Cine sunt marii jucători politici și cum încearcă ei să se situeze înaintea scrutinului? (VIDEO)

Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”. Eu vă propun astăzi să numărăm împreună balenele pe care se va așeza viitorul scrutin, adică cine va lupta pentru voturile dvs. Deja se vede această competiție și forma acestor balene, iar deasupra balenelor cine încearcă să se situeze. Cu cine discutăm, aflați imediat.

A început competiția pentru poziția în buletinul de vot și cine anume, și cu ce identități vor apare în viitorul buletin de vot care va fi repartizat cetățenilor și desigur paralel se luptă pentru cei care, deocamdată, nu au decis dacă vor merge, în general. Exact acum se embrionează, dați-mi voie să folosesc această invenție lexicală, viitorii participanți la scrutinul electoral și am decis să vorbim astăzi cu Igor Boțan, politologul, comentatorul nostru de luni, de la Europa Liberă, și Valeriu Munteanu, un fruntaș al Partidului Liberal, care are experiență ministerială. Și în această ipostază l-am cunoscut foarte sincer, foarte deschis pentru presă și tocmai de asta l-am invitat, contând pe această deschidere, sinceritate la limita sinuciderii .

​Europa Liberă: Dle Boțan, putem spune că s-au cristalizat principalele molecule electorale din care se va forma acest buletin sau încă trebuie să ne așteptăm? Și în principal sigur că o să atragem atenția la rivalii de pe dreapta ai actualei guvernări.

Igor Boțan: „Eu aș răspunde la întrebarea Domniei voastre în felul următor: în Republica Moldova – de bine, de rău – avem pluripartitism de 30 de ani de zile. Există statistici care relevă o experiență pe care o au formațiunile politice din Republica Moldova și există moravurile noastre. Deci, răspunzând la întrebarea Dvs., eu spun că există patru segmente foarte importante care vor conta în aceste alegeri. Acum, dacă înțeleg eu corect, toată competiția se dă pentru formarea acestor patru segmente. Segmentul euroasiatic, pe care lider este Partidul Socialiștilor, este segmentul centrist pro-Moldova, care cumva se intercalează, are loc o suprapunere cu cel euroasiatic, unde domină Partidul Democrat împreună cu Partidul „Șor”, poate Partidul Comuniștilor; este segmentul antioligarhic, pro-european, unde există un bloc deja anunțat DA și există segmentul consistent din punctul de vedere al suportului electoral, dar dispersat din punctul de vedere al entităților care pretind să facă parte din acest segment. Este vorba de segmentul unionist. Toate celelalte segmente sunt importante pentru un climat pluripartit, dar ele nu se prefigurează ca un fel de lideri în această campanie care urmează să se desfășoare.”

Europa Liberă: Deci, în afara acestor patru țărușe nu vedeți să apară, de exemplu, un Klimenko cu mișcarea filorusă?

Igor Boțan: „Klimenko deja la...”

Europa Liberă: Eu l-am adus ca un exemplu.

Igor Boțan: „Da, sigur. Eu nu cred că mai există timp, poate ar fi, nu exclud, dar...”

Europa Liberă: Am înțeles. Aici vreau o mică paranteză și același lucru am să-l întreb pe dl Munteanu. În mod tradițional, în Republica Moldova existau totuși întâi bazine electorale, preferințe și după aia venea un partid și zicea: „Uite, pe aceștia îi îmbrățișez eu”, care nu neapărat să împărtășească ideologic aspirațiile. Dodon, de exemplu, se zice că era cu aceeași valență pro-europeană, dar la un moment dat a înțeles că e mai bine de încălecat ideea socialistă sau exemplul clasic, partidul agrarienilor, care am înțeles că au un masiv de președinți de colhozuri și, iată, a apărut emanația. Au fost tentative de genul intelectuali, furnici, rândunici ș.a.m.d. Acum care formulă funcționează?

​Igor Boțan: „Eu cred că partidele s-au pliat pe așteptările cetățenilor, există statistici și consultând aceste statistici, formațiunile pe care le-am enumerat, le-am numit s-au pliat destul de fidel pe patru dimensiuni, care emană de la așteptările cetățenilor.”

Europa Liberă: Am înțeles. Deci, partidele iau pulsul și deunăzi, de altfel, se discuta despre Partidul Democrat urmare a unui sondaj și mai mulți comentatori au spus că cel mai mare performer la acest capitol este Partidul Democrat, el nu neapărat se uită în caietul de sarcini, dar se uită ce vrea poporul și livrează inițiative.

Igor Boțan: „Nu aș fi de acord. Nu aș fi de acord și am să explic. Partidul Democrat, fără dubii, are foarte multe resurse, dar Partidul Democrat este oarecum într-o situație de strâmtorare. Partidul Democrat insistă că Rusia poartă un război hibrid împotriva Republicii Moldova, deci pe dimensiunea euroasiatică Partidul Democrat nu mai are ce căuta, pe dimensiunea pro-europeană Partidul Democrat a pierdut terenul, iar după ultima rezoluție a Parlamentului European tematica europeană cred că este contraindicată Partidului Democrat. De aceea foarte rapid a inventat această formulă pro-Moldova, care, dacă ne uităm atent, se orientează spre Dubai, Ankara, Baku, în alte direcții, dar resursele de care dispune Partidul Democrat vor fi utilizate pentru a-și face loc așa, cu coatele...”

Europa Liberă: Dl Valeriu Munteanu, aceeași întrebare: pe câte balene se va așeza scrutinul din februarie?

