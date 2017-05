Valeriu Pașa: Ce se întâmplă acum în Primăria Chişinău se poate numi haos

Activistul civic Valeriu Pașa spune că situația de la Primăria Chișinău, după reținerile de joi și vineri, poate fi comparată cu o „ceață deplină”. Într-un interviu acordat Europei Libere acesta spune că în acest moment în Primărie nu are cine să execute funcțiile curente ale primarului și ale viceprimarului, și nici pe cele ale secretarului general al Consiliului.

Europa Liberă: Dle Pașa, ținând cont de evoluțiile de ultimă oră, totuși ce e mai prioritară acum pentru societatea moldovenească – încercarea de a schimba legislația electorală, sau reținerile CNA care duc către o luptă împotriva corupției?

Valeriu Pașa: „Cu siguranță că este tentativa de modificare a sistemului electoral, pentru că în acest caz vorbim despre menținerea sau nu a alegerilor democratice în Republica Moldova și despre viitorul țării pe termen lung. Ceea ce s-a întâmplat ieri la Primărie este doar inevitabilul. S-a întâmplat așa pe baza unei decizii controlate printr-o justiție sau luptă anticorupție selectivă, făcută la televizor. În momentul în care în Republica Moldova ar apărea o justiție independentă și niște instituții anticorupție independente, acest lucru oricum s-ar fi întâmplat. Deci, Dorin Chirtoacă este pasibil să fie judecat pentru multiple acte de corupție.”

Europa Liberă: Și PL-ul este scos din actul guvernării?

Valeriu Pașa: „De facto PL-ul este scos din actul guvernării deja de câteva luni. Ei nici nu au deținut un rol important în această coaliție – ei și-au făcut rolul lor cel mai important atunci, la 20 ianuarie 2016, când au votat pentru alegerea Guvernului Filip.”

Europa Liberă: Dar ideea lor că părăsesc ei actuala coaliție de guvernare?

Valeriu Pașa: „Asta este exact cum discuta cineva despre eventuale demisii de onoare, pe care le faci atunci când nu mai poți păstra onoarea. Exact așa ar fi și această teoretică demisie de onoare a PL-ului din această guvernare. Ei nu se mai pot exclude, ei au fost excluși.

Deci, dl Plahotniuc nu acceptă demult parteneri. El acceptă doar subordonați sau robi politici, dar nicidecum parteneri. Or, dl Ghimpu, fiindu-i cunoscut temperamentul, și-a mai permis în special în perioada electorală a alegerilor prezidențiale anumite mișcări. Să spunem așa, l-a bătut la cap pe Plahotniuc cu tot felul de chestii, inclusiv prostii mărunte cum ar fi declararea zilei de 1 iunie zi liberă, sau demiterea unui funcționar sau a unui demnitar de rang jos dintr-un minister pentru că, vezi tu, și-a permis să scrie pe o rețea de socializare ceva nu de bine despre Partidul Liberal. Vă dați seama că astfel de acțiuni din partea dlui Ghimpu nu putea să nu fie la un moment dat „răsplătite” pe măsură și dl Ghimpu plătește acum pentru propria prostie.”

Europa Liberă: Trei orașe mari, trei municipii acum s-au pomenit într-o situație destul de delicată. La Chişinău Dorin Chirtoacă este pe moment în izolator la CNA, la Orhei controversatul om de afaceri Ilan Șor e în arest la domiciliu. La Bălți primarul Renato Usatîi e în exil în Rusia. Vă este clar ce e cu sorta acestor trei orașe mari?

Valeriu Pașa: „În primul rând, este ceea ce se întâmplă într-o țară cu un regim autoritar. Într-un astfel de stat așa lucruri se pot întâmpla. Pe de altă parte, locuitorii acestor orașe plătesc pentru votul extrem de strategic, cum credeau ei, pe care l-au făcut pe motivații geopolitice, sau extrem de politizate, și nu și-au ales manageri pentru oraș. Sau, în cazul Orheiului, au mers pe modelul, cum au spus și oamenii de acolo: „Da, Ilan Șor a furat, a participat la furtul miliardului, dar s-a împărțit și cu noi”.

Se mai întâmplă și alte lucruri. Pe de o parte este această justiție controlată și stat cu tendințe de dictatură. Pe de altă parte este și rodul acestor alegeri nu tocmai după criterii obiective.”

