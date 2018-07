Nadejda Brînzan: „Să ne întregim țara, neamul și să terminăm cu toată batjocura asta”

Deputatul în primul Parlament al Republicii Moldova Nadejda Brînzan se arată dezamăgită de situaţia în care a ajuns statul la cei 27 de ani de Independență. Fosta parlamentară susţine că vina o poartă clasa politică pentru că zilnic cetăţenii moldoveni emigrează. Lipsa unei elite dezamăgește tot mai multă lume.

Nadejda Brînzan: „Așteptam de la alegeri la alegeri tot mai bun parlament să avem, dar el era tot mai rău și mai rău, iar acum nu avem parlament în genere; este o adunătură care s-a vândut angro și cu amănuntul, au trădat și acum nu reprezintă pe nimeni, decât pe patronul lor nou. Înțeleg acești oameni ori nu că ei vor intra în istorie? Ei trăiesc numai cu ziua de azi.”

Europa Liberă: Ce ar fi trebuit să facă deputații în acești 27 de ani, ca astăzi despre legiuitori lumea să vorbească de bine, dar să nu treacă legislativul la categoria instituțiilor care se bucură de cea mai joasă încredere?

Nadejda Brînzan: „Trebuiau să promoveze reformele în folosul societății, dar la noi au fost unii mai răi decât alții și un factor important este că a fost o penurie de elite intelectuale naționale. În societatea noastră o mare parte de oameni tineri, activi și cu carte au plecat, a rămas o populație care nu prea înțelege în lucrurile acestea, dar au dispărut elitele noastre intelectuale pe care noi le-am avut. În parlament au fost Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Lidia Istrati, Dumitru Matcovschi, Ion Hadârcă, personalități și savanți, cercetători, a fost lume intelectuală. 120-130 de oameni noi am fost reprezentanți ai Mișcării de Eliberare Națională și de asta am ajuns în parlament, fiindcă populația era pregătită și credea în reforme. Dar ce a urmat mai târziu? A urmat aceea că au profitat de această posibilitate oameni care nu s-au gândit la popor, la schimbările care trebuiau făcute.”

Europa Liberă: Dar ei au fost trimiși în parlament tot cu votul cetățeanului?

Nadejda Brînzan: „Vă spun că o parte mare e plecată, iar acești care au rămas au nevoie de elite intelectuale naționale și elite locale, dar astăzi noi avem penurie și de elite locale și naționale. Am în vedere profesorii, medicii, ei nu sunt activi, ei se găsesc sub presiune și stau cu capul aplecat. Un intelectual cu capul aplecat – „capul aplecat sabia nu-l taie”, principiul acesta…”

Europa Liberă: De ce politica a devenit de ocară și mințile lucide, oamenii pe care tot societatea îi consideră onești, patrioți nu vor să-și facă cărărușă în această politică?

Nadejda Brînzan: „Ei ar vrea să fie, dar ei nu vor să vină în batjocura asta unde se vând și se cumpără la pachet. Deci trebuie schimbată situația, să vedem că învățătorii nu stau cu capul plecat, fiindcă în felul acesta, cei care-s la putere se simt și mai puternici, dar ei au pus mâna pe aproape toate primăriile; 700 de primari s-au vândut, de-acum îs în Partidul Democrat din 900 de primării.”

Europa Liberă: Dvs. vă referiți la acești 713 primari care s-au adresat instituțiilor europene că au pedepsit cetățenii, pentru că au sistat asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova?

Nadejda Brînzan: „Și aceasta a fost o greșeală, fiindcă cum adică, voi sunteți primari, voi trebuie să contribuiți la dezvoltarea economiei, dar acum umblați și învinuiți pe cineva că nu vă dă vouă? Populația ceea trebuie să muncească, să plătească impozite și să dea la basarabenii care fură – numai cei care nu pot nu fură – zi și noapte. Asta e. Prin ceea ce au făcut, ei pur și simplu și-au arătat obrazul lor, fața lor de cerșetori, care trebuie să muncească, să aducă la putere oameni onești, specialiști în toate domeniile economiei, ca să se dezvolte țara asta. Ceea ce au făcut ei e o rușine!”

Europa Liberă: Dar acum Moldova se apropie de UE sau se îndepărtează?

Nadejda Brînzan: „Nu văd eu un pas înainte înspre Uniunea Europeană. Nu văd. Acum este, ca să nu zicem că-i o degradare, dar e o stopare și Uniunea Europeană s-a pomenit într-o situație că aici a condamnat parlamentul și n-au validat alegerile cu justiția; într-o țară care nu este justiție, că se vând în goană după bogăție. Te uiți la dânșii, niște copii încă, dar de-acum îs bogați – cu palate, cu mașini. Deci ei fură, s-au vândut și dacă ei s-au vândut, atunci justiție nu este.”

