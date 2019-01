Emma Matreniuc: „Este foarte mare distanța dintre autorități și popor. Trăim în lumi paralele”

​Emma Matreniuc este lector și profesor de limba engleză, precum și fondatoarea organizației tinerilor cu dizabilități „Vivere“. Ea a vizitat Statele Unite prin intermediul programului International Visitor Leadership Program (IVLP) - Access for All, bazat pe diverse domenii de activitate. Ediția la care a participat ea a fost dedicată organizațiilor care se ocupă de problemele persoanelor cu dizabilități. De ceva timp a revenit cu traiul la Edineț, localitatea ei de baștină, și admite că se va implica în mai multe activități pentru a schimba realitățile din Republica Moldova.

​

​Emma Matreniuc: „Da, suntem țară în curs de dezvoltare, dar posibil și din partea noastră este o oprire, o nedorință să ne implicăm, să facem ceva, o lene... E greu de depășit lenea aceasta, dar trebuie. Ca și toate descoperirile științifice – cosmosul, antibioticele, lumina –, toate erau aduse în viețile noastre printr-un efort. Poate și aici trebuie un efort din partea noastră, a cetățenilor, dar și din partea politicienilor la sigur, fiindcă atunci când este legea și legea lucrează, este respectată, atunci și cetățenii sunt mai deschiși pentru colaborarea aceasta și nu se tem.

Și frica aceasta dispare și, posibil, ea se transformă într-o dorință, dar dacă noi vedem permanent că nu se face sau se face în favoarea doar a cuiva, atunci este trist și lumea, pur și simplu, dă mâinile în jos și nu crede, nu vrea, nu merge la alegeri, crede că nimic nu se schimbă, deoarece: „Ei, ce se va schimba de la un singur vot de-al meu?” Dar noi știm din istorie cazuri când un singur vot a schimbat situația considerabil înspre bine. Posibil trebuie să vedem și să preluăm practici și exemple pozitive și poate o să ne fie și nouă mai ușor.”

​Europa Liberă: Atunci când lumea critică clasa politică, deseori aud vorbindu-se că politicianul ajuns în fotoliul cald uită de interesul național, pune prioritar interesul personal sau interesul de partid și de aici nu se mai intersectează interesul cetățeanului cu cel al politicianului.

Emma Matreniuc: „Sunt de acord cu această opinie, fiindcă noi avem așa exemple. N-o să trecem acum la nume, familii, dar avem ceea ce avem. Doar așa un gând: dacă din punctul de vedere al politicienilor care au ajuns în fotolii calde ș.a.m.d., dacă este din punctul lor de vedere atât de bine la noi în țară, dar avem foarte multe exemple spre bine, cu părere de rău, că copiii lor învață peste hotare. Noi vorbim despre medicină și despre educație, despre aceste domenii pe care se bazează, în afară de economie ș.a.m.d., pe care se bazează viața cetățeanului, dorința lui de a sta aici, în țară, și a produce schimbări bune în țară, întoarceți copiii încoace, ca ei să învețe în școlile noastre.

Nu vorbim despre școala de la țară sau dintr-o comună, nu, vorbim în general – într-un oraș, orășel, municipiu, nu contează, dar în țară; dați-i ca ei să învețe la universitățile noastre, să mănânce acolo, să stea în căminele noastre – cu, fără încălzire –, să bea ceaiul nostru, să mănânce pâinica noastră, să se pregătească de sesiune, dar în țară, așa, în rând cu noi, cu toți cei care au rămas. Întoarceți-i înapoi! Și atunci o să vorbim deja cum se produc aceste schimbări și de ce nu se produc atât de ușor, bine, de ce nu avem noi susținere din partea alegătorului, care nu vrea, nu vrea și nu vrea. Dar de ce nu vrea? Pentru că el vede un moment la care el nu poate să ajungă și nici copiii lui nu pot să ajungă. Întoarceți copiii înapoi!”

Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. deputat, ce ați schimba? Ce legi ați propune să fie votate?

