Cea mai mare parte a moldovenilor trăiesc la limita sărăciei, fiecare al treilea cetățean spune că veniturile nu-i ajung nici pentru strictul necesar, arată datele ultimului Barometru al Opiniei Publice din luna noiembrie. Majoritatea respondenților cred că pentru a îmbunătăți situația social-economică din țară este nevoie de a lupta împotriva corupției, de schimbat guvernarea, de dezvoltat întreprinderi și de combătut criminalitatea. Ce rămâne din 2018, ce va fi la anul? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Oamenii se pregătesc pentru un 2019 mai plin, mai dinamic și mai îmbelșugat în activități și noutăți. Anul care vine, așa cum spun interlocutorii mei de la Glodeni, este unul plin de provocări și de momente importante. Lumea așteaptă un an fără drame politice. La întrebarea: care au fost cele mai importante evenimente din anul care se încheie?, localnicii vorbesc despre goana după voturi prin toate mijloacele posibile, lipsa de identitate a partidelor, corupția care este insuportabilă și spun că trăiesc într-o continuă dezorientare politică.

– „Așa a fost conducerea țării la noi. Cât o să fie migrația asta, să umble lumea încolo-încoace? Taman cum scriu cărțile că toată lumea migrează încolo-încoace, încolo-încoace.”

Europa Liberă: Dar conducerea asta îi aleasă de cetățeni.

– „Când te uiți acolo, vin și dorm deputații. Ei ce? Ridică unul mâna, ridică toți, dar pentru ce? Nu se știe acolo.”

Europa Liberă: Și ce așteptați de la 2019?

– „Să fie un trai mai bun, să lucreze lumea acasă, să nu se ducă. Cum am rămas eu singură, am trei copii și niciunul nu-i cu mine...”

​Europa Liberă: Dar unde vă sunt duși copiii?

– „Ei, prin Rusia...”

Europa Liberă: Toți trei au plecat în Rusia?

– „Da, da, de-amu cu traiul îs acolo. Îs aprovizionați cu de toate, au familii, au copii... Au terminat institute, n-aveau de lucru și s-au dus acolo unde i-au primit.”

Europa Liberă: Un trai mai bun ce înseamnă? Un salariu decent?

– „Da, da, un salariu...”

Europa Liberă: Cât să constituie acest salariu?

– „Nu cum spun ei că cinci-șase mii. Eu zic: să am trei mii pensie, eu aș fi regina Moldovei.”

Europa Liberă: Cum rămâne 2018 în istorie?

– „Dar ce a fost bine? Bine le-a fost la acei de la partid, de sus, de la Parlament, dar nouă... Dacă ai de lucru, apoi e bine, dar dacă n-ai de lucru, apoi e foarte rău. Mai ales pentru moșnegi, pentru bătrâni azi e cel mai greu.”

Europa Liberă: Parlamentul intră în istorie, și-a încheiat mandatul actualul Parlament. Ce legi bune au votat deputații?

– „Nimic bun! Ei numai promit, dar de făcut nu fac nimic. Și nu-i cred chiar dacă ar lua foc cu gura.”

Europa Liberă: Dar ce așteptați de la 2019?

– „Alegerile întâi să fie, să vedem cine o să ia puterea...”

​Europa Liberă: Dar cine vreți să câștige?

– „Șor vreau să câștige, pentru că toți au furat, dar nimeni nu dă și nimeni nu face cum face Șor. O furat poate și el, nu zic, dar el măcar face. Iaca, aduce magazine, amu umblă mașinile prin sate cu producție și pentru moșnegi, pentru babe îi cel mai bun iaca îi aista...”

– „Când văd că rămâne omul nostru la mila lui Șor, să se ducă și să se umilească așa lumea și să-i prostească, că rămâne taman cum a spus Lăpușneanu: „proști, dar mulți”. Când am văzut că lumea acolo se îmbulzea, pe mine tot mă întrebau: „Vii, mergi cu noi?” Zic: „Doamne ferește! Ce am eu cu Șor, îs cununată cu dânsul? Nu, voi treaba voastră!” Și mă gândeam de multe ori: măi, măi, măi, chiar noi suntem rămășița proștilor?! Dar așa și iese. Că înainte erau despre ciukci anecdote diferite, acum – despre noi, moldovenii.”

Europa Liberă: Și-a încheiat mandatul actualul Parlament. Ce a lăsat el bun pentru cetățenii Republicii Moldova?