Europa Liberă: Dacă la Orhei și Bălți e clar – acolo interimatul rezolvă cât-decât situația, la Chişinău diferă realitatea.

Valeriu Pașa: „La Chişinău este ceață deplină. Pe de o parte legea spune că până la o eventuală suspendare a primarului din funcție printr-o decizie de judecată el rămâne primar. Alta e problema că la momentul actual concret în Primărie nu are cine să execute nici măcar funcțiile primarului și ale viceprimarului, cele curente.”

Europa Liberă: Sau măcar ale secretarului.

Valeriu Pașa: „Și nici a secretarului Consiliului, pentru că și acesta a fost săltat ieri. Ceea ce arată de fapt că pe de o parte se creează intenționat haos în Primărie. A contribuit enorm și cel mai vinovat de acest haos este personal Dorin Chirtoacă care timp de mai bine de șase ani nu a desemnat viceprimari, nu a făcut-o nici măcar după ce colegii săi din Parlament au modificat legea astfel încât el practic să-i poată numi pe viceprimari – el nici măcar de suportul Consiliului nu mai avea nevoie. Aceeași situație cu acest secretar al Consiliului – au fost mai multe tentative de a-l demite și acesta a fost menținut artificial, iarăși cu suportul lui Dorin Chirtoacă. Deci, acest haos din Primărie se datorează exclusiv lui Dorin Chirtoacă.

Acum, ce va urma? Ieșirea cea mai puțin costisitoare pentru capitală pe termen lung ar fi ca domnul primar pur și simplu să-și depună demisia și să nu mai complice lucrurile. Același lucru să-l facă și viceprimarul, care este un viceprimar interimar. Probabil totuși ar trebui să fie desemnat de Consiliu, care este totuși singurul organ cu legitimitate, un viceprimar care să asigure interimatul.

Ar fi bine să nu fie o persoană politică, pentru că nu există o majoritate clară în Consiliul municipal acum. O înțelegere din asta forțată mă tem să se va face pe baza unor bonusuri, iarăși, de sute de hectare de terenuri municipale, sau contracte, sau proprietăți dați pe bani de nimic, este foarte curios ce se întâmplă acum în Сonsiliul municipal Chişinău. Recapitulând, putem spune că ceea ce întâmplă acum în Primăria Chişinău se poate numi haos.”

Europa Liberă: Reținerea a câtorva fruntași ai PL este interpretată și ca un refuz al fracțiunii liberale din Parlament de a vota schimbarea sistemului electoral. Acum, ce vor face cei care insistă pe reforma electorală: vor vota sistemul mixt?

Valeriu Pașa: „Atitudinea Partidului Liberal față de propunerea de modificare a sistemului electoral a fost doar ultima picătură care a umplut paharul de răbdare a lui Vlad Plahotniuc.

De fapt, el a încercat chiar prin acest proiect inițial de trecere la sistemul uninominal să atragă de partea lui Partidul Liberal, și anume prin acele prevederi care erau inițial în primul proiect propus de PD-iști, unde erau prevederi ce țineau de demiterea primarilor – acolo unde ei propuneau o modalitate de demitere a deputaților au propus și revocarea primarilor prin proceduri mult mai grele decât acum.

Cei din PD au încercat să vină cu o momeală pentru Partidul Liberal: „Vedeți, votați uninominalul nostru și noi vă ajutăm să-l mențineți pe Dorin Chirtoacă în funcție. Mihai Ghimpu a fost intransigent și pur și simplu plătește acum pentru aceasta. S-a săturat de el Vlad Plahotniuc, plus că are nevoie permanent să arunce în acest foc al imitației luptei cu corupția noi și noi combustibili, din ce în ce mai mari. Dorin Chirtoacă este cel mai mare as pe care îl ținea în acest spectacol. Deci, a fost cea mai mare carte aruncată acum.

În cazul în care cetățenii, și sunt sigur că asta va fi, vor continua să nu creadă că aceasta este o luptă veritabilă contra corupției, îmi este greu să-mi dau seama pe cine va fi următorul pe care îl va jertfi Vlad Plahotniuc.”

Europa Liberă: Acum se așteaptă recomandările Comisiei de la Veneția, pentru a se ajunge la o înțelegere cu privire la ce legislație electorală trebuie să fie votată în Parlamentul Republicii Moldova. Se va merge până la capăt cu această intenție de a se vota mixtul? Și pe cine avantajează acest sistem electoral mixt – pe socialiști și pe președintele Dodon, sau pe democrați și coordonatorul coaliției de guvernare Vlad Plahotniuc?