Europa Liberă: Dna Brânzan, dar evoluția mentalității în societatea moldavă în acești 27 de ani ce etape a parcurs?

Nadejda Brînzan: „Au fost etape de pregătire mai mare a societății de către intelectuali, dar acum este în degradare, fiindcă cei care ar trebui nu mai au curaj, au frică de puterea locală, de președinții de raioane… Așa a fost cu alegerile lui Dodon, acesta-i alt subiect, nu-i la tema independenței, dar așa a fost – președinții de raioane au muncit și s-au spetit și au îndeplinit comanda șefului lor. Peste vreo câteva zile după alegeri, stăteam pe o bancă și s-au oprit în dreptul meu doi bărbați în etate ruși și unul a spus: „Игорь Николаевичь Додон победил!” („Igor Nicolaevici Dodon a învins!”), iar celălalt i-a răspuns: „А что ты удивляешься? Мамалыга, попушой, молдован дурак большой” („Dar de ce te miri? Moldoveanul e mare prost, știe numai de mămăligă și de păpușoi”). Iată cum sunteți considerați, domnilor președinți și primari! Sunteți fericiți că v-ați spetit pentru Dodon? Iată cum sunteți considerați de dânșii, cei pentru care v-ați spetit.”

Europa Liberă: De ce nu s-a reușit reintegrarea Republicii Moldova? Mă refer la cele două maluri ale Nistrului. De ce nu s-a apropiat populația de pe un mal și celălalt mai mult?

Nadejda Brînzan: „Nu are cum să se apropie, fiindcă acolo sunt alți stăpâni, alți proprietari. Și proprietar acolo este Rusia, iar Rusia nu are interes, pentru că ea nu vrea să fie la hotarele ei NATO și ea menține acest teritoriu sub conducerea sa și manipulează. Noi acolo nu suntem stăpâni, degeaba ei fac eforturi; toate astea-s speculații că să-i aducă să voteze, oamenii aceștia sunt departe, ei sunt supuși altei orânduiri, altei politici. Acum le-au dat drumul și la mașini, și în Europa. Tot asta e o mafie. N-are să se unească Republica Moldova cu Transnistria, fiindcă Rusia n-o să permită.”

Europa Liberă: Și atunci nu se face și mai vulnerabil statul acesta, dacă atât de anevoioasă este această cale de reunificare a celor două maluri ale Nistrului?

Nadejda Brînzan: „D-apoi de aproape 30 de ani așa e. Dacă ar fi vrut Rusia… Numai doar să se schimbe puterea în Rusia, când ar veni un democrat, un conducător al statului care va avea alte interese, doar interesele poporului lui în statul lui, atunci da, dar atâta timp cât este puterea asta, nimic nu se va schimba. Ba din contra.”

Europa Liberă: Și atunci e și mai pronunțată scindarea societății moldave, iar această dezbinare face ca cetățenii să stea pe baricade, pentru că – așa cum spun foarte mulți dintre ei – politicienii îi împart și trag foloase din această divizare a societății.

Nadejda Brînzan: „Exact așa se întâmplă nu numai pe malul drept al Nistrului, dar chiar în…”

Europa Liberă: Eu zic, aici societatea e divizată per ansamblu.

Nadejda Brînzan: „E divizată. Vedeți ce fac ei? Dodon cu Vlah sunt prieteni la cataramă. Și adică de sus comanda este să fie un focar de destabilizare că, dacă noi vom dori să ne reîntregim, să fie o rezistență. Asta-i!”

Europa Liberă: Pe ce cale merge un stat având o societate atât de divizată?

Nadejda Brînzan: „Fără niciun progres. O societate atât de divizată nu poate să meargă înainte. Dacă ambasadorul Statelor Unite, ambasadorul Japoniei vorbesc limba română, aceștia trăiesc câte 50-60 de ani aici și nu pot lega două cuvinte. Cum te respectă? Atunci când se va schimba mentalitatea – nu numai a noastră, că ai noștri au rămas să fie supuși toată viața, s-au deprins cu asta, fiindcă politica de genocid promovată îndată după ocupație a distrus elitele în urma înțelegerii dintre Hitler și Stalin.”

Europa Liberă: Percepția cetățeanului e că clasa politică trebuie să facă sacrificii. Care trebuie să fie aceste sacrificii?