– „Dar ce a lăsat bun? Pentru dânșii au făcut, pentru neamurile lor! Eu n-am văzut nimic bun și din rău încă în mai rău merge. Că dacă au făcut să fie alegerile astea mixte, apoi cum – vreți, nu vreți, noi am votat, noi am făcut? Dar cu judecătoria de-amu, cu justiția asta a noastră, apoi să vă spun sincer că așa-i: ei sunt acolo, tu ești un plebeu, tu ești nimeni. Își aduc aminte de populație atunci când să le dai votul. Și cu referendumul acesta care acum are să fie, atâtea milioane aruncate așa, numai ca tot lor să-și facă și așa că din toate astea trag foloase acei care cu toate forțele se țin de putere. Dacă înainte ziceau că ei îs slugile noastre, apoi acum cum iese, ce fel de slugă, dacă tu îți bați joc de stăpânii tăi? Și nici n-am nicio speranță că o să se îmbunătățească situația.”

​Europa Liberă: Dar bate la ușă 2019. La cumpăna dintre ani, ce vă doriți?

– „Deșteptarea, oameni buni, deșteptarea! Să dea Domnul ceva să se schimbe, dar știți cum e: Domnul îți dă, dar în traistă nu-ți pune. Trebuie măcar puțin, puțin să ne punem mintea în mișcare și să vedem... Chiar asta că Andrei Năstase câștigă Primăria și să invalideze voturile, ca să nu-i dea Primăria, asta-i apogeul tuturor fărădelegilor care s-au făcut la noi. Și ne mai așteaptă fărădelegi. Eu speranțe mari în politicieni nu pot să pun, dar pur și simplu mă gândesc că cândva o să răspundă fiecare pentru ceea ce face, că asta e fără doar și poate. Totuși, dacă se zice că speranța moare ultima, oleacă, o scânteie a mai rămas...”

Europa Liberă: În al 12-lea ceas sau mintea moldoveanului cea de pe urmă?

– „În al 12-lea ceas... Nu, nu, mintea moldoveanului cea de pe urmă să i-o dea lui Șor, ca să-și dea seama. Că evreul a zis că „dă, Doamne, mintea moldoveanului cea de pe urmă”.”

Europa Liberă: Cum rămâne în istorie anul 2018? Ce a fost bun, ce a fost mai puțin bun în acest an?

– „Of! Dumnezeu știe și nici nu știi ce să grăiești. N-a mai fost așa bine anul ista, nu ne-a plouat, pâinea nu prea este, greutate avem, dar când n-ai pâine, n-ai cu ce ține o pasăre, n-ai cu ce ține o vită, n-ai cu ce ține nimic...”

​Europa Liberă: Sunt Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă.

– „Sunt greutăți în viață, că nu putem să le depășim. Lemne n-avem, cărbuni n-avem...”

– „Lemne nu-s, cărbuni nu-s, bani – pensia la o mie... Ce face un pensionar? Îi lumină, cărbuni, lemne, de toate, mai vreai să iei și o hrișcă, un orez... Ce faci? Plătesc lumina și când mă întorc... s-a gătit. Mai plătesc internetul, că ei îs peste hotare... Fata mea de-abia amu îi dusă peste hotare, dar datorii... avem și avem la bănci.”

Europa Liberă: Și ce așteptați de la 2019? Ce vreți să vă aducă?

– „Ceva să se schimbe. Să fie alte schimbări ca să putem și noi să ne descurcăm, cei care avem bani de la bănci luați.”

Europa Liberă: O să mergeți să votați la 24 februarie. Trebuie să le dați votul la cei care o să vă ajute, o să vă îmbunătățească viața.

– „Care să ne ajute, la toată lumea să ne ajute și să ia în considerație și femeile astea care sunt tinere și nu au unde să lucreze, lasă copiii și se duc peste hotare. Chiar nora mea acum s-a dus și doi copii au rămas, fără tată. Tatăl lor a murit...”

– „Am doi copii invalizi și au spus că acum 600 de lei la acești cu dizabilități o să le dea, dar nu le-au dat niciun leu. Și eu cu pensiile... nu trăiesc numai cu pensiile. E foarte greu.”

​Europa Liberă: Cum vă explicați că e sărăcie multă în Moldova?

– „Îi inegalitate. La alții le dau fond social, dar la altele nu. Ar trebui și la pensionari care avem la 1.000 să dea fond social. De ce eu n-am?”

– „Mai mâncăm și noi și măliguță, și cartofică cu murătură, verze... Ce pui în bancă (borcan) aceea ai, iaca așa. Nu avem încotro.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

– „Oleacă de sănătate să fie și să dea Dumnezeu ploaie, ca să avem pâine. Dacă ai pâinică, este de toate celea.”

– „Așa, dacă plouă avem de toate, să trimitem și un copil la școală, genți și altele.”

