Siegfried Mureșan: „Arcul guvernării de la Chişinău ignoră avertismentele partenerilor internaţionali ai R.Moldova”

Democrații și socialiștii, împreună cu grupul Leancă, au declanșat vineri, 5 mai, procedura de schimbare a sistemului electoral moldovenesc. Asta înainte de emiterea vreunei expertize a Comisiei de la Veneţia şi în ciuda unui avertisment al două partide pan-europene, PPE și ALDE, că Moldova ar putea fi lipsită din nou de asistență europeană. Într-un interviu pentru Europa Liberă, eurodeputatul român Siegfried Mureșan, purtătorul de cuvânt al PPE, spune că avertismentul celor două partide are toate șansele să se adeverească.

Siegfried Mureșan: „Eu nu sunt surprins de acţiunile dânşilor, dar doresc să îi asigur că noi suntem pregătiţi şi că suntem pregătiţi exact pentru acest scenariu. Scenariul în care majoritatea parlamentară, forţele politice din arcul guvernării de la Chişinău ignoră avertismentele partenerilor internaţionali ai Republicii Moldova şi sunt pregătiţi să purceadă la schimbări fundamentale în legislaţia electorală doar în propriul interes. Nu sunt surprins fiindcă se întâmplă, de fapt, exact ce s-a întâmplat în România la începutul anului. Și anume un grup mic de oameni politici, de care cetăţenii nu se simt reprezentaţi, au decis să acţioneze în propriul interes. În România au vrut să slăbească lupta împotriva corupţiei, să treacă la graţiere în masă şi la slăbirea legislaţiei anticorupţie fiindcă i-ar fi avantajat chiar pe ei înşişi. Şi fiindcă simţeau pericolul unei justiţii tot mai puternice şi tot mai independente. Şi au fost pregătiţi ca, pentru a-şi asigura propria libertate, să dea foc la ţară în România. Însă au eşuat. Fiindcă au ieşit 500.000 de oameni în stradă şi fiindcă partenerii internaţionali au reacţionat de asemenea. Acelaşi lucru se întâmplă şi în Republica Moldova, unde un grup mic de oameni politici şi nu trebuie să ne intimideze că sunt, în fond, o mână de oameni, de o mână de oameni nu ţi-e teamă niciodată, un grup mic de oameni politici încearcă să modifice semnificativ legile ţării, legislaţia electorală, pentru a-şi asigura supravieţuirea politică. La fel cum au eşuat în România în ianuarie, la fel vor eşua şi acum în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar ce îi poate opri, domnul Mureşan?

Siegfried Mureșan: „Eu nu am să vă spun acum care sunt toate mijloacele pe care Uniunea Europeană le are la dispoziţie, şi fiindcă este şi la noi un proces decizional continuu. Însă vă spun un lucru, monitorizarea dinspre toate instituţiile Uniunii Europene a evoluţiilor din Republica Moldova este în momentul de faţă mai intensă decât a fost oricând în trecut. Şi de ce a intervenit această schimbare? În primul rând, fiindcă avem un Acord de Asociere semnat, ratificat. Și toată lumea din Europa doreşte să se asigure că acest Acord de Asociere este implementat. Noi, Parlamentul European, am ratificat Acordul de Asociere. 750 de colegi de ai mei, împreună cu mine din Parlamentul European, am ratificat acest Acord de Asociere şi vrem să reuşească. Şi de aceea această instituţie monitorizează extrem de atent situaţia din Republica Moldova. În plus, alt motiv pentru care monitorizăm situaţia în cel mai mic detaliu este că Republica Moldova a ales un preşedinte care a spus foarte deschis că nu crede în Acordul de Asociere şi în parcursul european al Republicii Moldova. Şi de aceea noi suntem mult mai activi decât am fost în urmă cu jumătate de an. Monitorizăm mult mai atent, suntem pregătiţi pentru fiecare etapă. Şi vreau să o spun foarte clar: sistemul electoral nu e o joacă. Introducerea votului uninominal sau mixt se încearcă a se face neconsensual, se încearcă a se face fără o dezbatere publică, fără implicarea largă a cetăţenilor, a societăţii civile credibile, fără implicarea largă a forţelor parlamentare din opoziţie, ignorând avizul Comisiei de la Veneţia. Cum poţi să mergi în primă lectură în Parlament, înainte să ai un aviz al Comisiei de la Veneţia? Deci, pe scurt, suntem pregătiţi să reacţionăm.”

Europa Liberă: Vă întreb direct, admiteţi că s-ar putea ajunge la îngheţarea asistenţei din nou, din moment ce acest avertisment a sunat în mesajul celor două partide mari europene? Şi din moment ce, deocamdată, puterea de la Chişinău nu pare să dea semne că ar putea da înapoi?

