Altul umblă prin maternități și dăruiește acolo scutece și altele... Stați oleacă, oamenilor, femeilor, mamelor, ați dat naștere unui copil, el îi curat, îi ca un sfânt fără păcat și deodată l-ați învelit într-un păcat. Trebuie oamenii să pună creierul la contribuție, în mișcare. Dar Dodon de-amu vine și spune că iată ce i-a mulțumit acum lui Putin.

Aș vrea să-l întreb pe tovarășul Dodon, care a vorbit și în numele meu, că a zis „din numele întregului popor moldovean”: războiul la Nistru în ’92 cu participarea mercenarilor cazaci, sute de bărbați ai neamului omorâți în lupta pentru integritatea republicii, copii orfani, mame îndurerate, pentru asta trebuie să-i mulțumești, tovarășe Dodon, din numele meu și la toată lumea? Nerespectarea acordului semnat în ’99 la Istanbul de retragere de pe teritoriul republicii a Armatei a 14-a, Putin n-a respectat condițiile și armata a rămas și vedeți ce se întâmplă și mai departe. Embargourile la produsele din Moldova și gazele cel mai scumpe. Pentru asta îi mulțumește tovarășul Dodon ori poate el are venit din toate astea?”

Europa Liberă: Ce povară cade pe umerii următorilor deputați care vor veni în Parlamentul Republicii Moldova, tot 101?

Nadejda Brânzan: „Povara rămâne aceeași: de rezolvat problemele emigrației, de creat locuri de muncă, de mărit salariile și pensiile ca populația să rămână. Ce au făcut ei? Două circumscripții în Transnistria, una în Europa și una în America. Vă dați seama?

Povara rămâne aceeași: de rezolvat problemele emigrației, de creat locuri de muncă...

Acolo îs sute de mii, aproape la un milion populație de-a noastră, dar aici trăiesc vreo 200 de mii și două circumscripții. E clar de ce-i făcut, fiindcă acolo au să voteze pro-Rusia. Alt curs normal care ar duce la civilizare și la schimbare nu avem decât cel pro-european. Doar cine a ajutat Republica Moldova? Cine a făcut investiții aici? A făcut vreo investiție Rusia? vreau să-l întreb pe tovarășul Dodon. Oare nu Uniunea Europeană a făcut investiții? Piață de desfacere, asta-i un lucru foarte mare, a adus venituri la oamenii de afaceri. Oare nu România a reparat la 900 de grădinițe? Oare nu România a dat autobuze școlare ca să poată merge la școli copiii și mașini sanitare pentru asistența medicală? Dar oamenii nu înțeleg căiijik dacă îi veți mai vota încă o dată tot pe aceștia, n-are să aibă cine săpa gropi la cimitir și n-are să aibă cine duce morții, căci copiii și nepoții care au mai rămas au să plece tot acolo unde se vor simți bine.”