​Valeriu Munteanu: „Descrierea dlui Boțan este foarte corectă și a fost valabilă în Republica Moldova până cred că acum doi-trei ani, când, din păcate, au început să vină tot mai mulți și mai mulți bani în politic, s-a oligarhizat foarte mult politicul, iar după apariția unor fenomene de genul Șor, Renato Usatîi și după schimbările care au bulversat foarte mult aceste segmente despre care ați vorbit și Dvs., pot să vorbesc și despre Șor. În momentul în care Șor, care nu vorbește româna și era pe punctul de a fi condamnat și a fost condamnat, a candidat într-o circumscripție, pe care o desenăm deja circumscripție la Orhei, una românească, una foarte bună, una unionistă, una din repere și le-a câștigat

Imperativele de participare în aceste alegeri se schimbă fundamental și trebuie, din punctul meu de vedere, create platforme mari, solide, astfel încât cetățeanului să-i fie facilitată pe cât este posibil alegerea.

și le menține acolo, având în vedere deja alte lucruri. Dar după schimbarea sistemului electoral în unul mixt, din păcate, această împărțire nu mai este atât de valabilă, or lucrurile se antagonizează atât de mult și altfel trebuie formate mecanismele de participare în alegeri, pentru ca să existe rezultat. Pentru că, dacă participi la alegeri pur și simplu ca să treci într-o circumscripție și asta-i speranța sau dorința de viață a cuiva, este una, dacă se dorește să contrapui, de exemplu, o majoritate pro-europeană, pro-românească, anti-oligarhică, anti-Putin împotriva binomului Plahotniuc-Dodon îi una, dacă pur și simplu vrei să aduci în Parlament 20 de oameni, este cu totul altceva. De aceea, imperativele de participare în aceste alegeri se schimbă fundamental și trebuie, din punctul meu de vedere, create platforme mari, solide, astfel încât cetățeanului să-i fie facilitată pe cât este posibil alegerea. Nu trebuie să mai avem alb, negru, tărcat, sur și alte nuanțe de gri sau ce culoare are acolo dolarul, trebuie să fie o singură opțiune pe stânga și pe dreapta și atunci oamenii...”

Europa Liberă: Pardon, ați atins exact un subiect care mă preocupă și mă frământă nu numai pe mine. Formula asta că până acum noi ne uitam la idolii aceștia din partide, că, vai de mine, ei trebuie să înțeleagă, ei să se compatibilizeze și ce spun ei începe a deveni știre. Or, Dvs. sugerați că una: ținta mare, strategică trebuie urmărită și doi: mai ales ca electoratul să creadă în această formulă de coabitare a liderilor.

Valeriu Munteanu: „Dar eu am numit-o majoritate morală, o majoritate morală politică, salubrizată, făcută în forma în care o acceptă cetățeanul. Trebuie să-l întrebăm pe cetățeanul Republicii Moldova care este formula pe care o acceptă. Eu vorbesc de dimensiunea de dreapta acum, nu mă interesează ce se întâmplă pe stânga, pentru că acolo au grijă Igor Nicolaevici și Vladimir Gheorghevici, dar aici, pe dreapta, există un profil al alegătorului, există încă rezistență față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Sunt măsurabile aceste lucruri și, respectiv, trecute prin prisma acestor așteptări, trebuie creată o formulă de participare. Cu siguranță, Partidul Democrat...”

Europa Liberă: Vă referiți la partidele, două care deja s-au declarat în fruntea acestui bloc și potențialii sateliți?

Valeriu Munteanu: „Haideți să nu-i numim sateliți, pentru că ar putea să deranjeze anumită lume. Eu cred că fiecare are rolul și locul lui corect și egal în această construcție, dar în momentul, eu vreau să declar cu toată...”

Europa Liberă: Bine, formulă moleculară, hai să-i spunem.

Valeriu Munteanu: „Formulă moleculară, dar eu pot să declar cu toată responsabilitatea că nu este absolut niciun fel de întâmplare că după declararea Blocului ACUM, și ei lucrează la formalizarea juridică deja, având în vedere alegerile, s-au deschis porțile și dialogul cu alte două partide – Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat – și s-a tras linie aici. Eu sunt absolut sigur că a existat deschidere din toate patru părți, dar și oamenii care gândesc și încearcă să ahitectureze, iată am folosit și eu un cuvânt nou, sau să ajute la crearea acestei arhitecturi. Înțeleg că până aici se poate trage linia, mai departe nu se califică, dacă pot să spun, celelalte partide, având în vedere dragostea lor patetică...”

​Europa Liberă: Aici eu vreau să vă întreb ceva. Dar Vladimir Gheorghevici face o mare concurență majorității morale, pe care Dvs. o jinduiți. El face o majoritate pragmatică pe subiecte de astea: drum, pensii... Iată, dl Filip ne-a anunțat, a făcut toată lista asta. Credeți că cetățeanul, pe care îl îndemnați să vină să voteze o majoritate morală, va renunța la majoritatea pragmatică? El va spune că de acolo am măcar o zdreanță de foloase...

Valeriu Munteanu: „Am primit în aceste zile cu durere, eu spun acest lucru cu durere, pentru că, în calitatea mea de cetățean al Republicii Moldova, dar și de om politic – dacă pot să mă autointitulez așa –, este durut să vezi o rezoluție a Parlamentului European pe Acordul de Asociere, nu una contextualizată pe ceva, dar pe măsurarea, după patru ani, a implementării Acordului de Asociere. PD-ul încearcă să vândă chestia asta, că a fost o mare luptă a PPE-ului cu ei. Nu este adevărat, pentru că acolo unde există realizări și mai mult de natură legislativă, ei le-au înșiruit pe toate ca să fie foarte corect, dar fundamentul Acordului de Asociere nu este totuși mărirea cu 100 de lei a pensiei, care este foarte importantă și drumul de la Țibirica, care este foarte important, dar fundamentul oricărui stat al Uniunii Europene și al Acordului de Asociere sunt respectarea drepturilor omului, statul de drept, libertatea de exprimare, libertatea presei. Aceste lucruri pe care nu pot să le depășească și nu vor ceda niciodată europenii și nu noi vom ceda niciodată, dacă putem...”