Valeriu Pașa: „Promotorii acestei idei de modificare a sistemului electoral au lăsat-o ceva mai moale cu aprecierile, în special după ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul European, dar mai ales după vizita lui Vlad Plahotniuc la Washington care, din câte înțelegem, avea în cap unul dintre scopurile principale să obțină suport pentru această schimbare a sistemului electoral, suport pe care se pare că nu l-a primit.”

Europa Liberă: Dar dl Plahotniuc va insista totuși să modifice sistemul electoral?

Valeriu Pașa: „Probabil că va insista, dar miza lui adevărată nu este doar modificarea sistemului electoral, pentru că dacă se aplică pur și simplu legislația nouă așa cum o propun ei, ea va avantaja exclusiv Partidul Socialiștilor. Acesta, chiar dacă nu deține majoritatea – are până la 40 la sută suport – asta le va permite după sistemul nou, care spune că deputat devine cel care ia primul loc într-un singur tur de alegeri. Partidul Socialiștilor va obține, în cazul votului uninominal, 60-70 la sută din mandate. Adică vreo 35 de mandate le vor avea de pe uninominal și încă vreo 20 cel puțin de pe sistemul pe liste. Adică le este asigurată o majoritate confortabilă foarte ușor la următoarele alegeri. Asta, dacă alegerile se petrec cât-decât democratic și liber.

Or, în noua redacție propusă de Partidul Democrat sunt foarte multe elemente care le-ar permite să valorifice la maxim controlul asupra justiției, controlul asupra autorităților locale, să ducă în obscuritate procesele electorale, astfel încât să nu fie vizibile pentru presă, pentru societatea civilă, totul să se petreacă în aceste consilii de circumscripții care sunt și ele obscure, să se judece inclusiv scoaterea din cursa electorală a unui candidat undeva în judecătoriile raionale.

Probabil aceasta este miza adevărată a dlui Plahotniuc – adică să nu mai avem alegeri democratice în Republica Moldova și în mod artificial să fie propulsați în Parlament niște persoane convenabile Partidului Democrat. Altfel, dacă alegerile după acest sistem sunt democratice, Partidul Socialiștilor câștigă.”

Europa Liberă: O întrebare care frământă societatea moldovenească – în caz că sunt dați jos cei de la guvernare, cine le ia locul?

Valeriu Pașa: „Este foarte simplu, cei care vor câștiga alegerile. În mod normal, dacă rămâne actualul sistem electoral, așa cum se prefigurează lucrurile, în dependență de nivelul de prezență a cetățenilor, inclusiv a celor din diasporă, cel mai probabil nici Partidul Socialiștilor, nici opoziția pro-europeană de dreapta nu vor obține o majoritate de unii singuri. Este deocamdată incertă soarta Partidului Nostru condus de Renato Usatîi – dacă va accede sau nu va accede în viitorul Parlament și, dacă va accede, va accepta oare și în ce condiții să facă o coaliție cu Igor Dodon cu care sunt acum într-un război politic deschis.

Probabil, pe baza resursei administrative și a altor resurse va trece în Parlament și Partidul Democrat, dar cu o fracțiune foarte mică. Și în aceste condiții vom avea practic două mari forțe – pe dreapta și pe stânga, și una mică la mijloc. Și dacă înainte era acea forță care putea să-și permită luxul să negocieze și cu comuniștii, și cu dreapta, și să facă coaliție cu cine vor ei, de data aceasta ei vor fi în situația în care nimeni nu va vrea să facă coaliție cu ei. Cel puțin în condițiile în care ei, Partidul Democrat, sunt în forma acesta.

Și probabil se va ajunge iar la alegeri anticipate, dar nu înainte de a produce un gen de excludere sau izolare totală a Partidului Democrat. În momentul în care ei vor pierde majoritatea în Parlament ei pot destul de rapid să piardă controlul asupra instituțiilor statului – Procuratura, justiția, parțial Banca Națională, executivul și altele. Va depinde și de puterea de compromis, dar și de acele principii minime care vor fi propuse, atât de pe dreapta, cât și de pe stânga. Lucrurile sunt destul de complicate.”

Europa Liberă: V-ați referit la o perioadă post-electorală, adică după alegerile parlamentare. Ce se întâmplă până atunci?