Nadejda Brînzan: „Adoptarea acestor trei legi, dar eu vreau să ne oprim la ultima lege. Acordarea cetățeniei prin investiție este o mare trădare a poporului rămas și au făcut-o acum, fiindcă au înțeles că nu prea are cine protesta, dar am interviul lui Candu, originalul integral din 2014, la RIA Novosti și îi pune ziaristul întrebarea: „Ce investiții ar putea face Rusia în Moldova”? Și Candu le spune: „Moldtelecom, că avem peste un milion de abonați și are venit tare mare; Căile Ferate, RED-Nord, RED-Vest și pe urmă zice (spun rusește) – сельхозугодья (terenurile agricole). Și pe urmă s-a corectat, zice: „Nu, nu, aici nu se permite, dar o să găsim soluții”. Le-a promis și acum când s-a liniștit situația, că eu am fost cea care cu colegii mei din primul parlament ne-am luptat, că ei de mult erau tentați (puterea) să scoată la mezat pământul și să transforme basarabenii în argați pe propriul pământ. Și acum când ei îs majoritatea la putere, au votat legea aceasta și le-au dat undă verde la arabi, la ruși… Nu degeaba călătorea pe aici feciorul lui Ceaika, procurorul miliardar din Rusia, umbla și se uita la cel mai arabil pământ din Europa. Deci, situația se complică prin ceea ce au făcut ei acum și încă pe ascuns, în secret, să nu știe nimeni cine-s indivizii aceștia. Și prima vizită după alegeri unde a făcut-o președintele? În Emirate. Și pe cine a avut în componența delegației oficiale? Dar n-au spus care a fost programul, nici când s-au întors n-au spus. Pe cine avea? Pe monopolistul acesta din agricultură, Vaja, ori cum îl cheamă… Omul ista, eu nu-l cunosc, prima dată am auzit de el. Ce căuta el într-o delegație oficială? Să le spună la aceia: „Veniți, băieți, aici, că tare-i bine, este de toate, moldovenii îs sclavi, vor munci și voi veniți”. Populația asta trebuie să cunoască și când vor veni la alegeri nici să nu audă de acești care sunt, fiindcă toți oamenii aceștia care au votat, ei îs trădători de țară și de neam. Și așa va fi în istorie. Și în mormânt nu vor avea liniște pentru pacostele pe care le-au făcut pentru acest popor.”

Europa Liberă: Dar este cine să le ia locul, dacă atât de mult sunt criticați cei de la putere?

Nadejda Brînzan: „Fără doar și poate! În societatea noastră sunt oameni curați și care cu adevărat ar vrea, numai uitați-vă câți oameni din societatea civilă tineri, deștepți care n-au plecat, aceștia trebuie să vină. Eu mă uit și mă mândresc cu dânșii și mă bucur pentru dânșii, că ei n-au plecat, că au rămas aici. Iaca ce oameni noi trebuie să aducem la putere, dar nu aceștia care au să cumpere, iaca ați văzut la Nisporeni spectacolul, la Șor spectacolul… Aceștia vor să vină și, în general, populația asta s-o nimicească. Șor este criminal condamnat. Pe Filat l-au închis îndată, dar pe acesta… umblă atâția ani și se plimbă liber, fiind condamnat la șapte ani. Dacă ajunge deputat, o să mai aibă prieteni de aceștia, că or mai fi de aceștia…”

Europa Liberă: La ce se reduce astăzi interesul național?

Nadejda Brînzan: „Dar nu știu dacă noi în general avem interes. Interes au ei, cei de sus. Populația asta nu știu dacă are interes. Interesul principal ar fi acum dacă ne-am mobiliza toți, am face o schimbare, ca până la urmă să ne întregim țara, neamul și să terminăm cu toată batjocura asta asupra acestei populații. Dar nu știu dacă se poate, fiindcă astăzi ei au pus mâna pe putere stabil, oamenii sunt sărăciți și se vând și se cumpără ca la Orhei, că mi-e rușine pentru dânșii. Când trec pe lângă monumentul lui Vasile Lupu zic precis că lui Vasile Lupu i-i rușine pentru ceea ce spun aceștia: „El fură, dar ne dă și nouă!”. Vă dați seama ce spune lumea?! Adică a furat miliarde și-ți dă și ție acolo… Păi e degradare, de atâta că avem penurie de elite intelectuale naționale, care s-au vândut în mare parte, care nu-s elite, presupunem că ar fi trebuit să fie elite, căci elitele adevărate nu se vând.”

Europa Liberă: Și la mulți ani, Moldova!

Nadejda Brînzan: „La mulți ani, Moldova! Cine a spus asta?”

Europa Liberă: Suntem în ajun de 27 august.

Nadejda Brînzan: „Da, suntem în ajun, dar bogătanii aceștia care se înăbușă în bogății… Cum au să ia ceva cu dânșii în mormânt? Doar un sicriu mai scump și un monument mai scump, dar restul… Viața asta atâta-i de scurtă. Trăiește omenește, cu demnitate, fiindcă cea mai importantă e lipsa de demnitate. Curaj și demnitate trebuie! Curaj să dai ripostă la cei care-s mai sus...”