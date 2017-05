Anatol Șalaru: „Eu despre Chirtoacă nu știu dacă este corupt sau nu este corupt. (...) Dar vina principală o are Mihai Ghimpu”

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Şalaru, regretă că nimeni din conducerea tării nu a fost invitat nici măcar pentru a asista la summit NATO de la Bruxelles și spune că proiectele demarate cu partenerii NATO și non-NATO (Ucraina) au fost stopate.

Europa Liberă: Domnule Șalaru, să pornim această discuție cerându-vă o opinie referitor la summitul NATO care și-a încheiat lucrările la Bruxelles. Moldova nu a fost prezentă. E un dezavantaj pentru stat, care totuși are un parteneriat cu Alianța Nord-Atlantică?

Anatol Șalaru: „Alianța Nord-Atlantică niciodată nu insistă să te ajute dacă tu nu vrei acest ajutor. În relațiile externe, cât și în apărare, foarte mult contează relațiile interumane, contează persoana care conduce o instituție și relațiile pe care le are cu omologii, cu colegii din alte țări. Astăzi Ministerul Apărării este fără conducere, este condus indirect de Mihai Ghimpu, pe care nu-l mai interesează soarta Ministerului Apărării și relațiile cu NATO. El are cu totul alte probleme acum.

Iar eu am fost invitat anul trecut la summitul NATO de la Varșovia. Datorită sprijinului României Moldova a fost menționată în documentul final al summitului NATO. Eu am fost prima persoană din Republica Moldova care a vorbit vreodată de la înalta tribună a summitului NATO. Anul trecut s-au pus toate problemele stringente pe care le are Republicii Moldova – problema de securitate, prezența rusă în Transnistria, conflictul transnistrean, pseudo-pacificatorii ruși pe care îi avem noi în Republica Moldova. Și alte probleme pe care le avem noi, de securitate, vitale pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: De ce sunt singulare aceste voci când trebuie să se vorbească despre problemele care chiar macină statalitatea Republicii Moldova, pentru că de 25 de ani securitatea a rămas șubredă, având această fostă armată rusă pe teritoriul din stânga Nistrului?

Anatol Șalaru: „Pentru că la noi în conducerea țării, în politică nu se bagă oameni care au interese naționale, dar se bagă profitorii. Și, cu părere de rău, și alegătorii noștri au greșit de multe ori când au votat, au fost mințiți de fapt de mulți profitori pe care nu-i interesează securitatea țării, îi interesează doar pe moment să rupă ceva, să facă niște contracte.”

Europa Liberă: Dar guvernanții fac trimitere la părerile cetățenilor, percepția locuitorilor Republicii Moldova care cred că țara trebuie să-și mențină statutul de neutralitate.

Anatol Șalaru: „Este adevărat, Republicii Moldova poate să-și mențină statutul de neutralitate, dar securitatea țării este mai presus decât un articol din Constituție. Nicăieri în Constituție nu scrie că țara noastră trebuie să fie ocupată sau că noi trebuie să fim o țară vasală, sau că noi trebuie să fim o țară de categoria a doua. În Constituție scrie că Guvernul trebuie să apere cetățenii, suveranitatea, independența. Iar suveranitatea noastră și independența și așa-numita neutralitate pot fi apărate numai atunci când noi facem parte dintr-un sistem colectiv de apărare. Iar dacă noi nu facem parte din asta, ar trebui să avem o armată foarte puternică.”

Europa Liberă: Dar acum, după ce Curtea Constituțională a dat verdictul pe marginea articolului din Constituție care se referă la neutralitate, lucrurile au devenit mai clare?

Anatol Șalaru: „Oricum au devenit mai clare, pentru că unii nu vor mai putea face trimitere la statutul de neutralitate. De fapt, trimitere la statutul de neutralitate au făcut trădătorii – cei care au vrut ca Moldova să fie o țară slabă, cei care au vrut ca noi să nu avem armată și cei care au vrut în permanență prezența armatei ruse în Moldova și destabilizare. Cei care au vrut transnistrizarea Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar credeți că au fost politicieni care au vrut prezență militară rusă aici?

Anatol Șalaru: „Dar sunt și acum. Dodon vrea și în prezent. Și au mai fost de-alde Filat care au negociat cu rușii și care au zis că nu e nicio problemă dacă rămâne armata rusă în Transnistria, care nu au făcut niciodată probleme Transnistriei sau armatei ruse din Transnistria, care au stat cu fundul în două luntre, mă scuzați de expresie, și pentru care interesul nostru de securitate nu a costat doi bani. Și pe ei i-a interesat să aibă o relație bună cu Putin,cu Rusia și nu au vrut niciodată să-și riște cariera politică, businessul pentru a-și impune un punct de vedere care ar corespunde cerințelor de securitate a Basarabiei.”