– „Ce a vrea Dumnezeu, ce or da ei, aceea va fi.”

– „Să schimbăm ceva… Dacă promit și vorbesc la televizor, asta să facă. Doar lumea asta vrea. Ce vreau babele, cei care cu copii mulți, care cu copii invalizi? Vreau numai bine în țară, să aibă o pensie bună, să aibă o căldură ceva.”

Europa Liberă: Dvs. sunteți cetățenii care puneți umărul la schimbare.

– „Nu-i nimic schimbare, tot pe loc stau. Numai promisiuni și atât, nimic nu-i.”

– „Să mai dea câte un ajutor cumva lumii.”

Europa Liberă: Și la alegeri o să mergeți?

– „Desigur! Dar de ce să nu merg? Am fost și o să mai fiu.”

– „Poate îi schimbăm. Să ne ducem...”

– „Până acum îl schimbam tot pe unul, dar acum o să fie altă schimbare deja.”

– „Trebuie să mai facem și pe altul să-l votăm deja.”

– „Mai alții care să ne mai ajute, să mai pună bani, să ne mai dea.”

Europa Liberă: La cumpăna dintre ani, ce ne puteți spune, cum rămâne în istorie 2018?

– „Nu urmăresc în ultimul timp ce se întâmplă la noi în țară, fiindcă dezamăgiți suntem.”

Europa Liberă: Cine și de ce v-a dezamăgit?

– „Chiar luând pensia. A spus Partidul Democrat că celor care nu au până la 2.000 de lei le adaugă 600 de lei. Dar care nu are până la 1.000? Și au putut să facă ca 1.200 să le dea la pensionari.”

​Europa Liberă: Și ce așteptați de la 2019?

– „Ceva mai bun. Nu înțelegem că avem prezident (președinte), că nu se vede. La noi încă așa ceva în istorie nu s-a auzit, președintele să fie… На несколько минут его убрали, а потом снова - президент. Это ни в какой стране, это смех… (L-au suspendat pentru câteva ore, apoi a devenit iarăși președinte. În nicio țară nu s-a mai văzut una ca asta. E de râsul lumii...) M-ați înțeles.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

– „Чтобы уже было что-то одно единое, а то мы не знаем кто мы и с кем мы и для чего. Политика за себя, а люди страдают. Давай будем говорить о партии Шор. Что они делают? Это что? Вот так заманивает людей? Это ненормальное явление.” („Să fim în sfârșit un popor întreg, fiindcă acum nu știm cine suntem, cu cine suntem și pentru ce suntem. Politicienii își fac interesele, iar oamenii de rând suferă. Chiar să vorbim despre partidul lui Șor. Ce fac ei? Ce-i asta? În felul acesta ademenesc alegătorii? Acest lucru nu este unul normal.”

– „Lume flămândă au adus și, iaca, uitați-vă cum stau acolo. Le-au dat câte o sticlă de șampanie și o cutie de bomboane. M-au sunat și pe mine sâmbătă. Zic: „Da, bine.” Ce aveam să spun că nu vin? Dar le promite marea și sarea.”

– „Toți sunt niște bandiți, pun bani în buzunare și alege-l pe acela și pe acela și la urmă tot nu fac nimic ei. Promit când deodată îi alegi: „haideți la alegeri că o să fie așa și așa”, și când colo, vsio (gata), nu fac nimic.”

Europa Liberă: Sunteți reprezentantul generației tinere. Dvs. vă revine această mare povară să duceți țara înainte, să schimbați lucrurile.

– „Iaca de-amu n-o să mai golosuiesc (votez), o să vină și n-o să mă mai duc la nicio votare, nimic.”

– „Сейчас каждый старается найти себе работу где-то и стараются больше за границей ездить, если работы тут нету, и мало платят, то народ разъезжается. Ждем, чтобы лучше было, а не к ещё худшему прийти.” (Actualmente, fiecare își caută un loc de muncă, în special se străduiesc să plece peste hotare. Aici nu au unde munci, dar și acolo unde mai este câte ceva plătesc foarte puțin. Și oamenii pleacă care și încotro. Așteptăm schimbări spre bine, mai rău cred că nu poate fi.”)

​Europa Liberă: La cumpăna dintre ani ce ne puteți spune, cum rămâne în istorie 2018?

– „Vai! Anul a fost foarte greu și nu se știe ce o să ne aducă anul care vine. Greutăți, greutăți și încă o dată greutăți. Vedeți cum nu se înțeleg ei acolo, Parlamentul cu aceia, lumea îi săracă, nu crede în nimic, ce-ți spune unul – te învârtește, ce-ți spune altul – tot așa. Nu știi acum cui să crezi. Un an foarte greu a fost pentru lume, nimic bun.”