Europa Liberă: Noi cine, pardon, dvs. ori cei care sunteți intelectuali și care nu contați?

Valeriu Munteanu: „Eu sunt absolut sigur că putem să-i explicăm fiecărui cetățean al Republicii Moldova, inclusiv lui moș Ion, pe care mizează foarte mult Partidul Democrat, că fără democrație nu poți să clădești absolut nimic într-un stat.”

Europa Liberă: Adineauri ați adus exemplul Orheiului, dle Munteanu.

Valeriu Munteanu: „Am adus. Am adus exemplul Orheiului, dar spuneam că, din punctul meu de vedere și din câte văd acest punct de vedere devine majoritar pe partea de dreapta, poți să contracarezi ca să nu te lamentezi, ca să nu te apuci de bocit, de plecat acasă, de plecat din Republica Moldova, altă soluție decât să coalizezi și, din păcate, nu a funcționat tocmai bine, dar există exemple pozitive: în 2016, Andrei Năstase se retrage în favoarea Maiei Sandu, în 2018 are loc același lucru la nivel local. Și oamenii deja au îmbrățișat acest punct de vedere. El trebuie consolidat, el trebuie făcut mult mai puternic, trebuie să fie aduși reprezentanți ai societății civile, oameni care pot, spuneam, să coaguleze, să formeze și după aia să funcționeze, pentru că tu poți s-o formezi în ianuarie, dar dacă ea nu va funcționa și nu va ajunge în fiecare casă această majoritate morală, spuneam, va fi complicat.”

Europa Liberă: Adică, concluzia Dvs. e că totuși există exemple când rânza moldovenească a fost lăsată la o parte și e posibil așa ceva?

Valeriu Munteanu: „Da.”

​Europa Liberă: Același lucru vreau să vă întreb pe Dvs., dl Boțan. Dacă competiția asta nu cumva este inegală, pornind de la exemplul Orheiului, pe care l-a invocat dl Munteanu, pornind de la acest nomenclator de fapte bune, care îi spune cetățeanului: „Lasă la o parte tu rezoluția, lasă la o parte drepturile omului, mai ales că asta-i o luptă politică, opoziția a aranjat să ne tragă nouă o asemenea rezoluție, uite ce-ți dăm noi. Noi îți dăm imediat pensia, de la 1 ianuarie ai să te scalzi în unt...”? Competiția asta nu cumva-i pierdută ab initio?

Igor Boțan: „Dle Botnaru, întrebarea Dvs. completează cumva ceea ce a spus Valeriu Munteanu. Comisia de la Veneția, atunci când a avizat proiectul de modificare a sistemului electoral, anume asta a avut în vedere. Schimbarea sistemului electoral schimbă optica asupra a ceea ce foarte corect a menționat colegul. A fost o anumită conjunctură, plierea partidelor pe așteptările cetățenilor. Când vii cu sistemul mixt, cu circumscripții uninominale, în prim-plan ies lucrurile la care s-a referit dl Munteanu și exact ceea ce spuneți Dvs.: lista cu drumuri bune, fapte bune ș.a.m.d. Acum așteptările – și răspund imediat la întrebarea Dvs. – sigur că forțele sunt inegale. Cei care au pâinea și cuțitul în mână și foarfecele pentru a tăia panglici acum sunt în teritoriu și în fiecare zi taie câte o panglică, ca să-i vadă toți cetățenii că fac fapte bune.”

Europa Liberă: Și la exact secunda a 30-a a știrii trebuie să apară un deputat.

Igor Boțan: „Exact, exact! Deci, asta a fost șmecheria.”

Valeriu Munteanu: „Viitor candidat pe circumscripție...”

Igor Boțan: „Asta este tocmai șmecheria, pe care Comisia de la Veneția de o manieră foarte francă a pus-o în două opinii pentru autoritățile din Republica Moldova și care se regăsește acum în documentul pe care l-a citat Valeriu

Trebuie cumva unite eforturile ca să se poată intra într-o campanie politică care ar putea cumva contracara aceste fapte bune de la băieții care fură, dar împart.

Munteanu: rezoluția Parlamentului European. Deci, abordările și forțele pentru această competiție sunt absolut inegale. Am văzut segmentarea, hai să spunem așa, electoratului moldovenesc dintr-un unghi de vedere pe care până acum nu prea l-am sesizat cu toții. Și ați văzut formula care este: „Da, băieții ăștia fură, dar împart cu noi”. Împotriva unei astfel de optici, cei despre care spune dl Munteanu că ar trebui să vină cu o abordare morală nu prea au șanse. Și atunci, singura soluție viabilă este cea la care iarăși s-a referit colegul. Trebuie cumva unite eforturile ca să se poată intra într-o campanie politică care ar putea cumva contracara aceste fapte bune de la băieții care fură, dar împart...”

Europa Liberă: Tocmai vreau aici să-mi dau seama dacă v-am înțeles corect. Deci în aceste condiții de inegalitate ab initio este cu atât mai responsabil ceea ce fac cei de dreapta, majoritatea asta morală este cu atât mai responsabilă ca să învingă în acest război inegal? Corect, dle Munteanu?