Europa Liberă: Dle Șalaru, în fața amenințării Rusiei s-au arătat a fi neputincioase și autoritățile de la Kiev, o țară mult mai puternică decât Republica Moldova.

Anatol Șalaru: „Ucraina și-a apărat țara și luptă”

Europa Liberă: Dar s-a pomenit tot cu regim secesionist pe teritoriul țării…

Anatol Șalaru: „Da, s-a pomenit, dar doar atunci când în fruntea țării era un regim criminal obedient Rusiei, când Ianukovici i-a trimis scrisoare lui Putin să introducă armata în Ucraina. Dar acum armata Ucrainei este modernă, este o armată puternică și poate să facă față unei amenințări ruse. Dar Rusia nu a amenințat direct, ci prin interpuși, prin războiul hibrid pe care l-a dus în Ucraina și pe care îl duce acum în Moldova. Rusia nu are nevoie de armată în Moldova. Îl are pe Dodon cu armata lui. De aceea Rusia nu amenință direct, militar, securitatea Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Cine merită să ajungă ministru al Apărării în Republica Moldova?

Anatol Șalaru: „Eu cred că sunt mulți care merită, dar nu cei care sunt astăzi în fruntea ministerului.”

Europa Liberă: Cei care sunt astăzi în fruntea ministerului tot Dvs. i-ați adus acolo.

Anatol Șalaru: „În fruntea ministerului astăzi este Gheorghe Galbur, care a fost paznic la sediul PL și care a fost numit de Ghimpu.”

Europa Liberă: Este colegul Dvs. de Partid Liberal.

Anatol Șalaru: „Eu nu eram coleg cu el. Ghimpu l-a numit întâi pe el, a stabilit cine va fi viceministru și după asta a acceptat ca eu să fiu ministru al Apărării. Aceasta a fost înțelegerea din cadrul coaliției – că dacă un minister a revenit Partidului Liberal, partidul va numi și ministrul, și viceminiștrii. Și eu am reușit să-l mențin pe Cimbriciuc aproape un an de zile încă, deși mă presa Ghimpu să-l scot și să-l pun pe altul, la fel ca și pe Gheorghe Galbur. Gheorghe Galbur se ocupa de problemele de gospodărie – canalizare, aprovizionare, depozite… El nu poate să judece la nivel strategic sau să facă politicile în domeniu.”

Europa Liberă: Se vehiculează că ar putea să revină dl Victor Gaiciuc, cel care a mai fost la cârma Ministerului.

Anatol Șalaru: „Am auzit și eu de chestia asta, este cel care este foarte apropiat lui Dodon. Și asta vorbește încă o dată despre faptul că Ghimpu, din ura pe care o avea față de mine, a decis să sacrifice totul, doar ca să scape de mine din fruntea Ministerului și din funcția de prim-vice-președinte al Partidului Liberal. El a cedat Ministerul Apărării, care este un minister foarte important, l-a cedat lui Dodon, a renunțat la tot ce s-a obținut până acum – proiectele cu Ucraina, cu România, cu NATO, cu alte țări pe care le-am început, doar ca să se păstreze el încă mai mulți ani în fruntea Partidului Liberal și să conserve un status-quo.”

Europa Liberă: Cineva ar putea să spună că sunt niște reglări de conturi dintre Dvs. și liderul liberalilor Mihai Ghimpu, pentru că această despărțire oricum a fost dureroasă, atunci când ați plecat din PL. Haideți să vedem mai departe. Ați inițiat un dialog cu partenerii Republicii Moldova, cu Ucraina, țara vecină, ca să ajute la evacuarea trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei, în caz că se ajunge la această retragere. Nu s-a făcut niciun pas înainte.

Anatol Șalaru: „Acesta este un proiect la care eu am lucrat mai multe luni. Nu s-a făcut niciun pas. Ghimpu a spus că pe el nu-l interesează, care-i problema?, că așa ceva nu poate să existe. Dacă ai viziune, dacă ai dorință și voință – eu am făcut nenumărate drumuri la Kiev și Odesa, m-am întâlnit cu ministrul apărării, am discutat de vreo trei ori cu Poroșenko, inclusiv la summitul NATO din Varșovia de anul trecut, am discutat cu el la Kiev despre acest coridor. Decizia în Ucraina s-a luat la cel mai înalt nivel pentru a crea un coridor verde pentru evacuarea trupelor rusești din Transnistria.”

Europa Liberă: Dar asta trebuie să-și dorească Rusia – să se retragă din stânga Nistrului.

