Fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, judecat în lipsă de un tribunal din Kiev pentru înaltă trădare

Fostul președinte al Ucrainei Viktor Ianukovici este judecat în lipsă de un tribunal din Kiev pentru înaltă trădare. Ianukovici este reprezentat de avocati. El se afla in Federatia Rusă. Potrivit Procuraturii, care il acuza de inaltă trădare, de violarea suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei, una din cele mai importante probe în acest caz ar fi o scrisoare în care cere autorităților din Federația Rusă sa vină înajutorul său. In Februarie 2014, în urma protestelor de pe Maidan, generate de planurile lui Ianukovici de a renunța la semnarea Acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeana, liderul de atunci de la Kiev a fugit in Rusia, dupa ce însă forțele de ordine au intervenit în forță împotriva manifestanților pașnici, ucigind citeva zeci. In martie 2014, Rusia a anexat ilegal peninsula Crimeea și în aprilie au început luptele în estul Ucrainei. Autoritățile actuale de la Kiev și Alianța Nord Atlantică susțin că Moscova acordă sprijin militar și financiar separatiștilor din estul Ucrainei. Moscova neagă aceste acuzații, chiar dacă au fost dovedite de multe investigatii. Procesul impotriva lui Ianukovici a fost aminat pentru 18 mai, judecatorul sustinind că acuzatul are dreptul sa ia parte la proces printr-o legatura video. Daca va fi gasit vinovat ar putea fi condamnat la 15 ani de închisaore, dar este protejat de Rusia si nu intenționează sa revină în Ucraina.