Bilanțuri 2016 - Ecaterina Mardarovici: „Un an dulce-amar din perspectiva dimensiunii de gen”

Anul 2016 a fost unul important pentru promotorii femeilor în politică, în primul rând, datorită numărului record de candidate la funcţia de preşedinte, dar şi datorită celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial, unde unul dintre candidaţi a fost o femeie.

Ecaterina Mardarovici: „Mie îmi lasă un gust dulce-amar anul 2016 din perspectiva dimensiunii de gen. A fost anul în care s-a adoptat Legea cu privire la asigurarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi, în care s-a stipulat cota de reprezentare de 40 %, ceea ce este un succes pentru cetăţenii şi pentru Republica Moldova, de asemenea, a fost anul în care s-a adoptat concediul paternal. Taţii au dreptul la un concediu pentru a sta acasă şi a îngriji copii. Este un rezultat foarte bun, sper să se aplice. A fost un an în care am avut în alegerile prezidenţiale mai multe femei candidate. Am zis şi „amar” pentru că eu am fost puţin tristă din cauza faptului că niciuna dintre candidate nu s-a identificat cu femininul acestei funcţii, să-şi spună „voi fi o preşedintă!” Toate s-au indentificat cu „un preşedinte”, deşi bărbaţii candidaţi nu au ezitat să le atace ca femei. Pe mine acest lucru m-a întristat puţin pentru, pentru că dacă e să reuşim în acest domeniu este foarte important ca femeile care se implică în politică să se identifice cu femininul acestor funcţii pentru că doar aşa vom reuşi. Or, atunci când insistăm şi vrem să fim ca „ei”, atunci ei nu vor ezita la fiecare pas să ne amintească că suntem nişte „ele” şi că suntem mai slabe pentru că suntem „ele”.”

Europa Liberă: Dna Mardarovici, v-aţi referit la campania pentru prezidențiale, chiar dacă Maia Sandu, candidata la funcţia de preşedintă nu a învins în alegeri, totuşi, spun analiştii, Domnia Sa a obţinut un scor bun. Credeţi că acest rezultat este în măsură să schimbe ceva în atitudinea societăţii faţă de locul femeii în politica din Republica Moldova?

Ecaterina Mardarovici: „Da, bineînţeles, şi în raport cu locul femeii în societate, în Republica Moldova, în politică, locul femeii în procesul de democratizare a unei ţări. Eu cred că o femeie candidat şi anume Dna Maia Sandu a reuşit să schimbe puţin mentalitatea oamenilor, i-a convins pe mulţi că se poate de făcut politică şi altfel, iar pentru exterior am arătat că Republica Moldova, totuşi, are un număr foarte important de cetăţeni care ştiu să aleagă, ştiu să prioritizeze valorile, să arate intoleranţă faţă de anumite vicii ale clasei politice şi ale societăţii. Eu, în linii mari, am fost mulţumită de prestaţia candidatei femeie, doar că mi-aş fi dorit să fie şi preşedintă.”

Europa Liberă: Dna Mardarovici, dacă revenim la răspunsul Dvs de la începutul acestui interviu, aţi spus că anul 2016 v-a lăsat un gust dulce-amar, dulce inclusiv pentru că în acest an Parlamentul a aprobat obligativitatea cotei minime de 40 la sută de reprezentare a femeilor pe liste de partid. Dacă îmi amintesc bine, vă rog să mă corectaţi dacă nu este aşa, nu a fost adoptat un mecanism clar de punere în practică a acestei cote, deci, femeile se pot pomeni la capătul listei electorale…

Ecaterina Mardarovici: „Da, dar eu cred că mingea este acum pe terenul femeilor din cadrul partidelor politice, iar cota de 40 de % a fost un efort susţinut al societăţii civile şi nu doar al organizaţiilor care luptă pentru drepturile femeilor, dar, în general, al societăţii civile din Republica Moldova. Acum, totuşi, mingea este pe terenul femeilor din cadrul partidelor politice.”

Europa Liberă: Vă aşteptaţi să facă presiune asupra bărbaţilor din partid…

Ecaterina Mardarovici: „Toate partidele au organizaţii de femei şi e timpul ca ele să încerce să se impună în cadrul acestor partide, să-şi aleagă adevărate lidere, să se impună deja având acele 40 de locuri asigurate prin lege, să lupte ca să-şi asigure locurile propriu-zise. Sigur că noi vom fi cu ochii pe ceea ce vor face partidele politice. A fi pe lista unui partid în timpul campaniei electorale înseamnă că ţi se oferă o platformă ca să înveţi şi să te pregăteşti pentru marele succes, să fii convinsă că eşti făcută pentru asta, că îţi place politica. Eu mă bucur pentru stabilirea acestei cote minime de 40 %.”

Europa Liberă: Cum vă aşteptaţi această cotă obligatorie să aducă schimbarea în Republica Moldova?

Ecaterina Mardarovici: „Eu am un punct de vedere aparte. Sigur, un număr de 40 % de femei pe liste electorale nu înseamnă că aceste femei trebuie şi vor fi neapărat gender sensibile. Eu am preluat o idee de la o feministă europeană, Sonja Lokar, care spune că noi nu avem nevoie doar de femei în Parlament, noi avem nevoie de femei care să aducă o schimbare în politică, noi nu avem nevoie de femei care au un comportament ca şi bărbaţii. Noi vrem să vină femei care să conștientizeze că în societate sunt o mulţime de probleme cu care confruntă femeile, să contribuie la schimbarea priorităţii în lista problemelor, că nu doar NATO, dar şi îngrijirile la domiciliu sunt importante. Noi susţinem femeile, vom susţine, bineînţeles, o femeie care candidează, dar şi această femeie trebuie să susţină drepturile femeilor, pentru că în cazul în care ea nu le va susţine, eu nu o voi vota pentru că ea va fi un candidat ca oricare altul!”