Europa Liberă: Deputații și-au încheiat mandatul, o să alegeți alți deputați în viitorul Parlament la 24 februarie?

– „Da, da. Lumea nu știe pe cine să voteze, fiindcă nu-i dreptate, corupția e acolo, furatul acolo, miliardul nu s-a văzut unde și cum a dispărut. Și lumea nu-i încredințată, măcar că le dă câte oleacă de grecikă (hrișcă), câte un pachețel de orez, câte nu știu ce acolo, dar asta nu trebuie, nu trebuie să ne vindem țara și țara noastră trebuie să fie Moldova. Noi asta vrem!”

Europa Liberă: Anul 2019 poate fi mai bun decât 2018?

– „Dacă s-a schimba în Guvern acum când vor fi alegerile, vor fi alții, mai noi, care n-or lua atâtea chiar de la început. Dacă vor fura, vor fura oleacă, cu turbinca mai mică, dar pe urmă... Dar aceștia de-amu cum zice rusul, îs „чересчур” (prea din cale afară). Iaca, acum Plahotniuc la toți pensionarii care nu avem până la 2.000 de lei ne-a dat câte 600 de lei. Ne-a cumpărat! Acolo ce se făcea, știți Dvs.? Se ucideau, de parcă nu o să le mai dea banii aceștia. Săraca lume de la țară! Încă eu mai fac un 10 lei, un 10 pe zi dacă-l fac e bine...”

Europa Liberă: Dvs. vindeți aici, la piața din Glodeni, de ani buni?

– „Da, de mult! Eu am lucrat educatoare la grădiniță 42 de ani și primesc 1. 300, dar pentru căldură îmi vine 1.350-1.400.”

Europa Liberă: Și cum vă descurcați?

– „Iaca așa mă descurc, iaca asta-i ce fac, îmi iau o pâinică și la pâinică; de vara strâng, de toamna strâng, ca să am cu ce plăti încălzirea. Îi foarte greu!”

– „Statul ne dă la pensionari puțin, am 34 de ani de staj (vechime în muncă), am lucrat vânzătoare. Toată viața mea sacul din spate și iașcicele (lăzile) de pe pântece (burtă) nu mi-o picat. Și acum sunt bolnavă tare și când a fost vorba primul raz (oară) să mărească pensia, nu mi-o mărit nici cu o capică (bănuț). Omului i-a mărit cu 56 de lei, că are 40 de ani de staj, dar mie nici cu o capică și iaca acum de-amu ce ne mărește la 1 aprilie cu 6%. Atât! Am 1.200 pensie, dar nu-mi ajunge, că eu în toată luna 700 de lei îi dau pe ceaiuri și apoi tabletce (pastilele) de acestea de tensiune, de inimă, de rinichi... Cumperi și cumperi, și cumperi, și cumperi. Am o corobcă (cutie) plină cu tabletci. Iaca, eu am rac (cancer) și mi-au zis să mănânc pește cu carul, dar eu dacă cumpăr o dată în trei luni un pește.”

Europa Liberă: În 2018 și-a încheiat mandatul actualul Parlament. Ce notă dați activității legiuitorilor?

– „Cinci le dau, mai mult îmi pare că nu merită, că n-au prea făcut nimic pentru noi. A fost vorba să ne tragă apă, nimic nu s-a făcut, la noi în sat, am în vedere, la Hâjdieni. Și nu le-aș putea da o notă mai mare în afară de cinci. Dar nu fac nimic pentru lume. Ei știu ce fac acolo că, mă rog, vezi la televizor că se critică unul pe altul și nu pot ști care e drept, dar pentru lume nu-s. Nu știu ce vom alege acum și ce va fi de-amu, dar pentru lume nimic.”

– „Dă, Doamne, să fie mai bun.”

Europa Liberă: Bate la ușă un nou an, un nou an care începe cu alegeri parlamentare, o să fiți chemați iarăși să mergeți să votați.

– „Mă duc la vot, că așa am apucat deodată, dar în orice caz nu știi pe cine să votezi ca să fie pentru lume. Mie îmi face impresia că ei toți acolo sunt numai pentru dânșii.”

Europa Liberă: Ce ați vrea următorul Parlament să facă?