Anatol Șalaru: „Rusia întotdeauna a găsit motive de ce să nu plece din Transnistria. Și unul din ele, pe care l-a enunțat Gubarev anul trecut, a fost că „acum noi nu putem să plecăm din cauza că avem o situație proastă cu Ucraina, nu vom putea trece prin Ucraina”. Și le-am demontat și acest mit, acest argument. Le-am demonstrat că se poate, numai să plece. „Noi vă creăm toate condițiile și Ucraina la fel”.

Anul trecut când am fost la Ziua Independenței al parada militară din 24 august la Kiev, la recepție mi s-a oferit cuvântul și am spus. „Problema noastră și a voastră este că vecinul vostru vrea să devină vecinul nostru, că Rusia vrea să ocupe partea de sud a Ucrainei, să creeze Noua Rusie și să fie vecin cu Moldova și cu România. Și dacă va reuși acest lucru va simplifica mult activitatea și realizarea scopurilor Rusiei. Rusia vrea să aibă un cap de pod aici, la gurile Dunării, pentru a șantaja Europa.”

Europa Liberă: Există șanse ca să fie soluționată problema transnistreană?

Anatol Șalaru: „Bineînțeles că există – împreună cu Ucraina și cu dorința guvernării de la Chişinău de a soluționa această problemă. Dar atâta timp cât eu vorbesc la toate tribunele și la toate interviurile despre războiul-hibrid pe care îl duce Rusia împotriva noastră, ministrul de Externe al Moldovei, într-un interviu acordat unei agenții de presă din Rusia, a declarat că nu există niciun fel de război hibrid. Atunci cum să înțelegem noi, dacă summitul NATO de anul trecut de la Varșovia a discutat despre războiul hibrid, în Ucraina se vede pe față, toate țările lumii au descoperit brusc că Rusia de mulți ani duce un război hibrid împotriva tuturor, iar ministrul de Externe din Moldova declară că nu există niciun război hibrid?”

Europa Liberă: De ce nu se regăsește un proiect de statut pentru regiunea transnistreană pe agenda negocierilor în formatul 5+2?

Anatol Șalaru: „Dacă vreți părerea mea, formatul 5+2 are doar sarcina de a conserva status-quo-ul și nu și-a pus niciodată sarcina să rezolve această problemă. Este un format ineficient, un format care a demonstrat până acum că a contribuit doar la consolidarea statalității Transnistriei. Transnistria practic este un stat care astăzi funcționează.”

Europa Liberă: Nerecunoscut de nimeni.

Anatol Șalaru: „Nerecunoscut, dar are bancă, are cale ferată, are ministere, are comerț, are stemă, drapel, pașapoarte și are și sprijinul unor funcționari europeni. Cu părere de rău, dar mulți europeni vin aici cu părerile transnistrenilor.”

Europa Liberă: Dar ce vă face să credeți că există acest sprijin din partea occidentalilor pentru un regim secesionist?

Anatol Șalaru: „Din partea unor occidentali, când se discută în formatul 5+2, de multe ori unii reprezentanți europeni sunt de partea Rusiei și fac presiuni asupra noastră să acceptăm anumite condiții pe care le pune Tiraspolul. Iar noi am greșit, inclusiv Snegur, că pas cu pas am cedat și am negociat cu Tiraspolul. Noi azi nu trebuie să discutăm cu conducerea Transnistriei.”

Europa Liberă: Dle Șalaru, știți foarte bine că a fost și o insistență a Moscovei că soluționarea problemei depinde de doi actori – Chişinăul și Tiraspolul.

Anatol Șalaru: „Da, asta a spus Rusia. Și Tiraspolul întotdeauna a spus: ”Nu!”, sau a spus că acceptă numai dacă le dăm asta, asta și asta. Scopul lor este transnistrizarea Republicii Moldova. Rusia nu se mulțumește și nu va ceda niciodată Transnistria dacă noi stăm cu capul aplecat. Astăzi Guvernul trebuie să facă politici pentru cetățenii de acolo și să nu discute cu administrația. Aceasta trebuie ignorată, izolată, să nu le dea voie să zboare prin aeroportul din Chişinău, să nu li se dea voie să intre în Moldova. Lasă-i să stea izolați la Tiraspol. Noi nu trebuie să luptăm să-l convingem pe Smirnov sau pe Krasnoselski. Noi trebuie să-i convingem pe cetățenii de acolo.”

Europa Liberă: Despre evoluțiile de ultimă oră de pe scena politică a Republicii Moldova ce ne puteți spune, cum le vedeți?

