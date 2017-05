Igor Boțan: „Democraţii se cramponează de clauza că este dreptul suveran al oricărui stat să-și potrivească sistemul electoral”

Democraţii şi socialiştii moldoveni au reuşit vineri în Parlament să se înţeleagă şi să declanşeze procesul de schimbare a sistemului electoral. Formula după care vor s-o facă nu este absolut clară deocamdată, dar se pare că va fi mai aproape de cea dorită de socialişti, adică de sistemul mixt. Votul, considerat o mare victorie de preşedintele Igor Dodon şi “un capac pus peste democraţie” de opoziţia pro-europeană, a avut loc înainte ca propunerea să fie analizată de Comisia de la Veneţia. Ce viitor se anunţă în aceste condiţii? Îl vom întreba pe analistul politic Igor Boţan, director al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT de la Chişinău.

Europa Liberă: De ce, Dde Boţan, politicienii moldoveni iau din nou decizii importante, poate cruciale pentru destinul Republicii Moldova, într-o manieră care pe mulţi în străinătate îi face să dea, în semn negativ, din cap şi să o califice „guvernare netransparentă”?

Igor Boţan: „Probabil pentru că autoritățile din Republica Moldova au un stil și acest stil constă în faptul că, atunci când trebuie să adopte decizii importante, ei îi iau pe cetățeni și pe oponenții lor politici prin surprindere. Este un stil care e caracteristic pentru alte domenii de activitate, nu tocmai activități publice, dar asta este situația din Republica Moldova și noi deja ne-am deprins cu astfel de comportament al autorităților.”

Europa Liberă: Având în vedere că votul din Parlament s-a dat, totuși, cu 74 de mâini ridicate în favoarea schimbării sistemului, de asemenea faptul că democrații spun că ar fi adunat 800 de mii de semnături în favoarea unui alt sistem, uninominal, putem considera că există un consens larg politic în favoarea schimbării sistemului electoral?

Igor Boţan: „Noi nu putem spune că există consens larg politic pentru schimbarea sistemului electoral. Pentru că democrații au făcut campanie în favoare sistemului uninominal, au adunat semnături, au ignorat absolut toate argumentele oponenților lor, dar până la urmă au ajuns la concluzia că totuși sistemul electoral uninominal pe care îl propun are mai multe cusururi.

În primul rând este neconstituțională prevederea care se referă la retragerea deputaților de către cetățeni; acest lucru este neconstituțional. A fost nevoie de două luni de zile ca acești deputați, acești juriști care au elaborat acest proiect de lege să se convingă și ei de ceea ce este scris în manualul deputaților încă din anul 1994.

Dar există și alte aspecte care fac imposibil votul uninominal propus de Partidul Democrat: este vorba de faptul că Curtea Constituțională săptămână trecută a adoptat o hotărâre prin care declară teritoriul din stânga Nistrului teritoriu ocupat de către Federația Rusă. Această hotărâre face imposibilă constituirea circumscripțiilor electorale uninominale în stânga Nistrului. Deci, democrații s-au pomenit într-o situație neplăcută pentru ei, de aceea le-au venit în ajutor partenerii lor din cadrul cartelului politic, Partidul Socialiștilor, care a avut grijă din timp să vină cu această propunere a unui sistem mixt care, de fapt, nu anulează problemele la care ne-am referit numai ce.”

Europa Liberă: Dar acest vot şi sistemul electoral, propulsat într-o asemenea manieră, va putea fi descalificat de Comisia de la Veneţia, dat fiind faptul că preşedintele acesteia sugera că pentru un aviz pozitiv ar fi nevoie de cel puțin trei condiţii, inclusiv consens şi discuţii largi în societate?

Igor Boţan: „Noi știm că Comisia de la Veneția, în martie 2014, de fapt, a dat un aviz pentru un sistem electoral mixt, un aviz care practic de toată lumea este considerat drept unul negativ, cu excepția Partidului Democrat. Democraţii se cramponează de clauza că este dreptul suveran al oricărui stat să-și potrivească sistemul electoral și cred că vor merge înainte, pentru că le convine acest sistem electoral, și le convine și socialiștilor.

Ascultătorii noştri trebuie să știe că sistemul uninominal sau sistemul mixt care e pe jumătate uninominal sunt preferate de așa zișii „saci cu bani”. Aunt două partide cele mai bogate din Republica Moldova, de aceea probabil au ajuns la această înțelegere prin care socialiștii îi salvează într-un fel pe democrați și vin cu această propunere care, chipurile, este de alternativă.”

Europa Liberă: Observatorii moldoveni prezic că cele cinci procente, în jur de cinci procente, pe care le are acum PD în sondaje, ar putea fi transformate în 50 de procente de un vot mixt, iar socialiştilor, pe de altă parte, li se prezice un fel de pieire, urmare a îmbrăţişării cu dl Vlad Plahotniuc. Care este versiunea Dvs. asupra viitorului politic al acestor formaţiuni?

Igor Boţan: „Eu sunt de altă părere. Este imposibil pentru Partidul Democrat să obțină 50 de procente, orice sistem electoral nu ar folosi.

