На пути к султанату. Часть 1

Зимой турецкий парламент одобрил проект Конституции, который дарует президенту почти безграничные полномочия. 2 апреля в стране пройдет референдум, в результатах которого никто не сомневается – президент Эрдоган станет новым султаном. Например, будет упразднен пост премьер-министра, и правительство возглавит сам президент, который получит право назначать вице-президентов (прямо как в Азербайджане) и издавать указы, имеющие силу законов. Парламент более не сможет направлять запросы в правительство и потеряет над ним контроль.

Московский центр Карнеги пишет о том, что президента Эрдогана в нынешнем году ждут много испытаний. «Ситуация в сфере безопасности и в экономике плачевная, силовые структуры в тяжелом кризисе, а зарубежных союзников у нынешней власти осталось немного. В таких условиях Эрдогану будет непросто достигнуть сразу двух своих главных целей: перейти к религиозно-консервативному устройству общества и единоличному правлению», - говорится в материале.

«Евросоюз и США понимают, что после референдума Турция, возможно, перестанет быть их партнером и страной, уважающей этническое, социальное и религиозное разнообразие. Укрепление авторитарного режима противоречит членству в НАТО и Совете Европы и поставит крест на идее вступления Турции в ЕС. Быстрее всего негативные последствия проявятся в области экономики», - отмечается далее в тексте.

Между тем, для Турции надежда забрезжила из-за океана. При Бараке Обаме отношения Вашингтона и Анкары были подпорчены сирийской войной, курдским вопросом и делом об экстрадиции богослова Фетуллы Гюлена, превратившегося из духовного наставника Эрдогана в его злейшего врага. Однако администрация Дональда Трампа, несмотря на всю ее экстравагантность и «нелинейность» в выстраивании внешней политики, пока ведет себя как предсказуемая республиканская команда, которая обычно делает упор на традиционных региональных союзников: Израиль, Турцию и Саудовскую Аравию. Правда, летом 2016 года в интервью The New York Times Трамп выразил восхищение курдами и пожелал увидеть их дружбу с турками. Как эту дружбу «склеить», американский президент пока, видимо, не понимает, но Эрдоган пытается перехватить инициативу и добиться авансов от Вашингтона.

Первый телефонный разговор президентов состоялся лишь 7 февраля, то есть спустя почти три недели после прихода Трампа (для сравнения – с Путиным беседа прошла 28 января). Уже 9 февраля в Турцию с первым зарубежным визитом в новой должности приехал глава ЦРУ Майкл Помпео. 17 февраля в Турции на военной базе Инджирлик побывал глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд и провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, а уже на следующий день «на полях» ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности турецкий премьер Бинали Йылдырым пообщался с вице-президентом США Майклом Пенсом.

«Общее настроение встреч – начать с чистого листа отношения с Вашингтоном. Вслед за турецким руководством его подхватили турецкие эксперты и СМИ. Первые стали прогнозировать укрепление двустороннего сотрудничества, выгодные Анкаре договоренности по Сирии и так далее. Вторые смягчили свою антиамериканскую риторику, которая доминировала в турецких СМИ в последнее время», - пишет Московский центр Карнеги.

Автор материала сравнивает «эпоху Эрдогана» с принципиально новой для Америки «эпохой Трампа» и видит ряд сходств. Например, эпатажного Трампа выбрала «одноэтажная» Америка, уставшая от Клинтонов и Бушей, а исламиста Эрдогана – анатолийская провинция, разочарованная в европеизированной коррумпированной кемалистской элите крупных городов. И, кстати, США не высказывались на тему референдума в Турции – по крайней мере, не было открытой критики. А турки при этом кивают именно на американскую президентскую систему как одну из моделей для своей страны.

С другой стороны, никакой конкретики в американо-турецкой повестке дня пока нет. Вернее, нет того, чего хотели бы турки – например, отказа США от поддержки курдов. Между прочим, в Сирии уже высадились американские морские пехотинцы с целью оказания огневой (артиллерийской) поддержки для наступления на Ракку – «столицу» Исламского халифата. А влиятельное издание The National Interest и вовсе предсказывает столкновение США и Турции в Сирии. Смогут ли турки и американцы «перезагрузить» свои подпорченные отношения, покажет время…

Продолжение следует