– „Aș vrea să atragă mai multă atenție la lume și la pensionari, și la bolnavi, și spitalele acestea să fie mai pentru oameni, mai mult, nu uneori te duci în spital și acolo când te duci ce-ți trebuie taman nu-i. „Nu primim pe polițe”, așa ni se spune. Și ești obligat să cumperi, că dacă ești bolnav... Și să atragă mai mult atenția la populație, că doar peste hotare pleacă lumea, unde să se hrănească, să se poată hrăni. Acești tineri, mulțumim lui Dumnezeu că se pot duce ca să-și hrănească familia, că de nu s-ar duce, săracii, ce ar face ei? De lucru aici nu au nimic și pleacă, pleacă și acum. Vin și se duc, vin și se duc... Ce o să facă săraca lume, e nevoită, cine nu ar sta la casa lui? Așa, dacă nu le ajunge, se duc. Iaca la un pensionar, eu, de pildă, mă socot pe mine, că mie mi-ar trebui 5-6.000 de lei ca să duc și eu un trai, ca să-mi cumpăr ceva, iaca, să mănânc.”

​Europa Liberă: La mulți ani! Sănătate!

– „Mulțumesc, mulți ani și Dvs.!”

Europa Liberă: Cum intră în istorie anul 2018? Ce a fost bun, ce a fost mai puțin bun?

– „Cam mai greu, unde noi, pensionarii, cu acești o mie și ceva de lei? Nu mai faci nimic. Chiar și de o sărbătoare de te pregătești, te duci acolo unde-i mai ieftin. Mai vrem o bucățică de salam mai bunișor, de toate vrem câte oleacă, dar...”

Europa Liberă: Cum explicați că Moldova rămâne un stat cu oameni săraci?

– „Vedeți, atâtea partide, fiecare trag în partea lor, atâția ani de zile lumea a trăit cu o nădejde, doamnă, că poate înspre bine va mai fi, dar nu se vede. Toți se duc, rămân numai neputincioșii, bătrânii. Câte zavoade (fabrici) iaca au fost la noi aici, în Glodeni? Unde-s ele? Nu-i nimic. O leafă mai bună, o pensie mai bună...”

Europa Liberă: Cei care guvernează, politicienii nu știu că lumea o duce greu?

– „Știu ei tare bine, dar ei mai mult pun în buzunarul lor.”

Europa Liberă: Și ce așteptați de la 2019?

– „Așteptăm un an mai bun, să fie mai bogat, să fie o atenție față de bătrâni, că nu știi cui să-i încredințezi votul.”

​Europa Liberă: Parlamentul își încheie mandatul. Cum a fost această legislatură?

– „Ei, legislatura asta, să vă spun drept, nu mi-a plăcut. A fost strâns de acolo, de acolo și au făcut o majoritate. Eu socot că cetățenii tot nu-s mulțumiți de majoritatea parlamentară. Am crezut că acum au să primească o lege care să interzică trecerea dintr-un partid în altul, dar am văzut că nu s-a acceptat și n-au vrut să primească, dar asta nu-i bine, fiindcă omul alege un partid și dacă te-a ales în partidul acela, înseamnă că acolo trebuie să fie până la sfârșitul mandatului, dacă treci în altul, înseamnă că trebuie să dai mandatul. Îndeobște e o rușine asta, ca deputat să te vinzi. Oamenii te-au ales ca pe un om cinstit, dar acolo îți arăți fața, că nu ești cinstit și asta nu-i bine. Eu socot că asta-i cel mai rău.”

Europa Liberă: Ce legi bune s-au adoptat?

– „Legi bune au fost: ridicarea salariilor, ridicarea pensiilor, cât de cât oamenii au simțit înspre binele lor. Altceva mai mult nu știu ce au mai făcut...”

Europa Liberă: Nu s-au înțeles deputații sau cei de la putere cu președintele...

– „Aici e foarte rău. Eu socot că dacă președintele a fost ales de popor, znacit (înseamnă că) trebuie să aibă și el o putere oarecare. I-au tăiat toate puterile președintelui, a rămas președintele, să mă scuzați, gol și numai se numește președinte, el nu poate ca atare să facă nimic, nu are nicio lege prin care el poate să influențeze.”

​Europa Liberă: Igor Dodon a fost suspendat de cinci ori din funcție...

– „Da, asta-i prima țară, îmi pare mie, pe globul pământesc în care s-a făcut așa ceva. Așa că asta-i o greșeală foarte mare și ar trebui să se înțeleagă între dânșii Parlamentul, Guvernul, că președintele totuși cum n-ar fi e fruntea țării și oamenii toți se uită și văd cum se adresează ei unul față de altul. Eu socot foarte, foarte greșeală mare că nu s-au împăcat, așa niciodată noi n-o să ieșim din greutăți și din toată sărăcia asta. Îi racul, broasca și știuca; unul într-o parte, altul în alta și au „tăiat” (împărțit) norodul în două, în trei părți – unii vor Unire, unii vor cu Rusia, unii vor cu Europa și nu se înțelege nimic, dar omul de rând vrea să trăiască bine cu toți, să luăm ce putem de la fiecare câte oleacă ca să trăim mai bine.”