Emma Matreniuc: „O întrebare foarte complicată. Din start, aș crea o echipă puternică, care m-ar ajuta să iau decizii corecte. Dacă eu simt că nu am destul de multă sau suficientă experiență sau cunoștințe, sunt persoane care n-au intrat în politică din diferite motive, dar sunt în stare să fie, cum se spune în rusă, „серый кардинал” (lider neoficial cu capacități înnăscute de conducător) și această echipă, acești oameni puternici intelectual m-ar putea ajuta să iau decizii corecte, să mă învețe care este legea potrivită, ce schimbări să producem, cum să facem ca legea să fie respectată, monitorizată, susținută.

Eu cred că puterea nu este într-un singur om, dar împreună...

Poate sună vag, dar eu cred că puterea nu este într-un singur om, dar împreună, altfel Divinitatea avea să ne creeze fiecare om individual pe o insulă, dar totuși ne-a creat să fim cumva într-o societate. Înseamnă că noi trebuie să ne susținem unul pe altul.”

Europa Liberă: Vă tentează politica?

Emma Matreniuc: „N-aș spune că mă tentează foarte mult, dar totul este schimbător în viața noastră. Uneori se întâmplă ceva, fie că pozitiv sau negativ, și se schimbă totul în viața ta. Eu am avut așa ceva în experiența mea proprie și din experiența altor oameni, când pe neașteptate se schimbă viața și îți schimbi și tu viziunile, cercul de cunoștințe, activitățile, traiul, locul de muncă, mai multe lucruri. Până ce ajungi la acceptare, trebuie să treci mai multe etape și iarăși ne întoarcem la aceea că nu ești singur, trebuie să vorbești, să fii cu cineva care te va susține, apoi tu vei susține pe altcineva și atunci poți miza și crede că, iată, eu pot să ajung acolo, fiindcă am aceste cunoștințe. Viața este fantastică! Ca un drum lung, plin de surprize. Dă, Doamne, să fie surprize plăcute!”

Europa Liberă: Aici, la Edineț, un mandat de consilier local l-ați obține ușor, dacă v-ați aventura într-o campanie electorală?

Emma Matreniuc: „Ar fi un efort enorm, fiindcă eu m-am reîntors aici acum câțiva ani și, dacă îmi propun așa scop, trebuie să muncesc foarte mult. Nu apare numele din senin sau dintr-o peșteră și toți se duc după el. Nu, el sau ea trebuie să demonstreze ce reușite a avut personal, ce reușite a avut pentru societate, a fost cetățean activ sau pasiv și de ce. Este o cale foarte serioasă.”

Europa Liberă: Până nu demult se considera că femeia mai degrabă e văzută cu ochi buni la bucătărie, să țină cratița în mână, să aibă grijă ea de copii, să fie în casă gospodină. Acum, egalitatea de gen arată că și femeile sunt bune în orice funcție.

​Emma Matreniuc: „Da, femeile sunt perfecte în diferite funcții. Asta este dovedit și de istorie. Tot mai mult și mai mult femeile se interesează de politică și dacă nu intră totalmente în politică sunt legate cumva tangențial – prin serviciu, prin activități, prin susținerea cuiva care e în politică. Și cred că este îmbucurător pentru noi, deoarece vedem din istorie că atunci când femeile se implică în ceva mai serios, sunt în structuri serioase sau factori decizionali, atunci cumva lucrurile se schimbă înspre bine și poate și mai repede. Noi, femeile, pe de o parte, suntem mai sensibile, dar pe de altă parte, suntem mai empatice, mai înțelegătoare, mai profunde când ne gândim sau ne apropiem de o problemă și dorim ca să nu lăsăm pe mâine-poimâine.

Acum atât de multe traininguri, școli, seminare, conferințe, programe sunt pentru și despre femei și cu implicarea totală a femeilor. Înseamnă că merită, înseamnă că au rezultate. Acum am participat la „Școala de Liderism pentru Femei”, organizată de către Institutul Virtutes Civilis pentru toate femeile din R. Moldova din diferite domenii de activitate și din diferite partide politice. Nu contează de unde ești, principalul este că temele abordate sunt pentru femei și de a consolida, de a învăța, de a îmbunătăți și a perfecționa calități de liderism la femei. Acolo erau atinse multiple teme: despre egalitatea de gen, despre afilierea politică, despre cum să candidezi corect, despre cum se face discursul public corect, frumos, eficient, despre arta oratorică. Erau abordate foarte multe teme și eu, fiind membră a acestei școli, pot să zic la sigur că chiar dacă și nu ești tu personal implicată în politică, poți să susții pe altcineva care din mai multe motive, momente nu a nimerit în școala aceasta, dar merită și dacă este încă o rundă, merită de aplicat, merită de participat, fiindcă după aia te simți – de ce nu? – mult mai încrezătoare în ceea ce faci. Am învățat foarte multe lucruri despre nuanțe și momente politice, despre care posibil din cauză că nu ești implicat în acest domeniu de activitate nu ai știut.”