Valeriu Munteanu: „Cu siguranță! Dar haideți până la chestia asta, eu nu sunt mare specialist în matematică, dar în anumite chestii haideți să-i ajutăm pe oameni – cu adevărat în 2018 PD-ul a încercat să înduplece cetățeanul simplu cu chestiuni matematice, cel mai mare proiect pe care l-au etalat ei este „Drumuri rele pentru Republica Moldova”.”

Europa Liberă: Drumuri cum a dat Dumnezeu.

Valeriu Munteanu: „Da, drumuri cum a dat Dumnezeu. Buget de 1,6 miliarde de lei, în același timp, anulând alegerile de la Chișinău, intenționat, politic, s-au lipsit de o alocație bugetară din partea Uniunii Europene, pomană de 2 miliarde de lei. Trebuie să explicăm oamenilor. Vă dați seama cât de cartofori sunt ei și cât de tare joacă ei, încât au diseminat această informație și cartea lor cea mai mare sunt aceste drumuri de 1,6 miliarde de lei. În același timp au avut de ales: să valideze alegerile și să scape opoziția către o chestie ascendentă sau să anuleze alegerile și să piardă 2 miliarde de lei. Cu 2 miliarde de lei mai făceai exact atâtea drumuri. Trebuie să spunem că dacă n-au ajuns în Republica Moldova 2 miliarde de lei, pe care nu trebuia să le dăm înapoi, că le realoci acolo în buget, nu contează cum au rezolvat problema bugetară, acum puteau să le cheltuie pentru drumuri. Asta-i enorm de mult! Și 800 de milioane de lei deschizi bugetul și vezi că dăm în tot anul, timp de 23 de ani, pentru întoarcerea miliardului, dar Șor este în continuare în libertate.”

Europa Liberă: Dl Munteanu, dar una: din cele 2 miliarde de lei nu puteai să iei nicidecum o căldare de asfalt să pui în fața porții; 2. Dvs. acum îi spuneți moldoveanului că el nu are discernământ, el nu înțelege lucrul acesta evident și, din păcate, cetățeanul nostru de multe ori este puțin perspicace și, fiți de acord, guvernarea mai cu seamă contează pe această lipsă de perspicacitate și vinde, pardon, gogoși și cartofi...

​Valeriu Munteanu: „Haideți să vă spun cât de jos ei au coborât. Câțiva ani în urmă, inclusiv în campania electorală din 2016 se venea cu ideea de instalare a camerelor de luat vederi în secția de votare pentru transparentizarea procesului. Subit s-au trezit Candu și cu Filip și ei iubesc atât de tare democrația și se gândesc la transparența alegerilor, încât singuri au venit cu ideea. În teritoriu oamenii lor deja dau vorbă și vorba se întoarce înapoi. Ei spun în felul următor: „Așa o să punem camere de luat vederi. Tot pentru moș Ion, pentru lipsă de perspicacitate, pentru lipsă de capacitate, de-acum înțelegeți.”

Europa Liberă: Pentru acei care trebuie să le cumpere.

Valeriu Munteanu: „Și le spune în felul următor: „Așa... O să avem camere de luat vederi în toate secțiile de votare, noi o să vedem, moș Ion și mătușă Ioană, cu cine ați votat. Să nu dea Bojica să nu votezi cu cei trei trandafiri și un dolar, când te întorci înapoi, vii la pravlenie, noi cu matale o să ne descurcăm”. Din păcate, eu cunosc...”

Igor Boțan: „Asta după ce ai luat coșul cu merinde...”

Valeriu Munteanu: „Da. Din păcate, eu cunosc realitatea din satele Republicii Moldova. Noi suntem o populație majoritar rurală în satele noastre, dar voturile îs egale al lui Botnaru, al lui Boțan, al doctorului habilitat și te duci și-i spui, dar omul acela tremură și zice: „Ce, mă pun eu cu nebunul sau mă pun eu cu tancul, mă pun eu cu racheta, el oricum mă vede?” Este camera ceea de vedere, el înțelege că ea filmează sau nu filmează... Funcționează, vă spun eu, fără absolut niciun fel de chestiune, votează de-i pocnesc fălcile.”

​Europa Liberă: Dar în același timp, lui Boțan și lui Munteanu, și experților europeni le spune: „Vedeți că noi instalăm camera, pentru ca să nu se facă fraude”...

Valeriu Munteanu: „Da, da... Frica e cel mai mare, cel mai mare imperativ al lor.”

Igor Boțan: „Sărăcia și frica, mai ales...”

Valeriu Munteanu: „Oamenii care au venit cu ideea asta și i-au sfătui pe cei de la PD le-au spus în felul următor: „Cu camerele astea de luat vederi așa de tare o să-i înfricoșați, încât au să voteze, pentru că altfel el poate să trișeze”. Omul tot nu-i, el tot poate să zică: Ei, las’ că stau eu, stau, dar pe urmă o să-l votez. Dar cum tu te asiguri că după ce ai luat torba cu merinde sau promisiunile, sau una-alta, după asta l-ai votat? Cu camera de luat vederi, desigur.”

Europa Liberă: Dar un Bulă din ultima bancă o să întrebe totuși: cum adică, voi o condamnați pe Maia pentru camerele de la BAC, dar insistați atât de mult la camere?

Igor Boțan: „Ei, aici este explicație.”

Europa Liberă: Ia spuneți.

Igor Boțan: „Votul e secret. Camera este de prisos, iar la examen ceea ce scrie elevul nu este secret.”

Europa Liberă: Nici camera deasupra cabinei de votare.

Igor Boțan: „E interesant ceea ce a spus Valeriu.”

​Europa Liberă: La întrebarea mea totuși: într-adevăr este justificată această impresie că se vinde orice marfă foarte primitivă, politică cetățeanului de astăzi și cetățeanul de astăzi este, pardon, mult mai primitiv decât unul care vota prin ’94?