Europa Liberă: Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă. Iată, poposind aici, la Glodeni, încercăm să aflăm de la localnici ce cred ei despre anul care rămâne în istorie, despre 2018. Cum a fost el pentru Dvs. și pentru Republica Moldova?

– „Să mă gândesc mai bine, dar nu, nu, cu nimic nu intră în istorie. Oamenii, mai ales cei de la țară, sunt amăgiți cu un kilogram de grecikă (hrișcă) și ei deja nu mai au nicio speranță, de aceea că nu-s schimbări, dar totuși poate-poate într-o oarecare măsură undeva un procent mai speră poate, dar, din păcate, te dezamăgesc de fiecare dată guvernanții. Cei mai curajoși au plecat, ăștia mai slăbuți au rămas acasă. Sunt majoritatea care-s și indiferenți, suntem oameni între oameni. Nici nu știm cum să mai gândim, suntem atât de dezamăgiți...”

Europa Liberă: Parlamentul își încheie mandatul. Patru ani, deputații au făcut legi pentru cetățenii Republicii Moldova.

– „Degeaba au fost făcute legile, dacă ele nu sunt respectate!”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2019?

– „Sigur că o guvernare mai bună. Asta-i! Ca și noi să trăim un pic mai bine, ca prețurile un pic să mai dea în jos, dar, din păcate, ele se ridică.”

​Europa Liberă: Vă văd cu doi copilași. Unde vă vedeți viitorul?

– „Peste hotare! Asta-i unica speranță, abia-l așteptăm pe tăticul, să ne legalizăm documentele și să plecăm, n-avem ce face aici. Eu pentru viitorul lor mă gândesc. Da, noi am rezista, dar chiar și același învățământ, din păcate, se duce spre zero. Și suntem nevoiți să plecăm, ca și majoritatea.”

Europa Liberă: Și rămâne o Moldovă depopulată. Cine se mai gândește la viitorul țării?

– „Nimeni, nimeni! Dacă cei de sus nu se gândesc... Noi ne străduim să stăm acasă, foarte mult vrem să stăm acasă, dar, din păcate, nu, nu vedem nimic bun ca să rămânem aici.”

* * *

Au fost vocile trecătorilor întâlniți ocazional pe străzile din Glodeni despre anul care rămâne în istorie și despre așteptările lor în anul care bate la ușă. În 2018, încrederea în instituțiile statului a scăzut, iar acesta este un bun indicator al crizei, dar și o bună explicație pentru pesimismul moldovenilor față de politică în general, iar 2019 se profilează ca un an de răscruce atât pentru Parlament, cât și pentru Republica Moldova. Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru securitate și afaceri mondiale de la București, trece în revistă evenimentele anului ce se apropie de sfârșit.

Europa Liberă: Cum a fost acest an, 2018, pentru Republica Moldova și cetățenii ei?

​Angela Grămadă: „Pentru Republica Moldova a fost un an destul de dificil din mai multe perspective și aici mă refer la cea politică în mod special, pentru că am avut și alegeri care au fost anulate, am avut și mai multe crize politice în Republica Moldova pe care clasa noastră politică nu a reușit să le depășească într-un mod eficient, într-un mod în care să lase o impresie bună atât la nivel național, cât și la nivel internațional în fața partenerilor noștri externi, ceea ce a adus prejudicii de imagine, care se vor resimți destul de mult și în anul care vine, pentru că e cu impact pe termen mediu, nu doar pe termen scurt ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova în anul 2018. Mai mult de atât, eu o să insist și pe partea socială. S-au făcut destul de multe erori în ceea ce privește abordarea relației cu societatea civilă, modul în care în care au fost sau nu acceptate anumite recomandări și modul în care în care s-a desfășurat dialogul public cu societatea civilă. În acest sens aș menționa aici și accesul tot mai îngrădit al cetățenilor prin jurnaliști, prin mass-media la anumite date cu caracter public, adică date de interes public, la care accesul este din ce în ce mai limitat. Plus sunt problemele din domeniul justiției, care nu par a fi soluționabile iarăși pe termen mediu și pe termen lung, dacă nu își asumă actuala guvernare sau cea care va urma niște reforme într-adevăr ample, profunde și care să nu lase urme de vreun consens în defavoarea cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Cei 101 deputați și-au încheiat mandatul în actuala legislatură. S-a vorbit mult despre cum și cât de multe legi au fost aprobate. Ce notă i-ai pune acestui Legislativ?

