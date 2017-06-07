Медленное угасание нефтяной эпохи. P.S.

Как сообщает западная пресса, добыча нефти в США растет так быстро, что может достичь исторического рекорда в 10 млн. баррелей в день к концу 2017 года. Большая часть этого роста обеспечена за счет активизации бурения на сланцевых формациях и более скромного роста добычи на глубоководных месторождениях Мексиканского залива, которая компенсирует продолжающееся снижение добычи на традиционных месторождениях США, пишет журнал Forbes.

Издание подчеркивает, что США могут превратиться из чистого импортера в чистого экспортера нефти или закрыть внутренний рынок от поставок, например, с Ближнего Востока. Особо динамично развивается сланцевая индустрия США благодаря сокращению расходов и повышению эффективности добычи. Объемы бурения растут даже быстрее, чем во время пика сланцевой революции в 2014 году, а объемы добычи приближаются к докризисным. По данным газеты «Ведомости», которая ссылается на издание Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США выросло с 316 (минимальное значение во время кризиса) в конце мая 2016 года до 712 в начале мая 2017 года.

Между тем, «нефтяные» новости из Штатов поражают не только темпами роста, но и грандиозностью планов. Так, администрация Дональда Трампа озвучила идею продажи 50% стратегического нефтяного резерва – примерно 688 млн. баррелей. Процесс продлится 10 лет, и, согласно проекту бюджета на 2018 год, доходы от реализации нефти должны составить примерно 16,6 млрд. долларов, сообщает «Газета» со ссылкой на CNN. Телеканал уточняет, что в случае продажи половины резерва Штаты получат хорошую прибыль: сейчас мировые цены на нефть балансируют около отметки в 50 долларов за баррель, тогда как средняя цена барреля из стратегических запасов – 29,7 долларов.

Мнения самих американских экспертов разделились. Например, старший аналитик по нефти компании Genscape Карл Эванс назвал этот сценарий «близорукой попыткой заработать». Он указал, что дефицит бюджета уменьшится, но возрастут потребительские риски. Джейсон Бордофф из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета указывает, что, несмотря на снижение импорта, инициатива США может привести к росту цен. А глава отдела исследований JBC Energy Майкл Дей Микеи, напротив, считает, что для США разумно сократить запасы, так как их хранение весьма затратно, пишет «Газета».

Как говорит аналитик Energy Aspects Виренда Чаухан, США, выбрасывая на рынок стратегическую нефть, «усложняют задачу ОПЕК по балансировке мирового рынка», который с 2014 года живет с предложением, превышающим спрос». С другой стороны, решение Белого дома оправдано: в условиях, когда сланцевые компании наращивают добычу, объемы которой в 2018 году, как ожидается, превысят уровень Саудовской Аравии, хранение огромного резерва потеряло смысл, говорит эксперт в интервью сайту Finanz.ru. Наконец, распродажа удачно ложится в общую концепцию Трампа в энергетике, ключевой пункт которой был озвучен сразу после избрания – «поддерживать энергоносители дешевыми ради благополучия американских домохозяйств».

Однако очередной удар по дорогой нефти был нанесен не только американцами, но и… самими нефтедобывающими странами. Так вышло, что решение ОПЕК от 25 мая о продлении срока действия соглашения по сокращению добычи привело к снижению котировок. Несмотря на то, что соглашение не смогло ликвидировать огромные излишки нефти, накопленные в мировых хранилищах, его действие было пролонгировано еще на 9 месяцев. До конца марта 2018 участники сделки не будут увеличивать добычу, удерживая ее на 1,8 млн. баррелей в сутки меньше уровня октября 2016 года, сообщает Finanz.ru.

«ОПЕК загнала себя в цугцванг – любой ход картеля будет проигрышным, написали в аналитической записке эксперты российского Минфина. Сокращая добычу и поддерживая цены выше 50, ОПЕК играет на руку сланцевым производителям США, которые могут увеличить добычу на 1,5-2 млн. баррелей за год, полностью перекрыв усилия картеля», - говорится в материале.

«Решение ОПЕК о продлении на девять месяцев по большей части уже было заложено в котировках, в нем никто не сомневался, - сказал «Газете» аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. – И сейчас инвесторы фиксируют прибыль». Партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин отмечает, что, несмотря на все официальные заявления о соблюдении договоренностей, нефти на физическом рынке меньше не становится, а спрос растет медленнее, чем ожидалось. «В целом каждый добывает и продает сколько может, - говорит Крутихин. – И это касается не только США, не участвовавших в переговорах, но и таких стран, как Иран, Ирак и Ливия».

И напоследок – еще один гвоздь в крышку метафорического гроба, куда скоро (я очень надеюсь) положат нефтяную эпоху, которая породила столько войн и прочих несчастий в веке прошлом и веке нынешнем. Директор Института энергоэффективных технологий в строительстве Владимир Сидорович сообщает нам, что в 2016 году в мире был отмечен рекордный рост возобновляемой энергетики. В солнечной и ветроэнергетике вместе взятых за один год было построено не менее 140 ГВт новых мощностей (больше всей электроэнергетики Бразилии). В фотоэлектрической солнечной генерации в течение 2016 года введено в строй порядка 76 ГВт – невиданный доселе объем. А установленная мощность глобальной солнечной энергетики превысила 300 ГВт, пишет эксперт на сайте РБК.

Прогнозы развития электроэнергетики США говорят о том, что доля возобновляемых источников энергии и природного газа будет повышаться, а доля угля – падать. Например, цель Калифорнии – 50% ВИЭ в производстве электроэнергии к 2030 году. В 38 штатах сегодня установлены квоты (обязательная доля ВИЭ в производстве электричества) и/или перспективные цели развития возобновляемой энергетики к определенным датам. Еще любопытная цифра: только в солнечной энергетике США сегодня занято в два раза больше американцев, чем в газовом, угольном и нефтяном секторах вместе взятых. Ветроэнергетика также является крупнейшим работодателем — более 100 тыс. занятых.

Я полагаю, что решение Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату создаст проблемы альтернативной энергетике, но вряд ли нанесет ей серьезный ущерб в долгосрочной перспективе, тем более что такие вопросы решаются на уровне штатов. Словом, технический прогресс не остановить. Западный мир колоссальными темпами уходит в мир новейших технологий и доселе не виданных революционных достижений, в том числе и в первую очередь – в энергетике. Западный мир устал быть зависимым от поставок с нестабильного Ближнего Востока, от «газовой дубины» России, от диктатур нефтяных царьков, плюющих на демократию и свободу. Быть может, еще наше поколение станет свидетелями полного отказа от нефти. Ведь каменный век закончился не потому, что закончились камни…

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* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă