Bogdan Țîrdea: „Ce a propus Preşedinţia şi PSRM este o ecuaţie”

Președintele Republicii Moldova Igor Dodon a propus formula votului mixt, prin care 51 de deputați să fie aleși pe liste de partid, iar alții 50 în circumscripții teritoriale. Potrivit propunerii lui Dodon, dintre cei 50 de deputați aleși pe circumscripții, jumătate ar urma să fie din diasporă și din regiunea transnistreană. Deputatul socialist Bogdan Țîrdea explică de ce ideea sistemului electoral mixt ar fi mai bună decât uninominalul propus de democrații lui Vlad Plahotniuc.

Bogdan Țîrdea: „Mulţi analişti au speculat că PD va fi nevoit să facă un pas înapoi, să cedeze, să meargă la un consens şi, respectiv, sistemul mixt ar fi unul consensual, de compromis. Dar întreaga problemă pentru mine, de exemplu, ca politolog şi deputat PRSM, constă în faptul: „Staţi oleacă, dar ce fel de proiect va fi acela consensual?”. Pentru că ceea ce a propus Preşedinţia şi PSRM este o ecuaţie, ceea ce pot propune democraţii, am în vedere chiar în cadrul acestui proiect mixt, este cu totul altă ecuaţie.”

Europa Liberă: Spuneţi-mi, ca deputat, de ce e bun acest proiect care cheamă la schimbarea sistemului electoral?

Bogdan Țîrdea: „Cu ce este mai bun proiectul PSRM aveţi în vedere?”

Europa Liberă: Da.

Bogdan Țîrdea: „Acest proiect, în versiunea actuală, îi limitează câmpul de manevră puterii şi personal domnului Plahotniuc. Spuneţi-mi, vă rog, cu ce îl avantajează pe domnul Plahotniuc acest proiect? El pe listele de partid va lua trei deputaţi maxim, fiindcă ratingul PD este 6%. Ştiind că avem 51 de deputaţi pe liste de partid, el va avea trei deputaţi sau poate zero deputaţi, fiindcă multe sondaje arată că are 4% şi nu trece pragul. Pe liste uninominale avem 50 de deputaţi, dar nu uitaţi că Preşedinţia a propus 25 de deputaţi să fie din Diaspora. În ce stat, unde se află moldovenii, va putea câştiga Plahotniuc? În Italia? Acolo va câştiga Maia Sandu sau Năstase. În Germania, Canada, SUA? Sau poate în Rusia? În Rusia câştigă PSRM sau Partidul Nostru. În Transnistria acelaşi lucru. Din 25 de mandate din diasporă Plahotniuc nu ia nimic. El poate lua numai acele 25 de mandate din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar domnul Plahotniuc şi Partidul Democrat au suficiente voturi ca în Parlament să fie votat anume proiectul propus de către democraţi şi nu cel pe care îl avansaţi dumneavoastră.

Bogdan Țîrdea: „Sigur că da. Mai mult decât atât, eu vreau să vă spun ca să fiu înţeles corect, să nu creadă radioascultătorul, cititorul că eu afirm că va fi proiectul PSRM-ului. Eu unul sunt destul de sceptic şi rezervat. Evident că domnul Plahotniuc şi Partidul Democrat vor sistemul uninominal şi e clar de ce, că ei au astăzi peste 500 de primării şi în jur de 27 de preşedinţi de raioane. Şi evident că ei speră să obţină vreo 70 de deputaţi anume în cadrul sistemului uninominal. Şi evident că ei, dacă va fi nevoie, vor scuipa şi pe decizia Comisiei de la Veneţia.”

Europa Liberă: Dar şi socialiştii vor prin acest sistem mixt să obţină ei 70 de deputaţi.

Bogdan Țîrdea: „Dar e imposibil ca socialiştii să obţină 70 de deputaţi. Astăzi socialiştii au în sistemul proporţional, aţi văzut ultimele sondaje, CBS-AXA, de exemplu, noi avem 51 de mandate şi Maia Sandru vreo 30 şi ceva de mandate. Adică, oricum va fi prezentă şi Maia Sandu, şi socialiştii, şi alţii. Mai grav e pentru PLDM, PCRM, Partidul Nostru, Platforma DA care, conform acestui sondaj şi altor sondaje, pot să nu treacă în cadrul sistemului proporţional. Iată care e problema.”