Valeriu Pașa: „Până atunci va fi o luptă continuă.”

Europa Liberă: Cine cu cine luptă?

Valeriu Pașa: „Luptă în primul rând opoziția anti-oligarhică extraparlamentară în mare măsură reprezentată de două partide – platforma DA și PAS pe dreapta, în colaborare cu Partidul Liberal Democrat, care are și o mică reprezentare parlamentară. Pe partea stângă este Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi. Toți aceștia, fiind susținuți împreună cu societatea civilă organizată, luptă împotriva derapajelor actualei guvernări, care vedem că are o colaborare din ce în ce mai strânsă pe bază de interese, dar și probabil a unor înțelegeri de culise cu Partidul Socialiștilor și cu președintele Dodon. Deci, în dependență de nivelul de tensiune, dacă vor fi reluate sau nu protestele, vor fi și evoluțiile.

Nu exclud ca ceea ce se întâmplă în Primărie acum să aibă drept una dintre mize, exact așa cum a fost la alegerile prezidențiale, o modalitate de scoatere a presiunii – partidele s-au concentrat pe alegeri și au uitat de proteste. În cazul în care se reia această presiune în societate probabil la alegerile primarului de Chişinău ar putea pentru dl Plahotniuc să fie o găselniță, ca partidele să aibă cu ce se ocupa, să nu se ocupe de el. Și astfel să tragă de timp până la următoarele parlamentare.”

Europa Liberă: Spiritul protestatar nu a murit?

Valeriu Pașa: „Nu a murit. Spiritul protestatar așteaptă o ofertă din partea eventualilor săi lideri. Oamenii trebuie să înțeleagă, dacă vin să protesteze, pentru ce o fac, care este scopul exact. Nu sunt gata să protesteze din nou împotriva la tot, inclusiv pentru niște scopuri din start irealizabile.

Oameni vor să vadă un plan, dar vor să vadă și lideri care au curajul să-și asume lucruri.”

Europa Liberă: Vor lideri, vor persoane care sunt gata să facă sacrificii, vor oameni care să pună interesul național mai presus decât cel personal…

Valeriu Pașa: „Oamenii susțin ideea de a da jos actuala guvernare. Foarte mulți șunt și cei care se pronunță deschis și pentru răscoală. Sunt și așa oameni. Dar primul lucru pe care îl întreabă cetățenii – bine, îi dăm jos pe ăștia, pe cine punem în loc?”

Europa Liberă: Și răspunsul întârzie!

Valeriu Pașa: „Deocamdată contraoferta opoziției încă nu este suficient de convingătoare pentru cetățeni.”

Europa Liberă: Dar credeți că dl Plahotniuc are doar planul A și nu are și un plan B?

Valeriu Pașa: „Eu cred că dl Plahotniuc nu are niciun plan. Dumnealui are niște procedee pe care le-a utilizat de-a lungul anilor și care funcționează. Dumnealui nu are un plan, altfel nu ar face ceea ce face acum, pentru că pe termen lung el clar nu are plan. Care să fie planul? Să se mențină la putere în Republica Moldova? Cât? Veșnic? Pentru ce? Care este scopul?

Am impresia că dumnealui pur și simplu demult deja este o jertfă a propriilor jocuri și nu mai poate ieși deja.”

Europa Liberă: Și la problemele Republicii Moldova se mai gândește cineva la modul cel mai serios?

Valeriu Pașa: „Această guvernare este în primul rând prinsă în aceste jocuri de dragul proceselor, iar pe de asupra este și foarte incompetentă. Pur și simplu nu-i duce capul să conducă țara. Da, i-a dus capul prin metode deloc democratice să preia această putere, dar ei nu știu ce să facă cu ea. Ei nu știu cum să fericească cetățenii. Pentru asta trebuie să ai capacități. Și fiind atât de agresivi, nedeprinși cu democrația, ei nici măcar oamenii capabili care încă mai lucrează prin ministere nu-i ascultă.”

Europa Liberă: Și dacă puterea nu știe ce vrea, cetățenii acestui stat știu ce-și doresc?

Valeriu Pașa: „Știu. Cetățenii acestui stat își doresc în primul rând o altă putere, de oameni integri și teferi. Nu avem nevoie de genii, dar de oameni care măcar sunt adecvați, înțeleg pe ce lume trăiesc și nu vin acolo să fure.”