Igor Boțan: „Nu, eu nu sunt de acord că cetățeanul e primitiv, pentru că dacă extrapolăm peste tot masivul electoral nu e corect.”

Europa Liberă: Nivelul de propagandă la care s-a ajuns nu probează faptul că înghit?

Igor Boțan: „El e eficient, e eficient...”

​Europa Liberă: Propaganda nesofisticată arată cât de nesofisticat este consumatorul. Dacă îi dai unui cetățean gogoașă cu 30 de mii de sirieni, înseamnă că el e pregătit să înghită gogoașa asta?

Igor Boțan: „Dl Munteanu a menționat un singur fapt: frica, plus sărăcia. Vreau să invoc un exemplu, verificabil. Când au avut loc alegerile la Jora de Mijloc cei care au beneficiat de carduri cu magazine sociale au fost fotografiați. Au pus o dronă ca să-i fotografieze și ca ulterior să le spună: „Nu vei beneficia de cardul de reduceri, dacă nu mergi și nu votezi așa cum trebuie”.”

Valeriu Munteanu: „Da, este sărăcia și după asta trebuie să vină frica...”

Europa Liberă: Am înțeles.

Igor Boțan: „Deci, dacă accepți coșul cu merinde, îl accepți nu de viață bună, îl accepți pentru că ești sărac. Și dacă îl accepți și mai ai și obraz, te gândești: „Măi, dar trebuie să-l răsplătesc pe cel care e atât de bun și vine cu așa...”

Europa Liberă: Dar eu socot că asta nu-i invenție, căciula aia cu făina presărată...

Valeriu Munteanu: „Evident, evident.”

Igor Boțan: „Toate-s vechi și nouă toate.”

Valeriu Munteanu: „Dar n-au inventat ei absolut nimic. Chiar dacă plătesc bani foarte mulți la companii americane, nici soluțiile și nici politicile nu le inventează, le iau din altă parte unde au funcționat, le aduc în Republica Moldova și gata.”

Igor Boțan: „Deci, aceste aspecte trebuie luate în considerare, dar vreau să revin la ceea cu ce am început. Este important să înțelegem că oricum există pentru o țară ca Republica Moldova – cu multiple probleme, cu probleme de identitate – există fenomenul centrelor de atracție. Este un centru de atracție Moscova, un centru de atracție Bruxelles, un centru de atracție București și a apărut un nou centru de atracție – Dubai...”

Europa Liberă: Credeam că o să spuneți Orhei.

Igor Boțan: „Cei de la Orhei sunt orientați spre Dubai. Și acești atractori sigur că vor avea o influență foarte mare. Și dacă ne uităm la sondaje, 40 la sută din cetățenii Republicii Moldova actualmente nu au o opinie cum ar vota. Pentru celelalte 60% mai mult sau mai puțin lucrurile sunt clare. Deci sunt cetățenii care deja și-au format o opinie și marea luptă se va da pentru un segment foarte, foarte important, care este segmentul acesta de 40%. Iată în segmentul acesta de 40% se regăsesc cei care pot fi reorientați spre acești atractori, lucru pe care a încercat Vladimir Gheorghevici, cum l-ați numit Dvs., atunci când a apărut cu „calea a patra”, să spună: „Dlor, uitați de acești factori de atracție, uitați-vă la fapte bune, faptele bune se fac aici, în Republica Moldova”. Și din acest punct de vedere, ei încă au la procentul de susținători pe care îl are, Partidul Democrat încă are de dat o luptă foarte mare...”

Europa Liberă: Ați intrat exact în zona sondajelor.

Valeriu Munteanu: „Eu îs de acord, doar o singură chestiune. Aveți perfectă dreptate. Noi am văzut sondajele: 60 la sută sunt deciși, 40 la sută – indeciși. Cam așa arătau înainte de anumite alegeri, nu spun de toate, dar problema cea mare și lupta va fi nu pe deciderea tuturor, dar pe prezență, pentru că în momentul în care omul nu vede o miză foarte mare, omul nu vede o soluție clară, omul n-a văzut că lui i s-a dat o soluție simplă, pe care o propun, asta cu majoritatea morală, atunci omul va sta acasă, dar la o prezență mică și foarte mică, de sub 50 la sută, câștigă stânga și PD-ul de arde, la o prezență mare și foarte mare, zic eu, peste sau în jur de 60 la sută scad șansele lor, pentru că istoric s-a demonstrat în Republica Moldova că electoratul de stânga este un electorat mai îmbătrânit, un electorat care oricum va vota, oricum va merge, cel mai tânăr și mai foarte tânăr, în virtutea așteptărilor mari pe care le are și a dezamăgirii mari, cei de stânga nu-s chiar dezamăgiți, cei de stânga încă vor să revină, dar cei de dreapta vin după un val de dezamăgire – furtul miliardului, oameni la pușcărie, prim-miniștri, una, a doua, a treia, a patra. Și, respectiv, ce poți să le oferi acum trebuie să fie o ofertă foarte consistentă, foarte, aveam să spun provocatoare, foarte convingătoare, încât să-i poată scoate din casă, pentru că el poate să rămână acasă, dacă va vedea că se bat, să gâtuie acolo, între dânșii nu merge sau... lăsați-mă în pace.”

Europa Liberă: Dar la circumscripțiile de la periferie, acolo unde boiernașii decid, cât de real este să găsești oameni la fel de atractivi din nucleul acesta moral?