Anatol Șalaru: „Este foarte trist ce se întâmplă, este foarte grav ce se întâmplă și dacă se vor demonstra toate învinuirile care se aduc lui Chirtoacă, lui Chirinciuc, lui Ghimpu și altora, atunci este pentru prima dată când mișcarea unionistă românească de dreapta din Moldova este practic decimată și discreditată. Noi am avut trădători din ăștia, cum a fost Roșca și alții, care au trădat pur și simplu. Alții, cum a fost Matei, Dabija – oameni de cultură, oameni bine pregătiți – nu au avut calități de politician și nu s-au putut menține, nu au putut să se impună. Dar astăzi, pentru prima dată, unioniștii sunt învinuiți de corupție, de acte grave de corupție.”

Europa Liberă: Dar de ce partenerii de guvernare îi strâng la gard pe liberali?

Anatol Șalaru: „Dar nu numai pe liberali. Și eu nu discut cu partenerii de coaliție, eu observ ceea ce se vede, ce se arată.”

Europa Liberă: Și până unde se va merge?

Anatol Șalaru: „Asta nu știu, întrebați-i pe cei care stau la butoane. Dar Partidul Liberal a ratat șansă de a se reforma și de a se salva anul trecut. Atunci a fost ultima șansă când i-am propus lui Ghimpu să-și dea demisia, să ne dăm cu toții demisia. Însă nu s-a putut. Probabil că Ghimpu s-a considerat invincibil, s-a considerat veșnic și astăzi Partidul Liberal dispare încet și rușinos de pe arena politică.”

Europa Liberă: Dar cine stă la butoane?

Anatol Șalaru: „Cine stă la butoane, nu știu. Stau mulți la butoane în țara asta. Dar eu aici am în vedere organele de anchetă care au demarat aceste anchete.”

Europa Liberă: Dar de fapt cine este stăpânul Republicii Moldova astăzi?

Anatol Șalaru: „Nu-mi puneți întrebări din astea pentru copii – cine e stăpânul. Moldova are Parlament, are Guvern și are organe care sunt alese tot de popor. Cine este stăpân, cine se crede stăpân – cred că sunt mai mulți. Până nu demult cred că și Ghimpu se considera stăpân.”

Europa Liberă: Felul cum sunt implementate reformele mulțumește cetățeanul acestui stat?

Anatol Șalaru: „Reformele niciodată nu mulțumesc oamenii, pentru că reformele întotdeauna sunt dureroase. Era vorba unui politician: „Toți știu cum să facă reformele, numai că nimeni nu știe cum să câștige alegerile după aceasta”.”

Europa Liberă: Pentru că sunt dureroase. Dar terapie de șoc au avut și alte care au demonstrat că politicienii știu ce vor.

Anatol Șalaru: „Iar politicienii noștri niciodată nu au demonstrat că știu ce vor și nu au dus niciodată până la capăt aceste reforme.”

Europa Liberă: Dar cum se explică acest lucru, dle Șalaru, că ei vin în campanie electorală, promit marea și sarea, fac aceste făgăduieli că traiul prosper și viața decentă va fi în casa fiecărui om și la urmă e doar dezamăgire?

Anatol Șalaru: „E dezamăgire pentru că oamenii noștri au prea mari așteptări de la politicieni. Foarte multă lume așteaptă ca Guvernul să le dea ceva, lipsește spiritul de inițiativă, foarte mulți oameni tineri, capabili, deștepți au plecat din țară dezamăgiți și în țară au rămas majoritatea celora care așteaptă să li se dea – un salariu mai mare, o pensie, mulți vor să lucreze numai la stat, lipsește spiritul de întreprinzător. Plus, în afară de asta politicienii noștri nu s-au gândit niciodată așa: „Eu am venit să fac și duc ceva până la capăt și dacă voi fi dat afară după asta, voi fi dat afară, dar măcar să fie legat de numele meu o reformă”. Nu am avut din ăștia. Cunoașteți vreunul? Eu credem că Ghimpu poate să facă asta și Chirtoacă și de asta am revenit în politică în 2008, am venit să-l sprijin pe Dorin Chirtoacă.”

Europa Liberă: Politicienii cum înțeleg acest sacrificiu pe care trebuie să-l facă în numele interesului național?

Anatol Șalaru: „Există o vorbă – este mult mai ușor să lupți pentru principii și valori decât să trăiești după aceste principii și valori. Au venit, dar au și ei familii, au chestii, au nu știu ce și până la urmă zic: „Las că poate data viitoare facem, în celălalt Parlament, poate acum o mai întindem așa, ne mai dă Europa niște bani, ne mai dă România, ne mai dă nu știu cine, mai compensăm cu astea și vedem, poate mai scoatem ceva de la vamă…” Dar reforme adevărate nu s-au făcut.”

Europa Liberă: Și credeți că Partidul Liberat gata, și-a bătut ultimul cui în sicriu?

Anatol Șalaru: „Nu numai eu cred asta, chiar și Ghimpu crede asta deja. Fiindcă Partidul Liberal este un partid care s-a autodistrus. Din cauza încăpăținării lui Ghimpu.”

Europa Liberă: Spuneți asta ca să vă răzbunați pe el?

Anatol Șalaru: „Nu, nu, nu. Cine mai crede astăzi în Mihai Ghimpu? Mihai Ghimpu a avut un steag – Dorin Chirtoacă. Mihai Ghimpu a putut să se retragă din fruntea partidului, să-l lase pe Dorin Chirtoacă, atunci când era în vogă, să conducă partidul. Și astăzi partidul ar fi fost în vogă, nu l-ar fi atacat nimeni. Dar Mihai Ghimpu, el i-a numit pe cei de la Primărie care sunt învinuiți de corupție. De exemplu, despre același Gamrețchi eu l-am avertizat de mai multe ori. I-am spus: „Este un escroc, nu-l numiți acolo, că o să vă facă probleme”. Nu s-a înțeles, a zis că e băiat bun. Eu despre Chirtoacă nu știu dacă este corupt sau nu este corupt, dar probabil că a fost atras și el în niște scheme. Dar vina principală o are Mihai Ghimpu.”

Europa Liberă: În societate era percepția că chipurile se răzbună pe liberali cei din coaliție pentru că nu ar fi de acord să voteze inițial uninominalul, după care sistemul mixt. Dvs. ce părere aveți despre reforma electorală?

Anatol Șalaru: „Eu nu susțin nici uninominalul, nici sistemul mixt. Dar eu nu cred în această versiune pentru că coaliția are suficiente voturi și fără Mihai Ghimpu. Eu cred că s-a ajuns deja la un asemenea nivel când nu s-au mai putut tolera anumite chestii, când nu s-a mai putut rezista. Iar Mihai Ghimpu nu mai este cel care era cândva. Eu am avut anul trecut un scandal monstru cu Mihai Ghimpu din cauza că a insistat ca eu să ajut o firmă a cuiva să câștige o licitație organizată de Ministerul Apărării. Deci, s-a ajuns până la aceea încât prin oamenii pe care îi are la SIS mi-a trimis o scrisoare secretă prin care eram avertizat despre o firmă, potențial concurentă a firmei pe care o proteja el, că are probleme foarte serioase. Și scrisoarea fiind secretă nu putea să aibă nimeni acces la ea.”

Europa Liberă: Lucrurile sunt grave, dle Șalaru.

Anatol Șalaru: „Sunt grave. Fiindcă Ghimpu m-a chemat după asta la dânsul și mi-a spus: „Vezi că ai primit o scrisoare de la SIS, vezi acolo, trebuie să-i scoți pe ăștia din competiție”. Și eu îi zic: „Da de unde știi că am primit scrisoare de la SIS, că ea e secretă?”. Pe urmă am înțeles că fratele lui Valeriu Munteanu este director adjunct la SIS. Și cel care trebuia să câștige licitația era cumătrul lui Ruslan Munteanu. Sunt niște chestii foarte grave. Și am zis: „Nu!”. Am scris la Parlament, am scris la CNA, le-am zis să-mi dea o explicație ce se întâmplă. Nu este chiar atât de înger Mihai Ghimpu.”

Europa Liberă: Schimbarea legislației electorale totuși se va face? Cum vor fi aleși deputații în 2018?

Anatol Șalaru: „Eu nu pot să vă spun, așteptăm să vedem ce zice Comisia de la Veneția. Eu nu am pârghii să influențez rezultatul votării, nu am deputați în Parlament. Nu cunosc cum va fi. Dar noi trebuie să fim pregătiți pentru orice situație.

2018 este anul crucial – sunt alegerile care vor stabili parcursul de mai departe al Basarabiei. Ori rămânem în zona de Est, ori ne întoarcem definitiv spre Europa. Fiindcă dacă în 2018 Dodon câștigă alegerile, Putin va fi satisfăcut că și-a atins scopul minim. După asta urmează să mărească contingentul militar din Transnistria, să aducă vreo 30-40 de mii de militari cu acceptul guvernării, probabil va semna un acord că permite Rusiei să facă o bază militară aici. Și Rusia va controla zona. Va fi o amenințare, un cap de pod, o amenințare pentru România, Bulgaria, pentru flancul estic al NATO.”