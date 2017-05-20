Медленное угасание нефтяной эпохи. Часть 1

Сланцевая революция, о которой так долго говорили американские нефтяники, свершилась. В мае друг за другом появились сообщения, которые достаточно твердо обозначают необратимый процесс умирания традиционной геополитики нефти, правящей миром с середины ХХ века. Во-первых, это окончательная победа сланцевой нефти. Точнее, не совсем победа, а скорее закрепление этого вида ресурса в качестве полноценного фактора. Во-вторых, это успешное начало добычи газогидратов в Китае.

Добыча сланцевой нефти становится всё прибыльнее. Как заявил миллиардер Гарольд Хэмм, глава Continental Resources Inc. (крупнейшая в США компания-разработчик сланцевых запасов) и советник Дональда Трампа в ходе президентской избирательной кампании, новый подъем сланцевой нефтедобычи может «убить» мировой нефтяной рынок. «Добыча нефти в США может значительно вырасти… Но мы должны действовать осмотрительно, иначе убьем рынок», - цитирует Хэмма журнал Forbes.

Действительно, почти все крупные компании, работающие в сегменте сланцевой добычи, объявили о значительном увеличении расходов в 2017 году, продолжает издание. Правительство США ожидает, что добыча нефти в стране в этом году превзойдет рекордный уровень, зафиксированный в 1970 году, превысив 10 млн. баррелей в сутки. В Соединенных Штатах зафиксирован самый большой рост объемов работ по бурению, начиная с 2012 года.

Газета «Ведомости» со ссылкой на Financial Times сообщает, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в нынешнем году выходит на операционную рентабельность при цене уже порядка $45-$50 за баррель. По оценке FT, за три года с момента кризиса сланцевые компании США снизили издержки в среднем на 40%.

Наконец, РБК сообщает о том, что китайские специалисты наладили полноценную добычу газогидратов с подводного морского месторождения. Один кубометр «горючего льда» (газовые гидраты напоминают снег или рыхлый лед) дает более 160 куб. м метана. По некоторым оценкам, мировые запасы газогидратов на порядок превышают запасы обычного природного газа, но точный объем этих запасов ученые оценивают по-разному, оценки колеблются от 2,5 тыс. до 20 тыс. трлн. кубометров. Однако освоение газогидратных месторождений осложняется высокой стоимостью добычи.

«О прорыве можно будет заявить тогда, когда мы увидим, что какая-то из стран начала промышленную добычу газогидратов. У той же Японии, которая планирует начать промдобычу в 2018-2019 годах, с момента первого теста уйдет порядка семи лет, так что это небыстрый процесс», - полагает аналитик Vygon Consulting Мария Белова. К тому же Китай ничего не сообщил об экономике добычи. У Японии себестоимость добычи газогидратов варьируется в интервале 8-30 долларов за тысячу термических единиц (MBTU, равна одному кубическому футу природного газа), в то время как текущая и среднесрочная прогнозная цена газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится ниже этого уровня (5-7 долларов за единицу), добавила Белова.

Это перспективная разработка, отдачу от которой можно ожидать через десятки лет, считает, в свою очередь, замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Сегодня технологии не позволяют эффективно извлекать газовые гидраты. Мало того что дорогая добыча, но еще же нужно доставить такое топливо до потребителя, а все это стоит баснословных денег. В свете этих заявлений от Китая я бы сделал вывод, что сланцевая добыча у них не прижилась», — сказал он в интервью РБК.

Но всё вышеприведенное – дело будущего, хоть и недалекого. Теперь уместно вспомнить, что век «традиционной» нефти продолжается, но ситуация на рынке склонна к непредсказуемости. Недавно Иран сообщил об обнаружении нового крупного месторождения нефти с запасами в 15 млрд. баррелей (около 2 млрд. тонн). Сейчас Иран добывает около 4 млн. баррелей нефти в день.

«Согласно планам правительства ИРИ, к 2025 году доля страны в структуре мировой добычи нефти составит 7%, - сообщает «Газета» со ссылкой на аналитическую записку экспертов Frost & Sullivan. – Новой энергетической стратегией Ирана предусмотрено увеличение суточной добычи нефти до 6 млн. баррелей к концу 2020 года. При этом коэффициент извлечения нефти (КИН) будет увеличиваться на 0,2% в год преимущественно за счет обратной закачки воды и газа в нефтеносные пласты».

Новое месторождение может помочь Ирану выполнить планы по наращиванию добычи, что в перспективе нескольких лет может оказать влияние на мировой рынок. Новые объемы нефти будут давить на котировки. «Всё зависит от того, насколько трудоемкой будет разработка нового месторождения, - указывает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. – Но даже без учета этого ожидать, что освоение этого месторождения как-то скажется на мировом рынке, будет неверным».

Продолжение следует