Valeriu Munteanu: „Sondajele, inclusiv acesta pe care l-am văzut noi, făcut de un reputat institut internațional din Statele Unite ale Americii demonstrează, spune în felul următor – și noi am verificat acest lucru – contează omul, dar contează și formațiunea politică de unde vine și nu contează locul unde este născut. Omul este atât de pregătit încât va spune în felul următor: dacă merge, de exemplu, Boțan sau Botnaru să candideze, de exemplu, la Ocnița și reprezintă pe cineva, va fi mult mai valabil și mai bine acest lucru decât îi Vasile Petrovici...”

Europa Liberă: Eu nu pot să mă sacrific ca Tauber. Asta Tauber poate să se sacrifice...

Valeriu Munteanu: „Da, exact! Fenomenul Tauber demonstrează acest lucru. Și, respectiv, un alt principiu este apropierea factorilor. Dacă tu te duci și reprezinți un partid politic care are 40 la sută și ești un candidat mai bun, atunci tu vei aduce 45 la sută, iar dacă ești un candidat slab vei veni cu 35 la sută, chiar dacă ești un nimeni acolo, în teritoriul acela. Și, invers, dacă te duci și ești un candidat foarte, foarte bun și reprezinți un partid de un procent, tu vei lua trei procente sau dacă ești unul slab sau foarte rău tu vei lua 0,1, dar se vor apropia factorii de asta. Este demonstrat de când lumea acest lucru.”

Europa Liberă: Acum ar fi nefiresc să nu vă întreb totuși dacă sunteți reprezentantul Partidului Liberal: cât de disponibil este Partidul Liberal să participe la așa o formulă pe care ați descris-o Dvs.?

Valeriu Munteanu: „Eu vreau să vă spun că nu doar Partidul Liberal și celelalte formațiuni politice, și reprezentanții societății civile care sunt deja încorporați în Blocul ACUM conștientizează în egală măsură toți și fiecare necesitatea acestei sinergii și poartă răspundere pentru acest proces, pentru că noi nu facem politică de dragul politicii și nu suntem ancorați în niște chestiuni care vin și sunt valabile pentru ’88, pentru ’92 și pentru ’99. Viața s-a schimbat, necesitățile și imperativele politice ne impun către această soluție. Altfel vor fi disipate voturile, cetățeanul va fi descumpănit și aceasta va aduce cu siguranță, va turna mai multă apă la moara lui Dodon și a lui Plahotniuc. Și ei își doresc ca noi să nu reușim în acest sens.”

Europa Liberă: Dacă ne uităm la ceea ce povestesc simpatizanții lui Dodon și ai lui Plahotniuc, ei încearcă să arate că de fapt sunt doi lideri, who is boss asta-i Maia Sandu și Andrei Năstase, nici între dânșii nu-i armonie și încearcă să-i certe, restul nu contează, încearcă să inoculeze această idee. Dvs. o luați în seamă, n-o luați în seamă?

Valeriu Munteanu: „Noi ne cunoaștem de mult timp și cei care ne văd, tot ne văd de mult timp la televizor. Dacă voi încerca să spun acum că totul este roz, că totul este OK, că este o chimie perfectă...”

Igor Boțan: „Doamne ferește... Nici nu trebuie.”

Valeriu Munteanu: „Nu este. Nu este adevărat acest lucru. Există oameni, alții sunt noi, alții sunt vechi, unii se cunosc, în alții există ranchiună, sentimente amestecate, dar în același timp eu cred profund că există această capacitate de a trece peste aceste lucruri și eu cred că într-o proporție covârșitoare lumea va trece peste aceste lucruri și vor merge către acest deziderat, pentru că altfel înseamnă că am rămas în istorie și participarea la aceste alegeri pentru mine, de exemplu, nu văd care ar fi rostul pur și simplu.”

Europa Liberă: Da, și defrișați terenul pentru Dumnezeu știe ce struțo-cămilă.

Valeriu Munteanu: „Vă explic.”

Europa Liberă: Da.

Valeriu Munteanu: „O să vedeți și probabil o să aveți știre în acest sens. Vladimir Gheorghevici nu doarme și nu crede în lacrimi. Cu siguranță va crea pe lângă structurile politice naturale care iată încearcă să se formeze tot felul de structuri care ar veni să combată. De exemplu, noi știm foarte exact că va veni să creeze cu mila dumnealui și ei adună acum acolo un bloc care se va numi „eurounionist”, unde va aduce partide, partiduțe, oameni pe care i-a mai folosit în tot felul de combinații, care vor avea un singur scop, oamenii ceia merg ca niște soldăței știind că nu câștigă absolut nimic, dar vor avea voie de la boier să bată în blocul acesta ACUM și tot ce se va construi în jur...”

Europa Liberă: Care nu-i suficient de unionist...

Valeriu Munteanu: „Care nu-i suficient de unionist și care nu-i suficient de eurointegraționist și o să găsească un om care o să spună: „iaca tu nu ești unionist, dar tu nu ești chiar suficient de european și cum șezi tu, Ioane, care ești tare unionist cu aista care-i moldovenist” și tot așa mai departe. Și iată această chestie vor încerca și ei între timp vor spune că fac drumuri, adică n-au să intre ei în vorbă cu asta, că „не царское это дело” (nu-i o afacere regală) să ne certăm noi, dar iaca au să se ocupe aceștia cu asta. Deci trebuie să conștientizăm că vor fi, eu cred că vor fi mulți actori politici implicați. Asta pe lista națională, dar pentru circumscripții vor măsura: așa, în circumscripția asta, de exemplu, eu știu sigur și o să vedem exact când apar candidații PD-ului, PD-ul cu socialiștii au coordonat deja circumscripțiile. Ei știu foarte exact: dacă în circumscripția Briceni am pus-o pe Zina Greceanîi, noi, PD-ul, punem un „iepuraș”; dacă știm că, de exemplu, în circumscripția Sângerei trebuie să candideze o doamnă de la Partidul Democrat, înseamnă că dincolo socialiștii pun în genere pe cineva foarte, foarte slab și, invers, ei vor coordona. Deci și aceste lucruri trebuie să le spunem celor care sunt acum în discuții sau ei înțeleg aceste lucruri.”

Europa Liberă: O simplă curiozitate. Cât costă onorariul pentru un „iepuraș”?

Valeriu Munteanu: „Nu! Sunt „soldăței” diferiți.”

Europa Liberă: Întreb și eu din curiozitate, că poate m-aș duce eu...

Valeriu Munteanu: „Nu, nu. Îs diferite, îs oameni de partid. Li se spune: „Uite, tu ai să candidezi acolo, noi o să avem grijă de tine, când ai să fii la Guvern, o să-ți dăm un zavod (uzină) mare ceva, totul o să fie „rovno” (super)...”

Europa Liberă: Totuși ați intrat în zona sondajelor volens-nolens și nu pot să nu vă întreb: cât de credibilă este această spectaculoasă creștere a lui Plahotniuc personal, a partidului și, mai ales, pe mine mă interesează și chiar, dacă vreți, mă îngrijorează soarta Zinaidei Greceanîi și a lui Igor Dodon, pentru că un activist voluntar, că nu ia bani pentru asta, sigur, un, eu zic, comentator politic a prezis că socialiștii nu vor lua majoritatea?

Valeriu Munteanu: „Dl Boțan o să vă povestească foarte filosofic și foarte academic, dar eu vreau la tema asta foarte clar, pentru că, dacă era Republica Moldova un stat democratic și erau toate lucrurile așa cum trebuie, un exercițiu pe care l-a făcut PD-ul acum, în genere ar fi fost acolo la comedie sau în altă parte. Gândiți-vă că trei membri PD, una dintre care este vicepreședinte, Cristina Balan îi spune, care este ambasador în Statele Unite, anul trecut au făcut o fundație, tot fundații - Șor, fundația lui Vladimir Gheorghevici și dna are și dumneaei o fundație, anul acesta dau niște bani și eu știu că costă mult acest sondaj, nu vreau să spun acum cât costă, îl cheamă pe dl Petruți, îi dau niște ruble și-i spun: „Ia du-te matale și culege niște date despre membrii PD, vicepreședinte”, comandă chestia asta. După care ei vin și spun în acel sondaj că respectiv crește ca și cârnațul și Plahotniuc, și PD-ul, iar ceilalți au ajuns la nivelul plintei și tot așa mai departe, după care armata de comentatori comentează. Eu știu foarte exact că această rușine de sondaj este contextualizată și servită de Partidul Democrat doar pentru ca să anihileze efectele sociale, hai să spunem, ale sondajului pe care l-am văzut că l-a realizat și l-a arătat tuturor partidelor un institut american, IRI-ul, bine, că este public deja acest lucru. Datele sunt diametral opuse, sunt culese, chipurile, în aceeași perioadă datele, dar arată diametral opus. Și comentatorii spun în felul următor, linia lor de mesaj am văzut-o. PD-ul a fost într-o problemă, dar după asta crește, crește... Ia să vedeți voi cât au să crească de tare după ce în ianuarie lumea va vedea schimbări. Respectiv, ei încearcă să plieze o așteptare. Însă alegerile locale când o îngrășau pe Silvia Radu și spuneau că o să treacă din primul tur arată că nu chiar funcționează chestia asta.”

Europa Liberă: Dl Munteanu, în lipsa lui Doru Petruți eu sunt nevoit să încerc să sonorizez poziția lui. Chiar nu credeți că un IMAS poate să facă pe bune un sondaj,chiar dacă vine fundația democrată și-i comandă?

Valeriu Munteanu: „Asta deja-i bucătăria voastră. Dvs. sunteți comentatori, analiști, jurnaliști, dar eu în calitate de politician știu că partidele comandă la ordinea zilei sondaje din astea pe sub masă. Din astea pe care mi le arăți mie și eu mă uit în oglindă, mă uit într-însul dacă-s frumos, dar nu le arăți la oameni și nu te faci cu dânsul... Dar dl Petruți, din câte înțeleg, lucrează cu PD-ul. Este OK, nu văd nicio problemă în acest sens, dar nu poți să vii o chestie politică și s-o servești. Eu nu încerc acum, și-a asumat, n-are decât să...”

Europa Liberă: Am înțeles. E conflict de interese, în primul rând, după aia vorbim de rezultate. Și totuși, rezultatele. Credeți că socialiștii sunt în pericolul de a nu lua majoritatea, așa cum prognozau până acum sondajele, și democrații să-i bată?

Igor Boțan: „Eu cred că socialiștii au calculat greșit când au acceptat schimbarea sistemului electoral. Eu acum înclin să cred că ei nu vor putea lua majoritatea absolută. Este un scop strategic pentru Partidul Democrat să nu le permită...”

Europa Liberă: Majoritatea absolută – da, dar nici nu vor fi pe primul loc, că asta spune?

Igor Boțan: „Nu, nu, pe primul loc. Probabil vor fi pe primul loc.”

Valeriu Munteanu: „O să fie pe primul loc și n-o să fie pe ultimul.”

Igor Boțan: „Da, da. Dl Botnaru, noi avem deja o anumită experiență, de-a lungul anului electoral, noi acumulăm toate datele sondajelor făcute din diferite case de sondaje și lucrăm cu aceste date după anumite metodologii. Deja anul acesta…”

Europa Liberă: Voi, ADEPT-ul adică?

