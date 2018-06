O nouă amânare în cazul validării mandatului de primar al Chișinăului (Galerie Foto)

Judecătoria Chișinău a amânat din nou validarea mandatului de primar al capitalei câștigat de Andrei Năstase şi a dispus recuzarea judecătorului Valentin Lastavețchi, care încercase să argumenteze că atât Năstase, cât și contracandidatul său socialist Ion Ceban pot fi acuzați că au încălcat legislația în duminica votului, când i-au îndemnat pe alegători să iasă la vot. Validarea mandatului lui Năstase este blocată tocmai de o plângere a socialiștilor că ar fi încălcat legislația prin acest îndemn la vot.

Recuzarea judecătorului Valentin Lastavețchi a cerut-o secretarul Consiliului electoral de circumscripție Chișinău, Vitalie Miron. El l-a acuzat de atitudine părtinitoare. Magistratul ar fi constatat, comentând plângerea socialiştilor, că ambii candidați au încălcat legea întrucât au îndemnat cetățenii sa iasă la vot în ziua scrutinului. „Acum apare întrebarea: alegerile trebuie invalidate sau trebuie validate, pentru că ambii au săvârșit acțiuni ilegale și asta într-un fel se compensează?”, a spus judecătorul Lastavețchi. El a lăsat să se înțeleagă că există un risc real ca alegerile să fie invalidate, numai că recuzarea sa a fost acceptată foarte rapid.

Cum poate fi tălmăcita aceasta rocada? Juristul Ion Guzun de la Centrul de resurse juridice este de părere că miza adevărată este tergiversarea validării mandatului de primar, câștigat de Andrei Năstase:

„Consiliul electoral, poate, a şi avut temei de a solicita recuzarea, dar foarte stranie a fost decizia prin care colegii judecătorului Valentin Lastaveţchi au considerat relevante argumentele şi au acceptat recuzarea astfel încât procesul să fie examinat de un alt judecător. Asta înseamnă în mod automat că acest proces de validare a mandatului primarului mun. Chişinău va fi tergiversat. O referinţă a unui judecător în cadrul unui proces nu înseamnă neapărat că are o predispoziţie referitoare la proces, iar, din ce am văzut noi, a fost o constatare neutră a judecătorului. Mi s-a părut foarte straniu şi chiar aş vrea să aflu argumentele judecătorului care a admis recuzarea pentru a înţelege ce l-a convins că o simplă afirmaţie a judecătorului a fost în măsură în acest proces să determine că acesta nu a fost imparțial.”

Ion Guzun mai notează că îndemnul adresat alegătorilor să iasă la urne, lansat în ziua scrutinului, nu este tratat în legislaţie ca fiind agitaţie electorală, aşa cum a încercat să interpreteze magistratul Judecătoriei Centru. Juristul mai afirmă că toate monitorizările scrutinului local au confirmat că nu au fost comise abateri de natură să influenţeze rezultatele alegerilor.

„Observăm că în ultimul timp, în dosare legate de alegeri, politicul influenţează indirect soluţia judecătorului. Ne amintim de cazul Domnicăi Manole, vedem şi în cazul dat aparent nevinovată recuzare a unui judecător, dar care duce la o tergiversare a validării acestor alegeri.”

Andrei Năstase a revenit azi de la Viena, unde s-a aflat, spune primarul ales, pentru lansarea unor colaborări, pe care însă nu le poate valorifica pentru că nu a fost validat în funcţie. Năstase regretă că procesul de validare a mandatului său durează, numindu-l „un circ” regizat de „binomul toxic Plahotniuc-Dodon”:

Această amânare nu e doar una simbolică. Sunt activităţi ilegale menite să tergivesreze intrarea în Primăria Chişinău a celui care a fost ales şi care ar fi sistat orice activitate în derulare...

„Această amânare nu e doar una simbolică. Sunt activităţi ilegale menite să tergivesreze intrarea în Primăria Chişinău a celui care a fost ales şi care ar fi sistat orice activitate în derulare sau care urmează a fi săvârşită în perioada în care să tărăgănează procesul de validare. Dacă validarea mandatului nu se va produce în cel mai scurt timp, această validare se va produce într-un mod cât se poate de democratic în stradă.”

Zeci de susţinători ai „Platformei DA” şi ai primarului ales Andrei Năstase au ieşit şi azi în stradă, anunțându-şi protestul mai întâi la Judecătoria Chişinău, după care la primăria capitalei. Ei au cerut validarea mandatului primarului.

„Năstase e primarul!”, „Votul meu contează!”, „Jos mafia!” Protestatarii s-au declarat hotărați să se mobilizeze într-un număr mai mare în ziua de duminică, dacă până atunci nu va fi validat mandatul primarului ales.

Lor li s-au alăturat deputaţi liberal-democraţi care l-au sprijinit pe Andrei Năstase în cursa pentru primărie. Deputatul Tudor Deliu a spus că inteţionează să depună o declaraţie şi în Parlament, în care să condamne tergiversarea validării mandatului lui Năstase. Deliu a menţionat, invocând norme legale, că data-limită până când instanța trebuie să ia o decizie e 21 iunie.

„Se fac nişte lucruri speciale pentru a nu fi validat mandatul. Mi se pare că este o acţiune concertată. Nu erau motive de a cere recuzarea judecătorului. Este un caz ieşit din comun. Vreau să vă aduc la cunoştinţă că dacă mandatul domului Năstase nu va fi validat, putem să ne trezim în situaţia când treburile municipiului Chişinău vor fi diriguite de un primar care iarăşi va intra prin uşa din spate.”

Tudor Deliu a făcut referință la prevederea din Codul Electoral care spune că alegeri locale nu mai pot avea loc în ultimul an înainte de alegerile locale ordinare, or acest ultim an a început să curgă din 14 iunie, data la care au avut loc precedentele alegeri locale în 2015. Respectiv dacă mandatul lui Năstase nu va fi validat, atunci ar urma să fie numit un primar interimar.

Nu este prima dată când procesul de validare a unui scrutin este tergiversată aparent intenţionat. Mandatul preşedintelui Igor Dodon a fost validat la o lună după alegeri. Unii analişti, între ei Corneliu Ciurea, întrevăd o legătură între cazul şefului statului şi acest caz al primarului capitalei. Ciurea ne spunea în ajun că ar fi un fel de răzbunare a socliaştilor pentru precedentul din prezidenţiale, însă Ciurea se declară convins că mandatul lui Năstase va fi validat pentru că în caz contrar justiţia şi-ar atrage acuzaţii că a acţionat disproporţionat în cele două cazuri.