Pentru PD este foarte important, în situația proastă în care se află în sondaje, să se facă prieten cu un partid dominant cum este PS...

Dar pentru Partidul Democrat este foarte important, în situația proastă în care se află în sondaje, să se facă prieten cu un partid dominant cum este Partidul Socialiștilor. Eu o numesc această prietenie a lor care nu este, de fapt, încă o alianță, dar poate deveni după alegerile parlamentare viitoare, eu aşadar o numesc „înțelegere de cartel”.

Ei demult se înțeleg minunat în privința numirii ambasadorilor, Partidul Democrat a ajutat Partidul Socialiștilor să-și creeze un media holding propriu, noi vedem și alte înțelegeri pe care le au democrații cu socialiștii…

Iată că acum această ultimă înțelegere a lor este un element foarte clar că acest cartel politic există. Iar Partidul Democrat crede că cu ajutorul sistemului mixt ar putea, datorită resurselor bănești, mediatice și administrative, să obțină un rezultat cât de cât, haideți să zicem așa, onorabil el nu poate fi, dar un rezultat care să le permită să joace veșnicul lor rol de trigger, adică de partid care înclină balanța într-o direcție sau alta. Partidul Democrat înțelege că cu opoziția emergentă pro-europeană nu va putea coopera, de aceea pregătește terenul pentru o eventuală cooperare cu Partidul Socialiștilor, iar aceste înțelegeri de cartel sunt premergătoare pentru viitoarea alianță.

Noi știm că Partidul Democrat are pârghii administrative foarte puternice, noi vedem ce i se întâmplă Partidului Liberal acum, noi știm că în țara noastră justiția este selectivă și există temei să credem că Partidul Democrat are influență asupra acestor instituții. Deci, are probabil cu ce atrage sau convinge și Partidul Socialiștilor, care în loc să genereze evenimente pentru a apropia alegerile anticipate, dimpotrivă, renunță la alegerile anticipate în mod clar și împreună cu Partidul Democrat, pregătesc terenul pentru viitoarele alegeri parlamentare ordinare într-o formulă care să le convină acestor două partide.”

Europa Liberă: A ales Igor Dodon confortul în locul luptei, așa cum ar fi făcut la un moment dat Vladimir Voronin? Este o versiune de explicaţie pe care a lansat-o fostul vice-ministru de externe, Andrei Popov.

Igor Boţan: „Eu cred că da. Cartelul politic are drept scop să-i scoată din joc pe concurenții de pe stânga, în cazul Partidului Socialiștilor - pe comuniști și pe partidul lui Renato Usatîi - și să le diminueze șansele celor de pe segmentul pro-european, mă refer la partidele emergente

Cartelul politic are drept scop să-i scoată din joc pe concurenții de pe stânga...

pro-europene care iată că în sondaje arată mult mai bine decât Partidul Democrat, deşi acesta pretinde că este promotorul principal al integrării europene. Deci, da, ei cu certitudine cred că au ajuns la această concluzie că jocurile trebuie aranjate astfel încât să fie foarte clar că ceilalți vor avea șanse mult mai proaste decât aceste două partide.”

Europa Liberă: Despre uninominal s-a discutat puțin, dar despre mixt deloc. Ce credeţi Dvs. despre acest din urmă sistem?

Igor Boţan: „Despre acest sistem electoral există studii excelente efectuate de către instituții internaționale, cum este Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale, în care se arată cu lux de amănunte cum lucrează sistemul mixt în țara vecină nouă Ucraina, cum acolo se face jocul cu bani în circumscripțiile uninominale și care este impactul asupra acestui sistem. Sau să ne amintim de recentele alegeri din Georgia, unde s-a trecut la sistemul mixt, și acum chiar şi învingătorii admit că au comis o mare greșeală. Eu cred că în situația care s-a creat, Partidul Democrat pur și simplu își creează câmp de manevră pentru a se menține în configurațiile politice viitoare.”

Europa Liberă: În unele comentarii a apărut teza potrivit căreia schimbarea sistemului electoral i-ar putea aduce Moldovei o răcire a relaţiei cu partenerii occidentali, din moment ce două din cele mai mari familii politice europene au dat practic ultimatum autorităţilor: fie renunţă, fie le sistează din nou finanţarea. Ce credeţi Dvs.?

Igor Boţan: „Eu cred că această răcire demult s-a produs, iar reluarea finanțării despre care s-a vorbit era preconizată, dar acest mecanism de susținere financiară care este aplicat acum și cu care se laudă Partidul Democrat va fi revăzut într-un an de zile. Deci, vom avea un alt fel de mecanism de susținere a Republicii Moldova, iar modul în care se comportă Partidul Democrat sigur că nu-i bucură pe partenerii noștri, mă refer la partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Cred că optica lor demult s-a schimbat, dar există un fel de inerție în comportament. Dar modul în care se comportă Partidul Democrat cu certitudine demonstrează că acest partid, care preferă sa-și ia oponenții și cetățenii prin surprindere, nu este un partid cu care poți avea relații de durată previzibile.”