Europa Liberă: Dar de ce au apărut aceste voci care spun că nu este exclusă posibilitatea unor înţelegeri între democraţi şi socialişti cu privire la sistemul electoral mixt?

Bogdan Țîrdea: „Aceste voci eu le aud de vreo cinci-şase ani de zile: „PSRM, categoric, 100%, azi nu, mâine-poimâine precis, va face alianţă”. Ţineţi minte, în campania parlamentară s-au spus multe, că vom fi în guvern, că vom fi în majoritatea parlamentară. Şi când colo, i-am văzut pe cei care declarau aceste lucruri, adică PCRM, PLDM şi toţi ceilalţi. PSRM a rămas în opoziţie. Ori anumite proiecte situative sau anumite voturi situative, de conjunctură, sunt promovate ca probă că ar confirma existenţa unei alianţe între aceste două partide, ceea ce pe mine, sincer vorbind, mă bulversează, acesta e primul moment. Al doilea, eu nu cred despre o înţelegere. Fiindcă proiectul promovat de PSRM astăzi nu prea văd cum i-ar conveni Partidului Democrat. Doar dacă ei vor face amendamente şi PSRM va face cedări masive şi pe alocuri, de exemplu, cedări neinspirate, dacă va face, atunci, da, PD, nu exclud, ar putea merge la un consens, cu condiţia că sunt presiuni şi pe exterior.”

Europa Liberă: Cedările din partea socialiştilor care ar putea fi?

Bogdan Țîrdea: „Fiecare sistem, că e uninominal, că e sistem mixt, presupune o anumită structură a circumscripţiilor. De exemplu, PD să spună: „Dar noi nu vrem 25 de deputaţi să fie votaţi din partea Diasporei, haideţi cinci deputaţi”, vă spun ca exemplu, nu cunosc aceste lucruri. Şi dacă PSRM cedează acest lucru, în viziunea mea, nu sunt membru al partidului, aceasta ar fi o cedare semnificativă şi nu ştiu dacă şi inspirată. Aş spune chiar total neinspirată cedare va fi din partea PSRM. Sau, de exemplu, PSRM a propus 5.000 de buletine la o secţie de votare, PD nu sunt sigur că ar fi de acord să fie 5.000, dar să fie 3.000, cum e astăzi, să nu reuşească să voteze toţi. Sau, de exemplu, studenţii unde votează? La locul de trai, cum spune PD sau acolo unde învaţă, unde sunt domiciliaţi temporar, în prezent, cum spune PSRM? Şi aceasta nu le place PD-iştilor. Sau, de exemplu, al doilea ca importanţă moment: alegerile din câte tururi se fac, dintr-un tur sau două? Adică, e sistem relativ sau absolut? Şi iată aici evident că PD va pune presiuni, în cazul în care, în general, vor vrea să discute. Eu mă tem ca într-o noapte să nu ne trezim cum s-a votat legea miliardului, cum s-a votat guvernul Filip, cum s-a votat Harunjen în funcţia de procuror, să nu ne trezim cu sistemul uninominal, mixt cu acte în regulă.”

Europa Liberă: Domnule Ţîrdea, dar ce va face atunci şeful statului, domnul Dodon, că el trebuie să promulge legea votată în Parlament?

Bogdan Țîrdea: „El a declarat două lucruri. Primul: „Noi boicotăm alegerile”, ceea ce mie îmi pare cam radical. Ce câştigă PSRM, dacă boicotează alegerile? Plahotniuc va zice: „Bravo, mergem înainte’.”

Europa Liberă: Domnul Plahotniuc a şi spus că e convenabil ca să fie boicotate alegerile de către socialişti.

Bogdan Țîrdea: „Eu de aceea şi am spus că Plahotniuc a rămas foarte mulţumit de această ameninţare: „Haideţi, băieţi, boicotaţi”. Dar al doilea, preşedintele a declarat că ar putea chema cetăţenii să iasă la protest. Aceste mecanisme eu le văd, primul – să nu promulge. Dar va fi votată în două lecturi şi devine, practic, automat lege. Al doilea, se adresează la structurile internaţionale, inclusiv Consiliului Europei, APCE etc. Şi al treilea, cheamă lumea la protest. Iată tot arsenalul de instrumente pe care le are un preşedinte de ţară.”