Igor Boțan: „Da, ADEPT-ul. Deci, noi deja avem sondaje efectuate în acest an de IRI, a fost BOP-ul, au fost două sondaje ale demografilor și sociologilor, acum este sondajul IMAS, este sondajul al doilea al IRI, va fi BOP-ul. Deci, noi…”

Europa Liberă: Și ce spune media pe spital?

Igor Boțan: „Media pe spital spune în felul următor, că actualmente avem o imagine pe care am avut-o exact doi ani de zile în urmă în ajunul alegerilor prezidențiale, când Marian Lupu în ultimul moment a zis: „Mă retrag”.”

Europa Liberă: Mi-a trecut...

Igor Boțan: „Da. Și acum e foarte interesant cum comentează colegul Valeriu Munteanu. Apropo, Valeriu, dacă îți amintești în 2016 era același efect. Este adevărat că atunci Partidul Democrat a început de la 3% și când au ajuns în sondaje la 12%, mesajul era: Partidul Democrat este în ascendență, a înregistrat o creștere de patru ori! Foarte, foarte consistentă.”

Valeriu Munteanu: „Acum spun că de trei ori, acum spun că-i de trei, dar o să fie următoarea de patru.”

Igor Boțan: „Da, da, eu un lucru…”

Europa Liberă: Nici de marja de eroare nu-și amintesc?

Igor Boțan: „Da, exact. E un lucru tehnologic, trebuie să recunoaștem acest lucru. În același timp, eu împărtășesc ideea că toate aceste pomeni, coșurile cu merinde, „edelwess”-uri, drumuri bune, fapte bune, sigur că vor avea un impact asupra rezultatului final al alegerilor. Niciun fel de dubii nu am în acest sens și faptul pe care l-a menționat și colegul Valeriu Munteanu, faptul că avem 40% de indeciși cred că-i motivează pe democrați să continue cu tehnologiile lor până la ultima suflare, plus câte referendumuri mai au ei de făcut până la…”

Valeriu Munteanu: „Multe.”

Igor Boțan: „Referendumul de alegere a judecătorilor, de integrare europeană, de introducere a mandatului imperativ, de…”

Valeriu Munteanu: „...de reducere a numărului de deputați.”

Igor Boțan: „De reducere… încă patru, patru referendumuri au de făcut.”

Europa Liberă: Eu am îndrăznit să îi spun într-o emisiune la Pro TV lui Pavel Filip că, de exemplu, faptul că în Constituție nu a trecut sintagma integrării europene, eu consider că asta e un eșec și cineva trebuie să tragă, eu știu, ponoasele respective, pentru că nu te pornești să înoți La Manche-ul, dacă nu ai condiția fizică. Mie mi se pare că…

Valeriu Munteanu: „O să înoți întâi Bosforul… Eu mă gătesc întâi pentru Bosfor.”

Europa Liberă: Lucrurile astea… Deci, dacă ei cheltuiesc din banii lor, Dumnezeu primească, dar nu întotdeauna pe aceste inițiative se duc bani din buzunarul lui Andrian Candu sau al lui Vladimir Plahotniuc. Arena Chișinăului nu va fi din banii proprii.

Valeriu Munteanu: „Bun, chestiile acestea le face orice guvernare, dar haideți să ne gândim la ziua alegerilor…”

Europa Liberă: Scurt, cu final.

Valeriu Munteanu: „Scurt. Dl Boțan știe foarte exact că în recomandările Comisiei de la Veneția se spune: în ziua alegerilor parlamentare, pentru că sunt cele mai importante, sunt la baza democrației, nu-l bulversați pe om, nu-i dați tot felul de întrebări, la locale faceți...”

Igor Boțan: „Și Curtea Constituțională.”

Valeriu Munteanu: „Trebuie și Curtea Constituțională, respectiv norma europeană indică: în ziua alegerilor parlamentare nu poți să vii cu șapte buletine de vot, să întrebi dacă vrei să-l iubești pe acesta, pe Partidul Democrat sau nu, respectiv este o ingerință și este un abuz grav. Partidul Democrat știe, dar ca să nu poată tema fundamentală, guvernarea, să fie discutată în alegeri, ei vor veni să discute: „Vreți să scădem de la 101 la 60 și nu știu cât”? Și poporul o să spună: „Da, vrem, 20 să rămâneți acolo”!”

Europa Liberă: Da, și prin urmare în mod inevitabil i se induce o idee că cel care a venit cu inițiativa este și băiatul bun, și nu Dodon, care primul a formulat această propunere, aici…

Igor Boțan: „Apropo, ideea europeană nu este în pericol, pentru că dna Greceanîi a anunțat că va avea loc un miting la care vor discuta platforma electorală și mesajul ei a fost așa: Republica Moldova trebuie să beneficieze de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Uh, ce mișto! Deci, democrații preiau inițiativele socialiștilor, iar socialiștii – inițiativele armoniei…

Igor Boțan: „Iată așa!”

Europa Liberă: Ce voiam eu să vă spun, poate ultimul bliț, ultimul flash. Am primit o poză de la sala de forță a unei universități din Chișinău dotată cu foarte multă migală, cu aparate foarte bune, performante, dar într-un colț stă numaidecât o fotografie unde rectorul universității dă mâna cu liderul unei fundații și care îi mulțumește pentru această sală de forță și iată exact modul acesta de a intra în capul oamenilor și de a picura eventual încet-încet anumite idei și fapte bune, dar nu uitați că există discernământ, că există conștiință, că nu trăim doar de azi pe mâine. Zic pe mâine sau pe curând!

Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat fruntașul liberal Valeriu Munteanu și politologul Igor Boțan. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau și mai bine pe internet, la orice oră, iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit s-o luăm de la capăt.