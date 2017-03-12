На пути к султанату. Часть 2

На фоне «осторожного оптимизма» в турецко-американских отношениях дела Анкары в Европе идут из рук вон плохо. Началось с того, что Германия запретила турецким властям проводить на ее территории митинги в поддержку конституционной реформы. В итоге прилетевший в Гамбург министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу был вынужден «вещать» с балкона генерального консульства. Но на этом действо не закончилось.

Вместе с главой МИД в Германию прилетела министр по делам семьи и по социальной политике Фатма Кайя, и они вдвоем должны были направиться в Роттердам для проведения очередного митинга. Но буквально в последний момент Амстердам отменил разрешение на пролет министерского самолета, и в Нидерланды на автомобиле отправилась только госпожа Кайя. Но ее не пустили даже в консульство Турции в Роттердаме и вынудили вернуться в Германию также на автомобиле, объявив ее «нежелательным иностранцем».

Когда о фактическом изгнании министра узнали турки, живущие в этом голландском городе, они устроили потасовку с полицией, которой пришлось применить дубинки и даже собак. Несколько манифестантов было задержано. Разумеется, Анкара пригрозила Амстердаму ответными мерами, а Эрдоган и вовсе назвал власти Нидерландов «наследниками нацистов и фашистами» (цитата по Newsru.com).

Кроме того, МИД Турции вызвал временного поверенного в делах Нидерландов и выразил ему протест, а находящемуся в отпуске голландскому послу рекомендовали вообще не возвращаться в Турцию. Позднее Эрдоган заверил, что Нидерланды «заплатят цену за причинение вреда двусторонним отношениям и узнают, что такое дипломатия. Мы обучим их международной дипломатии» (цитата по ТАСС). А пока турецкая полиция перекрыла доступ к посольству Нидерландов в Анкаре и генеральному консульству в Стамбуле – «из соображений безопасности».

Теперь настала очередь голландского руководства ответить туркам. «Я понимаю, они разозлились, но это, безусловно, выходит за рамки», - сказал премьер-министр Марк Рютте, назвав замечание Эрдогана «сумасшедшим». Рютте добавил, что не считает правильным, когда «турецкие министры ведут кампанию в Нидерландах среди голландцев – да, теоретически с турецкими паспортами, но в первую очередь – голландцев» (цитата по Newsru.com).

По итогу, сообщает «Немецкая волна», премьер-министр Нидерландов потребовал от Эрдогана извинений за сравнение голландцев с нацистами. Рютте пригрозил, что, если Турция продолжит «в том же духе», Нидерланды будут вынуждены задуматься об ответных мерах. Цитируемый источник напоминает, что митинги в поддержку конституционной реформы в Турции были запрещены в Кельне, Гамбурге, ряде других немецких городов, а также в Роттердаме и Цюрихе.

Между тем, означенный скандал в весьма неожиданной форме дал рикошет по Франции. Официальный Париж не стал соблюдать «европейскую солидарность» и, в отличие от Германии, Голландии и Швейцарии, позволил Мевлюту Чавушоглу встретиться с местными турками. В частности, в субботу он провел агитацию среди турок, живущих в Меце. И пока Эрдоган благодарил Олланда за великодушие и за то, что Франция «не пала низко, как некоторые», французские политики из стана правой оппозиции подвергли Елисейский дворец жесткой критике.

Как пишет парижская газета «Фигаро», бывший премьер-министр Франсуа Фийон, считающийся наиболее вероятным кандидатом в президенты от республиканцев-голлистов, раскритиковал Франсуа Олланда в «грубом несоблюдении европейской солидарности». «Французское правительство должно было воспрепятствовать этому митингу», - заявил Фийон. Другие французские правые политики написали в социальных сетях, что им стыдно за свою страну, потворствующую Турции, которая подавляет у себя демократию, но при этом угрожает Европе и называет Ангелу Меркель нацисткой.

Справедливости ради вынужден напомнить читателям, что активность режима Эрдогана перед референдумом пересекается с предвыборной активностью как раз в Нидерландах (15 марта – парламентские выборы), Франции (23 апреля – президентские выборы) и Германии (17 сентября – выборы в Бундестаг). Неудачное время выбрал Эрдоган – не надо было так вызывающе раздражать европейцев, где год от года растут правые и антииммигрантские настроения…

Продолжение следует

Часть 1

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