Angela Grămadă: „Dacă e să fiu foarte pragmatică, nu cred că i-aș da mai mult de 6 sau un 7 cu minus, pentru că, în primul rând, Parlamentul a avut foarte multe dezbateri în care s-a preocupat mai mult de formă și nu de conținut. Am avut foarte multe acte normative, care, din punctul de vedere al societății civile și al expertizei existente în Republica Moldova, conținutul acestor acte normative nu a fost suficient de bun și nu s-au luat în considerare toate recomandările pe care le-am primit din partea partenerilor sau din partea societății civile acolo unde există expertiză disponibilă. Ea a fost ignorată. În anumite situații am văzut că în Parlament au existat dezbateri ale unor inițiative legislative, iar anterior nu a existat o dezbatere publică, pe care și-o dorea atât societatea civilă, cât și partenerii externi, care puteau să susțină Republica Moldova tehnic și financiar în acest sens, ceea ce complică destul de mult procesul legislativ și complică destul de mult capacitatea noastră de a aprecia calitatea actului legislativ. Și am foarte mari dubiu că noul Legislativ care va fi ales după 24 februarie 2019 va fi mai eficient în acest sens din simplul motiv că noi nu știm care va fi exact contingentul Legislativului care va fi ales, nu știm cât de bine vor fi pregătiți oamenii din noul Parlament al Republicii Moldova tocmai în ideea de a elabora, de a propune, de a vota acte normative, ceea ce e destul de periculos pentru anumite politici și reforme în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Șeful statului a fost suspendat de mai multe ori de către Curtea Constituțională. Cum se vede această îndepărtare de la funcțiile de bază a președintelui?

Angela Grămadă: „Dacă e să analizăm această problemă, pentru că ea devine o problemă în cazul în care aduce prejudicii de imagine pentru Republica Moldova și pentru instituția președintelui însuși din simplul motiv că nu mai e credibilă această instituție dacă de atâtea ori Parlamentul folosește această pârghie pentru a-l decredibiliza pe dl Dodon, pentru că acțiunea este îndreptată împotriva persoanei și nu neapărat împotriva instituției, dar avem o persoană care reprezintă instituția și atunci prejudiciul intră într-un cerc vicios în general pentru Republica Moldova. Mă refer la prejudiciul de imagine. Mai mult de atât, președintele țării insistă pe obținerea unor pârghii în plus și lansează tot felul de dezbateri despre un anumit referendum în acest sens, dar în același timp se arată incapabil de a folosi acele pârghii pe care le are la dispoziție și de a fi într-adevăr un mediator între instituțiile publice în Republica Moldova. Din perspectiva mea, el nu își dorește neapărat să devină acel mediator, adică obiectivele sunt altele decât urmărirea unor interese naționale. Eu nu cred că dl

Cu siguranță vom asista la un duel destul de aprins, un duel nu neapărat pe proiecte, nu neapărat pe idei și pe conținut. Va fi probabil o luptă destul de aprigă, dar cu foarte multe momente negative, iarăși și de imagine, dar și de reforme pentru Republica Moldova.

președinte Dodon nu va folosi alegerile parlamentare care urmează să fie organizate în Republica Moldova pentru a-și întări poziția, așa cum încearcă să ne sugereze de fapt partidul de guvernare, că avem un președinte slab. Eu cred că acesta a fost un moment de gândire pentru președintele Dodon pentru a schimba puțin strategia de abordare a acestor alegeri parlamentare și de a încerca de a se elibera cumva de această presiune care vine din partea Parlamentului și din partea partidului de guvernare și cu siguranță vom asista la un duel destul de aprins, un duel nu neapărat pe proiecte, nu neapărat pe idei și pe conținut. Va fi probabil o luptă destul de aprigă, dar cu foarte multe momente negative, iarăși și de imagine, dar și de reforme pentru Republica Moldova în următoarele câteva luni, inclusiv prin chemarea în stradă a populației și transmiterea unor mesaje proiectate greșit pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: Guvernarea insistă pe ideea că totuși încearcă să amelioreze situația cetățenilor, că se fac reforme în folosul cetățenilor, că au identificat resurse pentru a majora salariile, pensiile, pentru a îmbunătăți infrastructura, iar pe de altă parte, nu încetează acest exod al populației. Despre Republica Moldova se vorbește ca despre o țară tot mai mult depopulată. Unde se ajunge în ritmul acesta sau de ce ceea ce spun autoritățile nu neapărat coincide cu ceea ce așteaptă cetățenii?