Europa Liberă: Și după ce ați acumulat atâta experiență, să vă întreb: ce vor decide aceste alegeri din 24 februarie?

Emma Matreniuc: „Alegerea noastră este reflecția așteptărilor noastre. Noi avem aceea ce avem; ieșim la alegeri, nu ieșim la alegeri este alegerea noastră; pentru cine votăm, tot este alegerea noastră. Și este un îndemn pentru cei care o să fie la putere: dacă omul nostru a dat sufletul, energia, totuși a ieșit din casă și a mers în februarie, o lună foarte friguroasă, la alegeri, haideți să răspundem la așteptările lui. Deci, dacă răspundeți corect la așteptări, înseamnă că o să aveți și mai departe susținere. Și cred că țara noastră o să fie mai prosperă, mai bună, lumea o să fie mai fericită. Ultima instanță este ce? Fericire, bunăstare, pace, armonie între cei care-s la putere și cei care îi susțin, că fără susținere nu mergem mai departe.”

Europa Liberă: Are Moldova viitor?

Emma Matreniuc: „Este tristă întrebarea aceasta, fiindcă lumea pleacă de aici și este foarte trist; pleacă, și cu lacrimi pleacă, nu vrea, dar pleacă. Noi toți vrem să trăim în țară. Când pleci într-o deplasare, la niște studii, te bucuri foarte mult de condițiile în care te afli în altă țară, dar un picușor de muzică națională, ceva mâncare națională și te trage înapoi...”

Europa Liberă: Dar Dvs. aveți o explicație: de ce rămâne depopulată țara?

Lumea vrea să trăiască decent, în confort, în pace sufletească, dar lumea nu vede viitor pentru copii...

​Emma Matreniuc: „Lumea vrea să trăiască decent, în confort, în pace sufletească, dar lumea nu vede viitor pentru copii, lumea nu are condiții pentru a fi tratată, am în vedere sănătatea, n-au timp, n-au bani, n-au posibilități. Lumea pleacă, lumea nu știe unde se află ea, în ce univers. Este dezamăgită, rătăcită și foarte puțini se întorc înapoi și se distruge autenticitatea aceasta a noastră națională.”

Europa Liberă: Deci, următorii 101 deputați din Parlamentul Republicii Moldova vor avea o agendă unde să-și treacă întrebările prioritare ca să fie rezolvate?

Emma Matreniuc: „Da, și în acest moment trebuie să fie un pic mai aproape de oameni; de oameni (!), nu de reclamă și PR, dar de oameni. Da, toți știu problemele. Dar de ce atâția ani nu se rezolvă, dacă noi toți știm?...”

Europa Liberă: Și răspunsul Dvs. care e? De ce nu se găsesc soluții la aceste probleme durute ale societății moldave?

Emma Matreniuc: „Suferă calitatea clasei politice. Și oamenii sunt triști, lumea este tristă, lumea nu zâmbește la noi. Este foarte mare distanța aceasta dintre autoritățile noastre și poporul nostru. Trăim în lumi paralele, fiindcă de mai multe ori am avut experiență proprie când s-a zis că „da, da, centrele de medicină sunt dotate, începând cu rampă și finalizând cu echipament”. Și noi, cei din sală, am deschis ochii și urechile și am zis: parcă trăim, într-adevăr, în diferite lumi. Și era chiar o întrebare: Totul este doar pe hârtie? Înseamnă că dvs. nu ajungeți acolo, nu veniți, însă Internetul, media, publicitățile arată altceva: că se merge, se vorbește, se știe despre probleme. Înseamnă că nu se știe despre probleme.”