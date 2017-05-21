Медленное угасание нефтяной эпохи. Часть 2

За разговорами о сланцевой революции как-то позабылось, что в 2016 году США начали поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Конечно, 500 млн. кубометров от американцев – ничто по сравнению с 180 млрд. кубометров от «Газпрома», но начало положено.

В Европе происходит постепенная эрозия влияния «Газпрома», рассказал «Независимой газете» аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. «Газпром» чувствует возрастающую конкуренцию не только со стороны традиционных поставщиков из Северной Африки, Норвегии, но и со стороны СПГ: сначала это был катарский газ, сейчас перспектива американского газа, который ожидается в Европе в значительных объемах в 2018-2019 годах», – говорит Нестеров. По его словам, в перспективе ближайших 3-5 лет американский газ не представляет большую угрозу для «Газпрома», а о более долгосрочной перспективе, по его словам, пока трудно судить.

«Для выживания американскому добывающему сектору необходимо налаживать сбыт в Евросоюз во что бы то ни стало. Американские экспортеры будут готовы продавать СПГ в Евросоюз и Азию даже ниже себестоимости, чтобы сократить объемы внутреннего рынка и тем самым повысить на нем цены на энергоресурсы. Ведь именно североамериканские рынки для американских производителей цель, а вовсе не азиатские и европейский», – считает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Так что американские компании будут наращивать свое присутствие в ЕС в ближайшие пять лет, и этому будет способствовать политика Трампа, говорит эксперт «НГ».

Между тем, рост добычи сланцевой нефти в США поистине впечатляет: к концу 2017 года добыча может достичь 9,3 млн. баррелей в сутки. «Если эти ожидания оправдаются, к тому же на фоне общего увеличения добычи в мире, сокращение товарных запасов нефти будет наблюдаться только в летние месяцы пикового спроса. Этого будет недостаточно, чтобы вернуть цены выше отметки $50 за баррель, и наиболее вероятным окажется сценарий снижения до уровней $44-46 за баррель под давлением сохраняющегося избытка», - пишет журнал Forbes.

В другом материале авторитетное издание сообщает, что за 10 месяцев 2016 года добыча сланцевой нефти сократились всего на 8% при средней стоимости марки Brent в 43 доллара. И спад оказался меньше, чем ожидалось. Как только цена «черного золота» приблизилась к 50 долларам за баррель, стало расти количество буровых установок в США. «Так что нынешнее восстановление цен позволяет предположить, что американцы смогут остановить падение добычи и даже нарастить ее, если нефть продолжит стоить дороже $50 - видимо, этот уровень и можно считать условной «ценой отсечения», - отмечает журнал.

Внимательные читатели помнят, что резкое падение нефтяных котировок началось летом 2014 года. «Причина заключалась в увеличении предложения на рынке нефти, отчасти в связи с увеличением объемов добычи в США, произошедшим незаметно для большинства на рынке. За считанные годы общий объем сланцевых производителей позволил США войти в тройку мировых лидеров по добыче нефти», - напоминает Forbes. Интересно, что снижение нефтяных котировок заставило добытчиков сланца затянуть потуже пояса и вдвое снизить себестоимость, сделав производство в конечном итоге рентабельным.

Поняв, что сланцевая нефть из США – это теперь данность, а не временное «недоразумение», картель ОПЕК (читай – Саудовская Аравия) решил договариваться с американскими производителями. Как пишет «Коммерсант», с января 2017 года ОПЕК и некоторые другие экспортеры нефти на полгода ограничили добычу: картель – на 1,2 млн. баррелей в сутки (до 32,5 млн.), страны вне картеля – на 558 тыс. (в том числе РФ на 300 тыс.). Однако продолжающееся сокращение объемов добычи может оказаться недостаточным для поддержания нефтяных цен. Так, по прогнозам Агентства энергетической информации США, объемы добычи сланца будут только расти: с 8,9 млн. баррелей в сутки в 2016 году до 9,2 млн. в 2017-м и до 9,7 млн. в 2018 году.

В то же время Международное энергетическое агентство указывает на риски нехватки нефти, в случае если инвестиции в новые проекты не будут одобрены в ближайшее время. Отмечается, что пока инвестиции растут лишь в сланцевую добычу. При цене около 60 долларов за баррель добыча может возрасти за пять лет на 1,4 млн. баррелей в сутки, при цене около 80 долларов за баррель – на 3 млн.

Продолжение следует