Europa Liberă: Ca politician, cum vedeţi finalitatea acestei intenţii de a modifica sistemul electoral în Moldova pentru alegerile parlamentare din 2018?

Bogdan Țîrdea: „Eu am fost şi rămân adeptul sistemului proporţional. Cu anumite amendamente, cu anumite îmbunătăţiri el putea fi păstrat. Dar astăzi vedeţi că acest lucru devine deja imposibil. Eu una înţeleg, că sistemul va fi modificat. Aceasta este clar pentru mine ca bună ziua. Care va fi formula modificării? Totul depinde de faptul cum se va mobiliza opoziţia. Dacă vor continua această hârâială între ei: „Tu eşti cu Plahotniuc”. – „Nu. Tu eşti cu Plahotniuc” etc., Plahotniuc va vota sistemul uninominal. Şi atunci vom vedea ce va fi. Atunci va trebui să mergem deja după scenarii mai radicale, presupun eu.”

Europa Liberă: Dar este adevărat sau dumneavoastră admiteţi că şi în rândul fracţiunii socialiste ar putea să se găsească deputaţi care ar vota aşa cum va cere PD?

Bogdan Țîrdea: „Ce aveţi în vedere? Sistemul uninominal?”

Europa Liberă: Da.

Bogdan Țîrdea: „Categoric nu cred. Eu refuz să cred aceste lucruri. Eu v-aş spune că la noi erau discuţii pe acest sistem mixt, dacă e să fiu absolut sincer. De exemplu, existau deputaţi ca Vladimir Ţurcan, ca mine, care erau niţel mai rezervaţi faţă de sistemul mixt, ca idee am în vedere, dar după ce am văzut proiectul, am discutat, am văzut situaţia, contextul, riscurile pentru opoziţie cu sistemul uninominal, am acceptat. Iată aşa discuţii au existat, e adevărat. Fracţiunea e mare, sunt diferite opinii, dar, până la urmă, s-a sprijinit unanim. Dar ca să voteze cineva sistemul uninominal aceasta înseamnă distrugerea fracţiunii. Aceasta se poate face prin şantaj, mituire, ameninţări. Şi aceasta, practic, e o declaraţie de război deschisă.”

Europa Liberă: Cam când ar putea să fie votată schimbarea sistemului electoral: în această sesiune sau va fi lăsat pentru toamnă?

Bogdan Țîrdea: „Presupun că abia prin iunie, dacă se urmează procedura, se respectă adică.”

Europa Liberă: Şi se aşteaptă avizul Comisiei de la Veneţia. Dar între timp domnul Dodon a zis că îşi trimite consilierul lui pe probleme juridice să ducă proiectul care prevede sistemul mixt de votare.

Bogdan Țîrdea: „Am înţeles că a şi fost trimis consilierul. Dacă nu greşesc, sper să nu greşesc, nu doar unul, fiindcă pe mai multe paliere se lucrează, nu doar la Veneţia, este şi APCE, sunt şi alte structuri. Dacă respectăm procedura, în iunie abia trebuie să începem discuţiile. Dar PD ne-a demonstrat nu o dată mostre foarte clare şi clasice de oportunism şi nihilism juridic. Ei pot şi săptămâna viitoare să pună la vot fără nicio problemă, să voteze în două lecturi. Ei nicio problemă nu văd, serios vă spun.”

Europa Liberă: Şi atunci va trebui să vă conformaţi toţi.

Bogdan Țîrdea: „Atunci eu nu exclud că va răbufni societatea, va exploda. Nu putem exclude şi aşa scenariu, deşi mai greu, nu putem fi siguri că va fi sigur acest lucru. Dar Plahotniuc va avea de răspuns la foarte multe întrebări şi în faţa opoziţiei, şi în faţa unor structuri internaţionale, care chiar dacă sprijină modificarea sistemului electoral, ar vrea să vadă măcar un consens mimat. Ori, acest lucru va fi greu de obţinut, mimarea acestui consens. Şi Plahotniuc, da, e pus într-o situaţie nu tocmai simplă. Dar el e jucător, el poate să meargă cu tancul peste tot, să voteze uninominalul şi să ne pună în faţa faptului împlinit.”