Siegfried Mureșan: „Vă spun următoarele trei lucruri. Unu, Parlamentul European este de acord să acordăm 100 de milioane de euro Republicii Moldova, aşa cum a propus Comisia Europeană la începutul anului, doar cu respectarea unor condiţionalităţi stricte. Înainte de alocarea fiecărei tranşe, trebuie îndeplinite condiţii precise legate de justiţie, stat de drept, combaterea corupţiei, spălării banilor. Noi suntem pregătiţi să acordăm banii, însă cu condiţionalităţi extrem de stricte. Şi e de la sine înţeles că standardele democratice trebuie respectate. Al doilea lucru pe care vreau să îl spun este că felul cum se gândeşte modificarea legislaţiei electorale produce îngrijorare profundă între toţi oamenii politici serioşi de la nivel european. Nu am întâlnit nici măcar un singur politician serios în Europa social-democrat care să fie de acord cu introducerea votului uninominal sau mixt şi, mai ales, cu introducerea intempestivă, aşa cum guvernarea încearcă. Deci, unu, vrem să acordăm bani cu condiţionalităţi stricte. Doi, votul uninominal, dezbaterea pe votul uninominal e profund îngrijorătoare şi nu se bucură de niciun sprijin la nivel european. Şi trei, declaraţiile preşedintelui Partidului Popular European şi al preşedintelui liberalilor europeni spun foarte clar că ne putem imagina să procedăm la blocarea de fonduri europene alocate Republicii Moldova. Şi acum suntem în etapa în care evaluăm când se poate face aceasta, în ce condiţii. Şi vreau să spun foarte clar: banii sunt pregătiţi să vină la Chişinău – fiindcă oamenii îi aşteaptă şi au nevoie de ei – dar pentru aceasta guvernul trebuie să respecte regulile jocului. Şi dacă preşedintele PPE şi preşedintele liberalilor europeni au spus că sunt dispuşi să blocheze alocarea de fonduri, dacă nu sunt înregistrate măsuri aşteptate, atunci fiţi siguri că vor face uz de această unealtă, exact atunci când simt că efectul este cel mai mare. Tot ce s-a întâmplat în ultimele zile, mai ales ziua de vineri din Parlamentul Republicii Moldova ne îngrijorează. Şi dacă aş fi reprezentant al guvernului Republicii Moldova şi al majorităţii parlamentare, după ziua de vineri, m-aş aştepta ca, evident, cele anunţate politic de preşedintele PPE şi preşedintele liberalilor europeni să nu rămână fără consecinţe. Dacă vine un avertisment politic clar şi totuşi guvernul intenţionează modificări atât de ample ale legislaţiei, cum am spus, neconsensuale, cu efect imediat la următoarele alegeri, fără avizul Comisiei de la Veneţia, e clar că suntem exact pe scenariul pesimist, pe care va exista o reacţie extrem de fermă de la nivel european. Iar principalul motiv de supărare este modificarea rapidă, netransparentă a legislaţiei electorale în beneficiul unui singur partid, nu consensual, nu printr-o dezbatere largă, ci doar mimată şi cu efect imediat la următoarele alegeri. Dacă se doreşte o modificare a legislaţiei electorale şi o dezbatere serioasă pe această temă, dezbaterea ar trebui să înceapă cu următoarea afirmaţie: „Nu vom modifica legislaţia electorală pentru următoarele alegeri. O vom face doar pentru alegerile viitoare din anul 2022’.”

Europa Liberă: Această atitudine de respingere puternică, manifestată de liderii celor două grupuri politice europene, este totuşi faţă de votul uninominal sau şi faţă de cel mixt? Pentru că autorităţile ar putea zice: „Noi mergem pe mixt, nu pe uninominal”.

Siegfried Mureșan: „Nu este nicio diferenţă între modificarea legislaţiei electorale spre sistem uninominal şi spre sistem mixt. Ce ne deranjează este schimbarea legislaţiei electorale netransparent, fără consens şi, mai ales, într-un fel în care nu corespunde nevoilor Republicii Moldova. Republica Moldova are nevoie de reforma Codului Audiovizualului, de transparenţă în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, de înlesnire a votului din Diaspora, de mai multe secţii de votare acolo unde sunt oameni, nu cetăţeni lăsaţi în ploaie şi în frig fără buletine de vot, când doresc să voteze şi de reformă teritorial-administrativă. Pentru că în actuala structură teritorial-administrativă orice alt sistem de vot, în afara votului pe liste, nu e potrivit. Deci, datorită modului cum se încearcă această schimbare a legislaţiei electorale, orice schimbare va fi privită la fel de critic. Iar dacă cineva îşi imaginează că va prezenta sistemul mixt drept compromis în relaţia cu partenerii europeni şi va avea succes, îi spun dinainte că va eşua, nici măcar să nu facă acest efort, căci va eşua. Este o chestiune de principiu, este o schimbare a legislaţiei, netransparentă, rapidă, cu beneficiu pentru un singur partid. Şi de aceea ea nu se bucură de susţinere.”

Europa Liberă: Ziceaţi că nu aţi întâlnit deputat care ar susţine această intenţie. De ce totuşi Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor nu s-a regăsit printre semnatarii acelui mesaj dat săptămâna trecută?

Siegfried Mureșan: „Aceasta va trebui să îi întrebaţi pe domniile lor. Eu vă spun că nu e un om politic serios între social-democraţii europeni care să susţină modificarea netransparentă a legislaţiei electorale de azi pe mâine în Republica Moldova. Chiar şi când participasem la conferința internațională „Schimbarea sistemului electoral: Pro și Contra“, organizată de Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-Moldova) și Fundația creștin-democrată Kondrad-Adenauer-Stiftung (KAS-Moldova), la Chişinău despre legislaţia electorală, în urmă cu câteva săptămâni [8 aprilie], poziţiile tuturor social-democraţilor invitaţi din străinătate acolo au fost de respingere a acestor schimbări.”