Angela Grămadă: „Am citit mai multe rapoarte elaborate nu doar de autoritățile de la Chișinău, dar elaborate inclusiv în parteneriat cu experți străini sau cu instituții ale Uniunii Europene. Și mai multe dintre aceste rapoarte indică faptul că există anumite progrese înregistrate de Republica Moldova în ceea ce privește implementarea Acordului de Asociere și a Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, ceea ce este un lucru bun. S-au deschis mai multe locuri de muncă, au început să vină în Republica Moldova careva investiții în sectorul bancar și nu doar. Avem investițiile Băncii Transilvania în Republica

Chiar dacă se fac reforme economice, chiar dacă se fac anumite îmbunătățiri, pe partea de climat investițional este necesar ca și investitorul străin, dar și cetățeanul din Republica Moldova să prindă curaj și să prindă încredere în sistemul juridic, adică să avem o justiție independentă, să avem politici anticorupție care să funcționeze și să avem rezultate anume în acest sens.

Moldova, avem continuitate pentru proiectele energetice cu România, avem mulți alți investitori care și-ar dori să vină cu mai multe oportunități economice pentru Republica Moldova, dar problema o constituie faptul că nu se comunică foarte bine aceste oportunități pentru cetățenii din Republica Moldova și acest lucru vine la pachet cu o altă mare, mare dilemă, că sistemul justiției nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Chiar dacă se fac reforme economice, chiar dacă se fac anumite îmbunătățiri, pe partea de climat investițional este necesar ca și investitorul străin, dar și cetățeanul din Republica Moldova să prindă curaj și să prindă încredere în sistemul juridic, adică să avem o justiție independentă, să avem politici anticorupție care să funcționeze și să avem rezultate anume în acest sens. Fără aceasta nu cred că ne vor ajuta chiar și anumite inițiative în domeniul fiscal sau găsirea unor opțiuni pentru majorarea salariilor pentru anumite categorii bugetare sau pentru oameni care sunt implicați în eșalonul decizional al Republicii Moldova. Mă refer aici la angajații din diferite instituții publice centrale. Pentru mine este evident că exodul din Republica Moldova nu vine neapărat din cauza lipsurilor sau din cauza inexistenței unor oportunități economice, vine doar din cauza faptului că nu avem politici anticorupție și instituții ale justiției independente și doi: nu se comunică eficient și corect acele oportunități pe care autoritățile le-au creat și la care s-a lucrat destul de mult timp începând cu anul 2010.”

Europa Liberă: Ce ar putea să aducă 2019 în relația Republicii Moldova cu Estul și cu Vestul?

Angela Grămadă: „Totul depinde de modul în care vor fi organizate alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, pentru că până atunci nu putem să facem evaluări, dacă vom avea un an complicat sau vom avea o stabilitate cât de cât în Republica Moldova. Eu anticipez că primele două luni ale anului vor fi destul de complicate, lupta dintre partidele politice va fi destul de acerbă pentru alegători și vom asista la o bătălie destul de neconvingătoare din punctul de vedere al consistenței platformelor electorale. Până acum am observat că nu avem partide politice nici în Parlament și nici în opoziție care să vină cu o viziune coerentă pentru dezvoltarea Republicii Moldova, care să vină cu anumite proiecte pe care să le supună dezbaterilor publice și să-și asume faptul că unele dintre ideile incluse acolo sau oportunitățile pe care și le-ar dori ei incluse în aceste platforme electorale nu au soluții sau nu sunt eficiente și bune pentru cetățenii Republicii Moldova. Eu nu văd elită politică, nu văd reprezentanți ai unor partide politice capabili în acest moment să susțină o dezbatere publică consistentă în Republica Moldova, care să mărească gradul de încredere al populației în viitorul Parlament de la Chișinău.”

Europa Liberă: Dar următoarea guvernare, după alegerile parlamentare, ar trebui să aibă o viziune clară referitor la cooperarea cu Federația Rusă și cu Uniunea Europeană?

Angela Grămadă: „Cu siguranță, pentru că nu putem să renunțăm la obligațiile pe care ni le-am asumat în calitate de stat care am semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, nu putem să ne permitem o deraiere prea mare de la aceste obligații, dar, pe de altă parte, noi nu reușim să punem punctul pe i în ceea ce privește relația cu Federația Rusă și nu folosim acele mecanisme și instrumente pe care ni le pune la dispoziție sistemul de relații internaționale, sistemul de drept internațional public. Noi acționăm în relația cu Federația Rusă din perspectiva unor interese mercantiliste pe care le are elita noastră politică și partidele care promovează o relație sau un parteneriat strategic cu Federația Rusă în detrimentul intereselor naționale ale Republicii Moldova.”